Оформление соцвычетов по НДФЛ, повышение штрафов за неуплату налога и неисполнение обязанностей по воинскому учету, новое в ЕНС

Кратно о самых важных новостях недели.
Неделяпорадовала: Соцвычеты по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес можно будет оформить без 3-НДФЛ и без документов. Независимо от времени, наши специалисты всегда готовы порадовать и облегчить жизнь бухгалтерам при работе с программами 1С и ведении бухучета.
Неделя огорчила: новыми штрафами — Штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету выросли в десятки раз и увеличением размера уже действующих – Штраф за неуплату налога хотят увеличить в 2,5 раза.
Неделя предупредила: Меняется форма 6-НДФЛ, Изменят правила для детских пособий, Сверхурочные будут считать по-новому.
Неделя удивила: Списание налогов с ЕНС в бюджет идет в первую секунду 28 числа, Для сдачи отчетов через сервис ФНС надо зарегистрировать там новую ЭЦП.
Неделя повеселила: Жена-ИП должна платить налоги за подарки от мужа.
Все подробности — в нашем дайджесте. Читайте до конца — и будет вам радость в виде нового рецепта.
Ну, что — поехали!
Важно
Аванс по УСН за 1 квартал 2023 года можно уменьшить на все фиксированные взносы за 2023 год без их уплаты
В годовую форму ЕФС-1 вместо СЗВ-СТАЖ включают не всех сотрудников, а при ликвидации компании –всех
Про ЕНС
При автоматическом резервировании взносов сальдо ЕНС не будет уходить в минус
Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему
Введут новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП и деклараций
Налоговики списывают деньги с ЕНС утром, а оплату зачисляют вечером. Из-за этого идут проблемы с резервом
Из первых рук
Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед, потому что для работника это плохо
Для иностранных сотрудников ввели новый тариф страховых взносов
Для работодателей изменили порядок и форму направления сведений в военкомат
Обращаем внимание
Досрочное списание личных налогов ИП в бюджет налоговики считают льготой
Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему
Дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%
Узнайте…
… как считать НДС и налог на прибыль, если цена сделки – не в рублях
… какой налог надо платить при продаже недвижимости после закрытия ИП
О сверхприбыли
Разработали порядок бухгалтерского учета налога на сверхприбыль
Для информации
Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для работодателей перед сезоном ОРВИ
Инвентаризация основных средств должна проходить не реже 1 раза в 3 года
С маркетплейсов не будут брать 0,5% оборота в пользу «Почты России»
Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями
Появилось приложение, в котором можно завести виртуальную карту турецкой платежной системы
Лайфхаки: берем на вооружение
Передачу имущества участникам СВО включают в расходы при ОСНО и УСН, а расходы на его доставку – не включают
Для уменьшения налога по уточненной декларации на ЕНС не надо ждать конца камералки
Компенсацию за отпуск считают в пропорции по правилам 1930 года
В планах
Для микробизнеса хотят снять 3-летнее ограничение на использование фискальных накопителей для ККТ
Бизнес в новых регионах
Для работников из новых регионов хотят ввести допотпуск и районный коэффициент
Для ИП из новых регионов установили пониженные фиксированные взносы
А тем временем
О как!
Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции. Никто не отвертится
Роструд помог сотрудникам вернуть 7 млрд рублей долгов по зарплате
Минцифры рассказали, откуда Госуслуги знают адрес фактического проживания
УПС
За недостоверные данные в ЕГРЮЛ компанию могут исключить из этого реестра
Раскрыли новую схему вымогательства на площадках с госзакупками
Бухгалтеров запугивают уголовкой за заграничный отпуск с КЭП на токене
На промышленных предприятиях новый рекорд по дефициту кадров
Переварили информацию? 😊 Теперь к приятному — сегодня предлагаем приготовить испанский омлет «Tortilla De Patatas». И если не получилось побродить по улицам Вероны и Милана, можно хотя бы представить себе, как это было бы круто!
Поскольку в Италии семьи большие, то и количество продуктов дано в расчете на такую семью, в нашем случае можно пригласить друзей или коллег.
Нам понадобится:
8 куриных яиц,
500 гр. картофеля,
200 гр. сметаны,
200 гр. колбасы,
150 гр. сыра,
1 сладкий перец,
1 репчатый лук,
3 зубчика чеснока,
1-2 ст.л. растительного масла,
соль и молотый черный перец — по вкусу.
Очистите и нарежьте картофель кружочками толщиной примерно 0.5 сантиметра. Поместите картофель в кастрюлю. Залейте холодной водой, добавьте 1-2 щепотки соли, доведите до кипения и варите 5-7 минут, до полуготовности.
Натрите сыр. Нарежьте небольшими кусочками колбасу, сладкий перец, репчатый лук и зубчики чеснока. Обжарьте кусочки сладкого перца, лука и чеснока на сильном огне 5-7 минут, до полуготовности. Соедините картофель, смесь поджаренных овощей и колбасу. Добавьте немного перца и соли и аккуратно все перемешайте.
Выложите начинку в смазанную маслом форму. В отдельной глубокой тарелке соедините сметану и яйца, добавьте примерно половину сыра и 2-3 щепотки соли и перца, смешайте. Влейте смесь в форму с начинкой. Присыпьте все оставшимся сыром. Поместите омлет в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 30-40 минут.
Как вам кусочек Италии?
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