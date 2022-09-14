Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Цифровой рубль и майнинг крипты все ближе

Скоро не будет трудностей при проведении международных платежей. За крипту взялись официально.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

К 19 декабря придумают все правила для цифрового рубля. А также для майнинга крипты.

С этикеток продуктов могут убрать сведения о сроке годности.

Появится новый налоговый вычет по НДФЛ для тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и пенсию.

Мужчина не может получить пособие по беременности и родам.

У России и Белоруссии будут общие правила по НДС и акцизам.

Новости

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— Турпоток из России в Европейский союз снизился на 95%

— На УСН и ПСН нельзя будет продавать золотые монеты

— Люди все чаще выбирают коворкинги вместо работы из дома или офиса

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— Банкам стало легче найти IT-специалистов. Потому что технологические компании сокращают штат

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— 👆 Мужчина не может получить пособие по беременности и родам

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— ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret

— 💰Появится новый налоговый вычет по НДФЛ для тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и пенсию

— С этикеток продуктов могут убрать сведения о сроке годности

— К 19 декабря придумают все правила для цифрового рубля. А также для майнинга крипты

— У России и Белоруссии будут общие правила по НДС и акцизам

— Ведущие клиенты Сбера снизили валюту на счетах почти полностью

— Если налоговики заблокировали расчетный счет, это не помешает открыть спецсчет по ГОЗ

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— Уже есть план, как развивать Дальний Восток. И чем привлекать инвесторов

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События

NEW! Финансовая отчетность: (US GAAP); IFRS.Различия между МСФО и US GAAP. Повышение квалификации в удобное время. Практика применения.

Дата проведения: 20 сентября, вторник

Выход из договора строительного подряда с минимальными потерями

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Всероссийская налоговая аттестация — 2023

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Изменения в работе бухгалтера с 2023 года

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Нематериальные активы: готовимся к переходу на новый стандарт

Дата проведения: 19 сентября, понедельник

Что делать, если налоговая предлагает «уточниться» и доплатить из-за неблагонадежного контрагента

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Практика ведения бизнеса с Китаем

Дата проведения: 16 сентября, пятница

Презентация программ MBA (очно)

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Презентация программы «Цифровая трансформация бизнеса: ключевые навыки руководителя»

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Новое в законе о персональных данных: что нужно знать работодателю

Дата проведения: 15 сентября, четверг

Статьи

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Коллеги, сегодня будем разбирать непростую тему, связанную с авансами по договорам ГПХ. Часто с этими выплатами возникает множество вопросов и нюансов: нужно ли удерживать НДФЛ или нет? За какой период сумма договора ГПХ должна попадать в базу для исчисления страховых взносов? В данной публикации постараемся ответить на эти два основополагающих вопроса, конечно же покажем, как делать это в программных продуктах.

— Как работать после отпуска и ничего не упустить: осенние подсказки для бухгалтера

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— Обзор нововведений и разъяснений для бухгалтера за первую половину сентября 2022 года

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🔒 В компаниях, выполняющих оборонные госзаказы, будут особые трудовые нормы

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— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

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Такое требование можно включить в перечень документов. Однако, могут возникнуть споры.

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Власти решили создать более прозрачные условия на рекламном рынке в интернете. Несмотря на то, что сначала это предложение вызвало бурные споры и негодование представителей отрасли, вступил в силу с 1 сентября 2022 года новый закон № 347-ФЗ с изменениями правил интернет-рекламы. В этой статье разбираем, кто и какую информацию о рекламе должен предоставлять, а также как это делать.

— Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю

Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.

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Пособия детские — странный предмет, они вроде есть, а вроде и нет.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/81992 от 23.08.2022

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/11620@ от 02.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/82915 от 25.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 🎰 Победители лотереи сами платят НДФЛ за выигрыш до 15 тыс. рублей. Но скоро это вменят налоговым агентам

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82037 от 23.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости 📜 Электронная первичка годится для учета, если там есть все реквизиты и ЭЦП

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