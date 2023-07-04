«Утренний бухгалтер» № 5424. Самозанятым хотят повысить лимит доходов

Лимит по НПД не менялся 4 года. Чтобы самозанятые не уходили в тень при превышении дохода, депутаты предлагают повысить им лимит доходов в 2 раза.
За продвижение товаров из недружественных стран блогеров предложили штрафовать на 3 млн рублей.
Переводы самому себе до 1,4 млн рублей будут бесплатными: ЦБ планирует принять законопроект до конца 2023 года.
С 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля: Минтруд разместил проект на федеральном портале.
Продавцам серебряных изделий могут вернуть право на применение спецрежимов: президент поручил правительству проработать вопрос до 1 августа 2023 года.
Налоговая служба запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса и опубликовала ответы на вопросы налогоплательщиков.
🔥 Что об этом думает ФНС и Минфин
Внутригрупповые сделки – это веский повод для ФНС и Минфина обратить внимание на вашу компанию.
Особенно, если сделки осуществляются по договорам на выплаты в иностранные компании группы.
Что говорит статистика результатов проверок внутригрупповых сделок и какие выводы можно сделать из позиций ФНС и Минфина расскажем на бесплатном вебинаре 12 июля в 10:00.
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2023 года
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июне. Все кратко, четко, по делу.
— Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения.
— Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск
Отпуск без содержания не включается в стаж, дающий право на ежегодный отпуск и исключается из расчетного периода. Разберем эти нюансы на конкретных примерах.
🔥 Куда утекают деньги компании?
Получите ответ на вебинаре 13 июля в 11:00 мск.
Узнаете, кто тратит больше, чем положено, почему компания погрязла в просрочках и как раз и навсегда навести порядок в документах.
Новости
2 Частным агентствам занятости разрешат применять УСН
3 🔥 Пеней на положительное сальдо ЕНС не будет до конца года
4 На распечатку списка операций на ЕНС уйдет много бумаги
5 Торговцам серебром могут вернуть УСН и ПСН
6 До конца года карты «Мир» появятся в пяти-шести новых странах
7 Бухгалтеры обсуждают, какими документами подтвердить транспортные расходы компании. Хватит ли только накладной?
8 🔥Топ YouTube-каналов, которые надо смотреть бухгалтеру
9 🚀 Сегодня с ЕНС ИП должны списать взносы 1% за 2022 год
10 Длительность рабочей недели выросла до рекордных 38,5 часов: итоги опроса работодателей
11 Сотрудникам «Почты России» понижают зарплату. Те, кто не согласен, попадают под сокращение
12 Для блогеров надо сделать специальный ОКВЭД, считают в Госдуме
13 ❎ ФНС запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса
14 Бывшую усадьбу Тинькова на Волге продают за 900 млн рублей
15 🤔Какие ФСБУ действуют в 2023 году? Бухгалтеры запутались
16 Почти половина компаний малого бизнеса готовят финансовую подушку безопасности. А вы?
17 «Почта России» отрицает перемены в системе начисления зарплат
18 Изменили форму залогового билета для ломбардов
19 ⚡ Внесли проект по увеличению МРОТ
20 ❗️❗️ Эти законы заработают в июле: топ важных изменений месяца
21 Центробанк: переводы самому себе до 1,4 млн рублей будут бесплатными
22 Утвердили типовые уставы для НКО
23 Коренных жителей Камчатки освободили от транспортного налога на лодки и снегоходы
24 Экс-бенефициар Бинбанка признан банкротом
25 Меняют правила регистрации ИП-добровольцев для оплаты им больничных
26 Большинство россиян носит в кармане меньше 2 тысяч рублей наличными
27 Лимит по НПД предложили увеличить до 4,8 млн рублей
28 😱 📧 Бухгалтеры обсуждают, как уволить сотрудника, который пишет гневные записке коллеге
29 Блогеры на «Дзене» будут получат деньги за время просмотра контента
30 Глава Минфина: сегодня инфляция составляет 3,2%
31 Большинство покупателей не хочет платить с помощью биометрии
32 📌 В справочнике на «Клерке» можно найти минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком
33 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
34 Участники СВО и их дети получат льготы при поступлении в ВУЗ
35 Блогеров предложили штрафовать до 3 млн рублей за рекламу иностранных товаров
36 Региональных операторов связи подключат к борьбе с подменными номерами
Мероприятия
Зарплата в размере МРОТ: на что обратить внимание работодателю
Дата проведения: 4 июля, вторник
Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих
Дата проведения: 4 июля, вторник
Вебинар по 1С: Управление холдингом (1С:УХ). Возможности модуля «Бюджетирование»
Дата проведения: 4 июля, вторник
Успешный бухгалтер: как выйти на первые 100.000₽ работая на себя
Дата проведения: 4 июля, вторник
Бухгалтерия для маркетплейсов: система налогообложения, уплата налогов, документооборот
Дата проведения: 4 июля, вторник
Налоговый контроль 2023: отбор налогоплательщиков на проверку
Дата проведения: 5 июля, среда
Заполнение ЕФС-1 и правила расчета страхового стажа
Дата проведения: 5 июля, среда
УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 6 июля, четверг
Налоговый контроль 2023: выездная налоговая проверка в деталях
Дата проведения: 6 июля, четверг
Российские офшоры: льготы и как зарегистрироваться
Дата проведения: 6 июля, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5423. Минтруд подготовил новую справку о среднем заработке
Проект опубликован на федеральном портале.
