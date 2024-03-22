«Утренний бухгалтер» № 5603. Нельзя списать старую переплату по налогам, пока ФНС не даст добро

Эксперт разъяснила, как бухгалтеру действовать в отношении такой старой переплаты по взносам, не попавшей в сальдо ЕНС: по-тихому списать ее не получится.

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