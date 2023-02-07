Обзор налоговых новостей

Новости ЕНП, уменьшение налога и новая форма декларации по УСН, отчетность в феврале

Еженедельный дайджест для бухгалтера – если вдруг пропустили важное

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Новости ЕНП, уменьшение налога и новая форма декларации по УСН, отчетность в феврале
Иллюстрация: freepik/freepik

Благими намерениями вымощена дорога всем известно куда. Возможно, при разработке новых законодательных инициатив до ада дело не доходит, но решения, которые предлагаются, вызывают, как минимум, недоумение.

Вот хорошая же идея – предостерегать людей от недобросовестных самозанятых. Но для этого рекомендуется этим самым самозанятым оформлять «уголок потребителя». У многих тут же возникла ассоциация с временами Советского Союза: в самом темном углу организации рядом с потрепанной книгой «жалоб и предложений» висит привязанный обрывком бечевки огрызок карандаша. Где оформлять уголок потребителя, например, репетиторам? Ответа нет.

Или еще образец решения наболевшей проблемы. ЕНП стало настоящим кошмаром для бухгалтеров. Чтобы хоть немного снизить градус недовольства, Народный фронт совместно с ФНС откроет центры информирования и сбора обратной связи по поводу сложностей бизнеса с ЕНС. Как считают профессионалы – такой подход поможет решить проблему.

Зато наш рецепт точно поможет получить удовольствие от жизни, даже если в ней есть ЕНП и другие мелкие неприятности. Берем 2 крупных картофелины, 50 гр. сливочного масла, 50 гр. сыра, ½ упаковки творожного сыра, 4 куска ветчины, 4 зубчика чеснока, пару стеблей зеленого лука, соль по вкусу и готовим запечённый картофель.

Для начала необходимо промыть картофель и разрезать поперек гармошкой не до конца. Наполнить разрезы кусочками холодного масла и тертым чесноком: в одном кармашке будет масло, в другом чеснок. Затем перекладываем картофель в форму, застеленную пергаментом. Солим и отправляем в разогретую духовку на 1 час при 180°C. Пока он печется, нарезаем тонкими ломтиками ветчину и обжариваем на сливочном масле. Достаем картофель и кладем в кармашки по ломтику сыра. Отправляем в духовку еще на 5 минут.

На готовый картофель выкладываем творожный сыр, сверху – ветчину и посыпаем зеленым луком.

После приятного возвращаемся к полезному.

Важно

И снова ЕНП

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

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