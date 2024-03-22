Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5603. Нельзя списать старую переплату по налогам, пока ФНС не даст добро

Если у организации есть переплата, возникшая более чем за 3 года, которая не попала на сальдо ЕНС, нужно писать письмо в налоговую.

Эксперт разъяснила, как бухгалтеру действовать в отношении такой старой переплаты по взносам, не попавшей в сальдо ЕНС: по-тихому списать ее не получится.

РАССЫЛКА431 114 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Роструд: поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе.

ФНС представила рекомендуемые форматы электронных реестров для ставки НДС 0%.

Заберите готовый пакет локальных ормативных актов для перехода на кадровый ЭДО. Он лежит здесь.

ФСБУ 6/2020 по основным средствам организации обязаны применять с отчетности за 2022 год. Что делать, если не успели перейти на ФСБУ, разъясняет эксперт.

Перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в хищении земельных участков на 530 млн рублей.

💥 Совет от редакции: за бардак в кадровых документах, которые некогда привести в порядок, приходится отвечать в суде, если нажалуется работник или нагрянет проверка. Что грозит компании и как избежать рисков, узнаете на бесплатном вебинаре 28 марта в 11:00 мск.Записаться.

🔥Новый онлайн-курс для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете

Встречайте новинку на «Клерке» — онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С»!

За месяц вы узнаете, как составлять первичные документы, оформлять возвраты, вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 16 350 5 450 рублей!

Купить курс

После прохождения курса мы выдадим вам официальный документ о завершении обучения — вы станете сертифицированным специалистом, расширите круг клиентов и выйдете на новый уровень дохода.

Разборы законов

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Приказ о совмещении должностей в 2024 году: образец

Составляя приказ о совмещении должностей, необходимо внести в него пять элементов и соблюсти обязательные условия.

Когда премии сотрудникам можно учесть в расходах. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда в расходах можно учесть премии сотрудникам и что для этого нужно сделать.

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. Мини-курс с видео, текстами и тестированием

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

Новости

1 Бизнес на кемпингах и автотуризме станет более прозрачным и понятным

2 Почти на 40% больше взыскано долгов по алиментам в прошлом году

3 Как ИП украл земельных участков на более 530 млн рублей

4 🎓Уже завтра бухгалтеры узнают, как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

5 Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС

6 Какие доходы нужно не забыть указать физлицам в декларации 3-НДФЛ

7 Начните изучать профессию аналитика 1С — смотрите бесплатный урок

8 Когда сотрудник должен выйти на работу, если в договоре нет даты

9 «Почта Банк» поймали на манипуляциях со страховкой при выдаче кредита и открытии вклада

10 IT-компании теперь будут проверять: кабмин снял мораторий на антимонопольные проверки

11 Банки начали возвращать деньги жертвам мошенников

12 Как выделить резюме, чтобы работодатель выбрал именно вас

13 Российские товары получат преимущество на госзакупках

14 Нельзя просто списать старую до ЕНСную переплату по взносам: надо ждать ответа

15 Минтруд создаст публично-правовую компанию для целевого набора иностранных сотрудников

16 Для экспортного НДС 0% вышли новые форматы реестров, но не окончательные

17 Китайские банки прекратили принимать платежи из РФ в юанях

18 Упрощенцам вернули старый новый вид деятельности

19 Бухгалтеры считают: если отменят транспортный налог, все равно приплюсуют новый

20 Поездки сотрудников можно считать командировками, даже если это не прописано в приказе

21 VK на 25% владеет цифровым банком «Точка». За сделку заплатили 11,6 млрд рублей

22 Хинштейн: пользователей VPN не будут наказывать, а сами сервисы не запретят

23 Что делать, если не успели перейти на ФСБУ 6/2020

24 СПБ Биржа стала оператором обмена ЦФА

25 5 крупных банков уличили в несоразмерности платы за страхование

26 Будет очередной закон по «дачной амнистии»: что он легализует

27 Новые регионы перевели в федеральный бюджет около 30,5 млрд рублей налогов

28 Финансовые организации могут заставить определять налоговое резидентство клиентов

29 ФНС заинтересовалась бизнесом комика Александра Реввы

30 💵По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 руб. Эксперт: но ждать долго и можно потерять льготу

31 Министр финансов: зарубежную маркировку алкоголя нужно запретить

32 Роструд назвал 5 весомых причин заключать трудовой договор

33 Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Мероприятия

Как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

Дата проведения: 22 марта, пятница

Как успешно пройти мероприятия налогового контроля. Гайд для налогоплательщика

Дата проведения: 26 марта, вторник

Бюджетный учет. Как вести учет по счетам санкционирования расходов

Дата проведения: 26 марта, вторник

Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки

Дата проведения: 26 марта, вторник

Диагностика юридической структуры бизнеса: риски и возможности

Дата проведения: 27 марта, среда

Налоговые риски в «зарплатных» налогах: как проверяют НДФЛ и взносы

Дата проведения: 27 марта, среда

Изменения в отчетности физлиц по доходам: что спросит налоговая

Дата проведения: 27 марта, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5602. Бухгалтеры ругают Роструд за путаницу в штатном расписании

Сколько бухгалтеров можно включить в 1 строку штатного расписания: ведомство всех запутало.

