Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5612. Какие отчеты сдавать в налоговую в апреле: забирайте список

Перечень отчетности приводит на своем сайте региональное УФНС.

На 25 апреля, это четверг, приходится срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП за 1 квартал. Смотрите перечень.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Налоговики ищут подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Бухгалтеры в недоумении.

Бухгалтерскую отчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно.

В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой, узнаете из обзора.

К 2025 году проверки заменят на профилактические мероприятия, но не для всех.

Если вам подарили недвижимость, транспортное средство или ценные бумаги, надо задекларировать этот доход и уплатить НДФЛ. Но есть исключения.

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Разборы законов

Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс

Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Какие электронные доверенности (МЧД) можно использовать с 1 марта 2024 года

О том, какие изменения, касающиеся использования электронных доверенностей вступили в силу весной 2024, рассказываем в мини-курсе.

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Мы составили максимально понятный курс без воды для тех, кто ценит свое время. После обучения вам будет понятен алгоритм ведения воинского учета независимо от количества работников. Вам не нужно будет искать и скачивать в интернете формы документов ― мы дадим шаблоны и покажем, как с ними работать.

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6 Как ИП на ПСН отчитываться за НДФЛ сотрудников

7 Когда за подаренную недвижимость надо платить НДФЛ и как его посчитать

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9 Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

10 Для малых и средних предприятий введут льготный режим налогообложения

11 Какие отчеты надо сдать в ИФНС в апреле

12 Когда сотрудничество с самозанятыми вызовет подозрение: вопрос-ответ

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16 Бухотчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно

17 Что делать, если военкомат не видит IT-специалиста в списке на отсрочку от армии

18 ➗ Известны первые параметры налоговой амнистии при дроблении бизнеса. Эксперт: ИФНС начнут выявлять схемы с утроенной силой

19 Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке: как оно будет

20 В законе пропишут право малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы

21 До 5 апреля надо уплатить НДФЛ. Опрос про платежку

22 С 3 апреля начали действовать ограничения на сдачу квартир в аренду

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24 Мишустин высказался о запрете российскому бизнесу работать за рубежом и выводе капиталов

25 🔭 ФНС ищет подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль

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27 Белоруссия и Таджикистан тоже могут прекратить прием карт «Мир»

28 ЕНП-уведомление с ошибками не пройдет на ЕНС + опрос

29 ✌ К 2025 году проверки заменят на профилактические мероприятия, но не для всех. Эксперт: это полностью отвечает новым технологиям

30 Власти: рост промышленного производства превзошел самые смелые прогнозы

31 ФНС начислила Блиновской еще 227 млн налогов за «марафоны желаний»

32 Инвесторам в объекты культуры дадут дополнительные меры поддержки

33 Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Мероприятия

Актуальная судебная практика для кадровика

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Будет амнистия по дроблению бизнеса? Что важно знать уже сейчас

Дата проведения: 8 апреля, понедельник

НДС: сдаем декларацию за 1 квартал. Что изменилось

Дата проведения: 9 апреля, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5611. Уведомление по НДФЛ кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

В НК прописаны крайние сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ, а в контрольных соотношениях – самая ранняя дата сдачи. Но на практике что-то пошло не так.

Онлайн-оплата для интернет-магазина: требования 54-ФЗ

Все предприниматели должны работать с онлайн-кассой по 54-ФЗ. Расскажем, как принимать платежи по закону и какие виды онлайн-оплаты для интернет-магазина использовать.

🔒 Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году

Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.

Цифра дня. Про закредитованность населения

Число россиян с кредитами на 1 января 2024 года достигло 50 млн человек.

Блоги компаний

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч

Как наладить юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из СЭД

Договор аутстаффинга: составляем без ошибок

Сколько ООО можно открыть одному человеку

В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой

Вся правда о переходе на льготные ставки УСН в регионах

Как отчитаться по взносам на травматизм за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: полный гайд

Почему суды переквалифицируют сотрудничество с ИП в трудовые отношения: обзор практики

Кому нужен путевой лист в 2024 году

Налогообложение, коды ОКВЭД и автоматизация учета: все, что нужно знать бухгалтеру для работы на маркетплейсах

Выплата аванса самозанятому. За и против

Календарь отчетов и платежей на апрель 2024 года для всех режимов налогообложения

Как открыть кофейню

Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в государственном учреждении

Мы выяснили, чему хотят учиться бухгалтеры.😲Результаты удивляют!

Реестр МСП – что это такое и для чего он нужен

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Оператор 1С Зарплата от 55000 до 60000 ₽, Москва, Полный день

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Резюме

Трибуна

Что такое нормальная нагрузка на Клерке

Какой КВО поставить в СВО при возврате платежа китайским банком?

Как правильно заполнить форму 6-НДФЛ?

НДФЛ и материальная выгода снова вместе

Свежие облигации: Эр-Телеком на размещении

Состоялась ли отгрузка, если УПД в ЭДО не подписана?

