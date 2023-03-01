Актуальные пояснения от ФНС, новые контрольные соотношения для деклараций, увеличение страховых взносов для малого бизнеса

В удивительное время живем! Налоговая выпускает манифесты – ФНС разъяснила, как запрашивать документы. Вышел новый манифест «Разумное истребование». Он учит бухгалтеров правильно заполнять уведомления по ЕНП – ФНС назвала ошибки бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП. А еще планирует на постоянной основе бесплатно записывать на токен с ЭЦП программу КриптоПро.
Не отстает в своих законодательных инициативах и правительство – теперь по его решению некоторые статданные будут закрывать. Они и так интересны очень ограниченному кругу лиц, но осторожность никогда не бывает лишней. Свою лепту решил внести и Центробанк: он сокращает штат и экономит на кадровых расходах. Интересно, скажется ли это сокращение на рынке труда? Все-таки около 1000 человек останется без работы.
Наслушавшись предложений от государственных органов, рядовые россияне тоже решили добавить «удивительности» и начали жаловаться, что декабрьскую зарплату им выплатили слишком рано. Как говорил кот Матроскин, дожили!
Мы решили не добавлять необыкновенности, поэтому сегодня предлагаем запеканку из макарон с мясом и сыром. Нам понадобится: 500 гр. макарон-трубочек, 400 гр. фарша из свинины и говядины, 300 гр. помидоров, консервированных в собственном соку, 2 больших шарика моцареллы, 2 репчатых луковицы, 70 гр. твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. томатной пасты, черный перец и соль по вкусу.
Макароны отваривать в кипящей подсоленной воде на 4 минуты меньше, чем указано на упаковке, затем воду слить. Лук почистить и мелко порезать. Чеснок почистить и нарезать тонкими пластинками. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжарить лук и чеснок до прозрачности, посолить и поперчить, добавить томатную пасту, консервированные помидоры, перемешать, выложить фарш, еще раз перемешать и на маленьком огне томить минут 10, до полуготовности. Добавить в сковороду макароны, все перемешать и переложить в жаропрочную керамическую форму, сверху разложить кусочки моцареллы.
Твердый сыр натереть на мелкой терке, посыпать сверху макароны с мясом и запекать в разогретой духовке 15 минут. Вы убедитесь, что обычное бывает очень вкусным.
А теперь к новостям недели.
Важно
На отсроченные взносы за 2022 год дадут рассрочку по заявлению.
ФНС информирует и поясняет
ФНС не будет делать для ИП сервис для уплаты фиксированных взносов.
ФНС пояснила, что включать в строку 070 персонифицированных сведений.
ФНС предлагает выбирать операторов ЭДО через нее. Появился сервис подбора с фильтрами.
Какие выплаты надо указывать в строке 070 персонифицированных сведений.
В декларации по НДС налог к уплате не может быть меньше нуля.
Вышли новые контрольные соотношения для деклараций по НДС, УСН, 6-НДФЛ.
ФНС советует ИП на спецрежимах до 1 мая заявить о льготе по налогу на имущество.
Из первых рук
Оштрафовать за кассовые нарушения могут только в течение двух месяцев.
Обращаем внимание
В декларации по УСН надо сравнить строки с налогом к начислению и к уменьшению.
Налог на прибыль от ценных бумаг включают в уведомление по ЕНП.
Роструд напомнил, как оплатить работнику командировку в нерабочий праздничный день.
Налоговики быстро проверят вашу 3-НДФЛ, только если она несложная.
Представитель ИП может получить электронную подпись по доверенности.
Для информации
Малый и средний бизнес может подать заявку на льготный лизинг оборудования.
Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков.
Аптекам упростили получение разрешений на дистанционную продажу безрецептурных препаратов.
Лайфхаки: берем на вооружение
Если банк в начале января не проводил платежку на налоги, это не спасет от пеней.
Что принести ИП для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС.
Стало ясно, как безопасно рассчитаться с работником, который заболел, но из дома работал.
В планах
Семейный бизнес сможет получить долгосрочный кредит на 10-15 лет.
Банки хотят снизить размер бесплатных переводов самому себе до 300-600 тысяч в месяц.
Верхний предел микрозаймов для бизнеса собираются увеличить до 10 млн рублей.
Проект с новым размером соцвычетов по НДФЛ внесли в Госдуму.
Введут страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений.
Для работников ОПК запустят программу льготной аренды жилья.
Про ИТ
Для получения аккредитации IT-компания должна раскрыть налоговую тайну на четыре года.
Новый перечень видов деятельности для аккредитации IT-компаний: таблица.
IT-компании с разработками в области естественных и технических наук теперь смогут получить госаккредитацию. И претендовать на поддержку.
Доходы от ПО для заявок на открытие счета не учитывают для льгот IT-компаний.
IT-компания может применять льготы, если доход идет от ПО для рекламы в интернете.
IT-компании из Санкт-Петербурга применяют ставку 1% при УСН «доходы».
А тем временем
Банк Зенит отменил комиссию за снятие наличных из-за границы.
UnionPay – всё? Банки предупредили о проблемах с картами китайской платежной системы.
Альфа-банк, Тинькофф-банк, Росбанк попали под санкции ЕС. Клиентов успокоили.
«Тинькофф Инвестиции» переведет своих клиентов в неподсанкционную компанию.
В Райффайзенбанке для платежей юрлиц в долларах установили минимальный порог.
В новых регионах
Семьи из новых регионов смогут получать материнский капитал.
Бизнес из новых регионов может до 30 июня сдать уведомление о переходе на УСН.
Компании из новых регионов должны сдать формы Р18003 или Р18004 для включения в ЕГРЮЛ.
Немного статистики
Доля покупок по СБП превысит 10% от всех карточных операций.
В страны СНГ отправили денежные переводы почти на 24 млрд долларов.
О как!
Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга».
Чиновников хотят увольнять за длительное нахождение за границей.
Бизнесу из приграничных районов Белгородской области дадут годовую отсрочку по налогам.
Уголовные дела не будут заводить, если бизнесмены добровольно погасят налоговую недоимку и пени.
УПС
ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы.
Маркетплейсы заплатят больше штрафов за продажу электронных сигарет.