«Утренний бухгалтер». Цифровой рубль и майнинг крипты все ближе

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
К 19 декабря придумают все правила для цифрового рубля. А также для майнинга крипты.
С этикеток продуктов могут убрать сведения о сроке годности.
Появится новый налоговый вычет по НДФЛ для тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и пенсию.
Мужчина не может получить пособие по беременности и родам.
У России и Белоруссии будут общие правила по НДС и акцизам.
Новости
— Предприниматели будут проходить идентификацию на Wildberries через Госуслуги. Сейчас мошенники создают фейковые карточки товаров для развода
— С 2023 года для уплаты имущественных налогов и НДФЛ будет новая форма уведомления
— 🍯 Самозанятых с экологически чистым медом внесут в реестр
— С сегодняшнего дня ОСАГО подорожало. Но на цене полиса это может не отразиться
— Предприниматели на патенте: кому нужна касса и как ее подобрать
— Белорусские водители получат российские штрафы ПДД. А россияне будут платить за нарушения, совершенные в Беларуси
— Турпоток из России в Европейский союз снизился на 95%
— На УСН и ПСН нельзя будет продавать золотые монеты
— Люди все чаще выбирают коворкинги вместо работы из дома или офиса
— 📜 Электронная первичка годится для учета, если там есть все реквизиты и ЭЦП
— Безработица на историческом минимуме. ВВП перестал падать
— Ковидные субсидии не облагают налогом по УСН и не включают в раздел 3 декларации
— Банкам стало легче найти IT-специалистов. Потому что технологические компании сокращают штат
— 🪙 Сделки с криптовалютой могут начаться в 2023 году. Даже малому бизнесу разрешат трансграничные переводы криптой
— По параллельному импорту завозят контрафакт. В основном это одежда, детские игрушки и парфюмерия
— 👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам
— Россия предложит еще продлить беспошлинный ввоз для онлайн-покупок в €1000
— ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret
— 💰Появится новый налоговый вычет по НДФЛ для тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и пенсию
— С этикеток продуктов могут убрать сведения о сроке годности
— К 19 декабря придумают все правила для цифрового рубля. А также для майнинга крипты
— У России и Белоруссии будут общие правила по НДС и акцизам
— Ведущие клиенты Сбера снизили валюту на счетах почти полностью
— Если налоговики заблокировали расчетный счет, это не помешает открыть спецсчет по ГОЗ
— Северсталь подключилась к платформе МСП.РФ. Она ищет новых поставщиков среди малого бизнеса
— Индекс РТС превысил 1 300 пунктов. Это случилось впервые с июля
— Уже есть план, как развивать Дальний Восток. И чем привлекать инвесторов
— Что делать после получения акта налоговой проверки
— В Челябинской области заработал механизм промышленной ипотеки
— По ФСБУ 6/2020 основные средства делятся на виды и группы
— В Российском Google стартовала процедура банкротства
— Услуги такси могут подорожать на 50%. Агрегаторы будут закладывать расходы на потенциальные ДТП
— Для безработных найдут места на производстве
— Появятся новые правила проверки заявок на отмену или отсрочку конвертации расписок
События
NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.
Дата проведения: 20 сентября, вторник
Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Всероссийская налоговая аттестация — 2023
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Изменения в работе бухгалтера с 2023 года
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Нематериальные активы: готовимся к переходу на новый стандарт
Дата проведения: 19 сентября, понедельник
Что делать, если налоговая предлагает «уточниться» и доплатить из-за неблагонадежного контрагента
Дата проведения: 16 сентября, пятница
Практика ведения бизнеса с Китаем
Дата проведения: 16 сентября, пятница
Презентация программ MBA (очно)
Дата проведения: 15 сентября, четверг
Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»
Дата проведения: 15 сентября, четверг
Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю
Дата проведения: 15 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Упрощенке не помогут
Компании просили повысить лимит дохода по УСН и ПСН. Путин давал такое поручение. Но не бывать!
— Аванс по договорам ГПХ в программах 1С: платим или нет?
Коллеги, сегодня будем разбирать непростую тему, связанную с авансами по договорам ГПХ. Часто с этими выплатами возникает множество вопросов и нюансов: нужно ли удерживать НДФЛ или нет? За какой период сумма договора ГПХ должна попадать в базу для исчисления страховых взносов? В данной публикации постараемся ответить на эти два основополагающих вопроса, конечно же покажем, как делать это в программных продуктах.
— Как работать после отпуска и ничего не упустить: осенние подсказки для бухгалтера
Как было бы здорово — выходишь из отпуска в начале сентября, спокойно втягиваешься в трудовые будни, а впереди есть масса времени для подготовки квартальных отчетов. И никаких срочных дел, никаких законодательных нововведений...
— Обзор нововведений и разъяснений для бухгалтера за первую половину сентября 2022 года
Обзор нормативных актов за первую половину сентября 2022 года включает в себя наиболее важные документы, о которых следует знать любому бухгалтеру. Они существенно изменяют правила учета и налогообложения. Для каждого из документов приводится краткая аннотация.
🔒 В компаниях, выполняющих оборонные госзаказы, будут особые трудовые нормы
Сотрудникам в оборонке грозит работа в выходные и по вечерам. Но будет двойная оплата и хорошие условия работы.
— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.
— Цитата дня. Про человеческое отношение
Когда бухгалтер ищет работу, он обращает внимание на размер зарплаты, отзывы о компании и оценивает объемы предстоящих трудов. Но не только.
— Можно ли требовать у участника закупки копии платежных документов?
Такое требование можно включить в перечень документов. Однако, могут возникнуть споры.
— Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года
Власти решили создать более прозрачные условия на рекламном рынке в интернете. Несмотря на то, что сначала это предложение вызвало бурные споры и негодование представителей отрасли, вступил в силу с 1 сентября 2022 года новый закон № 347-ФЗ с изменениями правил интернет-рекламы. В этой статье разбираем, кто и какую информацию о рекламе должен предоставлять, а также как это делать.
— Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю
Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.
— «Ночной бухгалтер». Роструд напоминает, что мужчина беременным быть не может
Пособия детские — странный предмет, они вроде есть, а вроде и нет.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/81992 от 23.08.2022
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/11620@ от 02.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/82915 от 25.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 🎰 Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82037 от 23.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости 📜 Электронная первичка годится для учета, если там есть все реквизиты и ЭЦП
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