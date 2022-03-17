«Утренний бухгалтер». Налоговики интересуются, почему бизнес платит мало налогов

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Кризис кризисом, а налоговики, похоже, новостей не читают. Рассылают компаниям абсурдные требования и просят рассказать, почему такая низкая налоговая нагрузка.
Путин анонсировал новые меры господдержки. И МРОТ поднимут, и пенсии, и проверки бизнеса сократят.
СМИ пишут, что в банках столицы ажиотаж: скупают всё золото, на всех его не хватает.
Эксперт рассказал, что гостиницы не обязаны выдавать командированным акты.
Все про правильную работу с самозанятыми без штрафов расскажем на бесплатном вебинаре: записаться можно тут.
Коллеги, а вы знали, что, из-за ошибок в отчетности и учете по новым ФСБУ можно налететь на штрафы и даже на субсидиарную ответственность? Нет? Тогда срочно воспользуйтесь нашими подсказками:
- Чек-лист: «Переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»
- Как составить пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах, чтобы не придирались аудиторы
- Самые свежие антикризисные изменения в налогообложении 2022 год
Еще больше полезной информации вы получите на семинаре «Отчетность за I квартал 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе. Новые ФСБУ и учетная политика на 2022 г.», который состоится 4-5 апреля 2022 г.
После сдачи отчетности предлагаем насладиться комфортным обучением на берегу Черного моря в Сочи!
Мы приглашаем вас на наш курс 23-27 мая «Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы и МСФО на практических занятиях». Осталось две недели, чтобы вы успели записаться на курс по очень льготной цене.
Позвольте себе говорить о сложных вопросах в комфортных условиях. И при этом учесть все затраты для налога на прибыль.
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Новости
- Налоговые проверки пока никто не приостанавливал, напомнили бухгалтеры
- Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги А4, чековой ленты и картриджей для принтеров
- Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест
- Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог
- Мессенджер Slack начал отключать клиентов из России
- За пластиковую карту UnionPay в Газпромбанке придется выложить 15 тысяч. Зато цифровая — бесплатно
- Если нет бумажного чека из-за дефицита кассовой ленты, налоговики штрафовать не будут
- 11% москвичей продолжат носить маски даже после отмены масочного режима
- UniCredit думает об уходе из России, Яндекс может продать новостные платформы, нефть падает. Инвестдайджест
- ICQ могут перезапустить
- У человека может быть только один ИИС, по которому можно получить вычет по НДФЛ
- Если вы получали имущественный вычет до 2014 года, второй раз его не дадут
- В Москве выдадут гранты на общепит, чтобы заменить иностранные сети
- Кто пользовался услугами НПФ? Расскажите «Клерку»
- Если приставы заблокировали счет, можно открыть новый. Но и его могут вскоре заблокировать
- Власти рассказали о новых мерах поддержки бизнеса
- Ввозные пошлины для вычислительной техники и электронных компонентов хотят обнулить
- Если налоговики интересуются, почему так мало платите налогов, просто расскажите им, почему упали доходы. Советы от бухгалтеров
- Если вы хотите пользоваться SberPay, заведите карту «Мир» от Сбера. Другие она не примет
- Гостиница не обязана выдавать акты командированным
- Люди скупают золото в банках, но на всех его не хватает
- Проверок бизнеса станет меньше. МРОТ и пенсии увеличат
- Могут ввести новые выплаты для населения, ИП и самозанятых
- Налоговики не отслеживают доходы физлиц, им интересны расходы. Причем, большие
- Доллар завтра 108,05 рубля, евро — 118,76 рубля. Официальные курсы валют от ЦБ
- Годовая инфляция выросла до 12,54 %
- Для сделок с недвижимостью теперь нужно доказать, что вы не проживаете в «недружественной стране»
События
Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему
Дата проведения: 23 марта, среда
Ограничение размеров иностранных вкладов в уставный капитал
Дата проведения: 23 марта, среда
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022
Дата проведения: 23 марта, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 22 марта, вторник
Хватит считать убытки. Продажи 2022: как взять рынок в кризис. Инструменты руководителя для роста бизнеса.
