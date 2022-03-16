«Утренний бухгалтер». Хотят отменить систему Платон. Налоговики проверят 6-НДФЛ по иностранцам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В России надо отменить систему Платон, считают справедливороссы. В Думу отправили законопроект об этом.

ФНС разработала новые контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ. Речь идет о зарплате иностранцев.

Клерки обсуждают ситуацию, когда бухгалтер пропал с электронной подписью. В таком случае гендиру надо срочно ее заблокировать.

Налоговики считают, что если у компании нет отчетности, то это аргумент, что нет и сотрудников. Суды с ними не согласны.

Бизнес продолжает пользоваться услугами самозанятых подрядчиков, но часто попадает налоговой под горячую руку. Расскажем, как тут быть.

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Антикризисный управленческий учет: новый курс от «Клерка»! Антикризисные меры из недавнего ковидного прошлого больше не работают: бизнесу приходится искать новые решения. В условиях санкций нехватка практически всего потребует новой оптимизации. А эффективность бизнеса нужно будет отслеживать еще тщательнее. Станьте незаменимым бухгалтером: освойте управленческий учет! Записаться на полноценный курс повышения квалификации можно прямо сейчас.

Новости

События

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 22 марта, вторник

Антикризисный вебинар. Как взыскать зависшую дебиторку в кризис

Дата проведения: 22 марта, вторник

Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы

Дата проведения: 22 марта, вторник

Быстрое импортозамещение СЭД, BPM и CRM систем: специальное предложение от ELMA365

Дата проведения: 22 марта, вторник

Новые правила бухучета в 2022 году: коротко и о главном

Дата проведения: 22 марта, вторник

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 19 марта, суббота

Антикризисное управление в новой реальности: что делать собственнику и топ-менеджеру коммерческого бизнеса

Дата проведения: 18 марта, пятница

Особенности зависшей дебиторки в кризис: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 18 марта, пятница

Налоговый мониторинг: советы от практиков по новой форме взаимодействия с ИФНС

Дата проведения: 18 марта, пятница

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 18 марта, пятница

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Амнистия капитала заключается в освобождении физлиц от административной, налоговой или уголовной ответственности при условии представления ими в налоговые органы определенных сведений.

— «В 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар» и другие шокирующие прогнозы Стина Якобсена из Saxo Bank

Какой будет инфляция в России в 2022 году, укрепится ли рубль по отношению к доллару и евро? В какие валюты и активы стоит вложиться инвесторам в 2022 году? Об этом в интервью Банки.ру рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

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Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Расскажем о ключевых моментах, которые вам нужно знать.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11864 от 18.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог

Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10462 от 15.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Дни приезда и отъезда учитываются для статуса резидент/нерезидент

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9894 от 14.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком

Минфин: Письмо № 03-04-05/10858 от 16.02.2022

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