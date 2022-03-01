«Утренний бухгалтер». Банки повышают ставки по вкладам. Эксперты не советуют покупать жилье сейчас

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Пожалуй, сегодня из каждого утюга сообщили, что Центробанк поднял ключевую ставку. Вслед за этим банки повышают ставки по вкладам — в частности, попавшие под санкции Сбер и ВТБ.

Эксперты не советуют на такой волне брать ипотеку: лучше подождать.

Бухгалтеры жалуются на сбои в банковских приложениях.

IT-отрасль начинает испытывать последствия санкций: власти предлагают меры, чтобы компенсировать потери. В том числе, хотят дать айти налоговые льготы.

Рассказываем, что вам нужно знать про предпроверочный анализ налоговиков и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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События

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 6 марта, воскресенье

1С:Кабинет сотрудника в нормативно-правовом регулировании кадрового электронного документооборота (КЭДО)

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как бухгалтеру работать с управленческими отчетами?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Некоммерческие организации: отчетность за 2021 год. Изменения в учете ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ в 2022 году

Дата проведения: 4 марта, пятница

Как не довести налоговые требования до проверки?

Дата проведения: 4 марта, пятница

Вечер британских квалификаций ACCA+CIMA

Дата проведения: 3 марта, четверг

Практические рекомендации для вашего производственного предприятия по выбору системы автоматизации и внедрению

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как бухгалтеру работать с ФСБУ 26/2020 «Капвложения»

Дата проведения: 3 марта, четверг

Как каждую сделку превратить в успешную: секреты практикующих юристов

Дата проведения: 3 марта, четверг

Перевод кадровой службы на ЭДО: алгоритм успешного перехода

Дата проведения: 2 марта, среда

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— Цитата дня. Про Swift

В Совете Федерации высказались про отключение России от системы Swift. Там считают, что это только стимулирует распространение рубля как международной валюты.

— Ключевую ставку повысили до 20%. Что это значит для бухгалтера

28 февраля 2022 года Банк России выпустил сообщение, что повысил ключевую ставку до 20%. То есть ключевая ставка повысилась больше чем в два раза.

— «Ночной бухгалтер». Что происходит с банками, вкладами и ставками: топ последних новостей

Какое время — такой и «Ночной бухгалтер». Собрали дайджест того, что стало известно про работу банков за сегодняшний день.

— Когда и как проводить внеплановую СОУТ

Внеплановая СОУТ — это процедура, направленная на выявление факторов на производстве и в трудовом процессе, вредно и опасно влияющих на здоровье работников, а также на оценку уровня их влияния на сотрудников, проводимая вне плана.

— Что нужно знать про налоговые каникулы новым ИП

По каким видам деятельности предусмотрены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в 2022 году — для сфер производств и товаров (услуг) бытового потребления. Полный список ОКВЭД устанавливают регионы.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/7106 от 03.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Медики-совместители не учитываются для права на нулевую ставку налога на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/7173 от 03.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Комиссионер на УСН включает в доходы только агентское вознаграждение

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/8252 от 08.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Раздел имущества по брачному договору не облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/8325 от 08.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Продажа прав на удаленный доступ к программе идет в льготные доходы IT-компании

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