Цель запуска бизнеса — его дальнейшая продажа

Нужно ли сдавать 6-НДФЛ в 1 квартале 2024 г., если доходы не выплачивались?

Обстоятельства нового дела по субсидиарке 👇🏻

Налоговые вычеты физического лица из ущерба исключаются

Можно ли вычесть все фиксированные взносы ИП за год в 1 квартале?

Можно ли применить ставку 1% на УСН для социального предпринимателя?

Что делать, если зарплата ниже среднеотраслевой и грозят проверками?

Можно ли использовать страховые взносы 1% за 2024 год в вычет?

Коротко, как создать бюджет проекта. 5 шагов

Должны ли совпадать коды дохода в разделах 2 и 5 отчета?

3 способа использовать Канбан-доски в личной жизни. Забирайте в закладки

Цифровизация и стандартизация. Ключевые тренды в области управления проектами

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Курортный сбор

Малое среднее предприятие

РАССЫЛКА431 385 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Ипотека

Льготную ипотеку продлят: какая ставка

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они затрагивают и действие льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.

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квалификации

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Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Интернет и IT

В мессенджере WhatsApp – сбой

Сервисы Meta, запрещенной в России, работают со сбоями по всему миру.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать

На днях вышли контрольные соотношения для всех деклараций в целях отражения начислений на ЕНС. Если они нарушены, начисление на ЕНС сразу не сформируется. Нужно ждать окончания камералки.

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Кадры

Обновленная служба занятости может предложить и временную работу

Правительство создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Для этого запущена модернизация службы занятости.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

В бюджетной сфере будут новые системы оплаты труда

В целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента 2012 года, правительству поручено реализовать новые системы оплаты труда.

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Инвестиции

Кабмин: предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну, и по инвестициям рекорд

Мишустин отчитался о поддержке инвестиций в России и их объеме в ходе ежегодного отчета перед Госдумой.

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Обзоры для бухгалтера

🌿 Что изменится по страховым взносам, какие МЧД надо использовать, как ИП совмещать спецрежимы: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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Бесплатно с Подотчет, командировки

Как продлить командировку: порядок и образцы документов

Законодательство не устанавливает единого порядка продления командировки. Поэтому список оформляемых документов зависит от причины, почему возникла необходимость продлить поездку. Рассказываем об особенностях продления и о том, какие документы потребуются.

Как продлить командировку: порядок и образцы документов
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3-НДФЛ

До срока сдачи 3-НДФЛ остался один месяц

До 2 мая 2024 года надо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году.

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Амортизация основных средств

Бизнесу дадут амнистию по дроблению, но проверять будут больше и жестче. «Ночной бухгалтер» № 1656

Власти определят до 31 июля параметры для налоговой амнистии бизнесу на спецрежимах, который для сохранения права на них использовал дробление. Эксперт считает, что это приведет к увеличению проверок и комиссий, побуждающих «обелиться». К бизнесу, который решит добровольно исправится, и будет применена амнистия, остальных ждут жесткие санкции.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк. ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интернет и IT

Кибербезопасность в сфере налогового и бухучета: бухгалтеру — доверяй. Но проверяй!

Налогообложение и бухгалтерский учет уходят в диджитал. Внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем значительно упрощает процессы в этом направлении, но также увеличивает риски кибербезопасности: утечки данных, хакерские атаки, вредоносные программы и т.д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Миграционный учет

По миграционным изменениям последнее слово будет за правоохранительными органами

3 апреля в ходе ежегодного отчета в Госдуме Мишустин затронул вопросы миграции и миграционной политики.

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Система быстрых платежей

Система быстрых платежей для бизнеса: кому выгодно и как подключить

Рассказываем, что такое СБП и как применять систему предпринимателям. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Екатерина Макаренко
Обзоры новостей

Новостной дайджест: СБП с контрагентами, бизнес-аккаунты в Телеграм, ЦБ увеличил сумму для упрощенного контроля валютных операций

Подготовила для вас дайджест событий, информация о которых может пригодится вам в работе.

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Ведение бизнеса

Спецификация к договору поставки в 2024 году

Заключая договор поставки, контрагенты нередко согласовывают лишь общие моменты. Конкретные условия поставки прописывают позже в отдельном документе — спецификации. Как правильно составить такой документ, на какие нюансы обратить внимание, расскажем в нашей статье, а также приведем образец, доступный для скачивания.

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Общество

Дома в СНТ включат в программу бесплатной социальной газификации

Дома на землях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) бесплатно подключат к газу.

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Вакансии

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Как себя мотивировать что-то делать? 5 действующих способов

Где-то на свете есть мифические люди, которые любят свою работу и с радостью спешат на нее даже в выходные, впопыхах проглотив кофе и забыв принять душ. Если вы вдохновлены свой деятельностью не так сильно, читайте дальше. В статье мы разбираемся, как найти мотивацию делать необходимое, когда не хочется.

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