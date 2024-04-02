Утренний бухгалтер № 5610. Как работаем и отдыхаем в апреле: будет шестидневка

Из-за майских праздников перенесены выходные: будет шестидневная рабочая неделя.

ФНС в 2024 году разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам в банках за 2023 год.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Депутаты предложили в 2 раза снижать транспортный налог за соблюдение ПДД.

Как заказать экспресс-аудит бухучета и не платить ни копейки, узнаете здесь.

С 1 апреля в России началась массовая раскатка B2B-переводов через СБП между юрлицами и ИП.

По каким причинам компании могут заблокировать расчетный счет в 2024 году, узнаете из обзора.

В апреле предпринимателям на УСН нужно сдать декларацию и уведомление по ЕНП.

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