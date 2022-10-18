«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать отчетность без мобилизованных директоров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Если директора мобилизуют, чтобы сдавать отчетность, бухгалтеру надо как физлицу оформить личную электронную подпись в удостоверяющем центре. Есть много других деталей, их наши читатели обсуждают в соцсетях.
Сотни вопросов сыпятся по мобилизации индивидуальных предпринимателей. Постарались ответить на часть из них в статье.
Пенсионеры не могут получать пособия по безработице, потому что они уже являются лицами, нетрудоспособным по возрасту, рассказали на портале Объясняем.рф.
С 17 октября официально заработал электронный формат акта выполненных работ.
Собрали небольшую подборку интересных бухгалтерских вакансий: забирайте, если ищете работу.
Что меняют в работе бухгалтера новые ФСБУ?
На бесплатном вебинаре «Корректировки в связи с началом применения стандартов ФСБУ» рассмотрим:
✓ изменения в ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
✓ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» корректировки в связи с началом применения стандарта;
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Новости
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- Чтобы налоговые резиденты Казахстана не платили в России НДФЛ, они должны предоставить сертификат
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- Мобилизованные заплатят за нотариальную доверенность от 100 до 500 рублей
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- Бухгалтеры готовятся сдавать отчеты без мобилизованного директора
- С сегодняшнего дня акт о приемке строительных работ обрел электронную форму
- Чтобы открыть расчетный счет в турецком банке, понадобится загранпаспорт, местный ИНН и депозит
- Промсвязьбанк открыли 150 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области
- Чиновники будут получать двойную зарплату за командировки в ЛНР и ДНР
- В мигалках ГИБДД теперь будут встроены камеры. Они снимут нарушения езды и парковки и найдут ворованные машины
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- Россияне создали в Турции больше 700 компаний с начала года
- В сети продают поддельные чеки на дорогую технику, в том числе на новый iPhone 14
- Крупный логистический центр Wildberries построят в Удмуртии
- В законе пропишут статус добровольца: права, выплаты, медпомощь
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- Нацпроект по повышению производительности труда продлят до 2030 года
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- Мобилизованные Московской области уже получили единовременные выплаты
События
Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ
Дата проведения: 24 октября, понедельник
Ваш счет заблокирован: причины, последствия, порядок действий для решения проблемы
Дата проведения: 24 октября, понедельник
Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?
Дата проведения: 21 октября, пятница
Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов
Дата проведения: 21 октября, пятница
Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса
Дата проведения: 21 октября, пятница
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России
Дата проведения: 21 октября, пятница
Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС
Дата проведения: 20 октября, четверг
Дата проведения: 20 октября, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 20 октября, четверг
Онлайн-семинар: Управление изменениями
Дата проведения: 20 октября, четверг
Статьи
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Документы
Минфин РФ, ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1981@ от 18.02.2022
Минфин РФ: Приказ № 180н от 15.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-02-04/1/22 от 11.10.2004
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-15/005285@ от 21.01.2011
Минобороны РФ: Приказ № 151 от 14.03.2014
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