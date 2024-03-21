Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5602. Бухгалтеры ругают Роструд за путаницу в штатном расписании

Сколько бухгалтеров можно включить в 1 строку штатного расписания: ведомство всех запутало.

Роструд: если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

ИП может поменять объект по УСН в середине года только одним способом.

Налоговые споры: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН практически нет.

С 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в системе обязательной маркировки товаров.

Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства.

В России не отключат офисные приложения от Google:: компания выступила с опровержением.

💥 Совет от редакции: у бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. На что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности, узнаете на вебинаре 22 марта в 11:00 мск. Записаться.

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Разборы законов

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года

Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.

Как оформить больничный исполнителю по договору ГПХ. Мини-курс

Если работы для вас выполняли исполнители по договорам ГПХ, то не удивляйтесь, что они могут принести больничный лист или обратиться за пособием по уходу за ребенком. Потому что кроме удержания НДФЛ заказчики работ обязаны начислять и уплачивать страховые взносы.

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Новости

1 Для банков Крыма возродят систему — альтернативу SWIFT

2 👨🎓 Вебинар уже сегодня в 15:00 мск! Типичные ошибки бухгалтеров в учете: когда и как исправлять по требованиям ФСБУ и НК

3 Стало известно, где больше всех платят НДФЛ по повышенной ставке НДФЛ 15%

4 Банки будут получать согласие родителей при открытии счета подросткам

5 Налог на сверхдоходы распространят на кредитные организации

6 С 2021 года бизнес в РФ прекратило 34% иностранных компаний

7 Путин разрешил выплачивать деньги российским инвесторам со счетов типа «С»

8 В Армении перестанут принимать карты «Мир»

9 Компания зарегистрирована в одном регионе, а обособка находится в другом. На какой МРОТ ориентироваться бухгалтеру

10 📢Бухгалтеры ругают Роструд за рекомендации записывать 2-х специалистов в одну строку штатного расписания

11 Иностранный бизнес безвозмездно перевел в бюджет 35,7 млрд рублей

12 Какие проводки делать при уплате ЕНП на ЕНС

13 Как налоговики находят тех, кто не платит НДФЛ и страховые взносы

14 Суды: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН почти нет

15 Для многодетных семей сделают новую форму удостоверения

16 Роскачество: iPhone может превратиться в «кирпич»

17 Чек-лист по защите персональных данных. Как привести в порядок внутренние документы и не допустить штрафов

18 Какие изменения произошли на маркетплейсах в марте 2024 года

19 Российского IT-разработчика судят за соучастие в отмывании 1,2 млрд долларов

20 Дорогая запчасть к авто — обычно не основное средство для бухучета

21 Деньги на ИИС-3 будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей

22 Поменять объект по УСН в середине года можно только одним способом

23 🍻С 1 апреля 2024 — важные изменения и новшества в маркировке товаров

24 Инвесторам отменяют налоговые льготы на долгосрочное владение иностранными акциями

25 На «Клерке» даже ФНС ищет сотрудников

26 Кому отключат облачные сервисы MS Office

27 💻12 банков будут участвовать в эксперименте с сервисом ФНС «Старт бизнеса онлайн». Мнение практика

28 Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства

29 Офисные приложения от Google в России НЕ отключат: компания выступила с опровержением

30 Майкрософт пересматривает список продуктов для отключения в РФ

31 👔Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям. Комментарий адвоката

Мероприятия

Пять инструментов для привлечения кандидатов

Дата проведения: 21 марта, четверг

Как гибко и безопасно работать с самозанятыми в 2024 году

Дата проведения: 21 марта, четверг

МЧД в 2024 году: новости, сценарии использования и программные решения

Дата проведения: 21 марта, четверг

Как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

Дата проведения: 22 марта, пятница

Как успешно пройти мероприятия налогового контроля. Гайд для налогоплательщика

Дата проведения: 26 марта, вторник

Бюджетный учет. Как вести учет по счетам санкционирования расходов

Дата проведения: 26 марта, вторник

Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки

Дата проведения: 26 марта, вторник

Диагностика юридической структуры бизнеса: риски и возможности

Дата проведения: 27 марта, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5601. Введут три разных срока для сдачи единой упрощенной декларации

В Госдуму поступил правительственный законопроект с поправками в НК.

🔒 Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

Цитата дня. Про искоренение налоговых схем

Налогоплательщики по-прежнему используют схемы занижения налоговой базы по НДФЛ, эти лазейки прикроют.

🔒 Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Как бухгалтеру найти удаленную работу: 30+ бирж фриланса для бухгалтера

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.

Блоги компаний

Как новому руководителю госучреждения не отвечать за ошибки прошлого

Регистрация ИП на патент: как начать работать с ПСН

Обучение 1С:Бухгалтерии: рейтинг и стоимость курсов в 2024 году

Управление налоговыми рисками с помощью коммерческой осмотрительности и налоговой оговорки

Персональные данные — что учесть при поручении их обработки третьему лицу

Реорганизация в форме преобразования и Вестник государственной регистрации: публикация в журнал

5 бизнесов, которые можно открыть, не уходя из найма

Блокировка продуктов КриптоПро компанией Apple

Декларация по налогу на прибыль за 2023 год: как заполнить и сдать, примеры

💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Как найти узкое место в бизнесе, мешающее зарабатывать больше

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне

Как подтвердить ставку по НДС 0% в 2024 году

ТОП ошибок при составлении годовой бухгалтерской отчетности

18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»

Обзор систем электронного документооборота (СЭД)

Вакансии

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Бухгалтер удалённо

Трибуна

Какие налоги платит при покупке и продаже валюты?

Налоговое мошенничество: новый взгляд на старые схемы

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Как исправить ошибку в балансе в СБИС?

