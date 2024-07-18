Утренний бухгалтер № 5682. Минфин непреклонен: больничные облагаются НДФЛ

Все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, облагаются НДФЛ.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

И больничные – не исключение, об этом Минфин напомнил в в письме от 19.04.2024 № 03-04-05/37170.

Роструд в письме от 21.05.2024 № ПГ/09778-6-1 сообщил о том, Работодатель не обязан давать отпуск с последующим увольнением, если об этом попросил сотрудник.

До конца 2024 года не начисляют пени на положительное сальдо ЕНС — об этом напоминает региональное УФНС.

Для тех, кто ведет сельское хозяйство подготовили рассказываем, какие налоговые льготы вы можете получить — вся подробная информация здесь.

Представителей малого бизнеса и микропредприятия избавят от дублирования статистической отчетности.

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Разборы законов

— Ответственность бухгалтера после увольнения

Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

— Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица

С 2025 года вводят новую прогрессивную шкалу НДФЛ.

— Налоговые последствия переоценки основных средств

Переоценка основных средств в бухгалтерском учете может повлиять на начисление налогов. В статье расскажем, что будет с налогом на прибыль и на имущество, и как это учитывать.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31218 от 05.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/34501 от 15.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35326 от 16.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36042 от 18.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-13-11/37416 от 22.04.2024

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