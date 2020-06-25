Новости недели: от доски почета и грамоты до аутплейсмента

Все новое — хорошо забытое старое. Эту нехитрую истину в очередной раз подтвердили российские законодатели. Если законопроект «Единой России» будет принят, то скоро в компаниях появятся доски почета (такие штуки были на всех советских предприятиях). А особо отличившимся при выполнении взятых социалистических обязательств- (зачеркнуто) KPI руководители компаний будут награждать почетными грамотами. Моральное поощрение пропишут в ТК.
Осмелевший от такой заботы народ требует прописать в Трудовом кодексе аутплейсмент. Термин малознакомый, поэтому, полагаю, нужна некоторая расшифровка: это помощь увольняемому работнику с трудоустройством в другую компанию. Вот радости будет руководителям компаний, если поправка в ТК будет принята!
Пока эти инициативы в процессе обсуждения, предлагаю новый рецепт — хрустящий картофельный омлет. Нам понадобится картофель, яйцо, масло сливочное, соль, перец черный молотый. Картофель почистить, натереть на крупной терке, добавить яйцо, посолить, приправить перцем и все перемешать. Растопить на сковороде сливочное масло. Выложить картофельно-яичную массу, разровнять. Жарить до румяной корочки. Аккуратно перевернуть и пожарить с другой стороны. Омлет готов! Может быть, вы не получите такого удовлетворения, как от почетной грамоты, но зато будет очень вкусно.
А теперь самые важные финансовые новости.
Коронавирус: вокруг и около
— Маски должны носить и здоровые, и больные. Новые рекомендации ВОЗ
— Все популярные направления для отдыха в России откроют к 1 июля
— Базовый макроэкономический сценарий ЦБ не предполагает вторую волну коронавируса
— Санатории не смогут начать работу летом, по мнению Российского союза туриндустрии. Из-за рекомендаций Роспотребнадзора
Спасение утопающих...
— Форму СЗВ-СТАЖ могут обязать сдавать ежемесячно. Чтобы пострадавший бизнес не страдал из-за СЗВ-М
— Основной ОКВЭД 45.3 не дает права на субсидию
— Власти продлили срок обращения за апрельской субсидией по 12 130 на сотрудника
— Власти дополнительно выделили 23,2 млрд руб. на субсидии пострадавшему бизнесу
— Водные и железнодорожные пассажирские перевозки включат в перечень пострадавших отраслей
— Кому льготные кредиты и поддержка. А у кого-то комиссию с агрессией требуют
— ЦБ снизил ставку по кредитам на поддержку МСП с 3,5 до 2,5 %
Новости из ИФНС
— Электронная жалоба в ФНС должна быть подписана только усиленной электронной подписью
— ФНС против радикального смягчения валютного законодательства. Вдруг капитал утечет?
— ФНС готовится к запуску еще одного реестра малого бизнеса
Спрашивали — отвечаем...
— Какого оператора фискальных данных выбрать? Старый «забронзовел»
— ИФНС шлет требования по закону 115-ФЗ. Это нормально вообще?
— Когда при получении оплаты от студентов за общежитие учебное заведение может не применять ККТ
Внимание!
— На удаленных работников будут распространяться обычные нормы ТК. Штрафовать их будет нельзя
— Данные для расчёта НДПИ и НДД за май 2020 года
— Форму РСВ опять меняют. Потому что изменился Налоговый кодекс
— Возвращенный НПД за 2019 год не облагается НДФЛ в 2020-ом
— ЦБ объяснил, надо ли ставить код вида дохода при перечислении подотчетных денег
— Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
— Время простоя включается в стаж для отпуска. Так считает Роструд
— Об обязательной публикации сообщения о начале ликвидации компании в ЕФРСОФДЮЛ
Не может не радовать!
— Деловая активность в столице вернулась к докризисному уровню. Так считает мэрия
— ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
— В июле выплаты на детей 10 000 руб. дадут еще раз. Всем и автоматом
— Бизнес активизировался. По показателям онлайн-касс
— Сроки уплаты ЕНВД и ПСН в Петербурге продлены для всех налогоплательщиков
— Вышло постановление о бесплатном питании для младших школьников
УУППССС...
— И снова жалобы на налоговиков. Что они сливают персональные данные заявителей при регистрации ООО или ИП
— Налоговики сравнивают поступления на р/с и доходы по декларации. И шлют странные требования
— Страховые компании не хотят оплачивать риски, связанные с пандемией
— Временный работник не работает с 1 апреля. И в результате — пролёт с субсидией. Не повезло
— Розничную продажу пива обяжут фиксировать в ЕГАИС
— ИП скрыл реальную торговую площадь, чтобы пользоваться ЕНВД. А в итоге — остался без «Крузака»
А что? А вдруг?
— Транспортный налог за 2020 год предложили уменьшить на четверть. Но вряд ли правительство согласится
— Пониженные тарифы взносов для IT-компаний станут еще ниже
— Профсоюзы поддержали законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
— Путин увеличил суммы, которые можно получить по льготной ипотеке в 6,5%
— В Думу внесен проект о праве на получение имущественного вычета по НДФЛ при отсутствии доходов
Понемногу о разном...
— Налог для самозанятых распространят на граждан СНГ
— Многие компании придется закрывать. А значит, пора подумать о способе их закрытия
— Отменили советские правила ведения журналов-ордеров и изготовления жестяных банок
— ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%
— Владельцам индивидуальных инвестсчетов разрешат вносить до 3 млн. И снимать деньги досрочно
О как!
— Налоговики сами пересчитают стоимость патента предпринимателям из пострадавших отраслей
— У ФНС нельзя отобрать право обрабатывать наши персональные данные
— Прокуратура пресекла почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса
— Генпрокурор оценил самочувствие бизнеса как не очень удовлетворительное
— Французский суд обязал бывшего сенатора Малкина выплатить $1,7 млн налогов за шале в Куршавеле
— Путин: стать самозанятым можно будет с 16 лет
— В Москве суды начали признавать штрафы, вынесенные при помощи системы фото-, и видеонаблюдения
Без комментариев
— Сбербанк с 20 до 15 % снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,4 % годовых
— Названы самые коррумпированные регионы в России. И самые некоррумпированные
— Путин заявил о постепенном восстановлении российской экономики
До чего дошел прогресс!
— Сбербанк поможет вам сдать анализы и записаться к врачу. Запущен сервис СберЗдоровье
— В России, возможно, появится налог на искусственный интеллект
— Что??? Сбербанк стал брать комиссию за перевод денег через банкоматы