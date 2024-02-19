Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5581. Не допускайте эти ошибки в годовом отчете 6-НДФЛ

Идет отчетная кампания по сдаче формы 6-НДФЛ за 2023 год. Будьте внимательны при заполнении отчета.

Налоговики озвучили четыре ошибки, которые часто допускают бухгалтеры в этом отчете.

Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было делать в январе?

РАССЫЛКА428 779 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Бухгалтеры посчитали, как отмена платежек «уменьшила» им нагрузку.

Депутаты снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц.

Проверьте эти четыре критерия в договоре аренды, узнаете нужно ли вам применять ФСБУ 25/2018.

Как свериться с налоговой по ЕНС: подводные камни.

Роструд: в приказе на отпуск Т-6 надо указывать полный рабочий год, даже если сотрудник берет отпуск только на 14 дней.

С 2024 года заработали поправки по НДС и для новых норм ввели новые коды операций.

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Разборы законов

Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году

Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.

Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс

С 2022 года организациям не нужно отчитываться по налогу на имущество с недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Каждый участник получит сертификат! Но главное, что вы сможете обменяться опытом с коллегами, завести полезные знакомства и просто отдохнуть от рутины.

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Новости

1 ❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада

2 Взносы в НКО включают в расходы, если они необходимы для ведения бизнеса

3 При смене адреса налог по УСН надо считать по новой ставке

4 Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль

5 Сотрудники банков приезжают домой к клиентам, чтобы защитить от мошенников

6 🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!

7 Иностранным инвесторам разрешили сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon

8 Правительство создаст подкомиссию по использованию объектов интеллектуальной собственности

9 Турецкий Denizbank проверяет вид на жительство у российских клиентов

10 Проверьте эти четыре критерия в договоре аренды. Узнаете, надо ли вам применять ФСБУ 25/2018

11 Резиденты СПВ для пониженной ставки налога на прибыль учитывают внереализационные доходы

12 Мобильные операторы проверили личность 100% активных абонентов

13 Сообщество «Клерка» ВКонтакте прошло верификацию

14 Подводные камни сверки с ФНС: неверное сальдо ЕНС

15 В приказе на отпуск Т-6 надо указывать полный рабочий год, даже если сотрудник берет отпуск только на 14 дней

16 Что нужно, чтобы получить социальный вычет на обучение супруга

17 Центробанк сохранил ключевую ставку 16%

18 Предприниматели зарегистрировали больше 860 тысяч товарных знаков

19 Ввели новые коды для декларации по НДС

20 Продажи одежды в онлайн-магазинах выросли в три раза

21 Турция признала серьезные проблемы с банковскими переводами

22 Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было делать в январе?

23 Крупные банки перестали выдавать семейную ипотеку

24 Как понять, чем отличаются налоговые схемы от моделей? Налоговики вот уже догадались

25 Компании из технополиса «Эра» освободят от уплаты налогов на 10 лет

26 Минтруд: за шесть лет реальные зарплаты выросли на 33,2%

27 Как бухгалтеры ошибаются в 6-НДФЛ

28 Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей

29 🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

30 Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты

31 Больше 100 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений

32 Бухгалтеры обсуждают, как как отмена платежек уменьшила бухгалтеру нагрузку

33 ⚡️Итоги дня: газеты и журналы вернутся в сетевые магазины, АвтоВАЗ выпустит три новые модели, а цены на «вторичку» снизятся

34 ЛДПР снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц

35 💡Нужен ли чек при займе, лизинг авто в учете по шагам, отчетность НКО и казначейские счета: разборы от экспертов по вашему заказу

36 Какие операции нужно включать в отчет по прослеживаемости бизнесу на УСН

Мероприятия

Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после

Дата проведения: 19 февраля, понедельник

Как защитить право на интеллектуальную собственность в современном IT-бизнесе

Дата проведения: 20 февраля, вторник

Экстренный вебинар по НДФЛ. Все последние изменения

Дата проведения: 20 февраля, вторник

Цифровизация закупок в 2024: извещение,заявка, контракт

Дата проведения: 21 февраля, среда

Вебинар Клерк.ру и НОТА ВИЗОР. Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций

Дата проведения: 21 февраля, среда

Новое в списании крепкого алкоголя с 1 марта: никакой головной боли и ссор с барменом

Дата проведения: 22 февраля, четверг

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5580. С 20 февраля нужно применять новые коды для 6-НДФЛ

Смотрите в нашей таблице, какие коды добавили.

🔒 Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Цифра дня. Про ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

🔒 Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс

С 2022 года организациям не нужно отчитываться по налогу на имущество с недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.

Займ в микрофинансовой организации VS банковский кредит. Что нужно знать обывателю

Обширная реклама услуг банков и МФО, удобство пользования и быстрота оформления делают продукт популярным у россиян. Расскажем, в чем разница займов в банках и микрокредитных организациях и на что следует обращать внимание при выборе формы кредитования, чтобы обезопасить себя от крайне невыгодных условий.

