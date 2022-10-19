«Утренний бухгалтер». Мобилизованным ИП разрешат сохранить бизнес

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Весь последний месяц было неясно, что предпринимателю делать с бизнесом, если его мобилизуют: по закону ИП следовало закрыть. Теперь примут законопроект, который этот запрет снимает.

Свежее пояснение от налоговиков. Даже если автомобиль весь год стоит в гараже, за него все равно надо платить налог.

А в ФСС напомнили, что за счет работодателя идут не три первых дня болезни, а три первых оплачиваемых дня.

Совсем скоро Росеестр начнет работать с юридическими лицами электронно.

Редакция «Клерка» побеседовала с известным бизнесменом о доходах и зарплатах в стране. Читайте запись беседы.

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Налог на прибыль: исключаем ошибки в отчетности

Перед сдачей декларации по налогу на прибыль за 3 квартал нужно еще раз ее проверить и посмотреть, все ли изменения учтены при ее составлении. На вебинаре разберем основные изменения, которые нужно учесть при расчете налога на прибыль.

Записаться можно по ссылке. Вебинар уже сегодня проведет Вера Сокуренко к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?

Дата проведения: 21 октября, пятница

Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов

Дата проведения: 21 октября, пятница

Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса

Дата проведения: 21 октября, пятница

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России

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Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС

Дата проведения: 20 октября, четверг

Конференция "Бизнес24"

Дата проведения: 20 октября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 20 октября, четверг

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Ой, ну опять эта ваша реклама, скажете вы. Зато полезная, ответим мы. Иначе в бесконечном море новшеств можно просто утонуть. И вот вам четыре аргумента в нашу пользу.

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Документы

Роструд: Письмо № 4299-6-1 от 22.10.2007

Роструд: Письмо № ПГ/05772-6-1 от 30.03.2021

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-9857 от 20.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/17144 от 24.03.2017

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 46 от 28.11.2017

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