«Утренний бухгалтер» № 5581. Не допускайте эти ошибки в годовом отчете 6-НДФЛ

Налоговики озвучили четыре ошибки, которые часто допускают бухгалтеры в этом отчете.
Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было делать в январе?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Бухгалтеры посчитали, как отмена платежек «уменьшила» им нагрузку.
Депутаты снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц.
Проверьте эти четыре критерия в договоре аренды, узнаете нужно ли вам применять ФСБУ 25/2018.
Как свериться с налоговой по ЕНС: подводные камни.
Роструд: в приказе на отпуск Т-6 надо указывать полный рабочий год, даже если сотрудник берет отпуск только на 14 дней.
С 2024 года заработали поправки по НДС и для новых норм ввели новые коды операций.
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Разборы законов
— Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году
Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.
— Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс
С 2022 года организациям не нужно отчитываться по налогу на имущество с недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.
— Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.
— Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).
— Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.
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Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
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Новости
1 ❗ Маркетплейсы могут включить в расходы товар, который куда-то пропал со склада
2 Взносы в НКО включают в расходы, если они необходимы для ведения бизнеса
3 При смене адреса налог по УСН надо считать по новой ставке
4 Возврат переплаченного штрафа не идет в доходы и не облагается налогом на прибыль
5 Сотрудники банков приезжают домой к клиентам, чтобы защитить от мошенников
6 🎓Вебинар: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет. 7 марта в 11:00 мск!
7 Иностранным инвесторам разрешили сделки с акциями Ренессанс Страхования и Ozon
8 Правительство создаст подкомиссию по использованию объектов интеллектуальной собственности
9 Турецкий Denizbank проверяет вид на жительство у российских клиентов
10 Проверьте эти четыре критерия в договоре аренды. Узнаете, надо ли вам применять ФСБУ 25/2018
11 Резиденты СПВ для пониженной ставки налога на прибыль учитывают внереализационные доходы
12 Мобильные операторы проверили личность 100% активных абонентов
13 Сообщество «Клерка» ВКонтакте прошло верификацию
14 Подводные камни сверки с ФНС: неверное сальдо ЕНС
15 В приказе на отпуск Т-6 надо указывать полный рабочий год, даже если сотрудник берет отпуск только на 14 дней
16 Что нужно, чтобы получить социальный вычет на обучение супруга
17 Центробанк сохранил ключевую ставку 16%
18 Предприниматели зарегистрировали больше 860 тысяч товарных знаков
19 Ввели новые коды для декларации по НДС
20 Продажи одежды в онлайн-магазинах выросли в три раза
21 Турция признала серьезные проблемы с банковскими переводами
22 Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было делать в январе?
23 Крупные банки перестали выдавать семейную ипотеку
24 Как понять, чем отличаются налоговые схемы от моделей? Налоговики вот уже догадались
25 Компании из технополиса «Эра» освободят от уплаты налогов на 10 лет
26 Минтруд: за шесть лет реальные зарплаты выросли на 33,2%
27 Как бухгалтеры ошибаются в 6-НДФЛ
28 Госзакупки у малого и среднего бизнеса выросли до рекордных 8 трлн рублей
29 🌹 Бухгалтерам приготовили новую форму 6-НДФЛ и новые отчеты в ЦЗН. Топ новостей за неделю
30 Учреждения дополнительного образования смогут выдавать электронные дипломы и аттестаты
31 Больше 100 тысяч человек принимают участие в программе долгосрочных сбережений
32 Бухгалтеры обсуждают, как как отмена платежек уменьшила бухгалтеру нагрузку
33 ⚡️Итоги дня: газеты и журналы вернутся в сетевые магазины, АвтоВАЗ выпустит три новые модели, а цены на «вторичку» снизятся
34 ЛДПР снова предлагают отменить НДФЛ для доходов меньше 30 тысяч в месяц
35 💡Нужен ли чек при займе, лизинг авто в учете по шагам, отчетность НКО и казначейские счета: разборы от экспертов по вашему заказу
36 Какие операции нужно включать в отчет по прослеживаемости бизнесу на УСН
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Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5580. С 20 февраля нужно применять новые коды для 6-НДФЛ
Смотрите в нашей таблице, какие коды добавили.
🔒 Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
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🔒 Могут ли доначислить налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году
Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.
— Как заполнить персонифицированные сведения в 1С, доначисления за серую зарплату, изменения в валютном регулировании-2024. Дайджест разборов
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1270@ от 06.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/4910 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/5018 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/4968 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5194 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5113 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/5069 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/4935 от 24.01.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/4959 от 24.01.2023
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