«Утренний бухгалтер» № 5602. Бухгалтеры ругают Роструд за путаницу в штатном расписании

Роструд: если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ИП может поменять объект по УСН в середине года только одним способом.
Налоговые споры: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН практически нет.
С 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в системе обязательной маркировки товаров.
Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства.
В России не отключат офисные приложения от Google:: компания выступила с опровержением.
💥 Совет от редакции: у бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. На что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности, узнаете на вебинаре 22 марта в 11:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.
— Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. Мини-курс с видео, текстами и тестированием
Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.
— Как оформить больничный исполнителю по договору ГПХ. Мини-курс
Если работы для вас выполняли исполнители по договорам ГПХ, то не удивляйтесь, что они могут принести больничный лист или обратиться за пособием по уходу за ребенком. Потому что кроме удержания НДФЛ заказчики работ обязаны начислять и уплачивать страховые взносы.
— Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
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Мероприятия
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Дата проведения: 21 марта, четверг
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Дата проведения: 21 марта, четверг
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Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 24-07-08/22356 от 16.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21545 от 15.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21547 от 15.03.2023
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2933@ от 15.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/21498 от 15.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21732 от 15.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/21094 от 14.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/20920 от 14.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21140 от 14.03.2023
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Утренний бухгалтер
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