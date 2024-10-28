Утренний бухгалтер № 5754. Если деньги упали на чужой ЕНС, оттуда их уже не вернуть

Если вы некорректно указали ИНН при переводе денег на ЕНС, платеж отражается у другого налогоплательщика и уточнить его уже нельзя.

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С 28 октября 2024 года ключевая ставка ЦБ — 21% годовых.

Минфин: ИП на ЕСХН имеет право освободиться от НДС по статье 145 НК. Но если его доход превысит 60 млн рублей, право на НДС-льготу теряется.

СФР: работнику ликвидированного ООО больничный оплачивает Социальный фонд.

Как бизнесу сотрудничать с самозанятыми в 2025 году с учетом новых правил, узнаете здесь.

Налоговики уже меняют форматы фискальных документов под налоговую реформу-2025.

Как ИП будет платить НДФЛ с 2025 года, узнаете из статьи.

ФНС: для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914.

💥Совет от редакции: как получить отсрочку платежа у поставщиков в Китае на 90—120 дней без участия компаний-посредников? Как повысить рейтинг компании и найти партнеров, если вы только начинаете работать с Китаем и не успели набрать свою базу поставщиков? Узнаете здесь.