Утренний бухгалтер № 5681. Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур + комментарии эксперта

Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.

Специально для «Клерка» ситуацию со счетами-фактурами комментирует Владислав Каминский, налоговый инженер, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры».

🔥 Совет от редакции: помогите коллегам выбрать лучший сервис для ЭДО, для этого пройдите онлайн-опрос здесь. Всем, кто пройдет опрос, предоставят бесплатный доступ на месяц к сервису Платформа ЭДО для новых пользователей.

Роспотребнадзор хочет, чтобы предприниматели чаще сообщали ведомству о начале деятельности, в связи с этим штрафы за неуведомление для юридических лиц могут вырасти.

Узнайте, как минимизировать налоговые риски в 2024 году — об этом эксперты подробно рассказали здесь.

Уведомление по ЕНП можно оформить на несколько периодов, так как оно многострочное.

Минфин США продлил лицензию, которая разрешает жителям Америки платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 9 октября 2024 года.

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением, не облагаются НДФЛ — об этом напомнил Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-04-05/37146.

🔥 Как увеличить продажи с сайте без привлечения дополнительной рекламы? Сэкономьте деньги — инвестируйте ни в рекламу, а в отзывы. Действие рекламной кампании ограничено, а количество отзывов будет постоянно расти и увеличивать продажи. Добавьте на сайт готовые виджеты от SmartWidgets с отзывами из Яндекса, 2GIS, Авито и др. Пусть о вас расскажут довольные клиенты! Компания предлагает более 20 готовых решений без разработки. Получите бесплатный тестовый доступ на 14 дней! Попробовать Реклама: ООО «СмартВиджетс», ИНН 9723220974, erid: LjN8JxyPq

Разборы законов

— Налоговые последствия переоценки основных средств

Переоценка основных средств в бухгалтерском учете может повлиять на начисление налогов. В статье расскажем, что будет с налогом на прибыль и на имущество, и как это учитывать.

— Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете

После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.

— Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

⚡️ Лучшая поддержка для бухгалтеров в период налоговый реформы Подписка Клерк.Премиум — быстрый способ разобраться со всеми изменениями прежде, чем ФНС пришлет требование. В подписку входят: — более 600 вебинаров по всем актуальным бухгалтерским темам; — консультации от лучших экспертов Рунета — аудиторов, адвокатов, юристов и экспертов 1С; — сотни статей и конспектов с полезными инструкциями, чек-листами, образцами документов про изменения в НК и ФСБУ, кадровом учете, проверках, отчетности, ВЭД, штрафах и многом другом; — ВСЕ онлайн-курсы по различным тематикам от налогов и учета до дробления и управленки, от кадров и 1С до права и аналитики; — справочно-правовая система: кодексы, законы, письма и приказы ведомств, указы. Выбирайте любой удобный тариф и ваш личный бухгалтерский помощник будет всегда под рукой. Выбрать тариф

Новости

1 Для борьбы со страховыми мошенниками в ЦБ могут появиться специальные следователи

2 Как законно снизить налоговую нагрузку на бизнес: ликбез от эксперта по налоговой безопасности

3 До начала октября компаниям и физлицам из США можно платить налоги в РФ

4 Как налоговая реформа-2025 изменит работу бухгалтера — обсудим на конференции «Клерка»

5 Для бизнеса из новых регионов готовят вычет по кассам

6 Производители лимонада могут применять УСН

7 Бюджет получит от иностранного бизнеса больше 77 млрд рублей

8 В одном ЕНП-уведомлении можно указать имущественный налог за все кварталы: пример от ФНС

9 Выплата при увольнении на пенсию не облагается НДФЛ в пределах тройной зарплаты

10 Для расчета налога на имущество учитывают обесценение и изменения справедливой стоимости ОС

11 Налоговики активно ищут нарушителей среди продавцов маркетплейсов

12 Ипотека на индивидуальное жилищное строительство достигла рекордных 385 млрд рублей

13 Роструд: из основных работников в совместители можно перейти только через увольнение

14 Карты «Мир» начали принимать в Мьянме

15 Штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности вырастут в два раза

16 ❗️ 15 июля стартовало обучение в летней школе бухгалтера. Скорее присоединяйтесь!

17 Шохин: государство не должно контролировать соблюдение соглашений и коллдоговоров

18 Более 79 млн проводок, 12 млн казначейских платежей и 2 млн мероприятий по кадровому администрированию и расчету зарплаты: «Северсталь – ЦЕС» исполнилось 15 лет

19 Как без проблем с налоговой работать с самозанятыми

20 Командированные за границу для строительства атомных станций априори будут налоговыми резидентами РФ

21 Пользователи не могут войти в приложение «Т-Инвестиции»

22 Работать на УСН по-простому больше не получится: будут счета-фактуры, книга продаж, декларация НДС

23 За бесплатную раздачу продуктов питания могут отменить НДС и налог на прибыль

24 Стандартные налоговые вычеты на детей вырастут в два раза

25 В Таиланд можно отправиться без визы на 60 дней

26 Необлагаемый лимит для НДФЛ с депозитных процентов будет несгораемым для длинных вкладов

