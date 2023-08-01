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Обзоры для бухгалтера

Одобрен закон с поправками по ЕНС, новые правила сдачи ЕФС-1 и уменьшения налогов на фиксированные взносы

Новые законы, сложные вопросы, рекомендации экспертов – в еженедельном дайджесте для бухгалтеров и директоров.
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Одобрен закон с поправками по ЕНС, новые правила сдачи ЕФС-1 и уменьшения налогов на фиксированные взносы
Иллюстрация: Brooke Lark/Unsplash

Неделя выдалась достаточно разнообразной с информационной точки зрения. Начнем с важного: Совет Федерации одобрил закон с поправками по ЕНС,  Официально утвердили акт сверки по ЕНП, Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1, а по вопросам работы программ 1С и ведения бухгалтерского учета можете обратиться к нам. Из полезного отметим: Для уменьшения налога на фиксированные взносы надо уплатить их и держать на сальдо ЕНС, Налоговики резервируют НДФЛ «кусками», а При выдаче справки о сальдо ЕНС налоговики шлют сообщение директору через Госуслуги. Из любопытного: Пассажиров поездов будут идентифицировать по биометрии. И вишенка на торте: Африку подключат к российской системе платежей.  

Кстати, о вишенке: предлагаем рецепт заливного пирога с вишней. Но только после дайджеста.

Готовы? Поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

 Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Немного статистики

 А тем временем

 О как!

 УПС

 И о хорошем

А теперь к приятному. Для пирога с вишней понадобится: мука пшеничная - 2,5 стакана, кефир - 450 мл, сахар - 160 гр, вишня - 1,5 стакана, яйца - 2 шт., сода - 1,5 ч.л., соль - 1 ч.л., масло подсолнечное для формы - 3 ст.л.

Смешиваем в миске яйца с сахаром, солью и кефиром до однородности. Просеиваем сверху муку, добавляем соду и все тщательно перемешиваем. В подогретую в духовке форму для выпекания с разогретым маслом выливаем половину теста. Сверху выкладываем вишню. Заливаем ягоды остатками теста и отправляем пирог в духовку минут на 30. Готовый пирог аккуратно извлекаем из формы и даем немного остыть. Приятного аппетита! 😊

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Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 58 минут назад

    вишня с кефиром на месте. это главное.

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