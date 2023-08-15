Новая ЭЦП для сдачи отчетов, расчет НДФЛ с процентов по вкладам, новые штрафы за отчетность

Неделя прошла под знаком заботы о трудящихся и развития бизнеса. Некоторые инициативы достойны отдельного упоминания. Ну, например, как вам предложение считать рабочим время, потраченное на дорогу?
Или четырехдневка для многодетных родителей? За чей счет будет банкет, пока непонятно, но с высокой долей вероятности бизнес вряд ли останется в стороне. Тем, кто по-прежнему видит основную цель предпринимательства в получении прибыли, видимо, придется пересмотреть свои взгляды.
Депутаты Госдумы предлагают разработать рекомендации по поддержке сотрудников с семьями, которые предусматривают помощь работникам, в частности, с устройством ребенка в детский сад или с переводом на удаленку по семейным обстоятельствам. И тут уж, как в известном анекдоте — либо шашечки, либо ехать.
Но наши специалисты по-прежнему нацелены на помощь бухгалтерам в работе с программами 1С — обращайтесь, мы всего в одном клике мышки. 😊
Впрочем, предприниматели также пытаются найти нестандартные решения для развития бизнеса, например, оптимизируют расходы за счет использования труда осужденных.
Об этих и других новостях подробнее в нашем дайджесте. И да, новый рецепт — после новостей.
Ну, что, поехали!
Важно
Аванс по УСН за 1 квартал 2023 года можно уменьшить на все фиксированные взносы за 2023 год без их уплаты
Для сдачи отчетов через сервис ФНС надо зарегистрировать там новую ЭЦП
Единую упрощенную декларацию не надо будет сдавать каждый квартал
Не забудьте сдать отчет по численности и зарплате к 15 августа
В декларации 3-НДФЛ физлица вместо ИНН будут указывать номер ЕФИР
Налоговые требования по ТКС будут считаться полученными на шестой день
Уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя стало проще
Из первых рук
НДФЛ текущего года нельзя уменьшить на социальный вычет за прошлый год
Если сотрудник отработал меньше года, КНО ему платят по особым правилам
С 2024 года специализированные транспортные средства не будут облагаться налогом
Работодатель может привлечь к сверхурочной работе только с письменного согласия сотрудника
Обращаем внимание
Признаки, по которым налоговики выявляют подмену работников самозанятыми
Правительство и в 2024 году сможет менять сроки сдачи отчетов и уплаты налогов
Наличие компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней реальны
О чем важно не забыть, уплачивая страховые взносы в 2023 году
Ответственность работодателя в 2023 году за задержку зарплаты
Самозанятые и физлица смогут удаленно получить электронную подпись
Проверить наличие в договоре с самозанятым стоп-слов из трудовой терминологии можно с помощью специального сервиса
Для информации
Возможное будущее российской экономики до 2026 года в трёх прогнозных сценариях от ЦБ
Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН
Отличие микро предприятия от малого. Критерии действующие в 2023 году
Росалкогольрегулирование теперь будет контролировать табачную отрасль
Лайфхаки: берем на вооружение
СФР учитывает потенциальный, а не реальный доход ИП на ПСН при назначении детского пособия
Копия паспорта в личном деле возможна только с письменного согласия работника
Где взять информацию о бывших работниках ИП, чтобы сдать отчетность за 2023 год?
Предприниматель смог только через кассацию уточнить неверно заполненную платежку
Почему налоговая оговорка — не всегда классная идея? Пишет адвокат
В планах
Лимиты годовой выручки самозанятых могут начать индексировать
Компенсация в три оклада при увольнении по-прежнему будет освобождена от НДФЛ
Минфин попросили установить налоговый вычет на покупку товаров для школы
Немного статистики
Большинство россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь
92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех на трех маркетплейсах
А тем временем
Деньги в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан теперь можно переводить по СБП
О как!
Каждый второй житель страны хочет просто так получать больше 33 тысяч рублей от государства
Чиновники переходят на отечественную операционную систему «Аврора»
УПС
Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям
В Кремле раскритиковали политику Набиуллиной и возложили на ЦБ ответственность за доллар по 100 рублей
Мошенники предлагают установить приложение для проверки смартфона
Если не получается придумать новый налог, нужно увеличить штрафы для уже существующих
И о хорошем
Платить НДС с рекламной сувенирки, если ее стоимость не превышает 300 руб. за единицу, больше не надо
Уффффф… С новостями на сегодня все. А наша бухгалтерская поваренная книга пополнилась новым рецептом — тарт с кабачком и базиликом. Нам понадобятся основные ингредиенты:
лук репчатый — 1 головка,
тесто слоеное — 400 гр.,
растительное масло — 3 ст. л.,
кабачки — 1 шт.,
соль и перец черный молотый — по вкусу.
А также ингредиенты для заливки:
яйца куриные — 2 шт.,
сыр — 80 гр.,
сливки 10—20% — 100 мл.,
горчица острая — ½ ч. л.,
соль и свежий базилик — по вкусу.
Кабачок среднего размера нарезать кружочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до легкого зарумянивания. Лук нарезать крупными кольцами и обжарить в той же сковородке, что и кабачки.
Приготовить заливку: смешать яйца, сливки, тертый на средней терке сыр, горчицу, посолить по вкусу, добавить базилик.
Тесто заранее разморозить при комнатной температуре. Выложить его в форму, распределить кабачок и лук. Залить заливкой. Поставить в заранее разогретую до 200°C духовку.
Выпекать тарт в течение 20–25 минут.
Надеемся, вам понравится. 😊
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