«Утренний бухгалтер». Банки повышают ставки по вкладам. Эксперты не советуют покупать жилье сейчас

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Пожалуй, сегодня из каждого утюга сообщили, что Центробанк поднял ключевую ставку. Вслед за этим банки повышают ставки по вкладам — в частности, попавшие под санкции Сбер и ВТБ.
Эксперты не советуют на такой волне брать ипотеку: лучше подождать.
Бухгалтеры жалуются на сбои в банковских приложениях.
IT-отрасль начинает испытывать последствия санкций: власти предлагают меры, чтобы компенсировать потери. В том числе, хотят дать айти налоговые льготы.
Рассказываем, что вам нужно знать про предпроверочный анализ налоговиков и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Банк «Агророс» предлагает открытие валютного счета за 1 день
Бесплатное открытие и ведение валютного счета в течение года в АО «Банк Агророс» позволяет клиентам экономить до 20% на ВЭД. Для работы с зарубежными партнерами доступно 6 валют: USD, EUR, KZT, CNY, GBP, PLN. Дополнительно предоставляется 3 месяца бесплатной конверсии.
Подготовка документов и подписание контракта занимает 1 день. Личный эксперт по ВЭД соберет все необходимые бумаги и проследит за изменениями в валютном законодательстве.
Новости
- «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Как правильно пользоваться и задавать вопросы
- Российские биржи завтра: СПБ остановит торги, МВБ торгует с 17:30
- Торги на Мосбирже откроют с 10:00 по Мск. По остальным рынкам решают до 13:00
- ЦБ рекомендовал банкам не штрафовать заемщиков за просрочки по кредитам
- Продажа прав на удаленный доступ к программе идет в льготные доходы IT-компании
- Евро на Forex прыгнул до 127,15 рубля
- Британия вводит санкции против ЦБ
- Раздел имущества по брачному договору не облагается НДФЛ
- ЦБ поднимет ключевую ставку до 20 %
- Выручку в иностранной валюте надо будет обязательно продавать
- Начало торгов: доллар 90 рублей, евро — 101 рубль
- Бизнесу поможет государство. Как именно, пока неясно
- Жилье дорожает, но люди все равно готовы его покупать
- Медики-совместители не учитываются для права на нулевую ставку налога на прибыль
- Доллар резко упал на бирже до 95 рублей, евро — до 107
- Банки не могут поднимать ставки по уже выданным кредитам вслед за ставкой ЦБ
- Доллар на отметке 100 рублей, евро — 113 рублей
- Комиссионер на УСН включает в доходы только агентское вознаграждение
- За прошлый год стали чаще привлекать к субсидиарке
- За 2 года ФНС дала бизнесу рассрочку по уплате налогов на 115 млрд рублей
- Брать ли сейчас срочно ипотеку? Нет, уже лучше ждать
- Ставка ЦБ 20%, доллар на Мосбирже 106,44 руб. Инвестдайджест
- Рубль пошел вверх на бирже
- ЦБ будет скупать золото на внутреннем рынке с сегодняшнего дня
- Упростили выдачу субсидий на НИОКР
- Пять обязательных ФСБУ в 2022 году: пройдите курс повышения квалификации
- Титов просит ЦБ помочь малому и среднему бизнесу
- Объем налички в российском обороте за 25 февраля вырос на рекордные 1,4 трлн рублей
- Центробанк не будет сегодня открывать на Мосбирже ряд торгов
- Карты Mastercard санкционных банков не будут работать за границей
- Бухгалтеры жалуются на нестабильную работу приложений Газпромбанка, Открытия, Тинькофф
- Сбербанк опроверг сообщение о запрете клиентам снимать деньги с инвестсчетов
- В Binance решили не замораживать счета россиян
- Минфин успокоил, что на социальные обязательства в госбюджете денег хватит
- В Россию прекратились поставки импортного алкоголя
- Доллар 93,56 рубля, евро 104,5 рубля. Официальный курс валют от ЦБ
- Переплату по фиксированным взносам лучше вернуть, а потом уплатить снова
- Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов
- Стоимость евро в банках прыгнула до 200 рублей
- Самыми дорогими компаниями Рунета стали Яндекс, Wildberries, Авито
- В ВТБ сообщили, что не будут менять условия по ранее выданным кредитам и ипотеке
- Как будут спасать финансовую систему: Минфин перечислил меры
- Клиенты Тинькофф не могут вывести средства с инвестиционного счета через приложение
- Банки повышают ставки по вкладам: сколько где
- Путин сказал, что все ставки по кредитам надо сохранить
- Кто пользовался услугами МФО? Расскажите «Клерку»
- Если у кредита плавающая ставка, ее пересчитают. Но таких кредитов почти нет
- Финансовая система России будет работать стабильно, заявила Набиуллина
- Минфин США запретил операции с ЦБ, ФНБ и Минфином России
- СПБ биржа запустит торги после 17:00
- Набиуллина пригласила иностранные банки подключаться к российскому аналогу SWIFT
- ВТБ тоже повысит ставки по вкладам
- Мосбиржа не будет проводить утренние и вечерние торги с 1 по 5 марта
- «Яндекс» не планирует сокращать сотрудников. Но и новых пока не набирают
- Банки будут открывать счета физлицам без личного присутствия. Путин подписал указ
- Для IT-отрасли предлагают новые налоговые льготы из-за санкций
- Путин подписал указ об обязательной продаже валюты экспортерами
- Ограничили вывод валюты за рубеж
- Британия заморозит активы ВЭБ, «Совкомбанка» и банка «Открытие»
- Сбербанк повышает проценты по вкладам
- Франция собирается забрать виллы, яхты и автомобили российских олигархов
- Из позитивных новостей — рубль пока держит оборону без интервенций ЦБ
- Нерезидентам запретили только новые займы в валюте, по старым запрета нет
- Мосбиржа отменила на 1 марта торги акциями
- СПБ биржа завтра начнет торги иностранными ценными бумагами с 17:00
События
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 6 марта, воскресенье
1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году
Дата проведения: 4 марта, пятница
Как не довести налоговые требования до проверки?
Дата проведения: 4 марта, пятница
Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA
Дата проведения: 3 марта, четверг
Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»
Дата проведения: 3 марта, четверг
Как каждую сделку превратить в успешную: секреты практикующих юристов
Дата проведения: 3 марта, четверг
Перевод кадровой службы на ЭДО: алгоритм успешного перехода
Дата проведения: 2 марта, среда
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— Ключевую ставку повысили до 20%. Что это значит для бухгалтера
28 февраля 2022 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку до 20%. То есть ключевая ставка повысилась больше чем в два раза.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/7106 от 03.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Медики-совместители не учитываются для права на нулевую ставку налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/7173 от 03.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Комиссионер на УСН включает в доходы только агентское вознаграждение
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/8252 от 08.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Раздел имущества по брачному договору не облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/8325 от 08.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Продажа прав на удаленный доступ к программе идет в льготные доходы IT-компании
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