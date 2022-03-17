«Утренний бухгалтер». Налоговики интересуются, почему бизнес платит мало налогов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Кризис кризисом, а налоговики, похоже, новостей не читают. Рассылают компаниям абсурдные требования и просят рассказать, почему такая низкая налоговая нагрузка.

Путин анонсировал новые меры господдержки. И МРОТ поднимут, и пенсии, и проверки бизнеса сократят.

СМИ пишут, что в банках столицы ажиотаж: скупают всё золото, на всех его не хватает.

Эксперт рассказал, что гостиницы не обязаны выдавать командированным акты.

Все про правильную работу с самозанятыми без штрафов расскажем на бесплатном вебинаре: записаться можно тут.

Новости

События

Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему

Дата проведения: 23 марта, среда

Ограничение размеров иностранных вкладов в уставный капитал

Дата проведения: 23 марта, среда

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022

Дата проведения: 23 марта, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 22 марта, вторник

Хватит считать убытки. Продажи 2022: как взять рынок в кризис. Инструменты руководителя для роста бизнеса.

Дата проведения: 22 марта, вторник

Антикризисный вебинар. Как взыскать зависшую дебиторку в кризис

Дата проведения: 22 марта, вторник

Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы

Дата проведения: 22 марта, вторник

Быстрое импортозамещение СЭД, BPM и CRM систем: специальное предложение от ELMA365

Дата проведения: 22 марта, вторник

Новые правила бухучета в 2022 году: коротко и о главном

Дата проведения: 22 марта, вторник

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 21 марта, понедельник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Хотят отменить систему Платон. Налоговики проверят 6-НДФЛ по иностранцам

По 6-НДФЛ речь идет о новых контрольных соотношениях.

— Где и как оформить карту МИР: памятка для тех, кто в России и за рубежом

МИР есть не во всех банках, но принимается в некоторых странах за границей. Рассказываем подробно, что нужно знать, если вы решили перейти на отечественную платежную систему.

— Чем грозят аккаунты в Instagram и Facebook, если их признают экстремистскими ресурсами

С 14 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Instagram за распространение «информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих». Это первый шаг, который надзорные ведомства предприняли в борьбе с политикой Meta. Чего ждать пользователям этих соцсетей, если Meta Platforms Inc отнесут к экстремистским?

— Гражданин Белорусии сдает жилье в аренду: как правильно платить налоги?

За 2021 год физическое лицо обязано уплатить НДФЛ с доходов в виде арендных платежей. Такой ответ дала Лазукова Екатерина, профессиональный бухгалтер, эксперт службы правового консалтинга Гарант.

— Что сейчас можно делать на российских биржах?

Возможности инвесторов на российских биржах сейчас ограниченны. Какие торги и в каких режимах доступны инвесторам на Московской бирже и на СПБ Бирже? Отвечаем на эти вопросы.

— Новые коды в платежках, ЭЦП, банкроты и дефолт: чем живут бухгалтеры на «Клерке» прямо сейчас

Если вы тоже все знаете про скачки доллара и новые валютные правила, но при этом ничего не помните из бухгалтерских новшеств, то вот вам подборка самого актуального за последнюю неделю. Вместе разберем, что обсуждают бухгалтеры в последнее время.

— Риск дефолта: что это значит для экономики

В начале марта президент подписал указ, который устанавливает порядок выплат по внешнему долгу. Валютные долги, согласно документу, могут быть выплачены в рублях через спецсчета в российских банках. Речь идет о кредиторах из государств, совершивших «недружественные действия» против России. После этого решения, а также в контексте геополитической обстановки, крупнейшие международные рейтинговые агентства стали снижать суверенные рейтинги России до преддефолтных уровней.

— Цитата дня. Про доллары, которые не нужны

Фондовый рынок в шоковом состоянии, россияне продолжают скупать наличную валюту, но во что действительно стоит вкладываться?

— Аккредитация IT-компаний: зачем она нужна и как ее получить

В настоящее время сфера информационных технологий быстро развивается, растет рынок данных услуг, увеличился спрос на специалистов в этой области, появляются новые цифровые продукты.Рассмотрим, как пройти аккредитацию IT-компаниям и какие для них на сегодняшний момент установлены меры государственной поддержки.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги для чеков. ФНС обещает не штрафовать за это

Сказать, что цены растут — ничего не сказать для бухгалттеров, которые в шоке от стоимости бумаги для принтеров, чековых лент и картриджей для принтеров. Впрочем, есть и проблеск света: за отсутствие бумажных чеков налоговики пообещали не штрафовать. Пока.

— Открывать ли сейчас вклад в юанях?

Из-за валютных ограничений доллары и евро оказались в дефиците, поэтому многие вкладчики начали интересоваться вложениями в другие иностранные валюты, главным образом в китайские юани. Недавно вклад в юанях запустил ВТБ, другие крупные игроки тоже заявляли, что рассматривают возможность привлекать вклады в этой валюте. Расскажем, стоит ли сейчас открывать вклад и где его можно открыть.

— Вы забыли про ФСБУ! Опасные изменения в бухучете, которые могут привести к штрафам и субсидиарке. Памятка, что сделать срочно

Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Расскажем о ключевых моментах, которые вам нужно знать.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11845 от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы получали имущественный вычет до 2014 года, второй раз его не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11856 от 18.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11864 от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог

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