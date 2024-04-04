Утренний бухгалтер № 5612. Какие отчеты сдавать в налоговую в апреле: забирайте список

На 25 апреля, это четверг, приходится срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП за 1 квартал. Смотрите перечень.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговики ищут подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Бухгалтеры в недоумении.
Бухгалтерскую отчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно.
В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой, узнаете из обзора.
К 2025 году проверки заменят на профилактические мероприятия, но не для всех.
Если вам подарили недвижимость, транспортное средство или ценные бумаги, надо задекларировать этот доход и уплатить НДФЛ. Но есть исключения.
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Разборы законов
— Как ИП совмещать специальные режимы в 2024 году
Предприниматели вправе вести деятельность с применением специальных налоговых режимов. Совмещение режимов позволяет существенно снизить налоговую нагрузку, главное — не забывать про правила совмещения и ведение раздельного учета.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс
Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.
— Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
— Какие электронные доверенности (МЧД) можно использовать с 1 марта 2024 года
О том, какие изменения, касающиеся использования электронных доверенностей вступили в силу весной 2024, рассказываем в мини-курсе.
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7 Когда за подаренную недвижимость надо платить НДФЛ и как его посчитать
8 Для вкладов со сберегательными сертификатами будут особые условия
9 Если в декларации нарушены контрольные соотношения по ЕНС: что делать
10 Для малых и средних предприятий введут льготный режим налогообложения
11 Какие отчеты надо сдать в ИФНС в апреле
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/24442 от 21.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/24614 от 21.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/24382 от 21.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/23920 от 21.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/24002 от 21.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/23715 от 21.03.2023
Правительство РФ: Постановление № 208 от 27.02.2020
Правительство РФ: Постановление № 1478 от 16.09.2020
Правительство РФ: Постановление № 1235 от 17.08.2020
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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