Дата проведения: 22 марта, вторник
Антикризисный вебинар. Как взыскать зависшую дебиторку в кризис
Дата проведения: 22 марта, вторник
Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы
Дата проведения: 22 марта, вторник
Быстрое импортозамещение СЭД, BPM и CRM систем: специальное предложение от ELMA365
Дата проведения: 22 марта, вторник
Новые правила бухучета в 2022 году: коротко и о главном
Дата проведения: 22 марта, вторник
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 21 марта, понедельник
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Хотят отменить систему Платон. Налоговики проверят 6-НДФЛ по иностранцам
По 6-НДФЛ речь идет о новых контрольных соотношениях.
— Где и как оформить карту МИР: памятка для тех, кто в России и за рубежом
МИР есть не во всех банках, но принимается в некоторых странах за границей. Рассказываем подробно, что нужно знать, если вы решили перейти на отечественную платежную систему.
— Чем грозят аккаунты в Instagram и Facebook, если их признают экстремистскими ресурсами
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Instagram за распространение «информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих». Это первый шаг, который надзорные ведомства предприняли в борьбе с политикой Meta. Чего ждать пользователям этих соцсетей, если Meta Platforms Inc отнесут к экстремистским?
— Гражданин Белорусии сдает жилье в аренду: как правильно платить налоги?
За 2021 год физическое лицо обязано уплатить НДФЛ с доходов в виде арендных платежей. Такой ответ дала Лазукова Екатерина, профессиональный бухгалтер, эксперт службы правового консалтинга Гарант.
— Что сейчас можно делать на российских биржах?
Возможности инвесторов на российских биржах сейчас ограниченны. Какие торги и в каких режимах доступны инвесторам на Московской бирже и на СПБ Бирже? Отвечаем на эти вопросы.
— Новые коды в платежках, ЭЦП, банкроты и дефолт: чем живут бухгалтеры на «Клерке» прямо сейчас
Если вы тоже все знаете про скачки доллара и новые валютные правила, но при этом ничего не помните из бухгалтерских новшеств, то вот вам подборка самого актуального за последнюю неделю. Вместе разберем, что обсуждают бухгалтеры в последнее время.
— Риск дефолта: что это значит для экономики
В начале марта президент подписал указ, который устанавливает порядок выплат по внешнему долгу. Валютные долги, согласно документу, могут быть выплачены в рублях через спецсчета в российских банках. Речь идет о кредиторах из государств, совершивших «недружественные действия» против России. После этого решения, а также в контексте геополитической обстановки, крупнейшие международные рейтинговые агентства стали снижать суверенные рейтинги России до преддефолтных уровней.
— Цитата дня. Про доллары, которые не нужны
Фондовый рынок в шоковом состоянии, россияне продолжают скупать наличную валюту, но во что действительно стоит вкладываться?
— Аккредитация IT-компаний: зачем она нужна и как ее получить
В настоящее время сфера информационных технологий быстро развивается, растет рынок данных услуг, увеличился спрос на специалистов в этой области, появляются новые цифровые продукты.Рассмотрим, как пройти аккредитацию IT-компаниям и какие для них на сегодняшний момент установлены меры государственной поддержки.
— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги для чеков. ФНС обещает не штрафовать за это
Сказать, что цены растут — ничего не сказать для бухгалттеров, которые в шоке от стоимости бумаги для принтеров, чековых лент и картриджей для принтеров. Впрочем, есть и проблеск света: за отсутствие бумажных чеков налоговики пообещали не штрафовать. Пока.
— Открывать ли сейчас вклад в юанях?
Из-за валютных ограничений доллары и евро оказались в дефиците, поэтому многие вкладчики начали интересоваться вложениями в другие иностранные валюты, главным образом в китайские юани. Недавно вклад в юанях запустил ВТБ, другие крупные игроки тоже заявляли, что рассматривают возможность привлекать вклады в этой валюте. Расскажем, стоит ли сейчас открывать вклад и где его можно открыть.
— Вы забыли про ФСБУ! Опасные изменения в бухучете, которые могут привести к штрафам и субсидиарке. Памятка, что сделать срочно
Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Расскажем о ключевых моментах, которые вам нужно знать.
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- Смысл и цель бизнеса во всех этих событиях (Вилен_Гарбузов)
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11845 от 18.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если вы получали имущественный вычет до 2014 года, второй раз его не дадут
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11856 от 18.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11864 от 18.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог
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Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.