Как эффективно внедрить ЭДО для работы с контрагентами. Опыт экспертов RAMAX Group

Сегодня цифровизация затрагивает каждую компанию. В первую очередь это касается среднего и крупного бизнеса с большим количеством контрагентов, подразделений и данных, которые требуют оперативного реагирования. Для поддержания надежной репутации и повышения эффективности делопроизводства организации все чаще задаются вопросами автоматизации бизнес-процессов.

Цитата дня. Про ипотеку

Вице-премьер назвал необходимый размер ставки по ипотеке.

🔒 Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Блоги компаний

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне

Фундамент эффективной системы оплаты труда, стимулирования в бюджетной сфере

Ликвидация и Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнал

Декларация по УСН за 2023 год: восемь ошибок, из-за которых налоговая не примет отчёт

Теперь оплату по СБП можно получать на счета в любые банки через QRService

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом

Добровольность и контроль: как управлять своими биометрическими данными

Как работать с УТМ ЕГАИС

Доказательства в налоговых проверках: как материалы уголовного дела попадут к налоговой

Прием на работу иностранных граждан в 2024 году: нужно ли оформлять ВКС

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Заместитель главного бухгалтера (с функцией гл.бухгалтера) Зарплата не указана, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 55000 ₽, Ижевск, Полный день

Бухгалтер (реализация; расчеты с поставщиками) Зарплата от 87000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 85000 ₽, Москва, Полный день

Главный бухгалтер УСН Зарплата от 90000 до 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Руководитель группы анализа коммерческой деятельности Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полный день

Резюме

Трибуна

ОАЭ. Новая система развития интеллектуальной собственности

Правильно мы перешли на ФСБУ 14 в 1С?

Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента

Можно ли поправить ошибку в НДФЛ в декларации?

Почему не закрываются счета 68.01, 68.90 и 69.90?

Овердрафт на дебетовой карте — комиссия банка или проценты?

Как предпринимателю сдать СЗВ-ТД о приеме сотрудников?

Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года

Маркировка: вывод товаров из системы. Порядок вывода

База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов

Какие последствия могут быть от закрытия компании без подачи отчётности?

💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестали принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

Нужно ли пересдавать уведомления по УСН, если была ошибка в сумме?

Почему при положительном сальдо ЕНС в ФНС указывают задолженность?

Какие банки продолжают работать с Евро?

Какой срок уплаты страховых взносов ИП за 2024 год?

Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»

Какой счет указывать при распределении зарплатных налогов в 1С?

Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России

Необходимо ли учитывать списанную безнадежную задолженность по кредиту и процентам на основании признания заемщика банкротом

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48499 от 26.05.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116026 от 01.12.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-2-11/3034@ от 01.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/22805 от 14.03.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-4/732 от 14.03.2024

Арбитражный суд города Москвы: Решение № А40-7588/22-116-54 от 10.04.2023

Костромской областной суд: Апелляционное определение № 33-1699/2018 от 22.08.2018

Комиссия УФАС по Алтайскому краю: Определение № 022/05/18 от 31.01.2024

УФАС по Тамбовской области: Постановление № 068/04/14 от 02.02.2024

Правительство РФ: Постановление № 2267 от 23.12.2023

Последние темы форума

ИП, Патент, уменьшение на страховые взносы

Неправильная ставка НДС в чеке

Может ли ИП долг другому ИП ,перевести не на карту ИП

Как проще ИП получить подпись?

Центр занятости

Аудит НКО

Привлечение субподрядчика для работ по разработке ПО

Легализация зарплаты

Передача ИЛ приставам

Просрочка патента

Ликвидационная стоимость самортизированного ОС

Расходы ИП наличными денежными средствами

Расходы по Зарплате и НФДЛ не попадают в КУДИР

Учет бонусов у агента

Окончания срока трудового договора Гендиректора

Нерезидент

Участие ген директора при создании ПО

Иностранец не уведомил МВД о виде на жительство

Маркировка рекламы

Уплата налога на прибыль

РАССЫЛКА431 114 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Инвестиции

Деньги на ИИС-3 будут застрахованы на сумму аналогично вкладам

Если законопроект примут, будет создан компенсационный фонд для страхования долгосрочных сбережений инвесторов.