— Как отозвать дистанционного работника из отпуска
Работник, который трудится дистанционно, ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск. У работодателя возникла необходимость отозвать его с отдыха. Как сделать это правильно?
— Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки
Материальные затраты присутствуют в деятельности почти каждой организации. При этом необходимо правильно отражать в бухучете информацию о материалах. В статье приведены порядок учета активов, проводки и документы для оформления операций.
— Потекла крыша или прорвало трубу: какой ремонт управляющая компания должна выполнить за свой счет
Закон обязывает управляющие компании следить за состоянием общего имущества в домах и вовремя проводить ремонт. Главное в этом вопросе разобраться: что относится к общему имуществу, а что является собственностью жильца. Мы собрали основные моменты, в том числе спорные.
— Доход в натуральной форме: каковы обязанности налогового агента
Налоговый агент выплачивает работнику доход в натуральной форме. Как удержать НДФЛ, чтобы у проверяющих не было вопросов?
— Единая упрощенная декларация в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Как только организация или индивидуальный предприниматель прошли государственную регистрацию, и информация о них появилась в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), перед ними сразу же возникает обязанность регулярного предоставления отчетности в налоговую инспекцию в соответствии с выбранной системой налогообложения.
— Отчет об операциях с товарами прослеживаемости за 2 квартал 2023 года
Если организация или ИП имеет дело с прослеживаемыми товарами, они должны заполнить и сдать в налоговую отчет об операциях с товарами прослеживаемости. За 2 квартал 2023 года про срок сдачи и заполнение отчёта рассказываем в данной статье и приводим образец, как заполнить.
🔒 Как исправить чужую ошибку в трудовой книжке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каком порядке нужно исправить ошибочную запись в трудовой книжке сотрудника, если предыдущий работодатель неправильно проставил дату его увольнения.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2023 года
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июне. Все кратко, четко, по делу.
— Быстрая ликвидация — ФНС открыла новый сервис, пени по ЕНС отменили для тех,... кто заплатил налог, а еще бухгалтерам стоит запастись бумагой.🙄«Ночной бухгалтер» № 1469
Налоговики открыли сервис для подачи заявлений на упрощенную процедуру ликвидации бизнеса. Официально форму заявления № Р19001 еще не утвердили, но кому нужны эти формальности. Мораторий на пени по ЕНС продлили до конца года. Условие — сальдо на едином счете должно быть положительное. И лучше не печатайте операции по ЕНС на бумаге — разоритесь.
Блоги компаний
Уплату налогов за самозанятых могут переложить на онлайн-бизнес (743782)
Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму (1)
Бесплатный вебинар! Распределение прибыли ООО: как избежать нарушений или при их наличии минимизировать собственные потери (745210)
Как разместить в Федресурс сообщение о членстве в СРО? (745210)
Лайфхак для бухгалтеров и финансистов: как правильно структурировать расходы (1)
Аналитик данных, эксперт и программист 1С. Три IT-профессии, которые легко освоит любой бухгалтер (852374)
Клерк.Работа
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер-кассир Зарплата от 50000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость
— Бухгалтер Зарплата от 90000 до 90000 ₽, Москва, Полная занятость
Трибуна
Методы списания материалов. И бухгалтерские проводки (853158)
Сколько стоит новый клиент и как оценить пользу от маркетологов? (776084)
Получение детского вычета родителем, проживающим отдельно от ребенка (72)
Россияне стали рекордно много работать. Продолжительность рабочей недели выросла до 38,5 часов (839438)
Станет проще получить психологическую помощь. С 1 июля в поликлиниках России заработали кабинеты медико-психологической поддержки (839438)
Минутка налоговых новостей за июнь 2023. Все самое интересное в одном видео (72)
Повторим правила работы с банком, которые помогут избежать проблем. 15 главных правил (8)
НДФЛ 20% для зажиточных россиян, а также поползновение фондов FinEx в сторону разблокировки (755661)
Самозанятым хотят увеличить вдвое допустимый доход. Новый законопроект скоро внесут в Госдуму (839438)
Военнослужащие, получившие инвалидность, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Новый законопроект (72)
Вместо ОБЖ школьников будут учить военной подготовке. Учителями станут участники СВО (839438)
Ликбез по самозанятым. Разбираем самые популярные вопросы (167)
Поправки по ЕНС, воинский учет и нюансы расчета зарплаты и отпускных. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июнь 2023 № 2 (702111)
Плохая погода — повод изменить сроки контракта. Прокуратура против, но суд «за» (277)
Контрагент ликвидирован или брошен учредителями: как взыскать долг в 2023 году (601787)
Образец пояснений о правомерном переходе на ОСНО. Какое пояснение устроит налоговиков? (261)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/42907 от 11.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Получение детского вычета родителем, проживающим отдельно от ребенка
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3949 от 07.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как отозвать дистанционного работника из отпуска
Обсуждаемые темы форума
— ИП Доходы. Возврат ден средств контрагенту в 3 м кв 23. полученных во 2м кв 23г
— Возмещение от страховых компаний
— Декларация на прибыль - сдавать ежемесячно или квартально?
— Декларация по усн и уплата налога за 22 год
— Получение иностранным работником гражданства РФ
— Упрощенный порядок прекращения деятельности юр лица
— Помогите с бухучетом мороженого
— Обособленные подразделения в Москве и Моск.области - сдача деклараций в одну инспекцию
— Замена масла в ДВС - работа или услуга?
— Сдача в аренду незавершенного строительства
— Как отразить в 1с предприятие 8.3 генподрядные услуги
— Превышение лимита по патенту
— «Клерк.Разборы». Заказать статью