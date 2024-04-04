Утренний бухгалтер № 5612. Какие отчеты сдавать в налоговую в апреле: забирайте список

На 25 апреля, это четверг, приходится срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП за 1 квартал. Смотрите перечень.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Налоговики ищут подозрительных контрагентов в декларации по налогу на прибыль. Бухгалтеры в недоумении.

Бухгалтерскую отчетность за 2024 год надо будет составлять по старым формам. Но это не точно.

В каких случаях дивиденды могут признать зарплатой, узнаете из обзора.

К 2025 году проверки заменят на профилактические мероприятия, но не для всех.

Если вам подарили недвижимость, транспортное средство или ценные бумаги, надо задекларировать этот доход и уплатить НДФЛ. Но есть исключения.