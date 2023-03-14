«Утренний бухгалтер». Налоговые долги никто не требует – бухгалтеры удивлены

Ждете требование об уплате налога? Оно не придет. Пока царит неразбериха с сальдо ЕНС, взысканий не будет.

Как правильно заполнять КУДиР в 2023 году: забирайте подробную инструкцию.

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Приятная новость для любителей шведского бренда: продукцию IKEA включили в списки параллельного импорта.

При увольнении сотрудника придется сдать ЕФС-1. Правильно указать все коды в отчете поможет ликбез для бухгалтера.

Торговля на маркетплейсах в 2023: налоги, продвижение, маркировка Маркетплейсы захватывают рынок, при этом лишь 15% продавцов реально там зарабатывают. Как избежать ошибок на старте и выйти на прибыль — узнаете на вебинаре сервиса МойСклад. Опытные селлеры расскажут о поиске ниши, какими товарами наиболее выгодно торговать весной. Также — как составить бюджет, как сэкономить на налогах, маркировке и какие инструменты дают больше всего отдачи прямо сейчас. А представители Ozon и Яндекс Маркет — о продвижении на площадках для начинающих. Забронировать место бесплатно Реклама: ООО «Логнекс, 7736570901, erid: LjN8K3fCd

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10 В этом году налоговики обещают не штрафовать за несдачу уведомлений по ЕНП

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22 🔭 Во II квартале 2023 года вы увидете свое сальдо ЕНС

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24 ⚡ Завтра пройдет Клерк.Конференция для бухгалтеров: про ЕНП, ЕФС-1, проверки. Успейте записаться

25 Устройства Apple будут ремонтировать за границей

26 Мошенники обвиняют клиентов Сбера в измене Родине

27 Предпринимателям, торгующим на маркетплейсах, нужно учесть изменения от 1 марта. Обязательный вебинар

28 ✅ В заявлении на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов указывают срок 09.01.2024

29 На Бали могут прекратить выдачу виз гражданам РФ и Украины

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33 Двойной стандартный вычет одинокой матери ребенка-инвалида дают, пока она не замужем

34 Владельцы счетов в иностранных банках и заграничной недвижимости не получат допуск к гостайне

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36 На УСН нельзя торговать ювелиркой, а ломом ювелирки – можно

37 Сервисы с подписками на цифровой контент заработали 180 млрд рублей

38 60% подписчиков не смогли вернуть деньги за сервис, который не оправдал их ожиданий

39 Стало ясно, как бюджетному учреждению учесть доходы от санкций за нарушение 44-ФЗ

40 «Райффайзен» ограничил переводы в евро в российские банки

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Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров. Бесплатный вебинар 23 марта в 11.00 Власти активно переводят бизнес в цифровую среду. Научим работать с ЭДО, маркировкой товаров, кассами, ОФД. Объясним, как избежать рарушений и какие нюансы учесть. Узнать больше и записаться

События

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Работа с самозанятыми и проверки ФНС - 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Основные средства 2022-2023: подводим итоги и идём вперёд!»

Дата проведения: 17 марта, пятница

Разбираемся в новшествах 2023: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд и другие изменения

Дата проведения: 17 марта, пятница

Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы - 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Внутренний аудит и система внутреннего контроля

Дата проведения: 17 марта, пятница

Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ

Дата проведения: 16 марта, четверг

Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023

Дата проведения: 16 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по УСН в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 16 марта, четверг

Узнайте как сократить риски при взаимодействии с контрагентами

Дата проведения: 16 марта, четверг

Статьи

Согласно статистике, так думают о руководящих должностях треть работников.

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Налоговики признают, что с ЕНП не все гладко, но в апреле готовятся применять санкции.

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— Как правильно указать код причины увольнения в ЕФС-1

При уходе сотрудника из компании нередко возникают трудности при заполнении отчетных документов в Социальный фонд. В частности, не всегда понятно, как проставить правильно код причины увольнения в ЕФС-1, указать кодировку выполняемой функции. Разбираемся, где посмотреть классификатор на прекращение трудовой функции и как его внести в отчет.

— Как в 2023 году пройти сверку с налоговой по ЕНС: инструкция

В 2023 году определяющее значение при уплате налогов и страховых взносов имеет состояние сальдо на едином налогом счете организации или ИП. Но как быть, если в сальдо ошибка, как проверить корректность данных на ЕНС, можно ли через Госуслуги исправить неточность? Ситуация осложняется тем, что в 2023 году в личном кабинете налогоплательщика не всегда работает раздел ЕНС. Но выход есть – можно пройти сверку с ИФНС. Налоговики сами не против сверки – им поручили провести ее в марте-апреле 2023 года.

— Электронный расчетный листок: что организациям надо знать с 2023 года

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости На УСН нельзя торговать ювелиркой, а ломом ювелирки – можно

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/9749 от 07.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Двойной стандартный вычет одинокой матери ребенка-инвалида дают, пока она не замужем

Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/33976 от 30.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11265 от 04.03.2015

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/5214@ от 15.07.2020

Федеральный закон № 141-ФЗ от 23.05.2016

Федеральный закон № 2202-1 от 17.01.1992

Санкт-Петербургский городской суд: Определение № 4755 от 15.04.2010

Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-8091/2021 от 15.04.2021

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