Новая ЭЦП для сдачи отчетов, расчет НДФЛ с процентов по вкладам, новые штрафы за отчетность

Изменения в декларации 3-НДФЛ, сроки сдачи единой упрощенной декларации, сервис для проверки договора с самозанятым — о чем еще необходимо знать бухгалтеру?

Неделя прошла под знаком заботы о трудящихся и развития бизнеса. Некоторые инициативы достойны отдельного упоминания. Ну, например, как вам предложение считать рабочим время, потраченное на дорогу?

Или четырехдневка для многодетных родителей? За чей счет будет банкет, пока непонятно, но с высокой долей вероятности бизнес вряд ли останется в стороне. Тем, кто по-прежнему видит основную цель предпринимательства в получении прибыли, видимо, придется пересмотреть свои взгляды.

Депутаты Госдумы предлагают разработать рекомендации по поддержке сотрудников с семьями, которые предусматривают помощь работникам, в частности, с устройством ребенка в детский сад или с переводом на удаленку по семейным обстоятельствам. И тут уж, как в известном анекдоте — либо шашечки, либо ехать.

Но наши специалисты по-прежнему нацелены на помощь бухгалтерам в работе с программами 1С — обращайтесь, мы всего в одном клике мышки. 😊

Впрочем, предприниматели также пытаются найти нестандартные решения для развития бизнеса, например, оптимизируют расходы за счет использования труда осужденных.

Об этих и других новостях подробнее в нашем дайджесте. И да, новый рецепт — после новостей.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

Немного статистики

А тем временем

О как!

УПС

И о хорошем

Уффффф… С новостями на сегодня все. А наша бухгалтерская поваренная книга пополнилась новым рецептом — тарт с кабачком и базиликом. Нам понадобятся основные ингредиенты: лук репчатый — 1 головка,

тесто слоеное — 400 гр.,

растительное масло — 3 ст. л.,

кабачки — 1 шт.,

соль и перец черный молотый — по вкусу. А также ингредиенты для заливки: яйца куриные — 2 шт.,

сыр — 80 гр.,

сливки 10—20% — 100 мл.,

горчица острая — ½ ч. л.,

соль и свежий базилик — по вкусу. Кабачок среднего размера нарезать кружочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до легкого зарумянивания. Лук нарезать крупными кольцами и обжарить в той же сковородке, что и кабачки. Приготовить заливку: смешать яйца, сливки, тертый на средней терке сыр, горчицу, посолить по вкусу, добавить базилик. Тесто заранее разморозить при комнатной температуре. Выложить его в форму, распределить кабачок и лук. Залить заливкой. Поставить в заранее разогретую до 200°C духовку. Выпекать тарт в течение 20–25 минут. Надеемся, вам понравится. 😊

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