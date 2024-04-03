Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5611. Уведомление по НДФЛ кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

В НК прописаны крайние сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ, а в контрольных соотношениях – самая ранняя дата сдачи. Но на практике что-то пошло не так.

Сдавать уведомления можно не ранее начала периода, за который они сдаются. Но программа ФНС перепутала месяцы и решила иначе.

РАССЫЛКА431 551 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

С 1 апреля 2024 года через личный кабинет ИП можно отправить до 20 видов отчетности, в том числе – декларацию по УСН.

Полезная инструкция: как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал.

Упрощенка: описали 5 типичных ошибок, которые совершают бухгалтеры.

Поправки в НК: хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто.

💥Совет от редакции: почему компании боятся электронного документооборота? Нужно ли его вводить или стоит подождать, пока не обяжет государство? А может не стоит тратить лишние деньги? Ответы на эти вопросы получите на бесплатном вебинаре 4 апреля в 11:00 мск. Записаться.

🔥 Запускаем новый курс: палочку-выручалочку по ОСНО для бухгалтеров!

Отчетность ― самый сложный и ответственный участок работы бухгалтера. Чтобы сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность без штрафов, бухгалтер должен постоянно разбираться во всех изменениях в НК в 2024 году, а еще знать непростые ФСБУ и ПБУ. Самостоятельно следить за новациями невозможно!

Специально для вас сделали новый курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

После обучения вы будете сдавать любую отчетность без страха и ошибок! Записывайтесь, пока действует скидка: 4 900 ₽ вместо 15 990 ₽.

Записаться

Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Какие электронные доверенности (МЧД) можно использовать с 1 марта 2024 года

О том, какие изменения, касающиеся использования электронных доверенностей вступили в силу весной 2024, рассказываем в мини-курсе.

Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Новости

1 Президент дал ориентиры по импорту и экспорту к 2030 году

2 Поручение президента: к 2030 году инвестиции бизнеса в исследования и разработки должны вырасти в 2 раза

3 🔥 Успейте сегодня записаться на онлайн-курсы со скидкой!

4 Когда при выплате доли уходящему учредителю надо выбить чек ККТ

5 Что проверят в декларации УСН перед тем, как отразить данные на ЕНС

6 Расходы на отделку квартиры входят в имущественный вычет, если это незавершенка

7 Доходы работников малого и среднего бизнеса должны расти быстрее ВВП

8 Взят курс на безбумажный медицинский документооборот

9 В какой срок надо выплатить компенсацию за задержку зарплаты

10 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

11 Рейтинг образовательной организации будет зависеть в том числе от зарплат ее выпускников

12 ИП может отправить декларацию по УСН через личный кабинет

13 Если уволенный сотрудник восстановился на работе, он не должен возвращать компенсацию отпуска

14 К 2030 году Россия должна перейти к экономике замкнутого цикла по ТКО и вторсырью

15 Как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал

16 «Сбер» отменит все ограничения на размер кешбэка

17 Скоро цифровые платформы будут во всех ключевых отраслях экономики, соцсферы и госуправления

18 Продажи автомобилей в России выросли в 2 раза

19 Льготную ипотеку для семей с детьми продлят до 2030 года

20 ФНС могут наделить функцией надзора за Советом цифровых платформ

21 От помощника бухгалтера до финансового директора крупного холдинга. Где деньги?

22 Банк Точка запустил опцию B2B-переводов через СБП и говорит, что это всегда быстро и снижает ошибки

23 Путин: по роботизации через 6 лет Россия должна войти в 25 ведущих стран мира

24 Налоговики рассказали, как быстро перейти на электронный документооборот

25 Как снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми и ИП

26 Работодателям запретили увольнять вдов участников СВО

27 📍 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций, и ошибки не проведут на ЕНС. Эксперт: есть вероятность усугубления проблем со сверкой

28 К 2025 году контроль и надзор заменят на профилактические мероприятия, где это возможно

29 ❓ ФНС советует компаниям нанимать сотрудников, а не самозанятых. Бухгалтеры: зачем тогда нужны самозанятые?

