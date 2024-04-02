Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5610. Как работаем и отдыхаем в апреле: будет шестидневка

Специалисты Роструда напомнили, что апрель завершится шестидневной рабочей неделей.

Из-за майских праздников перенесены выходные: будет шестидневная рабочая неделя.

ФНС в 2024 году разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам в банках за 2023 год.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Депутаты предложили в 2 раза снижать транспортный налог за соблюдение ПДД.

Как заказать экспресс-аудит бухучета и не платить ни копейки, узнаете здесь.

С 1 апреля в России началась массовая раскатка B2B-переводов через СБП между юрлицами и ИП.

По каким причинам компании могут заблокировать расчетный счет в 2024 году, узнаете из обзора.

В апреле предпринимателям на УСН нужно сдать декларацию и уведомление по ЕНП.

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Разборы законов

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Поправки в НК–2024: что изменится по страховым взносам

Уточнят условия для пониженного тарифа IT-компаний, закрепят правила расчета взноса 1% ИП.

Как легко узнать регистрационный номер страхователя в СФР по ИНН. Мини-курс

Для чего нужен регистрационный номер в СФР и как его узнать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Новости

1 Оправдали полицейского, которого обвиняли в незаконном вмешательстве в деятельность бизнеса

2 Местные власти активнее возьмутся за незаконные рекламные конструкции

3 Роскомнадзор объяснил, как ограничить сообщения от незнакомцев в мессенджерах

4 Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

5 Набиуллина назвала главную цель Центробанка

6 При перепродаже автомобилей с 1 апреля НДС надо считать по-новому

7 Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в апреле 2024 года

8 Путин подписан указ о весеннем призыве в армию

9 Не забудьте сегодня уплатить 1/3 налога по ПСН

10 В апреле ИП на УСН должны сдать декларацию и уведомление по ЕНП

11 Бухотчетность надо будет заполнять по правилам из ФСБУ 4/2023

12 Не шутка: с 1 апреля повысили социальные пенсии

13 Не забудьте сегодня сдать бухотчетность

14 Начали действовать новые правила для перепланировки помещений

15 Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $18 млрд

16 Экспортеры должны подтверждать НДС 0% реестрами по новому формату

17 В Петербурге начал действовать курортный сбор: сумма

18 Магазины разливных алкогольных напитков потеснят из многоквартирных домов

19 С 1 апреля юрлица и ИП могут платить через СБП

20 Срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в течение года

21 Как работаем и отдыхаем в апреле: Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

22 Ввели новые правила получения прав и водительских удостоверений

23 Заболел ребенок. Сколько денег выплатят за время ухода

24 Принят закон о завозе товаров и продуктов на северные территории

25 👆 ФНС: если компании постоянно нужны услуги самозанятых, надо просто принять нужных в штат. Эксперт: некоторые рекомендации — за рамками компетенции налоговиков

26 Создана единая информсистема страхования

27 Штрафы на авиаперевозчиков за просрочки рейсов увеличили в 4 раза

28 🔥 Успейте записаться на онлайн-курсы со скидкой!

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30 ✅ Что изменится в вычетах НДФЛ по поручению Президента

31 Ввели штрафы за нарушения при обороте табачной продукции

32 В 2024 году вкладчикам впервые необходимо уплатить НДФЛ с процентов по вкладам. Плательщики негодуют

33 До 31 июля подготовят новые параметры налоговой системы

34 Заработали новые правила оплаты газа

35 Пять идей для автоматизации управленческого учета в 2024 году

36 Росреестр разъяснил новый закон о перепланировках: СМИ неверно его толкуют

37 🕖 На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП. Эксперт: есть время подготовиться

38 Уведомлять о начале ведения бизнеса и его закрытии нужно по-новому

39 В сервисе ФНС «Прозрачный бизнес» можно делать отбор компаний по разным критериям

Мероприятия

Новый горизонт карьеры: от бухгалтера к финансовому аналитику

Дата проведения: 2 апреля, вторник

Электронные транспортные накладные. Практическое руководство по внедрению

Дата проведения: 3 апреля, среда

Отвечаем на требования из ИФНС после отчетности

Дата проведения: 3 апреля, среда

Актуальная судебная практика для кадровика

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Внедрение системы электронного документооборота: разрушаем мифы и стереотипы

Дата проведения: 4 апреля, четверг

Как налоговая контролирует доходы физлиц: какие переводы под прицелом

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В РЭО создали концепцию по сокращению отходов.

🔒 Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Цифра дня. Про социальные пенсии

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии проиндексированы на 7,5%. Это пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца.

