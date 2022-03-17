Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Налоговики интересуются, почему бизнес платит мало налогов

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Кризис кризисом, а налоговики, похоже, новостей не читают. Рассылают компаниям абсурдные требования и просят рассказать, почему такая низкая налоговая нагрузка.

Путин анонсировал новые меры господдержки. И МРОТ поднимут, и пенсии, и проверки бизнеса сократят.

СМИ пишут, что в банках столицы ажиотаж: скупают всё золото, на всех его не хватает.

Эксперт рассказал, что гостиницы не обязаны выдавать командированным акты.

Все про правильную работу с самозанятыми без штрафов расскажем на бесплатном вебинаре: записаться можно тут.

Коллеги, а вы знали, что, из-за ошибок в отчетности и учете по новым ФСБУ можно налететь на штрафы и даже на субсидиарную ответственность? Нет? Тогда срочно воспользуйтесь нашими подсказками:

Еще больше полезной информации вы получите на семинаре «Отчетность за I квартал 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.», который состоится 4-5 апреля 2022 г.

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Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему

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Дата проведения: 23 марта, среда

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Дата проведения: 23 марта, среда

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Дата проведения: 22 марта, вторник

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Дата проведения: 22 марта, вторник

Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы

Дата проведения: 22 марта, вторник

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Дата проведения: 22 марта, вторник

Новые правила бухучета в 2022 году: коротко и о главном

Дата проведения: 22 марта, вторник

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По 6-НДФЛ речь идет о новых контрольных соотношениях.

Где и как оформить карту МИР: памятка для тех, кто в России и за рубежом

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Что сейчас можно делать на российских биржах?

Возможности инвесторов на российских биржах сейчас ограниченны. Какие торги и в каких режимах доступны инвесторам на Московской бирже и на СПБ Бирже? Отвечаем на эти вопросы.

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Вы забыли про ФСБУ! Опасные изменения в бухучете, которые могут привести к штрафам и субсидиарке. Памятка, что сделать срочно

Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Расскажем о ключевых моментах, которые вам нужно знать.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11845 от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если вы получали имущественный вычет до 2014 года, второй раз его не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11856 от 18.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11864 от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог

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Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.

Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.

Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.

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