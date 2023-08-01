Одобрен закон с поправками по ЕНС, новые правила сдачи ЕФС-1 и уменьшения налогов на фиксированные взносы

Неделя выдалась достаточно разнообразной с информационной точки зрения. Начнем с важного: Совет Федерации одобрил закон с поправками по ЕНС, Официально утвердили акт сверки по ЕНП, Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1, а по вопросам работы программ 1С и ведения бухгалтерского учета можете обратиться к нам. Из полезного отметим: Для уменьшения налога на фиксированные взносы надо уплатить их и держать на сальдо ЕНС, Налоговики резервируют НДФЛ «кусками», а При выдаче справки о сальдо ЕНС налоговики шлют сообщение директору через Госуслуги. Из любопытного: Пассажиров поездов будут идентифицировать по биометрии. И вишенка на торте: Африку подключат к российской системе платежей.
Кстати, о вишенке: предлагаем рецепт заливного пирога с вишней. Но только после дайджеста.
Готовы? Поехали!
Важно
Ввели новые правила уменьшения налогов на фиксированные взносы
ФНС собирается ускорить возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
Из первых рук
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Вычет НДС с аванса поставщику надо восстановить, если его переуступили по цессии
Вернуть работника с удаленки в офис можно только с его согласия
ИП не может совмещать ПСН и УСН по одной деятельности в одном городе
Пониженные страховые взносы для малого бизнеса – это обязанность, а не право
Компания с филиалом не может применять УСН, а с обособкой – может
Обращаем внимание
Расходы для налога на прибыль надо подтверждать документами, в том числе, электронными
Правительство поддержало запрет на сокращение матерей-одиночек с детьми до 16 лет
Для уплаты добровольных пенсионных взносов ИП будут подавать заявление по новой форме
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КС запретил уменьшать размер выплат работникам, имеющим дисциплинарное взыскание
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Узнайте, когда…
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Немного статистики
А тем временем
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А теперь к приятному. Для пирога с вишней понадобится: мука пшеничная - 2,5 стакана, кефир - 450 мл, сахар - 160 гр, вишня - 1,5 стакана, яйца - 2 шт., сода - 1,5 ч.л., соль - 1 ч.л., масло подсолнечное для формы - 3 ст.л.
Смешиваем в миске яйца с сахаром, солью и кефиром до однородности. Просеиваем сверху муку, добавляем соду и все тщательно перемешиваем. В подогретую в духовке форму для выпекания с разогретым маслом выливаем половину теста. Сверху выкладываем вишню. Заливаем ягоды остатками теста и отправляем пирог в духовку минут на 30. Готовый пирог аккуратно извлекаем из формы и даем немного остыть. Приятного аппетита! 😊
Комментарии1
вишня с кефиром на месте. это главное.