140

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

💻Практик: рано радоваться эксперименту с сервисом ФНС «Старт бизнеса онлайн» с 12-ю банками

Предприниматели, которые хотят начать свое дело, смогут удаленно подать все нужные документы для регистрации бизнеса, а также выбрать, в каком из 12 банков открыть расчетный счет.

1
258
Елена Балаклицкая
Уведомление по ЕНП

Что бесит бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП (ответ «буквально все» близок к истине)

Если честно, то мне казалось, что уведомления — это как раз самая малая беда ЕНС. Но бухгалтерские чаты говорят о другом. Собрала самые острые проблемы (и, главное, их решения).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
435

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Инвестиции

1С и VK выкупили долю в банке «Точка»

Структура собственности «Точки» обрастает интересными деталями. В консорциум инвесторов, которые совместно с менеджментом выкупили банк у «Траста», вошли VK и 1С.

158
Бесплатно с Трудовое право

Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон

По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.

Иллюстрация: Вера Ревина
64
528,5 тыс.
Бесплатно с Чеки

Как оформить чек при продаже товара в кредит или рассрочку

Факт продажи есть — значит продавец обязан выдать покупателю чек. Неважно, воспользовался клиент рассрочкой или кредитом, вносил частичную оплату или нет. От этих условий зависит только количество чеков и реквизиты в них.

Как оформить чек при продаже товара в кредит или рассрочку
158

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Карьера бухгалтера

Как устроиться бухгалтеру без опыта работы?

Возраст от 25 до 40 лет, без маленьких детей, с двумя высшими образованиями, опытом работы от 5 лет — вот идеальный кандидат на должность финансового специалиста. Но где его взять, этот опыт, если начинающих бухгалтеров на работу брать не хотят?

Как устроиться бухгалтеру без опыта работы?
10
8,8 тыс.
Банки

Названы самые надёжные банки в России: топ-100

Forbes опубликовал рейтинг ста самых надёжных банков России.

373
Ирина Клишковская
ВЭД

Изменения в регулировании операций с долями иностранных компаний: новое решение Банка России

12 марта 2024 года был важный день для всех, кто работает на пересечении финансового и корпоративного права России — в этот день стало известно о новом ключевом решении рабочей группы Банка России.

98
Инвестиции

Китай официально позвал российский бизнес к себе. Хотя его банки ведут себя иначе

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай планирует шире распахнуть двери для российского бизнеса.

1
164
Кредитование

На промышленную ипотеку выделят еще 1 млрд рублей

Промышленные предприятия могут брать льготные кредиты по ставке 5% годовых, а инновационные — под 3%.

118
НДС

Минфин и ФТС нашли схемы неуплаты НДС при импорте товаров

Чтобы не платить НДС импортеры ввозят товары из ЕАЭС в адрес компаний, которые не ведут реальную деятельность. Эту лазейку власти планируют прикрыть.

206

Разборы законов

1 216
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с ФСБУ Аренда

По каким договорам аренды не нужно применять ФСБУ 25/2018. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе по каким договорам аренды необходимости применять ФСБУ 25/2018 нет и проговорим по каким правилам они учитываются.

По каким договорам аренды не нужно применять ФСБУ 25/2018. Мини-курс
163
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: жители Китая ищут работу через Tinder, «синие воротнички» недовольны своей зарплатой, а Минцифры научится распознавать дипфейки

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
116
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерская удаленка: сколько платят, тайм-менеджмент, как не сойти с ума от клиентов. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1647

Где и как искать себе клиентов, как распределить время, чтобы хватало не только на работу, но и на отдых, как облегчить общение с заказчиками и что поможет вести качественный бухгалтерский блог. И, главное, сколько можно зарабатывать на фрилансе.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
416
Пользователи интернета

Власти придумают для коучей и инфоцыган наказание в КоАП и свой ОКВЭД

В Госдуме предложили наказывать блогеров, которые без аккредитаций продают образовательные информационные продукты.

1
131
Кадры

На «Клерке» даже ФНС ищет сотрудников

В сервисе Клерк.Работа ИФНС № 36 по Москве размещала свою вакансию.

37
958
УК РФ

Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

109

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН

ФНС в своем письме от 19 февраля 2024 г. № БВ-4-7/1786@ опубликовала обзор позиций Верховного и Конституционного судов по налоговым спорам за 4 квартал 2023 года. В документе есть интересное дело о двойных штрафах, которые начисляют, если предприниматели умышленно не направил декларацию.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
177

Интересные материалы

Расходы по налогу на прибыль

Прямые расходы в налоговом учете

Одной из частых причин разногласий с налоговиками становятся различные взгляды на состав прямых расходов и порядок, который налогоплательщики используют для их распределения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
115