Второй аванс по заработной плате в 1С:ЗУП ред. 3.1

В деятельности организаций и ИП могут быть ситуации, когда нужно выплатить несколько авансов по заработной плате сотруднику.

Как продавцам избежать кассового разрыва

Бывает, что продавец вроде бы все просчитал и должен закрыть месяц с положительным балансом, но в нужный момент не хватает денег на зарплаты работникам или новую партию товара. В таком случае говорят, что у магазина кассовый разрыв. Рассказываем, почему он возникает и как решить проблему.

Как считать УСН–налог по году, если фирма переехала в регион с пониженной ставкой

Компания на УСН, сменившая место регистрации и своей деятельности, уплачивает налог по ставке, которая установлена в регионе переезда и сдает декларацию по новому месту учета. Сменить налоговую для сдачи отчетности нужно после того, как в ЕГРЮЛ будут внесены новые данные об адресе.

🔒 Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году

Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.

Как заполнить персонифицированные сведения в 1С, доначисления за серую зарплату, изменения в валютном регулировании-2024. Дайджест разборов

Подготовили для вас обзор экспертных материалов за неделю. Забирайте в закладки!

Полный обзор для ИП по фиксированным взносам за 2024 год: сколько и как платить, как уменьшать налоги

Фиксированные взносы в 2024 году – 49 500 рублей +1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

Требование от ФНС? Помогут Таро и заповеди бухгалтера. Схема или модель — нюансы налоговой оптимизации. Банки ходят по домам. 🃏«Ночной бухгалтер» №1625

Как не впасть в уныние, когда требования от налоговиков так и сыплются? Погадайте на картах, почитайте заповеди бухгалтера и расслабьтесь. Между ними тонкая грань, но ее нужно понимать, чтобы потом вас не обвинили в нарушении закона — учимся отличать схематоз от модели оптимизации. Банки по-новому борются с мошенниками — проводят беседы с клиентами на дому.

Блоги компаний

Самые частые ошибки в новой форме ЕФС-1: как их исправить

Последствия регистрации фиктивного ИП

Что такое бухгалтерский учет

Налоговые проверки: что о них нужно знать руководителю организации

Модульбанк запустил образовательное приложение для владельцев кофеен на базе CafeStore

ТОП–20 курсов по продуктовой аналитике — рейтинг обучения в 2024 году

Какие ошибки чаще всего допускают в документах при сотрудничестве с внештатными исполнителями

Четыре новых повода пройти обучение на «Клерке»

Критерии МСП в 2024 году

Как бухгалтеру продвигать себя, тратя всего 10 минут в день🧘♂️

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Форма РКМ, которая расскажет о вас все

Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы

Больничный в командировке: инструкция для компании и работников

СБП для бизнеса 2024: как настроить прием платежей по QR-коду

Бухгалтеров увольняют из-за НДС. БухТуб пошел в народ! Оцените наш новый формат

Три абсолютных показателя устойчивости предприятия и как их посчитать

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Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 до 100000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Трибуна

Как перезагрузиться бухгалтеру в отпуске в курортном городе? 10 способов

Как исправить ошибку начисления НДФЛ в 1С Бухгалтерии 8.3?

Можно ли подключить кассу к 1С и задним числом выгрузить чеки?

Какой код дохода ставить в 2-НДФЛ?

Лучшие дивидендные акции 2024 года от аналитиков Альфа-Банка

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Нужна ли корректировка ОФР при разнице в доходе для налоговой?

Кратко за день: в России в начале 2024 нетипично разгоняется потребительский спрос

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💥Власти хотят снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок. Что это значит для бизнеса и покупателей

Платить или не платить НДС? Определяем место реализации товаров

Должны ли налоговики в требованиях указывать конкретную сделку при запросе документов?

Мне кажется, что на требования ФНС нужно отвечать с колодой Таро в руках. Заповеди бухгалтера

Что ест бухгалтер. Макарошки или паста?

Как правильно оформить договор на грузоперевозки?

🧠Пятница пришла — неделя прошла! Мозгонапрягатель для бухгалтеров

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Отчет о доходах выплаченных иностранным организациям

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Оформление путевого листа

Налог усн 6%

Обособленное подразделение

2 ОП относящиеся к одной налоговой, с одинаковым ОКТМО. Как быть с 6-НДФЛ?

Работа в маркетплейсе

РАССЫЛКА428 779 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

НДС по электронным услугам иностранных организаций

Изменили декларацию по НДС для иностранных организаций

С 17 апреля 2024 года будет применяться новая форма декларации по НДС при оказании иностранными организациями электронных услуг.

