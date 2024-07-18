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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5682. Минфин непреклонен: больничные облагаются НДФЛ

Все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, облагаются НДФЛ.
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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

И больничные – не исключение, об этом Минфин напомнил в  в письме от 19.04.2024 № 03-04-05/37170

Роструд в письме от 21.05.2024 № ПГ/09778-6-1 сообщил о том, Работодатель не обязан давать отпуск с последующим увольнением, если об этом попросил сотрудник. 

До конца 2024 года не начисляют пени на положительное сальдо ЕНС — об этом напоминает региональное УФНС. 

Для тех, кто ведет сельское хозяйство подготовили рассказываем, какие налоговые льготы вы можете получить — вся подробная информация здесь. 

Представителей малого бизнеса и микропредприятия избавят от дублирования статистической отчетности. 

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/31218 от 05.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/34501 от 15.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/35326 от 16.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/36042 от 18.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-13-11/37416 от 22.04.2024

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