Новости ЕНП, уменьшение налога и новая форма декларации по УСН, отчетность в феврале

Благими намерениями вымощена дорога всем известно куда. Возможно, при разработке новых законодательных инициатив до ада дело не доходит, но решения, которые предлагаются, вызывают, как минимум, недоумение.
Вот хорошая же идея – предостерегать людей от недобросовестных самозанятых. Но для этого рекомендуется этим самым самозанятым оформлять «уголок потребителя». У многих тут же возникла ассоциация с временами Советского Союза: в самом темном углу организации рядом с потрепанной книгой «жалоб и предложений» висит привязанный обрывком бечевки огрызок карандаша. Где оформлять уголок потребителя, например, репетиторам? Ответа нет.
Или еще образец решения наболевшей проблемы. ЕНП стало настоящим кошмаром для бухгалтеров. Чтобы хоть немного снизить градус недовольства, Народный фронт совместно с ФНС откроет центры информирования и сбора обратной связи по поводу сложностей бизнеса с ЕНС. Как считают профессионалы – такой подход поможет решить проблему.
Зато наш рецепт точно поможет получить удовольствие от жизни, даже если в ней есть ЕНП и другие мелкие неприятности. Берем 2 крупных картофелины, 50 гр. сливочного масла, 50 гр. сыра, ½ упаковки творожного сыра, 4 куска ветчины, 4 зубчика чеснока, пару стеблей зеленого лука, соль по вкусу и готовим запечённый картофель.
Для начала необходимо промыть картофель и разрезать поперек гармошкой не до конца. Наполнить разрезы кусочками холодного масла и тертым чесноком: в одном кармашке будет масло, в другом чеснок. Затем перекладываем картофель в форму, застеленную пергаментом. Солим и отправляем в разогретую духовку на 1 час при 180°C. Пока он печется, нарезаем тонкими ломтиками ветчину и обжариваем на сливочном масле. Достаем картофель и кладем в кармашки по ломтику сыра. Отправляем в духовку еще на 5 минут.
На готовый картофель выкладываем творожный сыр, сверху – ветчину и посыпаем зеленым луком.
После приятного возвращаемся к полезному.
Важно
Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС.
Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки.
Налоговики больше не будут сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ.
В 2023 году бухгалтеры по-прежнему должны отдельно считать НДФЛ по зарплате и дивидендам.
Когда можно подавать на единое детское пособие, чтобы не было отказов?
Не ищите в сальдо на ЕНС свои прошлогодние авансы по УСН. Их там нет.
При выплате зарплаты в конце января в платежке-уведомлении на НДФЛ должен быть период МС.02.2023.
За 2023 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы.
И снова ЕНП
Страховые взносы в уведомлении по ЕНП не надо делить по видам страхования.
Бюджетные организации включают НДФЛ в уведомление по ЕНП одной строкой.
Платить налоги платежками-уведомлениями надо до 25 числа, а не до 28.
Новость дня: Если ИП уже уплатил фиксированные взносы на ЕНП, нужно заявление о зачете.
Сданное уведомление по ЕНП помешает использовать платежки с КБК фиксированных взносов.
В уведомлении по ЕНП на НДФЛ будет 13 отчетных периодов в год.
Из-за ЕНП и новых правил по фиксированным взносам будут проблемы с декларацией по УСН.
На уплаченный НДФЛ будут идти пени, если не сдать уведомление.
Пошли проблемы из-за несовпадения РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам ЕНП.
Из первых рук
После реорганизации дочерняя IT-компания не может применять льготу по налогу на прибыль и страховым взносам.
Нестраховой несчастный случай тоже отражается в статотчете № 7-травматизм.
Подаренное имущество дороже 5 млн рублей облагается НДФЛ по ставке 13%.
Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома.
Работодатель не может принудительно проверять сотрудников на алкотестере.
Оплата такси работникам ночной смены не облагается НДФЛ и взносами.
Роспотребнадзор сообщил, что маркетплейсы не должны брать деньги за возврат товара.
Обращаем внимание
Поменяют форму СЗИ-ИЛС, в которой отражаются ваши пенсионные баллы.
Сообщить налоговикам о невозможности удержать НДФЛ надо к 27 февраля.
Доход для 1-процентных взносов ИП в 2023 году надо считать по-старому.
Радиоэлектронные компании применяют налоговые льготы только после включения их в реестр.
В состав ЕФС-1 не входит новый ежемесячный отчет. Не ищите его там.
Если квартиру купили за маткапитал, у детей срок владения для НДФЛ идет с даты регистрации.
Правительство одобрило введение уголовной ответственности за утечку данных.
Работодатели будут по-новому считать средний заработок уволенных сотрудников для справки в ЦЗН.
Для информации
Ознакомить сотрудника с датой начала отпуска можно при подписании графика отпусков.
Банки будут обязаны открывать социальные вклады и счета для бедных.
Организациям из новых регионов разрешат подавать статистическую информацию в бумажном виде.
Лайфхаки: берем на вооружение
Проверьте, зафиксировали ли эти льготы в своей учетной политике.
Пособия подрядчикам: не путайте самозанятых с работающими по договорам ГПХ.
При отрицательном сальдо на ЕНС уменьшить налог на фиксированные взносы не получится.
По командировкам в новые регионы суточные 8 480 руб. не облагаются НДФЛ и взносами.
Вышло решение КС о патентной системе при деятельности по ремонту построек.
В планах
Молодежь на Крайнем Севере будет получать максимальную надбавку к зарплате.
А тем временем
Приложение для работы в ЕАЭС появится в Киргизии и Белоруссии.
Немного статистики
Финансовые ожидания людей выросли за год на 7% . Теперь 181 тыс. рублей в месяц – идеальная зарплата.
Работодатели потратили до 1 млн рублей на поддержку мобилизованных сотрудников.
О как!
Предприниматели стали чаще подключать сервисы рассрочек и POS-кредитования.
В Крыму приняли решение о национализации собственности иностранцев.
УПС
Поступления в бюджет значительно упали. Минфин назвал две причины, одна из них – ЕНП.
Мошенники от имени Росфинмониторинга предлагают разблокировать счета.
У ФНС есть данные не по всем участникам СВО. Поэтому с кредитными каникулами возникли сложности.
Временно остановили прием заявок на выдачу 10-летних загранпаспортов.