Сдача перссведений, новое в бланке для подтверждения вида деятельности и в правилах запроса акта сверки

Иногда, как посмотришь новости, так прям жаль становится наше правительство и Госдуму. Сколько энергии, сил и времени тратят чиновники, чтобы повысить уровень и качество жизни рядовых россиян! Минфин предлагает запустить новую программу стимулирования сбережений. Госдума в два раза повысит порог страхования сбережений в НПФ.
Минпромторг предложил с 1 июня проверять безопасность товаров с обязательной маркировкой. Иногда забота о народе поглощает настолько, что забывают узнать о делах собственного ведомства: вот и налоговики не в курсе, что на их сайте есть сервис для уплаты фиксированных взносов. Но объект этих усилий особого восторга пока не выражает. Может, просто еще не разобрался, как ему повезло?
Кстати, тем, кто дочитает наш дайджест до конца, точно повезет – ваш ждет новый рецепт. И контакты для обращения с вопросами по 1С. 😊
А пока – актуальные новости недели. Поехали!
Важно
ФНС теперь будет ежемесячно публиковать данные о среднесписочной численности.
При положительном сальдо ЕНС пока не будут начислять пени за несданное уведомление.
Персонифицированные сведения за март, июнь, сентябрь и декабрь сдавать не надо.
Из-за ЕНС продлили сроки для требований по налоговым долгам.
Налог по ПСН можно уменьшить на взносы за декабрь, уплаченные в январе.
Начинайте готовить квартальную отчетность. Осталось меньше месяца.
Из первых рук
Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы можно платить их на ЕНП и не сдавать заявление о зачете.
Если сдали декларацию по налогу на имущество с разделом 3, сдавайте уточненку.
Минфин: плата за санаторное лечение, которого не было, не облагается НДС.
Когда надо отчитываться и платить налог на прибыль за новую обособку.
Минфин: ПО, разработанное учредителем IT-компании, учитывают для налоговых льгот.
Поменяли форму СЗИ-ИЛС для отражения стажа и пенсионных баллов.
Какие госконтракты подлежат казначейскому сопровождению: новое письмо Минфина.
Новости Роструда
Роструд напомнил, кто не может работать по совместительству.
Роструд: нельзя недоплачивать зарплату за вторую половину месяца при переплате аванса.
Работодатель оплачивает беременной сотруднице время посещения врача, но не дорогу до больницы, считает Роструд.
Журнал инструктажа по охране труда в электронном виде вести нельзя. Роструд запретил.
Обращаем внимание
Отчетов в Росстат будет меньше. Вместо множества статотчетов введут единый перечень показателей.
В середине 2023 года нельзя перейти на ежемесячную сдачу декларации по налогу на прибыль.
Изменили правила по скидкам и надбавкам к тарифу взносов на травматизм.
Будут новые бланки для проверок по страховым взносам на травматизм.
Аванс по УСН за 1 квартал можно уменьшить как на фиксированные взносы, так и на взносы 1%.
Если аванс по УСН уменьшен до нуля за счет взносов, уведомление сдавать не надо.
При выплате старых зарплатных долгов в 2023 году надо сдать уточненную 6-НДФЛ за прошлый период.
Для информации
Социальные пенсии повысят, с ипотечными бумагами будет меньше рисков: законы, которые заработают в апреле.
На руководителей НКО без зарплаты надо сдавать персонифицированные сведения.
На зарплаты иногородним сотрудникам предприятиям ОПК дадут субсидии.
За нарушение грузоперевозок накажут только владельцев автомобилей.
Лайфхаки: берем на вооружение
Бухгалтеры жалуются, что зарезервированные суммы за 2022 год не поднимаются на ЕНС после сдачи отчетов.
Бухгалтеры спорят, нужно ли заявление о зачете для взносов ИП на УСН «доходы–расходы» за себя и за работников.
Налоговики снова трясут бизнес за зарплаты ниже среднеотраслевых. Требуют пояснения и документы.
Приход по эквайрингу идет в книгу доходов датой поступления денег на счет.
Суд разрешил вычеты НДС по контрагентам, с которыми один IP для сдачи отчетов и общие сотрудники.
Налоговики отказывают ИП в уменьшении патента на прошлогодние фиксированные взносы.
В планах
Международный роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией отменят к 2025 году.
А тем временем
Центробанк ограничил заграничные денежные переводы до 30 сентября.
Предприятиям можно будет защищаться от беспилотников. Власти готовят закон.
Немного статистики
В 2023 году уже появилось 1,2 млн новых компаний МСП: статистика.
Четверо из десяти сотрудников согласны на меньшую зарплату ради удаленки.
23% семей живет с долгами, посчитал Центробанк. Самые большие из этих долгов – по ипотеке.
Только у 49% российских семей есть денежные сбережения: исследование.
О как!
Система ЗСК поумнела и начала вычислять однодневки и технички. Но иногда под раздачу попадают и реальные новые компании.
Ходят слухи, что НДФЛ могут поднять до 18%. ФНС уже рассчитала, сколько в таком случае получит бюджет.
ФСБ попросила доступ к геолокации и платежам пассажиров такси.
Минстрой предложил включить установку умных счетчиков в платежки по ЖКХ.
УПС
В ценные бумаги вкладывается все меньше россиян. Сейчас таких 6%.
С долгосрочных вкладов стали выводить больше денег: сбережения сократились до минимума за 10 лет.
Мошенники предлагают скачать фейковое приложение ФНС, чтобы якобы оплатить все налоги.
А теперь выполняем обещания. Мы помогаем не только охватить новостную повестку недели, но и разобраться с возникающими вопросами при работе с продуктами 1С и в сервисе 1С:Фреш.
И обещанный рецепт. Сегодня готовим штрудель с яблоками и творогом из лаваша. Берем лаваш тонкий – 1 шт. (150 г), творог 5% – 200 гр., яблоки – 600 гр., изюм – 30 гр., грецкие орехи – 25 гр., сахарозаменитель (Fitkit) – 2 ст. л., корица – по вкусу, яйцо (для смазывания) – 1 шт.
В миске разминаем творог и сахарозаменитель. Яблоки очищаем и натираем на крупной терке. Грецкие орехи измельчаем ножом. Отправляем все ингредиенты в миску и перемешиваем. Равномерно распределяем начинку на лист тонкого лаваша. Посыпаем начинку корицей и сворачиваем в рулет. Смазываем рулет яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита и хорошего настроения!
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