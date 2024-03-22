«Утренний бухгалтер» № 5603. Нельзя списать старую переплату по налогам, пока ФНС не даст добро

Эксперт разъяснила, как бухгалтеру действовать в отношении такой старой переплаты по взносам, не попавшей в сальдо ЕНС: по-тихому списать ее не получится.
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Заместитель главного бухгалтера (с функцией гл.бухгалтера) Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 55000 ₽, Ижевск, Полный день
— Бухгалтер (реализация; расчеты с поставщиками) Зарплата от 87000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 85000 ₽, Москва, Полный день
— Главный бухгалтер УСН Зарплата от 90000 до 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Руководитель группы анализа коммерческой деятельности Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Заместитель главного бухгалтера
— Бухгалтер в единственном числе
— Бухгалтер на первичную документацию, помощник бухгалтера, бухгалтер
Трибуна
ОАЭ. Новая система развития интеллектуальной собственности
Правильно мы перешли на ФСБУ 14 в 1С?
Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента
Можно ли поправить ошибку в НДФЛ в декларации?
Почему не закрываются счета 68.01, 68.90 и 69.90?
Овердрафт на дебетовой карте — комиссия банка или проценты?
Как предпринимателю сдать СЗВ-ТД о приеме сотрудников?
Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года
Маркировка: вывод товаров из системы. Порядок вывода
База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов
Какие последствия могут быть от закрытия компании без подачи отчётности?
💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестали принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей
Нужно ли пересдавать уведомления по УСН, если была ошибка в сумме?
Почему при положительном сальдо ЕНС в ФНС указывают задолженность?
Какие банки продолжают работать с Евро?
Какой срок уплаты страховых взносов ИП за 2024 год?
Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»
Какой счет указывать при распределении зарплатных налогов в 1С?
Помочь и заработать: как стать социальным предпринимателем в России
Необходимо ли учитывать списанную безнадежную задолженность по кредиту и процентам на основании признания заемщика банкротом
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48499 от 26.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/116026 от 01.12.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-2-11/3034@ от 01.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/22805 от 14.03.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 38-1-4/732 от 14.03.2024
Арбитражный суд города Москвы: Решение № А40-7588/22-116-54 от 10.04.2023
Костромской областной суд: Апелляционное определение № 33-1699/2018 от 22.08.2018
Комиссия УФАС по Алтайскому краю: Определение № 022/05/18 от 31.01.2024
УФАС по Тамбовской области: Постановление № 068/04/14 от 02.02.2024
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