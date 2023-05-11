«Утренний бухгалтер». Трудовая инспекция в 2023 году проверяет бизнес в 10 раз чаще!

С начала 2023 года трудовая инспекция провела 300 тысяч профмероприятий – в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Президент подписал указ о военных сборах для тех, кто в запасе.

Посчитали – прослезились: на Госуслугах заработал пенсионный калькулятор.

Маркетплейсы против отраслевого налога! Его собираются ввести для поддержки отделений «Почты России».

Росреестр напоминает: выписку из ЕГРН можно проверить по QR-коду.

Как живется бухгалтеру с ЕНС или пять месяцев вакуума. Сделали подборку «праздничных» новостей о ЕНС и ЕНП.

🔥 Как правильно отвечать на требования ФНС Требования — только верхушка айсберга в общении с налоговиками. Бухгалтеру приходится отвечать на них регулярно — не успел отправить отчет и вот уже летит «письмо счастья». А ведь есть еще проверки и вызовы в саму инспекцию. Как общаться с ФНС, как отвечать на требования, в т.ч. в свете применения статьи 54.1 НК — все это подробно разобрано экспертом в пакете вебинаров «Работа с налоговой». Забрать пакет вебинаров

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12 ФНС: базы с личными данными налогоплательщиков никуда не утекли

13 🔇 Один день в месяц информацию о ЕНС будут ставить на паузу

14 😱Ошибка в кадровом учете может стоить 1 млрд рублей?

15 Вкладчикам советуют перейти на депозиты в юанях

16 Работодатель должен возмещать расходы, связанные с личным имуществом сотрудника

17 Авиакомпании отменили рейсы из Кемерова в Екатеринбург и Читу

18 75% сотрудников оформляют больничные листы

19 Предпринимательские доходы населения выросли до максимума с 2014 года

20 Страховщикам могут запретить проводить техосмотры автомобилей

21 Кнопочные телефоны отечественного производства покупают чаще, чем иностранные

22 За перепродажу сведений из ЕГРН будут штрафовать

23 Клиенты банков стали чаще брать кредит для первого взноса по ипотеке

24 Производители продают мебель на 7% дешевле

25 👀За 2022 год Ozon заработал 277 млрд рублей, причем 10% от продажи рекламы

26 Rutube справился с DDoS-атаками в День Победы

27 ❗️Электронные повестки все-таки будут приходить через Госуслуги. Кабмин разрабатывает постановление

28 Зарезервированный налог уйдет в бюджет по сроку уплаты или на ЕНС, если будет долг по другому налогу

29 ❗️Роструд: кадровые документы не обязательно должен подписывать директор

30 Работников в малом бизнесе не обделяют пенсионными баллами из-за пониженных взносов

31 Объем российского экспорта превысил показатели 2019 года

32 Россияне хранят 17 трлн рублей «под матрасом»

33 Из App Store исчезло приложение банка «Санкт-Петербург»

34 ❗️Отказаться от контракта по 223-ФЗ из-за санкций не получится

35 Налоговики рассказали, как использовать переплату по ЕНС. Но сальдо в личном кабинете так и нет

36 По итогам 2022 года российский бизнес заработал на 12,6% меньше. Особенно пострадали компании с госучастием

37 😱Забронировать отели за рубежом снова можно с помощью российской карты

38 Росреестр: выписку из ЕГРН можно проверить по QR-коду

39 ❓Какая зарплата у вашего директора, и что будет, если она завышена

40 Работодатель может не предлагать вакансии дистанционному сотруднику после сокращения

41 👵🏻Какая пенсия вас ждет? На Госуслугах теперь работает специальный калькулятор

42 Рынок e-commerce не собирается платить налоги в пользу «Почты России»

43 ⚡️Грузинам отменили визовый режим в Россию, а российские самолеты снова будут напрямую летать в Тбилиси

44 Застройщики не хотят платить налоги за нераспроданные дома

45 😡Пятый месяц как в вакууме: ЕНС стал самой большой болью бухгалтеров даже на майских праздниках

46 Как эффективно настроить кадровый электронный документооборот в компании: форум

47 👰♀️Блогеры «Клерка» считают, что найти «своего» бухгалтера — это почти как жениться или выйти замуж. Что скажете, бухгалтеры?

48 Вышла в свет первая в мире электронная книга, которую написали в соавторстве с нейросетью

49 Проживание в отелях стало дороже на 16%

50 🔥Топ YouTube-каналов, которые надо смотреть бухгалтеру

51 Иностранная техника будет стоить на 10-12% дороже

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53 Малый бизнес стал чаще повышать зарплату сотрудникам

54 В Арктике запустят льготную ипотеку

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60 Герман Греф будет главой Сбербанка еще четыре года

61 150 государственных информсистем перейдут на платформу «Гостех»

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События

Дата проведения: 17 мая, среда

Аренда и лизинг: сложные вопросы из-за ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 16 мая, вторник

Как бухгалтеру составить для директора понятный финансовый отчет

Дата проведения: 16 мая, вторник

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов с 1 марта 2023 года

Дата проведения: 16 мая, вторник

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 15 мая, понедельник

Гособоронзаказ 2023 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение

Дата проведения: 15 мая, понедельник

Новые правила защиты персональных данных работников

Дата проведения: 12 мая, пятница

Как эффективно продавать онлайн и не нарушать закон

Дата проведения: 12 мая, пятница

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 12 мая, пятница

Аренда ФСБУ 25/2018 Особенности бухгалтерского учета аренды по новому ФСБУ 25/2018: применяем в 2023 году. Налогообложение аренды в 2023 г.

