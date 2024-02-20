«Утренний бухгалтер» № 5582. Что сдаем до 26 февраля: список в закладки

Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам не позднее 26 февраля.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать: разъясняет эксперт.
Госуслуги: на какие пособия можно рассчитывать в 2024 году. 10 выплат в разных ситуациях.
Минфин пояснил, где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС.
Любое лицо, по которому ведется ЕНС, может вернуть переплаты с единого налогового счета: как подать заявление.
Дело ясное, что дело темное: как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО.
💥 Совет от редакции: разберитесь в теории, методологии и практике вступления в налоговый мониторинг на бесплатном вебинаре 21 февраля в 11:00 мск. Записаться.
🔥Бухгалтеру теперь придется отчитываться за каждую каплю алкоголя
С 1 марта списывать крепкий алкоголь в России придется не по бутылкам, а в миллилитрах. Правила кажутся странными и непонятными — столько головной боли, это ж как все рассчитать?!
О том, как списывать алкоголь по проливу в миллилитрах, работать с «чистым» алкоголем и «коктейлями» и избежать ошибок при списании, вы узнаете на бесплатном вебинаре 22 февраля в 14:00.
Все нюансы работы по новым правилам простыми словами объяснит руководитель развития государственных сервисов DocsInBox – ЕГАИС, «Меркурий» и «Честный ЗНАК» Илья Васильев.
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Разборы законов
— Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.
— ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.
— Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году
Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.
— Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс
С 2022 года организациям не нужно отчитываться по налогу на имущество с недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.
— Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.
🔥 Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
К кому идет директор компании с вопросами: сколько у нас сейчас денег, сколько мы заработали в прошлом году и на что рассчитывать в будущем? Чаще всего к бухгалтеру. Многие компании сразу ищут главбуха с управленческим образованием и готовы платить им повышенную зарплату, чтобы не принимать финансиста в штат.
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Новости
1 Поменяют форму СЗИ-ИЛС о пенсионных баллах и стаже
2 Изменили декларацию по НДС для иностранных организаций
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4 Минфин: покупатель должен восстановить НДС с аванса до того, как возьмет на вычет НДС с покупки
5 Приставы взыщут с россиян долги перед банками на 3,2 трлн рублей
6 Результаты исследования: доходы выросли у 36% жителей страны
7 Ветеринарные препараты разрешат продавать без сертификации
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9 Первый ОФД запустил для малого бизнеса комплексное решение «Росритейл»
10 Как быть с НДС при переходе с УСН «доходы» на ОСНО: мнение Минфина
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12 Совет Федерации собирается брать платежи с маркетплейсов для помощи «Почте России»
13 Работу курьеров будут контролировать через специальную систему
14 Что бухгалтеру надо сдать до 26 февраля
15 Сайты начали удалять информацию о VPN-сервисах
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17 🎓Вебинар: Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе. 20 февраля в 11:00 мск!
18 Подарки сотрудникам на 23 февраля и 8 марта: что с НДФЛ и взносами
19 Иностранцев с долгами разрешили не выпускать из страны
20 При продаже имущества в 2023 году надо сдать 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года
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24 Какие документы нужны для регистрации ТСН владельцами гаражей
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Мероприятия
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Дата проведения: 20 февраля, вторник
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Дата проведения: 21 февраля, среда
Новое в списании крепкого алкоголя с 1 марта: никакой головной боли и ссор с барменом
Дата проведения: 22 февраля, четверг
CPA : ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ В ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО
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Статьи
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Идет отчетная кампания по сдаче формы 6-НДФЛ за 2023 год. Будьте внимательны при заполнении отчета.
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🔒 Как провести индексацию окладов в 1С в 2024 году: пошаговая инструкция
Проведение индексации сопровождается внесением изменений в штатное расписание и другие локальные акты работодателя. Также компании, которые ведут расчет зарплаты в 1С, должны внести изменения в рабочую конфигурацию.
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Вакансии
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— Помощник юриста Зарплата от 40000 до 60000 ₽, Ростов-на-Дону, Полный день
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Резюме
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Трибуна
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Документы
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-17695 от 30.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/2271 от 15.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Где кафе из малого бизнеса брать данные о зарплате для льготы по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/5954 от 26.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 01-06-13/03-6138 от 26.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/5926 от 26.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/41701 от 03.07.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/5919 от 26.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/25771 от 29.05.2014
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/5815 от 26.01.2023
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Утренний бухгалтер
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