30 Путин: нужно обновить подходы к миграционной политике

31 Еще больше моделей авто будут облагаться повышенным транспортным налогом

32 Налоговики выявляют ошибки в уведомлениях с помощью контрольных соотношений

33 Для МСП-обрабатывающих производств введут льготный режим налогообложения

34 🏯 Хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто

35 На промышленные НИОКР будут давать субсидии

36 К 2030 году отделения Почты России приведут в порядок

Мероприятия

Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению

Дата проведения: 3 апреля, среда

Отвечаем на требования из ИФНС после отчетности

Дата проведения: 3 апреля, среда

Актуальная судебная практика для кадровика

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Будет амнистия по дроблению бизнеса? Что важно знать уже сейчас

Дата проведения: 8 апреля, понедельник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5610. Как работаем и отдыхаем в апреле: будет шестидневка

Специалисты Роструда напомнили, что апрель завершится шестидневной рабочей неделей.

🔒 Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.

КУБ дня. Про уведомление по НДФЛ

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Блоги компаний

Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году

Упрощенка: 5 типичных ошибок бухгалтера

Гарантийное письмо (ГП) на юридический адрес для регистрации ООО

Синдром отличника — помощник или враг бухгалтера

Ценообразование как ключевая точка роста бухгалтерского бизнеса

Оформление сотен внештатных исполнителей на сезонные работы — рассказываем, какие есть особенности и на что обратить внимание

Чем занимается финансовый директор

Смена профессии: как бухгалтеру найти новую работу

Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС

Модульбанк обновил услугу по постановке и ведению воинского учета в компании

Что делать, если самозанятый аннулировал чек

Почему КЭДО удобен и как он экономит время бухгалтера, кадровика и сотрудников

Как получить туристическую визу в Россию для иностранца

Воинский учет — что нужно знать работодателю при трудоустройстве уклониста

Изменились правила работы с самозанятыми! ФНС и Минфин создали комиссию, которая проверит компании на соблюдение новых норм

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч

До сдачи декларации ИП на УСН меньше месяца! Как заполнить и подать отчетность за 2023 год в налоговую

Регистрация ООО через нотариуса

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Младший бухгалтер/Помощник финансового директора Зарплата до 60000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер на участок Клиент-банк Зарплата от 75000 до 100000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер, налоговый консультант

Главный бухгалтер

Трибуна

Разбор налогового требования. Что хотят налоговики

ОСНО организации: что сдаем за 1 квартал 2024 года

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 1 квартал 2024 года

Отчетность ИП за 1квартал 2024 года по всем системам налогообложения

Рассчитывают ли время ответа на больничный в календарных днях?

Какие особенности ведения салон красоты ИП существуют?

Влечет ли исключение из ЕГРЮЛ последствия?

Про инвестиции. Купи готовый бизнес вместо автомобиля!

Как не нарваться на мошенников при покупке готового бизнеса. 5 полезных советов

Какие подводные камни в безвозмездном взносе учредителя?

Поздравляю со сдачей годовой отчета!🥂

Может ли семья самозанятого претендовать на детское пособие?

Как исправить ошибку в ЕФС-1?

Можно ли пожертвование госучреждению отнести в расход?

Свежие облигации: Синара — Транспортные Машины на размещении

Размер неуплаченного налога и сумма иска — не одно и то же. Из практики

Выиграли дело по субсидиарной ответственности. Суть иска и наши контрдоводы

Является ли выкуп банком долга у ИП доходом?

Заполнять ли раздел 3.2.1 РСВ при нулевой отчетности?

В какую ИФНС сдавать уведомления по патенту?

Документы

Последние темы форума

ИП на НПД

Автоуслуги с Китайским партнером

Банковский рейтинг организации

Покупка телевизора юридическим лицом

Ремонт крыши арендуемого склада

Вопрос по кредиту

Экспорт оборудования РБ

Указание ФИО исполнителей и кол-ва часов в актах на разработку ПО

Перевыставление расходов при ввозе в РФ

Косвенный НДС

Запрос заказчика о стоимости неисключительных прав

Регистрация ИП

Возврат подотчетных денег за предыдущий период

Узбекистан

Срок действия справка из военкомата о нахождении на оформлении документов воинского учета

РАССЫЛКА431 551 читатель

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Начать дискуссию

Зарплата

Зарплаты бюджетников уравняют

Правительству поручено устранить экономически необоснованные различия в уровне оплаты труда работников бюджетной сферы.

42

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Подпислон
Электронные подписи

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч

Электронная подпись физлица позволяет дистанционно подписывать документы в цифровой форме. Сегодня достаточно пары кликов с любого мобильного устройства, чтобы выразить свое согласие, акцептовать предложение контрагента и заключить сделку.

