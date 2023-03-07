Обзор налоговых новостей

Отчеты в ГИС ЕИС, контрольные соотношения для декларации по НДС, формат электронного путевого листа

Бухгалтерская картина недели: от важных новостей до полезных рекомендаций.

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Отчеты в ГИС ЕИС, контрольные соотношения для декларации по НДС, формат электронного путевого листа
Иллюстрация: boyarkinamarina/freepik

На неделе государство в очередной раз подтвердило, что уверено в наличии определенной степени амнезии у своих граждан. Чем еще можно объяснить предложение открывать киоски у торговых центров, когда у 80% предпринимателей еще жива в памяти «ночь длинных ковшей»? Что уж говорить о реакции людей на инициативу власти увеличить сумму страхования взносов граждан в НПФ до 2,8 млн рублей?

Хорошая идея, если бы не один нюанс: жизнь показывает, что государство с легкостью запускает руку в накопления граждан, аргументируя это необходимостью решения жизненно важных задач. Как это было с накопительной частью пенсионных накоплений, заморозка которых продлена до 2025 года.

Но в предпраздничный день прекрасная половина человечества если и может пожаловаться на некоторую забывчивость, то исключительно из-за «девичьей» памяти. А это, как известно, никакая не рассеянность, а просто избирательность: женщины запоминают приятные моменты и избавляются от тяжелых воспоминаний. Надеемся, что наш сегодняшний рецепт наши читательницы запомнят – в нем объединилось вкусное с полезным.

Итак, готовим закусочные кексы из куриного филе, яиц и брокколи. Нам понадобится: 150 гр. болгарского перца, 2 яйца, 250 гр. брокколи, 250 гр. куриного филе, любимые приправы и соль – по вкусу. Все ингредиенты нужно порезать мелкими кубиками. Нарезанные ингредиенты перекладываем в глубокую тарелку, добавляем яйца, соль и приправы по вкусу.

Хорошо перемешиваем и раскладываем полученную массу в силиконовые формочки для кексов. Отправляем в разогретую до 180-200 градусов духовку на 40-50 минут. С праздником, коллеги!

В перерывах между поздравлениями и получением подарков найдите несколько минут, чтобы посмотреть наш дайджест – он точно будет полезен.

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