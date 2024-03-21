«Утренний бухгалтер» № 5602. Бухгалтеры ругают Роструд за путаницу в штатном расписании

Роструд: если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

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ИП может поменять объект по УСН в середине года только одним способом.

Налоговые споры: при дроблении шансов вернуть переплату по УСН практически нет.

С 1 апреля 2024 года вступают в силу изменения в системе обязательной маркировки товаров.

Малый бизнес избавят от дублирования отчетов, сдаваемых в разные ведомства.

В России не отключат офисные приложения от Google:: компания выступила с опровержением.

💥 Совет от редакции: у бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. На что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности, узнаете на вебинаре 22 марта в 11:00 мск. Записаться.