Новые КБК, предельная база по взносам на 2023 год и трудовые книжки на новых бланках

Тем, кто в новогоднюю ночь просил у Деда Мороза поменьше проблем в новом году, придется набраться терпения: начало года не обещает быстрого исполнения этого желания. Вынырнув из новогодних застолий, путешествий и встреч с друзьями, многие в первый рабочий день узнали много нового для себя.

Так, с этого года поменялся регистр учета по НДФЛ. Все налоги в 2023 году бизнес всей страны должен платить в Тулу. А ФНС объявила о старте декларационной компании 2023 года.

Впрочем, были на неделе и приятные новости. Так, вышла новая версия программы «Документы ПУ-6» с формой ЕФС-1, с помощью которой можно сформировать новый отчет. Отменили справку 182н для оплаты больничных. А договоры ГПХ уже можно не дублировать на бумаге.

С учетом того, что ФНС хотела уже вчера получить от работодателей уведомления на НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30 декабря, времени на раскачку нет, как любят говорить чиновники.

Чтобы было легче пережить адаптационный период, предлагаем рецепт легкой овощной запеканки. Нам понадобится по 300 гр. брокколи и цветной капусты, две морковки, два кабачка цукини, 100 гр. сыра фета, соль, перец – по вкусу, оливковое масло для запекания, листья рукколы для украшения. Брокколи и цветную капусту разделяем на небольшие соцветия. Морковку рубим толстыми фигурными шайбами. Бланшируем овощи в кипящей несоленой воде 5–6 минут. Цукини очищаем от кожуры и нарезаем крупными кусочками. Выкладываем все овощи в смазанную маслом форму для запекания, солим и перчим по вкусу, заправляем оливковым маслом и хорошо перемешиваем. Сверху посыпаем их раскрошенной фетой и отправляем в духовку при 180 °C на полчаса. Дайте овощной запеканке немного остыть, украсьте листьями рукколы — и можно подавать к столу. В качестве соуса можно использовать нежирную сметану или греческий йогурт.

О том, что еще нового и полезного для бухгалтера появилось в новогодние каникулы, - в нашем дайджесте.

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Узнайте, как…

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем