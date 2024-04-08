Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5613. Бухгалтеры запутались в 6-НДФЛ, в ней 6 сроков уплаты налога в квартал

С 1 квартала 2024 года 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, в которой предусмотрено 6 сроков уплаты налога в квартал, а не 3, как было раньше.

В форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года попадает НДФЛ за март, но по апрельскому сроку уплаты – до 05.04.2024. Бухгалтеры запутались.

РАССЫЛКА431 393 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Минфин: если ИП на АУСН одновременно ведет другую профдеятельность, то у него будут нулевые взносы.

Стартовал весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы.

В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: разбираем на примере.

Какие налоги надо уплатить до 2 мая, забирайте список.

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году, узнаете из статьи.

Мишустин: вместо штрафов по итогам проверок будут соглашения об устранении нарушений.

✈️Командировки в 1С: от планирования до отчетности

Организация командировки — трудоемкий процесс как для командированных сотрудников, так и для кадровиков и бухгалтеров: согласование поездки, выплата авансов, бронирование, подтверждающие документы, отчетность. Любая непредвиденная ситуация вызывает стресс. Цифровизация сильно упрощает процесс и делает его комфортным для обеих сторон. Самый удобный способ – организовать командировки прямо в 1С

Как настроить программу и как работает надстройка, которая облегчит работу всех участников процесса, мы подробно с примерами разобрали в этом обзоре. Читайте и сохраняйте в закладки.

Читать прямо сейчас

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8JuabP

Разборы законов

Как продлить командировку: порядок и образцы документов

Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.

Как узнать о проверке бизнеса в 2024 году. Мини-курс

О плановых проверках можно и нужно узнавать заранее. Как это сделать и где искать информацию, рассказываем в мини-курсе.

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс

Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

🔥 Встречайте новый курс по финансовому анализу!

Директору важно иметь рядом специалиста, который видит финансовые перспективы его бизнеса. Пройдите онлайн-курс: «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

После курса вы сможете:

✔️ анализировать, как бизнесу развиваться и знать проблемные моменты;

✔️ строить финансовые модели и прогнозы;

✔️ делать наглядные дашборды для собственника.

Получите и расширите навыки управления финансами!

Успейте записаться, пока действует скидка! Цена курса сейчас: 4 900 вместо 18 990 рублей.

Записаться

Новости

1 Льготную ипотеку продлят: какая ставка

2 В декларации по налогу на прибыль за 1 квартал авансы показывают по-разному

3 У налоговиков появится регламент для выявления ошибок в уведомлениях на ЕНП

4 ❌ Минфин: за пшеницу, которая идет не на муку, а на посев, надо платить повышенный НДС

5 Плата за отказ от забронированного номера в отеле не облагается НДС

6 В России живут долго, как никогда

7 Какие налоги надо уплатить до 2 мая

8 За особым лечением можно обращаться не только медучреждения региона проживания

9 В 6-НДФЛ за 1 квартал включают мартовский НДФЛ с апрельским сроком уплаты: что это значит

10 👓 С 2024 года можно получить вычет НДФЛ на обучение супруга. Эксперт: давно пора было узаконить, а отказы в вычетах противоречат Семейному кодексу

11 В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: пример

12 🔄 Очень скоро проверки заменят на профилактические мероприятия, где возможно. Наши подписчики: а потом вернут

13 За 4 года власти потратили на кинематограф 36 млрд рублей

14 🔥 Новый онлайн-курс «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

15 53% региональных дорог стали удобнее и безопаснее

16 Кому работодатель обязан дать отпуск без содержания: список

17 Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

18 Обрабатывающая промышленность установила рекорд за 10 лет

19 Бизнесу разрешат уменьшать базу по налогу на прибыль и УСН на гуманитарную помощь

20 💥 Начался весенний призыв: как компаниям не нарваться на штрафы

21 Рост 60% показала отрасль, которой 30 лет не занимались

22 Более 8000 стартапов получили поддержку от государства

23 ❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

24 Почти все выпускники после завершения учебы устраиваются по профилю

25 Стали больше производить техники для сельского хозяйства и пищепрома

26 Мишустин: чтобы привлечь внутренние инвестиции, одними льготами не обойтись

27 Как бухгалтеры ошибаются в первичке: топ ошибок

28 Несколько тысяч инноваций внедрены в России после НИОКР

29 Вместо штрафов по итогам проверок будут соглашения об устранении нарушений

30 Власти отремонтируют 75 аэропортов

Мероприятия

Диагностика юридической структуры бизнеса: риски и возможности

Дата проведения: 5 апреля, пятница

Будет амнистия по дроблению бизнеса? Что важно знать уже сейчас

Дата проведения: 8 апреля, понедельник

НДС: сдаем декларацию за 1 квартал. Что изменилось

Дата проведения: 9 апреля, вторник

Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов

Дата проведения: 10 апреля, среда

Как бухгалтерам, юристам, нотариусам соблюдать закон о контрсанкциях России

Дата проведения: 10 апреля, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5612. Какие отчеты сдавать в налоговую в апреле: забирайте список

Перечень отчетности приводит на своем сайте региональное УФНС.

