«Утренний бухгалтер» № 5581. Не допускайте эти ошибки в годовом отчете 6-НДФЛ

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Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было делать в январе?

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Бухгалтеры посчитали, как отмена платежек «уменьшила» им нагрузку.

Депутаты снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц.

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