Сдача перссведений, новое в бланке для подтверждения вида деятельности и в правилах запроса акта сверки

Иногда, как посмотришь новости, так прям жаль становится наше правительство и Госдуму. Сколько энергии, сил и времени тратят чиновники, чтобы повысить уровень и качество жизни рядовых россиян! Минфин предлагает запустить новую программу стимулирования сбережений. Госдума в два раза повысит порог страхования сбережений в НПФ.

Минпромторг предложил с 1 июня проверять безопасность товаров с обязательной маркировкой. Иногда забота о народе поглощает настолько, что забывают узнать о делах собственного ведомства: вот и налоговики не в курсе, что на их сайте есть сервис для уплаты фиксированных взносов. Но объект этих усилий особого восторга пока не выражает. Может, просто еще не разобрался, как ему повезло?

Кстати, тем, кто дочитает наш дайджест до конца, точно повезет – ваш ждет новый рецепт. И контакты для обращения с вопросами по 1С. 😊

А пока – актуальные новости недели. Поехали!

Важно

Из первых рук

Новости Роструда

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

А теперь выполняем обещания. Мы помогаем не только охватить новостную повестку недели, но и разобраться с возникающими вопросами при работе с продуктами 1С и в сервисе 1С:Фреш.

И обещанный рецепт. Сегодня готовим штрудель с яблоками и творогом из лаваша. Берем лаваш тонкий – 1 шт. (150 г), творог 5% – 200 гр., яблоки – 600 гр., изюм – 30 гр., грецкие орехи – 25 гр., сахарозаменитель (Fitkit) – 2 ст. л., корица – по вкусу, яйцо (для смазывания) – 1 шт. В миске разминаем творог и сахарозаменитель. Яблоки очищаем и натираем на крупной терке. Грецкие орехи измельчаем ножом. Отправляем все ингредиенты в миску и перемешиваем. Равномерно распределяем начинку на лист тонкого лаваша. Посыпаем начинку корицей и сворачиваем в рулет. Смазываем рулет яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита и хорошего настроения!

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