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Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Топ причин блокировки расчетного счета компании

Советы начинающему бухгалтеру-калькулятору

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Какие системы КЭДО есть в 2024 году и какую выбрать

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

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Как правильно учитывать доходы и расходы от маркетплейсов?

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Как определить момент и размер криминальной неуплаты налога. Судебная практика

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Когда отправить документы в ПФР при ошибке?

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Безопасно ли перечислять арендную плату на карту другого лица?

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Какие разделы ЕФС-1 заполнить для сдачи нулевых отчетов?

Документы

Правительство РФ: Постановление № 886 от 31.05.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-10-08/1/88746 от 13.09.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9762@ от 31.07.2023

Арбитражный суд Кировской области: Решение № А28-17027/2019 от 13.03.2021

Арбитражный суд Сахалинской области: Решение № А59-3874/2018 от 02.10.2019

Арбитражный суд Челябинской области: Решение № А76-26883/2020 от 06.05.2021

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-2015/2018 от 25.06.2018

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-7001/2020 от 09.09.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5018 от 28.01.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/105235 от 02.12.2020

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Общепит ,УСН (д-р) расходы при НУ как в 1с формировать , если суммовой учет

РАССЫЛКА431 669 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году

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Инвестиции

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Экономика России

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Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года.

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Красный уголок бухгалтера

Поздравляю со сдачей годовой отчета!🥂

Девочки, поздравляю всех со сдачей годового отчета! Желаю всем вдохнуть воздух свободы. Отметить хорошенько. Купить себе подарок. Никто кроме нас не знает чего нам стоят эти зелёные галочки напротив отчётов. Мы заслужили отдых, шампанское и пирожные.🥂💝 Ура. Да здравствуем мы!

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БИЗНЕС_БРОКЕР•Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Как не нарваться на мошенников при покупке готового бизнеса. 5 полезных советов

Покупка бизнеса может быть значительным шагом в вашем предпринимательском пути, но важно провести тщательный анализ и быть бдительным, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.

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Инвестиции

Про инвестиции. Купи готовый бизнес вместо автомобиля!

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЕНП (единый налоговый платеж)

📍 Утвердили контрольные соотношения для всех деклараций. Ошибки не проведут на ЕНС

Если в декларации по НДС, УСН, налогу на прибыль, 6-НДФЛ нарушены контрольные соотношения, то начисление на ЕНС по ней не сформируется.

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Надежда К

Отчетность ИП за 1квартал 2024 года по всем системам налогообложения

Какую отчетность за 1 квартал 2024 года нужно предоставить индивидуальным предпринимателям.

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Надежда К

Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 1 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на упрощенке и едином сельхозналоге.

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Надежда К

ОСНО организации: что сдаем за 1 квартал 2024 года

Сроки сдачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за 1 квартал 2024 года.

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Налоговая помощь

Мне нужна твоя одежда,мотоцикл и договора. Разбор требования

Сегодня у нас будет разбор требования. Как вы можете видеть, налоговый орган, истребует у нашего клиента договоры с его контрагентом.

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148

ЦБ и ФАС согласовали продажу «Хоум Банка» «Совкомбанку»

Технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии, а полное слияние займёт 9-12 месяцев.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

ФНС: У резидентов России 1,8 млн счетов за рубежом

За год количество счетов увеличилось в 2,6 раз, а количество людей, у которых они есть, — на 70%.

126
Экономика России

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Бесплатно с ЭДО

Какие электронные доверенности (МЧД) можно использовать с 1 марта 2024 года

О том, какие изменения, касающиеся использования электронных доверенностей вступили в силу весной 2024, рассказываем в мини-курсе.

Какие электронные доверенности (МЧД) можно использовать с 1 марта 2024 года
206
Бесплатно с Налоговая отчетность

Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец

Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Единая упрощенная декларация за I квартал 2024 года: сроки сдачи, образец
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3-НДФЛ

До срока сдачи 3-НДФЛ остался один месяц

До 2 мая 2024 года надо сдать декларацию 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году.

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Учет расходов

Топ-4 финансовых вопроса при вручении подарков клиентам

У многих организаций есть отдельный бюджет на подарки клиентам. Это могут быть подарки на Новый год, день рождения, 23 февраля и 8 марта, день рождения компании и т.д. Но эти покупки — статья расходов для компании и доход для получателей, а значит, надо учитывать налоговые последствия и риски. Напомним главные из них, чтобы потом это не стало «сюрпризом».

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
125

Вакансии

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Блокировка счетов

План действий. Что нужно делать при аресте счетов

В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию долгов в пользу банков. При этом среди них есть ошибочные аресты и взыскания. От этого никто не застрахован. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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