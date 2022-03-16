«Утренний бухгалтер». Хотят отменить систему Платон. Налоговики проверят 6-НДФЛ по иностранцам

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В России надо отменить систему Платон, считают справедливороссы. В Думу отправили законопроект об этом.

ФНС разработала новые контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ. Речь идет о зарплате иностранцев.

Клерки обсуждают ситуацию, когда бухгалтер пропал с электронной подписью. В таком случае гендиру надо срочно ее заблокировать.

Налоговики считают, что если у компании нет отчетности, то это аргумент, что нет и сотрудников. Суды с ними не согласны.

Бизнес продолжает пользоваться услугами самозанятых подрядчиков, но часто попадает налоговой под горячую руку. Расскажем, как тут быть.

Топ новшеств в бухгалтерии и налогах в 2022 году: проводим топовый бесплатный вебинар! Записаться можно тут.

Антикризисный управленческий учет: новый курс от «Клерка»!

Антикризисные меры из недавнего ковидного прошлого больше не работают: бизнесу приходится искать новые решения.

В условиях санкций нехватка практически всего потребует новой оптимизации.

А эффективность бизнеса нужно будет отслеживать еще тщательнее.

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Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-341 от 22.02.2022

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/10462 от 15.02.2022

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Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9894 от 14.02.2022

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Минфин: Письмо № 03-04-05/10858 от 16.02.2022

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