Утренний бухгалтер № 5611. Уведомление по НДФЛ кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

Сдавать уведомления можно не ранее начала периода, за который они сдаются. Но программа ФНС перепутала месяцы и решила иначе.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
С 1 апреля 2024 года через личный кабинет ИП можно отправить до 20 видов отчетности, в том числе – декларацию по УСН.
Полезная инструкция: как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал.
Упрощенка: описали 5 типичных ошибок, которые совершают бухгалтеры.
Поправки в НК: хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто.
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Резюме
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Трибуна
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Документы
Арбитражный Суд Приморского края: Решение № А51-20687/2021 от 14.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29540 от 22.05.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/55195 от 21.09.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/78178 от 27.11.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10860 от 17.02.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38609 от 15.05.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/5771 от 01.02.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/13785 от 13.03.2017
Минприроды: Приказ № 411 от 30.06.2023
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