«Утренний бухгалтер» № 5424. Самозанятым хотят повысить лимит доходов

Лимит по НПД не менялся 4 года. Чтобы самозанятые не уходили в тень при превышении дохода, депутаты предлагают повысить им лимит доходов в 2 раза.

За продвижение товаров из недружественных стран блогеров предложили штрафовать на 3 млн рублей.

Переводы самому себе до 1,4 млн рублей будут бесплатными: ЦБ планирует принять законопроект до конца 2023 года.

С 1 января 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля: Минтруд разместил проект на федеральном портале.

Продавцам серебряных изделий могут вернуть право на применение спецрежимов: президент поручил правительству проработать вопрос до 1 августа 2023 года.

Налоговая служба запустила сервис по упрощенной ликвидации бизнеса и опубликовала ответы на вопросы налогоплательщиков.

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