Дата проведения: 12 мая, пятница

Статьи

Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения – один из самых сложных вариантов ведения учёта. И, к сожалению, информации для данной категории налогоплательщиков в сети интернет довольно мало. Инструкций же по отражению операций в 1С – ещё меньше.

— Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год

В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.

— Восемь ситуаций, когда банковскую карту необходимо заблокировать

Заблокировать карту может ее владелец, а может банк. Обычно финансовая организация блокирует карту для защиты средств клиента на счете от мошеннических действий. Подробно, почему банк может заблокировать карту, разобрали здесь. Но иногда владельцу карты необходимо самостоятельно ее заблокировать. Рассказываем, в каких случаях нужно это сделать.

— Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность

Как в 1С посмотреть дебиторскую задолженность? Вопрос может возникнуть и у бухгалтера-новичка, и у опытного специалиста, осваивающего новое для него ПО.

— Ответственность за нарушение правил охраны труда

Правила охраны труда обязательны как работодателя, так и для сотрудников. В нашей статье мы расскажем, какая ответственность грозит за нарушения этих правил.

— Пени и неустойка – в чем разница

Пени и неустойка – в чем разница между этими понятиями ГК, достаточно подробно и однозначно регламентировано на уровне нормативных актов и объемной судебной практики. Чтобы четко ориентироваться в данном вопросе, необходимо рассмотреть понятие и признаки двух этих явлений, что позволит сделать вывод об их соотношении, а значит, и их различиях.

— «Утренний бухгалтер». Налоговики не хотят включать в НК термин «должная осмотрительность»

По их мнению, такие нюансы в законе не нужны.

— Как участникам тендеров не попасть на удочку мошенников

Где крутятся деньги, всегда будут действовать и мошенники. Чем сложнее система государственных закупок и других тендеров, тем изобретательнее становятся преступники. Иногда участие в тендерах скорее напоминает русскую рулетку – где остаться при своих – не самый худший вариант.

— Как провести поступление ТМЦ от самозанятого в 1С

Продолжим тему сотрудничества с физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход, т. е. с самозанятыми. О нюансах приобретения товаров от самозанятых и отражении этих операций в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 поговорим в данном материале.

— Как уволить сотрудника с испытательным сроком

При приеме на работу сотруднику может быть установлен испытательный срок. В этот период времени обе стороны трудового договора присматриваются друг к другу и принимают решение о дальнейшем сотрудничестве. Если одну из сторон что-то не устраивает – договор расторгается. Разберем нюансы увольнения сотрудника на испытательном сроке.

— Выездные налоговые проверки 2023: полный алгоритм и советы как снизить риски

Продленный мораторий не ограничил выездные ревизии ФНС – бизнесу не стоит расслабляться. Разбираемся, к кому придут налоговики в 2023 году, как все пройдет, что делать до, вовремя и после визита инспекторов, когда может быть повторная проверка и можно ли избежать контроля вовсе.

🔒 Какими документами оформляется ежегодный оплачиваемый отпуск + образцы документов

Сначала оформляют график отпусков, потом уведомляют о скором начале отпуска, издают приказ и делают расчет отпускных.

🔒 Как провести сверку расчетов с ФНС в 2023 году + образец заявления

После введения единого налогового счета и изменения порядка уплаты налогов насущным стал вопрос актуализации данных ЕНС. Для этого, как и раньше, налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию для совместной сверки расчетов. Разберем, как она проводится в 2023 году и на какие нюансы следует обратить внимание.

— Если работник просит отпуск только на рабочие дни, ему можно отказать

Работники, которые хотят максимально «растянуть» время отдыха и выиграть в деньгах, как им кажется, «дробят» свой отпуск и пишут заявление только на рабочие дни недели: с пятницы по понедельник. В таком отпуске можно отказать!

— Налоговая нагрузка по налогу на прибыль: как рассчитать

Компания, получая доходы от своей деятельности, определенный процент перечисляет в бюджет в качестве обязательных платежей. В нашем материале рассмотрим, что обозначает соотношение этих показателей. Разберем, что такое нагрузка по налогу на прибыль и для чего она используется. Поговорим о том, как можно самостоятельно посчитать эту величину.

— Страховые взносы за сотрудников-иностранцев в 2023 году

С 1 января 2023 года страховые взносы на выплаты иностранным работникам начисляют и платят по новым правилам. Для высококвалифицированных специалистов свои особенности. В статье найдете решения с учетом изменений для всех категорий иностранцев — и временно или постоянно проживающих, и временно пребывающих.

— Как платить налоги видеоблогеру, стримеру? Облагается или донат налогом?

В соответствии с законодательством доходы физических и юридических лиц облагаются налогами. Большинство стримеров и видеоблогеров являются физическими лицами и, соответственно, должны платить либо НДФЛ — самостоятельно или через налогового агента, либо зарегистрироваться в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей и также платить налоги.

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Увидели переплату на ЕНС (есть такие счастливчики?) и решили, что стоит зачесть лишние средства в уплату определенного налога или сбора? Будьте готовы к тому, что можете внезапно обнаружить недоимку.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2696 от 12.04.2023

фнс: Приказ № ММВ-7-2/461@ от 18.05.2017

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 6 от 27.04.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/17658@ от 16.12.2021

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 17 от 22.06.2021

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 28 от 21.12.2010

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 16 от 28.06.2012

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 11 от 29.03.2016

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 19 от 25.06.2019

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