Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5582. Что сдаем до 26 февраля: список в закладки

Очередной срок сдачи отчетности – 26 февраля (так как 25 февраля – выходной день). Смотрите список, чтобы ничего не упустить.

Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам не позднее 26 февраля.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать: разъясняет эксперт.

Госуслуги: на какие пособия можно рассчитывать в 2024 году. 10 выплат в разных ситуациях.

Минфин пояснил, где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС.

Любое лицо, по которому ведется ЕНС, может вернуть переплаты с единого налогового счета: как подать заявление.

Дело ясное, что дело темное: как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО.

💥 Совет от редакции: разберитесь в теории, методологии и практике вступления в налоговый мониторинг на бесплатном вебинаре 21 февраля в 11:00 мск. Записаться.

🔥Бухгалтеру теперь придется отчитываться за каждую каплю алкоголя

С 1 марта списывать крепкий алкоголь в России придется не по бутылкам, а в миллилитрах. Правила кажутся странными и непонятными — столько головной боли, это ж как все рассчитать?!

О том, как списывать алкоголь по проливу в миллилитрах, работать с «чистым» алкоголем и «коктейлями» и избежать ошибок при списании, вы узнаете на бесплатном вебинаре 22 февраля в 14:00.

Все нюансы работы по новым правилам простыми словами объяснит руководитель развития государственных сервисов DocsInBox – ЕГАИС, «Меркурий» и «Честный ЗНАК» Илья Васильев. 

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Разборы законов

Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году

Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.

Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс

С 2022 года организациям не нужно отчитываться по налогу на имущество с недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше

К кому идет директор компании с вопросами: сколько у нас сейчас денег, сколько мы заработали в прошлом году и на что рассчитывать в будущем? Чаще всего к бухгалтеру. Многие компании сразу ищут главбуха с управленческим образованием и готовы платить им повышенную зарплату, чтобы не принимать финансиста в штат.

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Новости

1 Поменяют форму СЗИ-ИЛС о пенсионных баллах и стаже

2 Изменили декларацию по НДС для иностранных организаций

3 Эта рабочая неделя будет короткой

4 Минфин: покупатель должен восстановить НДС с аванса до того, как возьмет на вычет НДС с покупки

5 Приставы взыщут с россиян долги перед банками на 3,2 трлн рублей

6 Результаты исследования: доходы выросли у 36% жителей страны

7 Ветеринарные препараты разрешат продавать без сертификации

8 🎓Вебинар Клерк.ру и НОТА ВИЗОР. Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций. 21 февраля в 11:00 мск!

9 Первый ОФД запустил для малого бизнеса комплексное решение «Росритейл»

10 Как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: мнение Минфина

11 Банки из ОАЭ закрывают счета российских клиентов и ограничивают расчеты

12 Совет Федерации собирается брать платежи с маркетплейсов для помощи «Почте России»

13 Работу курьеров будут контролировать через специальную систему

14 Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля

15 Сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах

16 Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику может вырасти в 5-10 раз

17 🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!

18 Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами

19 Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны

20 При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года

21 В России выросло число россиян, у которых пять и более кредитов

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23 На какие пособия можно рассчитывать в 2024 году. 10 выплат в разных ситуациях

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25 Чек-лист по отчетности в 2024 году. Что нужно подготовить бухгалтеру

26 Компания «Мангазеи» купит российский бизнес Polymetal

27 Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

28 47% россиян считают, что лучше хранить свободные деньги в банке

29 Расширен перечень недвижимости, относящейся к жилым домам

30 БКС Банк изменит условия хранения иностранной валюты

31 «Тинькофф» будет привозить карты жителям Симферополя и Севастополя

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33 Как разобраться в тонкостях законодательства и отчитываться в контролирующие органы без ошибок и стресса

34 Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

Мероприятия

Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе

Дата проведения: 20 февраля, вторник

Экстренный вебинар по НДФЛ. Все последние изменения

Дата проведения: 20 февраля, вторник

Цифровизация закупок в 2024: извещение,заявка, контракт

Дата проведения: 21 февраля, среда

Вебинар Клерк.ру и НОТА ВИЗОР. Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций

Дата проведения: 21 февраля, среда

Новое в списании крепкого алкоголя с 1 марта: никакой головной боли и ссор с барменом

Дата проведения: 22 февраля, четверг

CPA : ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Дата проведения: 23 февраля, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5581. Не допускайте эти ошибки в годовом отчете 6-НДФЛ

Идет отчетная кампания по сдаче формы 6-НДФЛ за 2023 год. Будьте внимательны при заполнении отчета.