27 Менеджер маркетплейса на договоре ГПХ отсудила у него 1,3 млн за вынужденный простой

28 ❗ На мелкие налоговые долги не будут высылать требования

29 Агрегаторы компенсируют ущерб таксистам и курьерам

30 С 24 июля начнут принимать заявки на отсрочку от службы в армии

31 👎 Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур. Прогноз налогового инженера

32 Высокий кредитный рейтинг — не обязательное условие одобрения кредита

33 Как оспорить решение трудовой инспекции: разъяснения Роструда

34 На сотрудников из стран ЕАЭС тоже надо подавать уведомление в миграционную службу

35 ЦБ будет оперативно рассматривать сообщения об ошибочном включении в реестр мошенников

36 Китайские партнеры перестали получать платежи через «ВТБ Шанхай»

37 👷 Каждый третий наниматель сталкивается с неквалифицированными кандидатами. Почему, объясняет организатор опроса

38 Минцифры ужесточит правила оплаты мобильной связи

Мероприятия

Коммуникации в компании (в том числе жесткие): как обеспечить себе максимум влияния на любом уровне

Дата проведения: 17 июля, среда

Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года

Дата проведения: 17 июля, среда

Уступка права требования (цессия): учет у цедента

Дата проведения: 17 июля, среда

Отчетность за первое полугодие 2024

Дата проведения: 17 июля, среда

Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность

Дата проведения: 17 июля, среда

Статьи

— Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

— НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов

В зависимости от размера доходов за прошлый и текущий год будут разные варианты с НДС на УСН. Смотрите их в нашей таблице.

— Утренний бухгалтер № 5680. С 1 сентября закончится переходный период на машиночитаемые доверенности

До 31 августа еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года.

— Бухгалтерский учет оценочных обязательств в стоимости основных средств и нематериальных активов

При покупке или создании основных средств и нематериальных активов в их стоимость могут быть включены, в том числе, и оценочные обязательства. Расскажем, при каких условиях возникают оценочные обязательства, как определить их сумму и отразить операции с ними в бухучете.

— Налог на прибыль в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Отчетность за полугодие, НДС с цессии, Форензик, коммуникации в компании и др. Обзор мероприятий с 17 по 30 июля

Сделали подборку важных мероприятий для бухгалтера. Читайте, записывайтесь и применяйте новые знания и навыки на практике!

— Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль

Если организация отправляет сотрудников на обучение, то, при соблюдении определенных условий, эти расходы можно учитывать при расчете налога на прибыль. Рассказываем, как это сделать.

— Закупка медоборудования в условиях санкционного давления: пошаговая инструкция

Начиная с 2022 года Российский бизнес испытывает жесткое санкционное давление, которое не обошло стороной медицину. Несмотря на это, отечественная экономика не впала в рецессию, а наоборот получила мощный стимул для развития, но проблем у бизнесменов добавилось.

Блоги компаний

Памятки и шпаргалки для отчетной кампании за полугодие: какие изменения учесть при составлении отчетов

🔔 Обучение в летней школе бухгалтера стартовало 15 июля! Но вы еще успеваете присоединиться

Чек-лист налоговых рисков 2024 и как их минимизировать

Как продавать товары за границу из России: интернет-магазин или маркетплейс

Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные

Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA

ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет

Лучшие криптообменники Екатеринбурга

Программа 1С: что это и как в ней работать

Импортозамещение: решение 1C:ERP — альтернатива SAP в России

Возмещение расходов на предупредительные меры: что и как можно вернуть

15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Все новые правила ведения КУДиР и составления декларации на УСН уже в обновленном курсе «Клерка»

Порядок перехода на ЭПД в 2024 году

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 120000 ₽, Геническ, Полный день

— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 55000 ₽, , Полный день

— Методолог по бухгалтерскому и налоговому учету Зарплата от 50000 ₽, , Гибкий график

— Бухгалтер участка по учету ТМЦ Зарплата от 70000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

— Бухгалтер в единственном числе

— Бухгалтер

— Главный бухгалтер удалённо.

— Бухгалтер

Трибуна

Молчание не всегда золото

17,9% на кибербезопасности. Свежие облигации: Positive Technologies на размещении

Помогли клиенту отбиться от заявления налоговой о банкротстве

Основные тренды в фэшн-ретейле в 2023-2024

АУСН. Автоматизированная упрощенка от А до Я

7 точек роста для вашего бизнеса: как внутренний аудит помогает находить скрытые возможности

Отберет ли ИИ профессию у художников и писателей

Как повысить продуктивность команды

Раздельный учет по госконтрактам исполнителей: зачем это нужно и как избежать штрафов

С этими заблуждениями сталкивается каждый предприниматель: эксперт рассказал о завышенных ожиданиях в бизнесе

Документы

Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/526 от 22.05.2024

Роструд: Письмо № ПГ/09778-6-1 от 21.05.2024

Минфин РФ: № 05-10-12/42833 от 08.05.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/38517 от 24.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/38105 от 23.04.2024

Последние темы форума

— Налог на прибыль

— Анализ взносов в фонды : откуда подтягивается вид начисления Аренда транспорта?

— 1с начисляет страх.взносы на договоры гпх

— Оплата Гугл за сайт в Казахстане