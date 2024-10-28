Утренний бухгалтер № 5754. Если деньги упали на чужой ЕНС, оттуда их уже не вернуть

Если вы некорректно указали ИНН при переводе денег на ЕНС, платеж отражается у другого налогоплательщика и уточнить его уже нельзя.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 28 октября 2024 года ключевая ставка ЦБ — 21% годовых.
Минфин: ИП на ЕСХН имеет право освободиться от НДС по статье 145 НК. Но если его доход превысит 60 млн рублей, право на НДС-льготу теряется.
СФР: работнику ликвидированного ООО больничный оплачивает Социальный фонд.
Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми в 2025 году с учетом новых правил, узнаете здесь.
Налоговики уже меняют форматы фискальных документов под налоговую реформу-2025.
Как ИП будет платить НДФЛ с 2025 года, узнаете из статьи.
ФНС: для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914.
💥Совет от редакции: как получить отсрочку платежа у поставщиков в Китае на 90—120 дней без участия компаний-посредников? Как повысить рейтинг компании и найти партнеров, если вы только начинаете работать с Китаем и не успели набрать свою базу поставщиков? Узнаете здесь.
📢Осталось 10 дней до запуска Единого реестра воинского учета
С запуском Единого реестра военкоматы смогут автоматически вычислять компании, которые не ведут воинский учет или ведут его с ошибками. И штрафы до 500 000 ₽ станут реальными.
Чтобы избежать штрафов, до 1 ноября бизнесу нужно успеть поставить компанию на воинский учет, передать данные по сотрудникам и наладить регулярное ведение воинского учета.
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26 🎁 Вместе 23 года! Дарим бесплатную подписку и скидки на курсы в честь нашего Дня рождения
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Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Все методы налоговой оптимизации
Дата проведения: 29 октября, вторник
Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Дата проведения: 30 октября, среда
Налоговая реформа 2025: новые вызовы и новые возможности
Дата проведения: 30 октября, среда
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, рассчет эффективности
Дата проведения: 30 октября, среда
МЧД на практике: инструменты для работы, частые вопросы и проблемы заполнения
Дата проведения: 31 октября, четверг
Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки
Дата проведения: 31 октября, четверг
ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают юрисдикции для международных компаний
Дата проведения: 31 октября, четверг
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/50600 от 02.09.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/47514 от 26.07.2017
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 301-ЭС21-16598 от 27.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/89251 от 18.09.2024
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Верховный Суд РФ: Определение № 304-КГ17-19932 от 10.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/69017 от 24.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплата в размере МРОТ тоже облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/65700 от 08.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/90463 от 16.10.2020
Минфин РФ, Казначейство России: Письмо № 03-07-13/1/99724 от 08.12.2021
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