🔒 ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

Цифра дня. Про долги

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыщет с должников в пользу банков более 3,2 трлн руб. по итогам 2023 года

🔒 Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция

Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.

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Можно ли внедрить 1С своими силами: 4 типичных заблуждения заказчика

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Резюме

Трибуна

Святой рандом февраля. SMLT — акции Самолёта

Что грозит организации при недостоверном юридическом адресе?

✅Как скопировать таблицу в Excel? Делаем это красиво

Кратко за день: Крупные банки ОАЭ стали закрывать счета клиентов из России

Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

ЕНС: работает ли сверка и как разобраться в ошибочных начислениях

Как правильно платить НДФЛ за иностранного сотрудника?

Как ответить налоговой на обвинения о неправильном отражении НДС?

Турист ты или нет? Если турист, то отдыхай

Куда идти иностранцу для подачи уведомления о трудовой деятельности?

Стоимость автомобилей в 2024 году. Стоит ли покупать новую машину в этом году?

💸За что могут взыскать убытки с конкурсного управляющего? 5 слабых мест в работе конкурсного управляющего

Как оформить материальную помощь при смерти в 1С?

Как правильно оформлять первичку по списанию материалов и ОС?

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Нужна ли отчетность по учредителю с компанией в Киргизии?

Нейросети и юриспруденция. Способен ли ИИ заменить юриста?

Какой сайт предоставляет услугу заказа выписки из ЕГРН?

Документы

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-17695 от 30.01.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/2271 от 15.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/5954 от 26.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 01-06-13/03-6138 от 26.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/5926 от 26.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/41701 от 03.07.2017

Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/5919 от 26.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/25771 от 29.05.2014

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/5815 от 26.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/5664 от 25.01.2023

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Пересдать полностью НДС 2020-2021 г. на 10%

Упрощенная система налогообложения

ИП общепит планирует продавать алкоголь

Применение нового вида деятельности

Как в 1С 3.0 снова «открыть» ИП после «закрытия»?

Ефс-1

Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям

Электронные транспортные накладные

Как поделить землю при ликвидации фирмы?

ИП купил госимущество

Ставка налога на имущество на аппартаменты в Москве (фирма на УСН в МО)

Отказ клиента от заказного товара

Льготные ставки по регионам

Бухотчетность упрощенная созданная в4 каартале

Резидент-нерезидент

Увеличение уставного капитала

Порядок включения/невключения давальческого сырья

Табль учета рабочего времени дата составления

Незавершенное строительство

РАССЫЛКА428 719 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Логотип Дмитрий Очкаев
Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Какой счет у самозанятого? Инструкция от ЦБ

Расчетный счет — один из ключевых инструментов для ведения бизнеса. Необходимость предоставить реквизиты такого счета возникает после выполнения какой-либо работы. Нужен ли он самозанятому?

10

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Сравнение популярных систем электронного документооборота

В эпоху цифровизации перевод документооборота компаний в электронный формат становится актуальной задачей. Системы электронного документооборота (СЭД) предоставляют множество преимуществ по сравнению с традиционным бумажным делопроизводством. 

Сравнение популярных систем электронного документооборота
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ЕНП (единый налоговый платеж)

Чтобы зачесть ЕНП в счет фиксированных взносов за 2024 год, нужен производственный календарь на 2025 год, а его еще нет

Некоторые ИП уже уплатили фиксированные взносы за 2024 год и хотели бы подать заявление о зачете, чтобы поместить их в отложенную переплату (резерв). Но увы.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги шестого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился шестой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги шестого месяца инвестиционного эксперимента
6
Расходы по налогу на прибыль

Возмещение ущерба по договору учитывают в расходах для налога на прибыль

К внереализационным расходам относятся обоснованные затраты на деятельность, непосредственно не связанную с производством и реализацией.