Учитывается ли зарплата директора в расходах компании на УСН?

Будет ли штраф за несвоевременную регистрацию от Роскомнадзора?

Какую сумму указывать в разделе авансового платежа?

Как перенести суммы по договорам в 1С?

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РАССЫЛКА430 916 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Ведение бизнеса

Бизнес на кемпингах и автотуризме станет более прозрачным и понятным

Роскачество и Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие и популяризацию новых видов туризма, повышение качества инфраструктуры кемпингов и безопасности автопутешествий.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДФЛ

Минфин начинает бороться с оптимизацией НДФЛ и налогов в интернет-торговле

В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.

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Банки

Китайские банки все-таки слегка прогнулись под антироссийскими санкциям

Сотрудники Bank of China попросили клиента из России во время визита в одно из отделений заполнить вопросник на тему международных санкций.

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Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономические преступления

За незаконный возврат налога бизнес могут перестать сажать под стражу

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

431
Интернет и IT

Роскомнадзор перестал вносить сайты в реестр для их блокировки

Есть вероятность, что блокировки теперь происходят напрямую через оборудование на сетях связи. Раньше РКН каждый день добавлял около 800 ссылок на подозрительные ресурсы.

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Экспорт

Более 24 000 компаний-экспортеров получили поддержку

Участники внешнеэкономической деятельности получили от РЭЦ финансирование в размере 587 млрд рублей.

367

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Учет расходов

Когда премии сотрудникам можно учесть в расходах. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда в расходах можно учесть премии сотрудникам и что для этого нужно сделать.

Когда премии сотрудникам можно учесть в расходах. Мини-курс
208
Бесплатно с Кадровый учет

Приказ о совмещении должностей в 2024 году: образец

Составляя приказ о совмещении должностей, необходимо внести в него пять элементов и соблюсти обязательные условия.

Приказ о совмещении должностей в 2024 году: образец
204
Бухгалтерский учет

Расчеты с поставщиками: как отразить в документообороте

Разбираем правила и особенности бухучета с поставщиками и подрядчиками: примеры, проводки, нормативы.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
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Личные финансы

Около 23 000 россиян отправили пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений

Сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов могут заключать договоры по ПДС. С января участники программы подписали 228 тысяч соглашений.

2
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Иван Мараховка
Тайм-менеджмент

Как выжать максимум из временного бюджета. 6 шагов тайм-менеджмента здорового человека

Считаем время как деньги, смотрим, как на самом деле успевать больше и остаться живым человеком.

Как выжать максимум из временного бюджета. 6 шагов тайм-менеджмента здорового человека
3
111
Финансовый анализ

Кто и зачем следит за уровнем налоговой нагрузки

Налоги — неотъемлемая часть финансовой стороны любого бизнеса. Оптимизировать долю этих платежей стремится почти любой предприниматель. Однако в этом деле важно не перестараться. Как оценивают налоговую нагрузку банки и налоговики? Почему они это делают? Кто попадает под внимание? Рассказываем в материале.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: в столице подешевела вторичка, у Boeing лопнула лобовуха, мошенники оформляют кредиты на друзей

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Обзоры для бухгалтера

ФНС изменит личные кабинеты, в этом Егорову помогают бизнес и бухгалтеры, но это не точно. А еще хорошее про Google и не очень про Майкрософт. 💣«Ночной бухгалтер» № 1646

Даниил Егоров рассказал, что скоро подписывать документы предприниматели смогут прямо со смартфона, а электронную подпись получать в приложении. Еще и ЛК ФНС обещают изменить и сделать более понятными и дружелюбными к пользователям. Причем в фокус-группу для тестирования новшеств позвали бухгалтеров и представителей бизнеса. А ЕНС — эффективен и точка!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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ФСБУ НМА

ФСБУ «Нематериальные активы»: что нужно знать в 2024 году

Минфином принят новый стандарт. С бухотчетности за 2024 год учет нематериальных активов необходимо вести по ФСБУ 14/2022. В нашей статье рассмотрим основные его правила. Разберем, что является нематериальными активами по данному стандарту. Поговорим об оценке, амортизации, списании нематериальных активов. Сравним положения ПБУ 14/2007 и нового стандарта, а также выясним, как перейти на обновленный ФСБУ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Онлайн-кассы

Кассы готовы к блокировке просрочки и нелегальных товаров

Разработчики программного обеспечения онлайн-касс сообщили о готовности решений для блокировки просроченных и нелегальных товаров при помощи системы обязательной маркировки.

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Экономические преступления

👔Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям. Комментарий адвоката

Как теперь будут считать тяжесть уголовных преступлений предпринимателей — смотрите в нашей таблице.

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Интернет и IT

Майкрософт пересматривает список продуктов для отключения в РФ

У компании Майкрософт нет утвержденного списка сервисов, которые будут отключены у корпоративных клиентов из России. Не исключено, что облачные продукты не перестанут работать в ночь на 21 марта 2024 года.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Учет в торговле

Как установить сроки оплаты покупателями и поставщикам в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Одним из основных инструментов для обеспечения устойчивого финансового равновесия организации является контроль кредиторской и дебиторской задолженности при расчетах с покупателями и поставщиками.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Поиск работы бухгалтеров

Как бухгалтеру найти удаленную работу: 20+ бирж фриланса для бухгалтера

Пандемия преподнесла нам всем отличный урок относительно того, что не нужно класть все яйца в одну корзину и что невозможное возможно. Например, если раньше многие собственники твердили, что «наш бизнес несовместим с «удаленкой», то теперь всем понятно, что в удаленном формате могут работать почти все бизнесы и почти все должности, даже бухгалтеры.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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24 тыс.