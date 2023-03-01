Обзор налоговых новостей

Актуальные пояснения от ФНС, новые контрольные соотношения для деклараций, увеличение страховых взносов для малого бизнеса

Самое важное для бухгалтера: неделя в цифрах, фактах, комментариях.

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Актуальные пояснения от ФНС, новые контрольные соотношения для деклараций, увеличение страховых взносов для малого бизнеса
Иллюстрация: Rodion Kutsaiev/pexels

В удивительное время живем! Налоговая выпускает манифесты – ФНС разъяснила, как запрашивать документы. Вышел новый манифест «Разумное истребование». Он учит бухгалтеров правильно заполнять уведомления по ЕНП – ФНС назвала ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП. А еще планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро.

Не отстает в своих законодательных инициативах и правительство – теперь по его решению некоторые статданные будут закрывать. Они и так интересны очень ограниченному кругу лиц, но осторожность никогда не бывает лишней. Свою лепту решил внести и Центробанк: он сокращает штат и экономит на кадровых расходах. Интересно, скажется ли это сокращение на рынке труда? Все-таки около 1000 человек останется без работы.

Наслушавшись предложений от государственных органов, рядовые россияне тоже решили добавить «удивительности» и начали жаловаться, что декабрьскую зарплату им выплатили слишком рано. Как говорил кот Матроскин, дожили!

Мы решили не добавлять необыкновенности, поэтому сегодня предлагаем запеканку из макарон с мясом и сыром. Нам понадобится: 500 гр. макарон-трубочек, 400 гр. фарша из свинины и говядины, 300 гр. помидоров, консервированных в собственном соку, 2 больших шарика моцареллы, 2 репчатых луковицы, 70 гр. твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. томатной пасты, черный перец и соль по вкусу.

Макароны отваривать в кипящей подсоленной воде на 4 минуты меньше, чем указано на упаковке, затем воду слить. Лук почистить и мелко порезать. Чеснок почистить и нарезать тонкими пластинками. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить лук и чеснок до прозрачности, посолить и поперчить, добавить томатную пасту, консервированные помидоры, перемешать, выложить фарш, еще раз перемешать и на маленьком огне томить минут 10, до полуготовности. Добавить в сковороду макароны, все перемешать и переложить в жаропрочную керамическую форму, сверху разложить кусочки моцареллы.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, посыпать сверху макароны с мясом и запекать в разогретой духовке 15 минут. Вы убедитесь, что обычное бывает очень вкусным.

А теперь к новостям недели.

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