Оформление соцвычетов по НДФЛ, повышение штрафов за неуплату налога и неисполнение обязанностей по воинскому учету, новое в ЕНС

Сложные ситуации с ЕНС, новости СФР и ИФНС, закон о сверхприбыли — в нашем дайджесте для бухгалтеров самые важные новости и комментарии: актуально, кратко, структурировано.

Кратно о самых важных новостях недели.

Неделяпорадовала: Соцвычеты по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить без 3-НДФЛ и без документов. Независимо от времени, наши специалисты всегда готовы порадовать и облегчить жизнь бухгалтерам при работе с программами 1С и ведении бухучета.

Неделя огорчила: новыми штрафами — Штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету выросли в десятки раз и увеличением размера уже действующих – Штраф за неуплату налога хотят увеличить в 2,5 раза.

Неделя предупредила: Меняется форма 6-НДФЛ, Изменят правила для детских пособий, Сверхурочные будут считать по-новому.

Неделя удивила: Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа, Для сдачи отчетов через сервис ФНС надо зарегистрировать там новую ЭЦП.

Неделя повеселила: Жена-ИП должна платить налоги за подарки от мужа.

Все подробности — в нашем дайджесте. Читайте до конца — и будет вам радость в виде нового рецепта.

Ну, что — поехали!

Важно

Про ЕНС

Из первых рук

Обращаем внимание

Узнайте…

О сверхприбыли

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Бизнес в новых регионах

А тем временем

О как!

УПС

Переварили информацию? 😊 Теперь к приятному — сегодня предлагаем приготовить испанский омлет «Tortilla De Patatas». И если не получилось побродить по улицам Вероны и Милана, можно хотя бы представить себе, как это было бы круто!

Поскольку в Италии семьи большие, то и количество продуктов дано в расчете на такую семью, в нашем случае можно пригласить друзей или коллег.

Нам понадобится: 8 куриных яиц,

500 гр. картофеля,

200 гр. сметаны,

200 гр. колбасы,

150 гр. сыра,

1 сладкий перец,

1 репчатый лук,

3 зубчика чеснока,

1-2 ст.л. растительного масла,

соль и молотый черный перец — по вкусу. Очистите и нарежьте картофель кружочками толщиной примерно 0.5 сантиметра. Поместите картофель в кастрюлю. Залейте холодной водой, добавьте 1-2 щепотки соли, доведите до кипения и варите 5-7 минут, до полуготовности. Натрите сыр. Нарежьте небольшими кусочками колбасу, сладкий перец, репчатый лук и зубчики чеснока. Обжарьте кусочки сладкого перца, лука и чеснока на сильном огне 5-7 минут, до полуготовности. Соедините картофель, смесь поджаренных овощей и колбасу. Добавьте немного перца и соли и аккуратно все перемешайте. Выложите начинку в смазанную маслом форму. В отдельной глубокой тарелке соедините сметану и яйца, добавьте примерно половину сыра и 2-3 щепотки соли и перца, смешайте. Влейте смесь в форму с начинкой. Присыпьте все оставшимся сыром. Поместите омлет в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30-40 минут. Как вам кусочек Италии?

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