10

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип QRService
QRService
Система быстрых платежей

СБП для бизнеса 2024: как настроить прием платежей по QR-коду

Предприниматели, которые принимают оплату по СБП, экономят на комиссии банка и могут распоряжаться средствами сразу же, как только покупатель перевел оплату за товары и услуги. Расскажем, как настроить прием платежей по QR-коду для разных видов бизнеса.

СБП для бизнеса 2024: как настроить прием платежей по QR-коду
264
Пенсии

Поменяют форму СЗИ-ИЛС о пенсионных баллах и стаже

Выдавать информацию из индивидуального лицевого счета СФР будет на новом бланке. Форма СЗИ-ИЛС изменится.

54

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Алексей Портнов
Алексей Портнов

Налог с криптовалюты

В статье рассказано, что представляет собой криптовалюта, в каких случаях она облагается налогом в России

308
Логотип Владислав Савушкин
Владислав Савушкин

✅Как скопировать таблицу?

При копировании и вставке таблицы в Excel часто нарушается ширина столбцов. Таблицы Word... Не будем о грустном. Как же сделать все профессионально и красиво? Узнаете в статье.

✅Как скопировать таблицу?
1
341
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Это реальное письмо с ФСС или спам-атака?

Добрый вечер! На почту пришло письмо о задолженности с адреса fss.lk@mail.ru. Это с фсс или спам ? Не могу понять. При переходе по ссылке попадаю на непонятные госуслуги, где не спрашивают ни логин, ни пароль. Выглядит как лк ифнс с енс

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228

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип igotosochi
igotosochi

Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

Рекордные снегопады сменятся рекордными дивидендами, сообщают метеорологи и внезапно аналитики БКС, обновившие свои прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Здесь все: Сургут, Татнефть, Сбер, Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин...⁠⁠ Смотрим!

107
Маркировка товаров

Торговые сети отказываются покупать разливное пиво

Некоторые ретейлеры оказались не готовы передавать информацию о продажах пива в кегах в систему маркировки.

671
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

КБК для уплаты пени по НДС в этом году изменился?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, пени по ндс в этом году платятся с тем же кбк что и обычный налог, или с другим? Я не спец, везде какая то разная инфа(

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Расходы по налогу на прибыль

Когда включать в расходы проценты по займу

По договорам займа, срок действия которых приходится более чем на один налоговый период, расход в виде процентов учитывают на конец каждого месяца.

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Охрана труда

🤕 На каком бланке сообщать в СФР о легком несчастном случае

Есть утвержденная форма извещения о несчастном случае на производстве. Но она не годится для легких несчастных случаев. Для них утвержденной формы нет, но есть рекомендованная.

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Банки

За год в сеть утекло в три раза больше данных о клиентах финансовых организаций

46,9% утечек персональных данных допустили сотрудники банковского сектора. В 2023 году до 25% вырос процент утечек из страховых компаний.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Реклама

Госдума запретит размещать рекламу на интернет-ресурсах иноагентов

Рекламодатели не смогут закупать рекламный контент у владельцев сайтов и социальных сетей, если они были признаны иностранными агентами.

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Логотип proffnalog
proffnalog
Поправки в НК РФ

Законопроект о внесении изменения в статью 82 НК, об ускоренной передаче материалов налоговых проверок в следствие отклонен

Указанный законопроект предлагал узаконить право на ускоренное возбуждение дел по налоговым преступлениям, в обход ст. 32 НК путем изменения ст. 82 НК.

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Необлагаемые налогом доходы

Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль

Для целей налога на прибыль доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Нет экономической выгоды – нет и дохода.

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Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест

В ближайшие 3 года аналитики считают, что недвижимость дорожать не будет, зато по биткоину прогнозы более позитивные — от 55 до 150 тысяч долларов за штуку. Рубль слабеет, индекс не растёт, дивидендный сезон не начался. Зато размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Недвижимость не будет расти, а биткоин будет. IPO, курс рубля, дивиденды, новые облигации и другие события. Воскресный инвестдайджест
87
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Госзакупки

Контрольный орган в госзакупках. Как поставщику себя защитить

Вопросы эффективности, обоснованности и законности закупок являются объектами пристального внимания. Осуществление происходит через различный контрольные органы. Иногда это привод к отмене контракта и договора. Как поставщику себя защитить. Рассмотрим в этом видеовыпуске.

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Логотип Надежда Гуселетова
Надежда Гуселетова
Права потребителей

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен

Инфоцыган и коучей введут в правовое поле. В Госдуме уже создали рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей.

Деятельность инфобизнеса и коучей хотят урегулировать законом. С магией, думаю, уже вопрос решен
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню

Сегодня приходили гости, расскажу что готовила на праздничный обед, а также покажу необычный и интересный подарок, который получила.

Что ест бухгалтер на ДР. Праздничное меню
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Обзоры для бухгалтера

🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

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