Цифра дня. Про выгорание

Почти половина россиян находится в состоянии профессионального выгорания.

Блоги компаний

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики

Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян

Согласие собственника жилья на регистрацию ООО

Поможет ли внедрение 1С — зарабатывать больше

Почему так медленно внедряется кадровый ЭДО

Как облагается НДФЛ материальная выгода в 2024 году

Как вывести товар из оборота в «Честном ЗНАКе»

Шаблоны ко всем отчетам ОСНО: отработайте заполнение каждой формы под руководством экспертов

Как бухгалтеры применяют управленческий учет в работе: опыт выпускниц «Клерка»

Стоит ли брать кредит на бизнес и если ДА, то на какую сумму

Ленивое планирование для бухгалтера

Как ИП самостоятельно заполнить декларацию по УСН за 2023 год

📚 Материалы по воинскому учету, чтобы весенний призыв прошел гладко: статьи-разборы, вебинары и новый онлайн-курс

«Почему не сделал?» или 5 горячих вопросов руководителей об исполнительской дисциплине

Отчетность по сотрудникам за I квартал 2024: порядок и сроки сдачи

Как настроить основные функции программы 1С для лучшей автоматизации бизнеса и управления предприятием

Как открыть филиал ООО

Платежная ведомость: образец и правила заполнения

Как уменьшить аванс по УСН за I квартал 2024 на фиксированные взносы ИП: нужно ли сообщать в ИФНС об уменьшении

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 120000 до 150000 ₽, Москва, Полный день

Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 80000 ₽, Екатеринбург, Полный день

Бухгалтер Зарплата не указана, Людиново, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 90000 до 100000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Екатеринбург, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Трибуна

Какие штрафы за неподачу уведомления по НДФЛ?

⚡Что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы

Какие выплаты положены безработной маме на третьего ребенка?

Какую численность указывать в РСВ и 6-НДФЛ при ставке 0,75?

Критерии однодневок. Средний уровень риска

Как правильно заполнить графу 143 при подаче декларации УСН?

Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС

Как включить списанную сумму в КУДИР?

Какие документы предоставить налоговой при расхождениях по РСВ и 6-НДФЛ?

Как исправить ошибку в уведомлении НДФЛ по дивидендам?

Что означает положительное сальдо ЕНС?

Как вести бухгалтерию в ОАЭ: правила, программы для ведения бухгалтерской отчетности

Правильно ли предоставить вычет за март и апрель новому сотруднику?

🔥Налоговая вызывает на допрос: как подготовиться и правильно себя вести

Как определить или изменить ценовую стратегию в бизнесе? 4 стратегии

Планирование в сфере услуг. 3 практических примера с расчётами

Как синхронизировать сальдо в 1С и ЛК ФНС по счету 68.9?

Когда мы должны перестать использовать упрощенные способы учета?

Как прошли две апелляционные инстанции по субсидиарки и истребованию имущества у директора в банкротстве организации

Как в личном кабинете ФНС подать заявление о переходе на УСН?

Документы

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-578/24 от 04.03.2024

Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-23595/2017 от 28.11.2017

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-15398/2023 от 22.06.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-15-07/1865 от 12.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ИП на АУСН не платит фиксированные взносы, даже если параллельно ведет другую профдеятельность

Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/6136 от 31.01.2020

Правительство РФ: Постановление № 2369 от 29.12.2023

Правительство РФ: Постановление № 339 от 10.03.2022

Правительство РФ: Постановление № 372 от 30.04.2009

Минфин РФ: Письмо № 02-06-06/29423 от 01.04.2024

Правительство РФ: Постановление № 2099 от 15.12.2020

Последние темы форума

Стоимость товара для экспорта в РБ

Оплата от иностранных физ.лиц через Агента

Патент на транспортные услуги

Выплата больничного, если сотрудник работает в нескольких организациях

Расчет о выплаченных иностранцам доходов

Отчет 1-робототехника

Назначение платежа в пп не верное

Подтверждение ОКВЭД в СФР

Чек пробит по онлайн кассе, а оплата не прошла

Зарплата генерального директора меньше оклада: можно ли ежемесячно начислять премию?

Учет передачи имущества при реорганизации

Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям

Продление доменного имени и услуги хостинга. Счет 97?

Принятие к учету

НМА ниже установленного лимита на 01.01.2024 , но продолжает использоваться в работе компании

Управленческий отчет

РАССЫЛКА431 393 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Выездные налоговые проверки

ФНС объяснила резкое снижение налоговых доначислений по итогам проверок

Количество выездных проверок и объем претензий существенно снизились. В ФНС подвели итоги по выездным налоговым проверкам за 2023 год.

