«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать отчетность без мобилизованных директоров

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если директора мобилизуют, чтобы сдавать отчетность, бухгалтеру надо как физлицу оформить личную электронную подпись в удостоверяющем центре. Есть много других деталей, их наши читатели обсуждают в соцсетях.

Сотни вопросов сыпятся по мобилизации индивидуальных предпринимателей. Постарались ответить на часть из них в статье.

Пенсионеры не могут получать пособия по безработице, потому что они уже являются лицами, нетрудоспособным по возрасту, рассказали на портале Объясняем.рф.

С 17 октября официально заработал электронный формат акта выполненных работ.

Собрали небольшую подборку интересных бухгалтерских вакансий: забирайте, если ищете работу.

Что меняют в работе бухгалтера новые ФСБУ? На бесплатном вебинаре «Корректировки в связи с началом применения стандартов ФСБУ» рассмотрим: ✓ изменения в ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; ✓ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» корректировки в связи с началом применения стандарта; ✓ ФСБУ 5/2019 «Запасы»: автоматизированный способ определения чистой стоимости продажи запасов. Оставляйте заявку, чтобы стать участником вебинара.

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События

Глобальные изменения в области охраны труда. Проверки ГИТ

Дата проведения: 24 октября, понедельник

Ваш счет заблокирован: причины, последствия, порядок действий для решения проблемы

Дата проведения: 24 октября, понедельник

Какие операции контролируют банки и как давать пояснения на запросы?

Дата проведения: 21 октября, пятница

Налоги, контроль и новые ФСБУ: «чек-ап» от аудиторов и налоговых юристов

Дата проведения: 21 октября, пятница

Новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023: полный обзор для бизнеса

Дата проведения: 21 октября, пятница

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения . Объединения ПФР и ФСС. Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России

Дата проведения: 21 октября, пятница

Как массово платить «внештатникам», чтобы не было проблем с ФНС

Дата проведения: 20 октября, четверг

Конференция «Бизнес24»

Дата проведения: 20 октября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 20 октября, четверг

Онлайн-семинар: Управление изменениями

Дата проведения: 20 октября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Будут новые сроки по уплате страховых взносов

Виной всему опять единый налоговый платеж.

— Форму ЕФС-1 надо будет сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Там будет много кодов

Раз в квартал форму ЕФС-1 надо будет сдавать с титульным листом и разделом 2 (вместо 4-ФСС), раз в год — с титульным листом и подразделом 1.2 (вместо СЗВ-СТАЖ), по мере необходимости (хоть ежедневно) — с титульным листом и подразделом 1.1 (вместо СЗВ-ТД).

— ПБУ 18/02: кто должен применять и кто нет?

ПБУ 18/02 — кто должен применять, кто вправе не применять, а кто имеет право выбора? В данной статье вы найдете принципы определения и способы оформления принятого решения об использовании ПБУ 18/02.

— Налоговые оговорки, ФРПВ: как избежать включения в реестр недобросовестных налогоплательщиков

Ни для кого не секрет, что методы налогового контроля каждый день совершенствуются. Внедрение риск-ориентированного подхода в корне изменило сознание налоговых инспекторов, а камеральная проверка уже никогда не будет прежней.

— Почему так важно правильно именовать затраты в строительстве

Расчет себестоимости строительных работ — достаточно сложная процедура. Поэтому обращайте внимание на правильное наименование расходов. Любую ошибку налоговики обратят в свою пользу. И доказывать правоту придется в суде.

— 10 фактов о договорах в 1С:БГУ

Мы ежедневно с вами используем договоры при отражении операций в 1С:БГУ. Несколько заметок о том, как все делать правильно.

— За что могут уволить главного бухгалтера

Главный бухгалтер такой же сотрудник, как и остальные, но у него есть особенности при увольнении. Причем уйти главбух может по собственной инициативе (низкая зарплата, появление вакансии в престижной компании), по соглашению (обе стороны расстаются по обоюдному согласию), и при не самых приятных обстоятельствах (утрата доверия, хищение и т.п.).

— Какие изменения ждут бухгалтера в 2023 году: ЕНС, объединение ПФР и ФСС, новые сроки отчетности

2023 год готовит большое количество нововведений, которые коснутся практически каждого бухгалтера. На что обратить внимание и к чему готовиться, узнаем в этой статье.

— Бюджетный учет в 1С: как провести выплату компенсации за школьное питание

В статье подробно рассмотрим порядок и организацию учета расчетов по выплате компенсации на школьное питание в программе «1С:БГУ 8», ред. 2.0.

🔒 Когда налог на имущество придется заплатить из-за особенностей бухучета

Налогом на имущество, при прочих равных, облагается недвижимость, которая стоит на балансе. Но иногда налоговики и арбитры используют обратную формулу: объект — недвижимость, потому что стоит на балансе.

— Цифра дня. Сколько взять с собой валюты за границу

Ограничения на вывоз валюты из страны немного смягчат. Путин подписал указ.

— «Ночной бухгалтер». Внештатникам на ГПХ будут платить больничные. Но есть нюанс

Короткий спойлер: чтобы в 2023 году начать получать больничные, договорники ГПХ должны в 2022 году поработать по трудовому договору.

— Мобилизация ИП: как это происходит и какие последствия

Разбираемся, что сейчас известно про ситуацию, когда повестка приходит индивидуальному предпринимателю.

— Учите ВЭД, работайте с алкоголем и маркетплейсами, а лучше — со всем сразу. Топ вакансий на БухДжобе

Рассказываем, на какие варианты обратить внимание прежде всего и причем тут Австралия.

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Документы

Минфин РФ, ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1981@ от 18.02.2022

Минфин РФ: Приказ № 180н от 15.11.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-02-04/1/22 от 11.10.2004

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-15/005285@ от 21.01.2011

Минобороны РФ: Приказ № 151 от 14.03.2014

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