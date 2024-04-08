Утренний бухгалтер № 5613. Бухгалтеры запутались в 6-НДФЛ, в ней 6 сроков уплаты налога в квартал

В форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года попадает НДФЛ за март, но по апрельскому сроку уплаты – до 05.04.2024. Бухгалтеры запутались.
Утренний бухгалтер
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Как настроить программу и как работает надстройка, которая облегчит работу всех участников процесса, мы подробно с примерами разобрали в этом обзоре. Читайте и сохраняйте в закладки.
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Документы
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Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-23595/2017 от 28.11.2017
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-15398/2023 от 22.06.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/1865 от 12.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/6136 от 31.01.2020
Правительство РФ: Постановление № 2369 от 29.12.2023
Правительство РФ: Постановление № 339 от 10.03.2022
Правительство РФ: Постановление № 372 от 30.04.2009
Минфин РФ: Письмо № 02-06-06/29423 от 01.04.2024
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