259

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Инвесторам дадут дополнительные меры поддержки

Физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации программы сохранения объектов культурного наследия, предоставят дополнительные меры поддержки.

150
Уведомление по ЕНП

ЕНП-уведомление с ошибками не пройдет на ЕНС + опрос

Для уведомлений по ЕНП утвердили контрольные соотношения, которые начнут действовать с 2025 года. Пока же применяются аналогичные КС, но не по приказу ФНС, а по письму.

408

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС

При отказе от забронированного номера в отеле можно попасть на НДС

Услуги гостиниц по размещению облагаются НДС 0%, прочие услуги – НДС 20%, а неустойка – вообще не облагается НДС.

280
Миграционный учет

За кем будет последнее слово по миграционным изменениям

3 апреля в ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин затронул вопросы миграции и миграционной политики.

335
Кадры

Официально: назван топ-3 специальностей, по которым будет больше всего бюджетных мест

Глава правительства рассказал, на какие специальности выделено наибольшее количество бюджетных средств в 2024 году.

319

Онлайн-курсы

51
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обзоры для бухгалтера

Надоела бухгалтерия? Можно стать зубной феей, дегустатором машинного масла или читать стихи крабам. 🦀«Ночной бухгалтер» № 1657

Бухгалтеры обсуждают необычные вакансии. Неудивительно, ведь оказалось, что 45% работающих россиян выгорают на работе. А еще расскажем самые важные новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
314
Кадры

Путин заявил, что безработицы в России практически нет

Президент принимал участие в съезде профсоюзов, где сообщил, что России безработица в ближайшие годы не грозит.

143
Павел Патрикеев
Ведение бизнеса

Продажа компании: как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без обмана

Стартап, созданный группой бывших коллег, разработал собственную платформу управления маркетплейсами, которая стала неожиданно хорошо продаваться. Но будучи технарями, а не предпринимателями, основатели не знали, как ее легализовать. Что делать?

Продажа компании: как оформить стартап и продать его долю инвестору выгодно и без обмана
95
Русские офшоры (САР)

Стало известно, сколько компаний перешли в специальные административные районы

Мишустин поделился свежей статистикой перехода компаний в САР.

109
Декретный отпуск

Пособие по уходу за ребенком предложили платить до 3-х лет, а не полутора

Сейчас работающие родители получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Предложено продлить выплату еще на 1,5 года и платить пособие до 3-х лет.

1
343
Бесплатно с Социальная поддержка

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса 

Государство заинтересовано в новых налогоплательщиках, поэтому в каждом регионе страны желающие могут заключить соцконтракт и получить финансовую поддержку на открытие своего дела. В 2024 году процедура получения поддержки изменилась, давайте разбираться.

Социальный контракт 2024: как получить 350 тыс. рублей на открытие бизнеса 
215

Разборы законов

1 237
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Воинский учет

Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс

Для соблюдения правил ведения воинского учета работодателю необходимо подавать в военкомат уведомление о приеме или увольнении сотрудника. Как и в какой форме это сделать, рассказываем в мини-курсе.

Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника. Мини-курс
196
Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 УФНС: налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Налоговики на местах считают, что прошлогодняя индульгенция от ФНС по уменьшению налога на взносы ИП 1% действует и в этом году.

5
279
Онлайн-кассы

Особенности облачных касс в 2024 году

Облачные кассы — это программное решение для учета и обработки финансовых операций, которые хранятся и обрабатываются в облачном хранилище данных. Они позволяют компаниям управлять финансовыми операциями, включая продажи, оплату и учет доходов, с любого устройства, подключенного к интернету.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
90
ВЭД

В России введут режим параллельного импорта для зарубежных патентов

Правительство создаст комиссию по параллельному импорту для зарубежных патентов, которая будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.

99
Учет расходов

Расходы на бытовую технику при ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В данной статье мы рассмотрим особенности расходов на бытовую технику при применении ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 на 4 практических примерах!

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
162
УСН

Каких новшеств ожидать компаниям на УСН с 2025 года

Выступая перед Федеральным Собранием 29 февраля 2024 года, Президент высказался об ограничениях по УСН, которые провоцируют бизнесменов на незаконные операции по дроблению бизнеса. Очевидно, что итогом выступления станет введение новых правил применения этого спецрежима. В конце марта 2024 года утвержден перечень поручений по реализации послания, УСН посвящено несколько пунктов.  

Иллюстрация: freepik/freepik
2
151

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России ажиотаж на галоши, Ботсвана угрожает Германии слонами, появился новый грипп H5N1

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

9
206

Интересные материалы

Анна Тетерлева
ФСБУ

Не все, что называется арендой, является арендой для ФСБУ 25/2018: практика и примеры

ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды» действует с отчетности за 2022 год. Однако, этот стандарт до сих пор вызывает множество вопросов. В статье разберем самые частые ошибки в применении данного стандарта и, главное, как их избежать в своей работе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
186