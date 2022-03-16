«Утренний бухгалтер». Хотят отменить систему Платон. Налоговики проверят 6-НДФЛ по иностранцам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В России надо отменить систему Платон, считают справедливороссы. В Думу отправили законопроект об этом.
ФНС разработала новые контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ. Речь идет о зарплате иностранцев.
Клерки обсуждают ситуацию, когда бухгалтер пропал с электронной подписью. В таком случае гендиру надо срочно ее заблокировать.
Налоговики считают, что если у компании нет отчетности, то это аргумент, что нет и сотрудников. Суды с ними не согласны.
Бизнес продолжает пользоваться услугами самозанятых подрядчиков, но часто попадает налоговой под горячую руку. Расскажем, как тут быть.
Топ новшеств в бухгалтерии и налогах в 2022 году: проводим топовый бесплатный вебинар! Записаться можно тут.
Антикризисный управленческий учет: новый курс от «Клерка»!
Антикризисные меры из недавнего ковидного прошлого больше не работают: бизнесу приходится искать новые решения.
В условиях санкций нехватка практически всего потребует новой оптимизации.
А эффективность бизнеса нужно будет отслеживать еще тщательнее.
Станьте незаменимым бухгалтером: освойте управленческий учет!
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Новости
- Чтобы получать оплату от иностранных контрагентов, придется использовать китайские системы, либо посредников
- Налоговики проверят правильность заполнения 6-НДФЛ по сотрудникам-иностранцам
- Спецдекларацию для амнистии капитала надо сдавать на бумаге и только лично
- Список регионов, где отменили масочный режим
- В Санкт-Петербурге пока не отменяют маски
- Люди торгуют валютой в соцсетях. Это чревато административкой с большими штрафами
- Торги акциями на Мосбирже пока не открывают, чтобы избежать эмоциональных действий инвесторов
- Нефть на бирже снизилась до $102,53, золото можно будет купить за наличную валюту. Инвестдайджест
- Наказание за покупку валюты на черном рынке хотят ужесточить. Но это неточно
- Россияне стали чаще арендовать банковские ячейки
- Нельзя наказать сотрудника за оскорбление коллег, если в фирме нет кодекса деловой этики
- До 28 марта иностранные компании должны отчитаться перед российскими налоговиками
- Если бухгалтер пропал с электронной подписью, гендиру нужно срочно ее заблокировать
- «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Уже 3000 бухгалтеров
- Дни приезда и отъезда учитываются для статуса резидент/нерезидент
- Чтобы всем хватило золота, ЦБ перестал покупать его у банков с 15 марта
- Какие банки и куда за границу проводят платежи? Бухгалтеры ищут информацию
- У клиентов ВТБ появится возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами
- Для освобождения от НДФЛ при продаже семейной квартиры важен возраст детей
- При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком
- Налоговики считают, что нет отчетности — нет сотрудников. Но суды смотрят и другие документы
- Безналоговый период для продажи квартиры считают с момента покупки первой доли
- UniCredit может уйти из России
- Если компания объявила об уходе из России и объявила простой, зарплату все равно надо платить
- Сервисы VPN будут блокировать и дальше
- Собранные компанией деньги для бездомных животных – это облагаемый доход
- Как получить надежную консультацию по работе с самозанятыми бесплатно?
- Около 1 трлн потратят власти, чтобы развивать беспошлинную торговлю с ЕАЭС
- Картами «Мир» теперь можно оплатить покупки в Apple ID
- Хотят отменить систему Платон
- Доллар 111,48 рубля, евро — 122,45 рубля. Официальные курсы валют на завтра
- В Сбере хотят сделать карты бессрочными
- Яндекс может продать сервисы «Новости» и «Дзен»
- Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги А4, чековой ленты и картриджей для принтеров
- Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест
- Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог
- Мессенджер Slack начал отключать клиентов из России
События
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 22 марта, вторник
Антикризисный вебинар. Как взыскать зависшую дебиторку в кризис
Дата проведения: 22 марта, вторник
Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы
Дата проведения: 22 марта, вторник
Быстрое импортозамещение СЭД, BPM и CRM систем: специальное предложение от ELMA365
Дата проведения: 22 марта, вторник
Новые правила бухучета в 2022 году: коротко и о главном
Дата проведения: 22 марта, вторник
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 19 марта, суббота
Антикризисное управление в новой реальности: что делать собственнику и топ-менеджеру коммерческого бизнеса
Дата проведения: 18 марта, пятница
Особенности зависшей дебиторки в кризис: что важно знать бухгалтеру
Дата проведения: 18 марта, пятница
Налоговый мониторинг: советы от практиков по новой форме взаимодействия с ИФНС
Дата проведения: 18 марта, пятница
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 18 марта, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11864 от 18.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог
Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Штраф за СОУТ не зависит от количества рабочих мест
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10462 от 15.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Дни приезда и отъезда учитываются для статуса резидент/нерезидент
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9894 от 14.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком
Минфин: Письмо № 03-04-05/10858 от 16.02.2022
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