Новости недели: от доски почета и грамоты до аутплейсмента

Все новое — хорошо забытое старое. Эту нехитрую истину в очередной раз подтвердили российские законодатели. Если законопроект «Единой России» будет принят, то скоро в компаниях появятся доски почета (такие штуки были на всех советских предприятиях). А особо отличившимся при выполнении взятых социалистических обязательств- (зачеркнуто) KPI руководители компаний будут награждать почетными грамотами. Моральное поощрение пропишут в ТК.

Осмелевший от такой заботы народ требует прописать в Трудовом кодексе аутплейсмент. Термин малознакомый, поэтому, полагаю, нужна некоторая расшифровка: это помощь увольняемому работнику с трудоустройством в другую компанию. Вот радости будет руководителям компаний, если поправка в ТК будет принята!

Пока эти инициативы в процессе обсуждения, предлагаю новый рецепт — хрустящий картофельный омлет. Нам понадобится картофель, яйцо, масло сливочное, соль, перец черный молотый. Картофель почистить, натереть на крупной терке, добавить яйцо, посолить, приправить перцем и все перемешать. Растопить на сковороде сливочное масло. Выложить картофельно-яичную массу, разровнять. Жарить до румяной корочки. Аккуратно перевернуть и пожарить с другой стороны. Омлет готов! Может быть, вы не получите такого удовлетворения, как от почетной грамоты, но зато будет очень вкусно.

А теперь самые важные финансовые новости.

Коронавирус: вокруг и около

— Маски должны носить и здоровые, и больные. Новые рекомендации ВОЗ

— Все популярные направления для отдыха в России откроют к 1 июля

— Базовый макроэкономический сценарий ЦБ не предполагает вторую волну коронавируса

— Санатории не смогут начать работу летом, по мнению Российского союза туриндустрии. Из-за рекомендаций Роспотребнадзора

Спасение утопающих...

— Форму СЗВ-СТАЖ могут обязать сдавать ежемесячно. Чтобы пострадавший бизнес не страдал из-за СЗВ-М

— Основной ОКВЭД 45.3 не дает права на субсидию

— Власти продлили срок обращения за апрельской субсидией по 12 130 на сотрудника

— Власти дополнительно выделили 23,2 млрд руб. на субсидии пострадавшему бизнесу

— Водные и железнодорожные пассажирские перевозки включат в перечень пострадавших отраслей

— Кому льготные кредиты и поддержка. А у кого-то комиссию с агрессией требуют

— ЦБ снизил ставку по кредитам на поддержку МСП с 3,5 до 2,5 %

Новости из ИФНС

— Электронная жалоба в ФНС должна быть подписана только усиленной электронной подписью

— ФНС против радикального смягчения валютного законодательства. Вдруг капитал утечет?

— ФНС готовится к запуску еще одного реестра малого бизнеса

Спрашивали — отвечаем...

— Какого оператора фискальных данных выбрать? Старый «забронзовел»

— ИФНС шлет требования по закону 115-ФЗ. Это нормально вообще?

— Когда при получении оплаты от студентов за общежитие учебное заведение может не применять ККТ

Внимание!

— На удаленных работников будут распространяться обычные нормы ТК. Штрафовать их будет нельзя

— Данные для расчёта НДПИ и НДД за май 2020 года

— Форму РСВ опять меняют. Потому что изменился Налоговый кодекс

— Возвращенный НПД за 2019 год не облагается НДФЛ в 2020-ом

— ЦБ объяснил, надо ли ставить код вида дохода при перечислении подотчетных денег

— Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

— Время простоя включается в стаж для отпуска. Так считает Роструд

— Об обязательной публикации сообщения о начале ликвидации компании в ЕФРСОФДЮЛ

— ПУТИН ПОВЫСИЛ НДФЛ

Не может не радовать!

— Деловая активность в столице вернулась к докризисному уровню. Так считает мэрия

— ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

— В июле выплаты на детей 10 000 руб. дадут еще раз. Всем и автоматом

— Бизнес активизировался. По показателям онлайн-касс

— Сроки уплаты ЕНВД и ПСН в Петербурге продлены для всех налогоплательщиков

— Вышло постановление о бесплатном питании для младших школьников

УУППССС...

— И снова жалобы на налоговиков. Что они сливают персональные данные заявителей при регистрации ООО или ИП

— Налоговики сравнивают поступления на р/с и доходы по декларации. И шлют странные требования

— Страховые компании не хотят оплачивать риски, связанные с пандемией

— Временный работник не работает с 1 апреля. И в результате — пролёт с субсидией. Не повезло

— Розничную продажу пива обяжут фиксировать в ЕГАИС

— ИП скрыл реальную торговую площадь, чтобы пользоваться ЕНВД. А в итоге — остался без «Крузака»

А что? А вдруг?

— Транспортный налог за 2020 год предложили уменьшить на четверть. Но вряд ли правительство согласится

— Пониженные тарифы взносов для IT-компаний станут еще ниже

— Профсоюзы поддержали законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

— Путин увеличил суммы, которые можно получить по льготной ипотеке в 6,5%

— В Думу внесен проект о праве на получение имущественного вычета по НДФЛ при отсутствии доходов

Понемногу о разном...

— Налог для самозанятых распространят на граждан СНГ

— Многие компании придется закрывать. А значит, пора подумать о способе их закрытия

— Отменили советские правила ведения журналов-ордеров и изготовления жестяных банок

— ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5%

— Владельцам индивидуальных инвестсчетов разрешат вносить до 3 млн. И снимать деньги досрочно

О как!

— Налоговики сами пересчитают стоимость патента предпринимателям из пострадавших отраслей

— У ФНС нельзя отобрать право обрабатывать наши персональные данные

— Прокуратура пресекла почти 5 тыс. фактов нарушения запрета на проверки бизнеса

— Генпрокурор оценил самочувствие бизнеса как не очень удовлетворительное

— Французский суд обязал бывшего сенатора Малкина выплатить $1,7 млн налогов за шале в Куршавеле

— Путин: стать самозанятым можно будет с 16 лет

— В Москве суды начали признавать штрафы, вынесенные при помощи системы фото-, и видеонаблюдения

Без комментариев

— Сбербанк с 20 до 15 % снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,4 % годовых

— Названы самые коррумпированные регионы в России. И самые некоррумпированные

— Путин заявил о постепенном восстановлении российской экономики

До чего дошел прогресс!

— Сбербанк поможет вам сдать анализы и записаться к врачу. Запущен сервис СберЗдоровье

— В России, возможно, появится налог на искусственный интеллект

— Что??? Сбербанк стал брать комиссию за перевод денег через банкоматы