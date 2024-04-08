Утренний бухгалтер № 5613. Бухгалтеры запутались в 6-НДФЛ, в ней 6 сроков уплаты налога в квартал

В форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года попадает НДФЛ за март, но по апрельскому сроку уплаты – до 05.04.2024. Бухгалтеры запутались.

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В какой строке декларации УСН указывать взносы ИП 1%: разбираем на примере.

Какие налоги надо уплатить до 2 мая, забирайте список.

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