«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры думают, что стать главбухами можно за 3-5 лет

Многие работники уверены, что для достижения руководящей должности хватит 3-5 лет опыта. Некоторые бухгалтеры с этим согласны. А вы?
Большая инструкция для предпринимателей о том, как нанимать работников в 2023 году: забирайте и сохраняйте себе.
Один из важных нюансов для всех работодателей, не только для ИП. Роструд определил пределы для испытательного срока.
Детали по выпуску электронных подписей: важно учитывать нбансы по личной идентификации.
И несколько полезных заметок для тех, кто собирается повышать квалификацию в 2023 году: начните с умения анализировать финансовую отчетность.
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1 ❗❗❗ До сдачи деклараций за 2022 год продолжится сверка сальдо ЕНС
2 На зарплату за декабрь, выплаченную в январе, будет ставка НДФЛ 13%
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10 💹С 13 марта действует новый режим торгов на СПБ Бирже
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40 В США обанкротился банк Силиконовой долины. Он входил в ТОП-20 и работал со стартапами
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События
Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2023.
Дата проведения: 20 марта, понедельник
Работа с самозанятыми и проверки ФНС – 2023
Дата проведения: 17 марта, пятница
Вебинар c Ольгой Антошиной «Основные средства 2022-2023: подводим итоги и идём вперёд!»
Дата проведения: 17 марта, пятница
Разбираемся в новшествах 2023: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд и другие изменения
Дата проведения: 17 марта, пятница
Как уменьшить УСН и патент на страховые взносы – 2023
Дата проведения: 17 марта, пятница
Внутренний аудит и система внутреннего контроля
Дата проведения: 17 марта, пятница
Бухотчетность за 2022 год: главные вопросы + практикум по ФСБУ
Дата проведения: 16 марта, четверг
Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023
Дата проведения: 16 марта, четверг
Как правильно сформировать декларацию по УСН в программе 1С:Бухгалтерия?
Дата проведения: 16 марта, четверг
Узнайте как сократить риски при взаимодействии с контрагентами
Дата проведения: 16 марта, четверг
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Предприниматели обсуждают, как изменилась уплата взносов в этом году
Шел третий месяц работы ЕНП, а воз, как говорится, и ныне там.
🔒 Упрощенные формы отчетности. Какую отчетность малый бизнес сдает за 2022 год + образцы
Малый бизнес вправе, хотя и не обязан, сдавать бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Эта льгота действует и для отчетности за 2022 год. Подробности – в разборе.
– Можно ли премии к 23 февраля и 8 марта учесть в базе по налогу на прибыль
Минфин РФ не разрешает уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на премии, выплаченные к юбилеям и праздникам.
– Индексация зарплаты в 2023 году: надо ли это делать и что надо знать работодателю еще
Работодатели обязаны следить за повышением реального содержания доходов своего персонала, то есть за соответствием заработков уровню цен на товары и услуги. Это достигается, в частности, путем индексации зарплаты.
– Новые реквизиты для оплаты НДФЛ в 2023 году
Реквизиты для оплаты НДФЛ в 2023 году изменились – новшества затронули большинство полей платежного поручения. Какую информацию теперь нужно указать работодателю при перечислении НДФЛ в бюджет, покажем на образцах.
– Как сейчас лучше увольняться пенсионеру, чтобы получить индексацию пенсии: что изменилось в 2023 году
Индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров по-прежнему приостановлена, поэтому получить повышенную пенсию с учетом текущей стоимости пенсионного балла и значения фиксированной выплаты можно только после увольнения.
– Почему ЦБ продлил валютные ограничения и как это повлияет на россиян
Разбираемся вместе с экспертами, в чем причина такой меры, насколько высок спрос на доллары и евро среди россиян и на какой стадии находится процесс их замещения на валюты дружественных стран.
– Обновили сроки давности привлечения к ответственности по административным нарушениям. Что это значит?
Госдума рассматривает законопроект, в котором предусматривает новые правила исчисления срока давности для административных правонарушений. При этом период будут учитывать в календарных днях.
– Кого нельзя уволить в 2023 году
Уволить по инициативе работодателя можно не каждого работника. Разберемся, с кем нельзя расторгнуть трудовые отношения в 2023 году и какие есть исключения из правил.
– Страховые взносы-2023: тарифы, КБК, уплата. Что изменил СФР
С 2023 года по страховым взносам на пенсионное, медицинское и социальное страхование действуют новые тарифы, новая предельная база, новые правила уплаты, новая отчетность. Разберемся в деталях.
– Консалтинг 2023. Новая большая четверка и топовые российские консалтинговые компании
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– Что вам даст финансовая отчетность и зачем ее анализировать
Каждому собственнику и руководителю бизнеса приходится принимать важные, а иногда и сложные решения, чтобы уберечь бизнес от падения или вовсе закрытия. Часто за информацией для этих решений руководитель идет к бухгалтеру: а дай вот такие цифры, а проанализируй это. Где взять ответы?
– Как ИП нанять сотрудника. Пошаговая инструкция по оформлению
С расширением бизнеса приходит необходимость в найме новых сотрудников. Разберем пошагово, как происходит найм сотрудника индивидуальным предпринимателем и что нужно учесть при этом.
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И это не потому что сами бухгалтеры такие глупые, а потому что пресловутый ЕНП поставил весь механизм с НДФЛ с ног на голову.
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Документы
Конституционный Суд РФ: Определение № 143-О от 21.04.2005
Конституционный Суд РФ: Определение № 769-О от 26.04.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/40303 от 27.06.2017
Роструд: Письмо № 14-2/ООГ-10811 от 07.12.2016
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-12123/2022 от 31.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/10435 от 09.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Предоплата при ПСН – это доход
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-9407/2016 от 12.07.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/10886 от 09.02.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Отрицательное сальдо ЕНС спишут, если оно безнадежное
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-894/2015 от 15.04.2015
Роструд: Письмо № ПГ/16760-6-1 от 01.06.2021
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