68
Маркетплейсы

Что происходит с Wildberriеs и Ozon: заглядываем за кулисы маркетплейсов

Wildberries буквально не сходит с новостных страниц и лидирует в топах, от него не отстает и Ozon, поэтому «Клерк» решил побольше узнать о том, что происходит на площадках, в том числе, с какими проблемами сталкиваются селлеры.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Отчетность в СФР

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
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Учет в торговле

Как заполнить товарную накладную в 2024 году

Товарная накладная необходима, чтобы оформить передачу товаров сторонней организации. Из нашей статьи вы узнаете, какие обязательные реквизиты должен содержать такой документ, как его правильно заполнить и подписать.

Иллюстрация: dcstudio/freepik
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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: «Роскосмос» поддержит стартапы, семейную историю будут изучать в школах, а на телеэкраны вернется «Фабрика звезд»

Подготовили в конце рабочего дня для вас дайджест с событиями, которые вы могли пропустить из-за рабочей рутины. Все, о чем говорили сегодня в сети, в одной подборке.

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

Тайный покупатель: «Клерк» проверил собственный сервис экспертных консультаций

Мы дали одному из наших пользователей секретное задание — проверить, как работает сервис Клерк.Консультации. Пройти все шаги, начиная от оплаты и заканчивая получением ответа от эксперта. Получилось интересное расследование.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк
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НДС

Налоговики следят за авансовыми счетами-фактурами

Если ваш поставщик провел реализацию, по которой ранее была предоплата, начислил НДС с реализации и взял на вычет НДС с аванса, вам нужно все это «отзеркалить» в своей декларации.

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Право

Чем может грозить покупка квартиры по доверенности: случай из судебной практики

При покупке недвижимости всегда нужно держать ухо востро: даже если сделка кажется абсолютно безопасной, это еще не значит, что так и есть на самом деле.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера

Даже самый ответственный и дисциплинированный бухгалтер может опоздать со сдачей отчетности. Что делать, если это произошло — чем грозят последствия и, главное, можно ли снизить штраф или вообще его избежать? Давайте разбираться!

Что делать, если отчитаться нужно было еще вчера
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Зарплата

Когда с зарплаты работника можно удержать все 100%

По заявлению работника, бухгалтерия вправе удерживать из его зарплаты денежные средства и направлять их на те цели, которые он укажет в заявлении.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Трудовые отношения

Сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег

Узнать, сколько работодатель платит коллегам и рассказать всем в коллективе, чревато увольнением и дисциплинарными взысканиями.

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Общество

Ассоциация туроператоров: в страны Европы не пустят без биометрического паспорта

При отказе предоставить биометрические данные, туристам запретят въезжать в европейские страны из Шенгенской зоны.

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Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Автоматизация учета

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам

Excel — не просто программа. Это краеугольный камень, на котором держится работа клерков во всех компаниях мира. Финансистов уж точно. И сегодня речь пойдет о роботизации этого блока работы.

Роботы или Excel: как упростить работу финансистам
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Логотип Людмила Решетникова
Людмила Решетникова
Обзор судебной практики

Одна статья КоАП — одно наказание. Так сказал Верховный суд

Наткнулась на интересный спор ( а точнее мнение судов), хочу вам об этом рассказать.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоговые проверки

Как в 2024 году предоставить в налоговую пояснения по требованию

Представители ФНС требуют от налогоплательщиков пояснять расхождения, выявленные при сопоставлении показателей отчетности. При получении запроса субъекту хозяйствования предстоит определиться — как в 2024 году написать пояснение в налоговую по существу и в каком формате представить ответ. Игнорирование требования или пропуск срока грозят начислением финансовых санкций и блокировкой расчетного счета.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Бухгалтеры

Как разобраться в тонкостях законодательства и отчитываться в контролирующие органы без ошибок и стресса

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Все это вас ждет на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

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