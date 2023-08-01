Одобрен закон с поправками по ЕНС, новые правила сдачи ЕФС-1 и уменьшения налогов на фиксированные взносы

Новые законы, сложные вопросы, рекомендации экспертов – в еженедельном дайджесте для бухгалтеров и директоров.

Неделя выдалась достаточно разнообразной с информационной точки зрения. Начнем с важного: Совет Федерации одобрил закон с поправками по ЕНС, Официально утвердили акт сверки по ЕНП, Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1, а по вопросам работы программ 1С и ведения бухгалтерского учета можете обратиться к нам. Из полезного отметим: Для уменьшения налога на фиксированные взносы надо уплатить их и держать на сальдо ЕНС, Налоговики резервируют НДФЛ «кусками», а При выдаче справки о сальдо ЕНС налоговики шлют сообщение директору через Госуслуги. Из любопытного: Пассажиров поездов будут идентифицировать по биометрии. И вишенка на торте: Африку подключат к российской системе платежей.

Кстати, о вишенке: предлагаем рецепт заливного пирога с вишней. Но только после дайджеста.

Готовы? Поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Немного статистики

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем