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«Утренний бухгалтер». Банки повышают ставки по вкладам. Эксперты не советуют покупать жилье сейчас

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Пожалуй, сегодня из каждого утюга сообщили, что Центробанк поднял ключевую ставку. Вслед за этим банки повышают ставки по вкладам — в частности, попавшие под санкции Сбер и ВТБ.

Эксперты не советуют на такой волне брать ипотеку: лучше подождать.

Бухгалтеры жалуются на сбои в банковских приложениях.

IT-отрасль начинает испытывать последствия санкций: власти предлагают меры, чтобы компенсировать потери. В том числе, хотят дать айти налоговые льготы.

Рассказываем, что вам нужно знать про предпроверочный анализ налоговиков и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Банк «Агророс» предлагает открытие валютного счета за 1 день

Бесплатное открытие и ведение валютного счета в течение года в АО «Банк Агророс» позволяет клиентам экономить до 20% на ВЭД. Для работы с зарубежными партнерами доступно 6 валют: USD, EUR, KZT, CNY, GBP, PLN. Дополнительно предоставляется 3 месяца бесплатной конверсии.

Подготовка документов и подписание контракта занимает 1 день. Личный эксперт по ВЭД соберет все необходимые бумаги и проследит за изменениями в валютном законодательстве.

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