Утренний бухгалтер № 5611. Уведомление по НДФЛ кодом периода 31/01 можно сдавать с 1 апреля. Но его не принимают

Сдавать уведомления можно не ранее начала периода, за который они сдаются. Но программа ФНС перепутала месяцы и решила иначе.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

С 1 апреля 2024 года через личный кабинет ИП можно отправить до 20 видов отчетности, в том числе – декларацию по УСН.

Полезная инструкция: как заполнить строки по авансам в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал.

Упрощенка: описали 5 типичных ошибок, которые совершают бухгалтеры.

Поправки в НК: хотят ввести налог на роскошь. Богатые будут платить за дорогие дома и люксовые авто.

💥Совет от редакции: почему компании боятся электронного документооборота? Нужно ли его вводить или стоит подождать, пока не обяжет государство? А может не стоит тратить лишние деньги? Ответы на эти вопросы получите на бесплатном вебинаре 4 апреля в 11:00 мск. Записаться.