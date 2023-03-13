«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры думают, что стать главбухами можно за 3-5 лет

Многие работники уверены, что для достижения руководящей должности хватит 3-5 лет опыта. Некоторые бухгалтеры с этим согласны. А вы?

Большая инструкция для предпринимателей о том, как нанимать работников в 2023 году: забирайте и сохраняйте себе.

Один из важных нюансов для всех работодателей, не только для ИП. Роструд определил пределы для испытательного срока.

Детали по выпуску электронных подписей: важно учитывать нбансы по личной идентификации.

И несколько полезных заметок для тех, кто собирается повышать квалификацию в 2023 году: начните с умения анализировать финансовую отчетность.

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Новости

1 ❗❗❗ До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС

2 На зарплату за декабрь, выплаченную в январе, будет ставка НДФЛ 13%

3 Налоговики пересчитают НДФЛ 15% со всех доходов за год

4 Если человек лечится за границей более полугода, он становится налоговым нерезидентом РФ

5 💳 Сбербанк увеличил лимит для покупок без PIN-кода

6 Ozon обогнал Wildberries по числу новых продавцов

7 Фридман и Авен могут продать доли в Альфа-банке

8 ЦБ начал бороться со спекулятивной торговлей акциями

9 Чистая прибыль Мосбиржи в 2022 году выросла почти на 30%

10 💹С 13 марта действует новый режим торгов на СПБ Бирже

11 Снова можно получить биометрический загранпаспорт

12 Ипотека для IT-сотрудников не пользуется высоким спросом

13 Чеки с маркированными товарами могут стать покороче

14 Майнерам, которые не декларируют свои цифровые активы, грозит уголовное наказание

15 Туроператоры, организующие чартерные авиаперевозки внутри страны, получат 250 млн рублей

16 💻 Ваш помощник перехода на ЕНС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

17 Binance запретила покупать доллары и евро пользователям из РФ

18 Самозанятый может сдавать в аренду чужое жилье

19 ❗ Расскажем, как в марте вам сдать сведения о финансовой отчетности и аудите в Федресурс с учетом всех изменений

20 Альфа-банк подтвердил, что продаже долей Фридмана и Авена быть

21 Отрицательное сальдо ЕНС спишут, если оно безнадежное

22 Мужчины взяли на четверть меньше микрозаймов на подарки к 8 Марта

23 Маркетплейсы будут проверять продукцию до старта продаж

24 Предоплата при ПСН – это доход

25 «Яндекс» перевел сотрудников на гибридный формат работы

26 Тинькофф отменил купонные выплаты по еще одному выпуску еврооблигаций

27 Регионы получат налоговые льготы для интеллектуальной собственности

28 Нельзя взять отгул заранее

29 В отелях с системой «все включено» будет безлимитный отечественный алкоголь

30 Трудовые мигранты из ЕАЭС получат более 12 тысяч пенсий

31 Вкусвилл выплатил 2 млрд рублей дивидендов

32 Московские фармацевтические компании получили льготные кредиты на 4,7 млрд рублей

33 ❗ ИП будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1

34 Росстат насчитал рост убыточных организаций

35 Роструд пояснил, какие пределы есть у испытательного срока

36 Wildberries запустит чат покупателей с продавцами

37 💡 В ГИС ТОРГИ появился новый сервис по взаимодействию с ЕГРН

38 Треть работников уверены, что для руководящей должности хватит 3-5 лет опыта

39 Если работодатель удержал НДФЛ с матпомощи мобилизованному сотруднику, налог надо вернуть

40 В США обанкротился банк Силиконовой долины. Он входил в ТОП-20 и работал со стартапами

41 🕘 Нельзя опаздывать на работу, даже если потом вы уходите позже

42 Сообщение об обособке можно сдать на бумаге или электронно

43 В США обанкротился крупный банк Silicon Valley

44 Минтруд поправит индикаторы риска для проверок ГИТ

События

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.

Дата проведения: 20 марта, понедельник

Работа с самозанятыми и проверки ФНС – 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Основные средства 2022-2023: подводим итоги и идём вперёд!»

Дата проведения: 17 марта, пятница

Разбираемся в новшествах 2023: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд и другие изменения

Дата проведения: 17 марта, пятница

Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы – 2023

Дата проведения: 17 марта, пятница

Внутренний аудит и система внутреннего контроля

Дата проведения: 17 марта, пятница

Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ

Дата проведения: 16 марта, четверг

Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023

Дата проведения: 16 марта, четверг

Как правильно сформировать декларацию по УСН в программе 1С:Бухгалтерия?

Дата проведения: 16 марта, четверг

Узнайте как сократить риски при взаимодействии с контрагентами

Дата проведения: 16 марта, четверг

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Предприниматели обсуждают, как изменилась уплата взносов в этом году

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– Можно ли премии к 23 февраля и 8 марта учесть в базе по налогу на прибыль

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– Индексация зарплаты в 2023 году: надо ли это делать и что надо знать работодателю еще

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– Новые реквизиты для оплаты НДФЛ в 2023 году

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– Как сейчас лучше увольняться пенсионеру, чтобы получить индексацию пенсии: что изменилось в 2023 году

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Каждому собственнику и руководителю бизнеса приходится принимать важные, а иногда и сложные решения, чтобы уберечь бизнес от падения или вовсе закрытия. Часто за информацией для этих решений руководитель идет к бухгалтеру: а дай вот такие цифры, а проанализируй это. Где взять ответы?

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С расширением бизнеса приходит необходимость в найме новых сотрудников. Разберем пошагово, как происходит найм сотрудника индивидуальным предпринимателем и что нужно учесть при этом.

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И это не потому что сами бухгалтеры такие глупые, а потому что пресловутый ЕНП поставил весь механизм с НДФЛ с ног на голову.

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До 31.03.2023 нужно сдать финансовые отчеты по прошлому году. Работы прибавится особенно тем бухгалтерам, у которых на балансе числится арендованное имущество, или компания занимается сдачей в аренду помещений или других предметов.

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Документы

Конституционный Суд РФ: Определение № 143-О от 21.04.2005

Конституционный Суд РФ: Определение № 769-О от 26.04.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/40303 от 27.06.2017

Роструд: Письмо № 14-2/ООГ-10811 от 07.12.2016

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12123/2022 от 31.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/10435 от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Предоплата при ПСН – это доход

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-9407/2016 от 12.07.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/10886 от 09.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Отрицательное сальдо ЕНС спишут, если оно безнадежное

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-894/2015 от 15.04.2015

Роструд: Письмо № ПГ/16760-6-1 от 01.06.2021

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