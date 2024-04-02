Утренний бухгалтер № 5610. Как работаем и отдыхаем в апреле: будет шестидневка

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Для чего нужен регистрационный номер в СФР и как его узнать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 886 от 31.05.2023
Минфин РФ: Письмо № 02-10-08/1/88746 от 13.09.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9762@ от 31.07.2023
Арбитражный суд Кировской области: Решение № А28-17027/2019 от 13.03.2021
Арбитражный суд Сахалинской области: Решение № А59-3874/2018 от 02.10.2019
Арбитражный суд Челябинской области: Решение № А76-26883/2020 от 06.05.2021
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-2015/2018 от 25.06.2018
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-7001/2020 от 09.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/5018 от 28.01.2020
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Утренний бухгалтер
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