Как подписать документ с физлицом по СМС: без установки приложений и личных встреч
152
Экономика России

Во всех национальных парках создадут инфраструктуру для экологического туризма

Перед правительством поставлена задача создать во всех национальных парках России инфраструктуру для экологического туризма, в том числе для посещения таких парков детьми.

33

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Василий

Что такое нормальная нагрузка на Клерке

На ежеквартальном митапе, который прошёл в Клерке обмолвился про 7 DDOS атак, которые были в этом квартале. И коллеги поинтересовались вопросом много это или мало. Хочу немного прояснить.

Что такое нормальная нагрузка на Клерке
3
131
Борис Мальцев
Обзоры для бухгалтера

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании

Закрыли квартал, подвели итоги. Вокруг так сильно все ускоряется, и кажется, что за этот квартал прожили пару лет.

7 DDOS-атак, сервис Консультации, Клерк.Работа и + 45 новых сотрудников в компании
13
264
Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 1

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. После каждого вопроса ссылка на пост с его объяснением. И скриньте экран — это первый тест на Клерке. Не мой лично, а вообще. Ever!

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 1
16
590

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

В офисах Сбера теперь можно получить заверенные справки из СФР и ФНС

Теперь по всей стране в офисах Сбера можно бесплатно получить 7 видов заверенных документов из Социального фонда и Федеральной налоговой службы.

293
Кадры

Производительность труда в России должна вырасти минимум на 40 процентах предприятий

Президент утвердил поручения правительству по реализации своего послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

1
175
Бухгалтерский учет

💃 Новый онлайн-курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность», чтобы сдавать отчетность без страха и ошибок

Всего за 1 месяц вы научитесь составлять отчеты любой сложности быстро и без ошибок по правилам 2024 года.

158
Банки

«Миру» нет. В Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир»

Оператор платежной системы Киргизии с 5 апреля прекратит обслуживать карты «Мир». В свою очередь, карты Киргизии — «Элкарт» перестанут работать в России.

1
228
Ведение бизнеса

Не менее 100 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков создадут для малого и среднего бизнеса

Президент поручил правительству к 2030 году создать дополнительно не менее 100 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства.

1
126
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений марта по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в марте 2024 года
415

Разборы законов

1 233
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Информационные технологии

С апреля пользоваться ChatGPT можно без регистрации

OpenAI разрешит с апреля использовать ChatGPT без создания учетной записи.

1
114
Банковские карты

Как оформить зарубежную банковскую карту

В 2024 году россияне столкнулись со сложностями при оплате покупок и услуг за рубежом из-за ограничений в работе платежных систем Visa и Mastercard. Решением может быть оформление зарубежной банковской карты. Она позволяет свободно распоряжаться средствами: совершать покупки в иностранных онлайн-магазинах, платить за услуги, снимать наличные по всему миру.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
228
Общество

☀️Это лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Синоптики прогнозируют, что лето 2024 года может стать аномально жарким. Такая жара может спровоцировать природные катаклизмы.

7
312
Зарплата

Для бюджетников введут новые системы оплаты труда

В целях роста доходов отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами президента 2012 года, правительству поручено реализовать новые системы оплаты труда.

145
Проверки ФАС

ФАС начала проверку крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца

Антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Сейчас ФАС проверяет крупнейшие торговые сети, включая «Магнит», «Пятерочку» и другие.

1
103
Обзоры для бухгалтера

Не пройдете контрольные соотношения — начисления не встанут на ЕНС. А еще у бухгалтеров не проходят уведомления по ЕНП за март. ⚡«Ночной бухгалтер» № 1655

Ну, с началом квартала вас, бухгалтеры) Уведомления за март не уходят, из-за нарушения контрольных соотношений в уведомлениях и декларациях у вас могут не пройти начисления на ЕНС. Мы удивлены, почему вы спорите про план счетов и боитесь участвовать в анонимном опросе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
4
325

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Право

Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс

Сколько составляет срок исковой давности по кредиту и с какого момента он отсчитывается, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Как считать срок исковой давности по кредиту. Мини-курс
1
155

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ChatGPT доступен без регистрации, Kia отзывает дефективные машины, Китай набирает популярность

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
203