Новые виды справок по ЕНС, сдача РСВ по рекомендованной форме, упрощенное закрытие бизнеса

Большинство из нас любит планировать. Рабочий день, отпуск, предстоящие переговоры — любая задача становится проще, если есть четкое понимание, что и в какие сроки делаем.
А что в планах законодателей?
Депутаты хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль. А кроме этого, настаивают на введении единого тарифа социальных отчислений, чтобы решить проблему дефицита внебюджетных фондов. Минфин предлагает изменения по фиксированным взносам. ФНС сообщила об изменении формы и формата счета-фактуры.
Словом, планов, как обычно, громадьё. Но жизнь часто вносит свои коррективы. Будем надеяться, что эти коррективы пойдут на пользу бизнесу. А к нашим специалистам вы можете обратиться, даже если не планировали, а вопросы по работе с программами 1С или ведению бухучета возникли внезапно. Кстати, и сегодняшний рецепт (смотрите после дайджеста) — на случай внезапного изменения планов.
Итак, новости недели для бухгалтера — важные, актуальные, из проверенных источников.
Ну, что поехали!
Важно
Стала известна безопасная доля вычета НДС по регионам на 3 квартал 2023 года
ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел
ЦБ впервые запретит некоторым банкам продавать услуги для физлиц
Что бухгалтеру предстоит сдать в октябре 2023. Ловите табличку
ФНС не успевает утвердить РСВ. Отчет надо сдавать по рекомендованной форме
Из первых рук
Минфин: при переходе с ПСН на ОСНО нельзя взять на вычет НДС на остатки товара
Московский работодатель должен начислять районный коэффициент северному дистанционщику
ФНС поменяла мнение. При продаже лимонада в чеке надо указывать код подакцизного товара
В 2024 году будут действовать тарифы взносов на травматизм от 0,2% до 8,5%
Заявление на увольнение можно направить письмом или телеграммой
Дубликат трудовой книжки оформят на последнем основном месте работы
Обращаем внимание
В справках к форме 6-НДФЛ надо будет указывать необлагаемые доходы
Роструд: работодатели теперь могут следить за штрафами и оплачивать их в личном кабинете
14 электронных услуг будут облагаться НДС по стране покупателя
Для информации
С 1 октября для входа на Госуслуги нужно установить второй фактор защиты аккаунта
Для налоговых льгот IT-компания считает долю только тех доходов, которые входят в список из НК
Работодателей хотят обязать предоставлять жилье трудовым мигрантам
При переходе с УСН на ОСНО можно будет три года учитывать старые расходы на товар
Беспошлинный ввоз товаров в ЕАЭС продлили до 1 апреля 2024 года
Узнайте, ...
Новости для ИП
Если ИП не уменьшал авансы по УСН на фиксированные взносы в 1 и 2 квартале, можно сделать это сейчас
После смерти ИП положительное сальдо ЕНС достанется его родственникам. Может быть
Когда налог по УСН можно уменьшить на взносы 1% за 2023 год. Выбирайте подходящий вариант
Лайфхаки: берем на вооружение
Фиксированные взносы попадут на ЕНС в виде ЕНП. Даже по платежке-02
Налог на имущество физлиц в личном кабинете числится в предстоящих платежах
Заявление о зачете фиксированных взносов никто не отменял. Но оно добровольное
При переезде в новый регион компания на УСН пересчитывает налог по новой ставке
А тем временем
Центробанк продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
С сегодняшнего дня банки не могут использовать SWIFT для переводов внутри страны
WhatsApp не будет работать на Android с устаревшей операционной системой
С 30 сентября Microsoft перестанет обновлять софт корпоративных клиентов из России
В планах
В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.
За прием на работу инвалидов бизнесу компенсируют часть их зарплаты
Немного статистики
О как!
Из-за дефицита кадров механизм трудовой миграции могут упростить
В военкоматах огромные очереди: компании спешат подать данные о сотрудниках
В стране ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета
Федеральное имущество будут приватизировать в 2024-2026 годах
Семьям с детьми предложили давать бесплатную землю после 10 лет брака
УПС…
Клиенты «Сбера» больше не смогут переводить деньги в Казахстан
В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи и туалеты
Торговые сети не поддержали легализацию онлайн-продаж алкоголя
И о хорошем
Электронные сервисы Роструда сэкономили работодателям больше 23 млрд рублей на штрафах
Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году
Хорошо, что работа занимает только часть жизни. Но и в другой ее части часто планы рушатся буквально на глазах. Гости пришли без предупреждения, дети внезапно привели друзей, отложился ужин с подругами, а кушать хочется. Быстренько готовим фриттату — итальянский омлет с разными начинками.
Нам понадобятся:
3 яйца,
250 граммов томатов (лучше черри),
3 яичных белка,
200 граммов обезжиренного творога,
5 ложек 10% сметаны,
2 зубчика чеснока,
растительное масло и зелень по вкусу.
Для начала разогрейте духовку до 200 градусов, положите на дно формы для выпекания пергаментную бумагу и смажьте ее растительным маслом. Далее выложите в форму помидоры и поставьте запекаться на 10 минут, уменьшив температуру в духовке до 170 градусов.
Взбейте венчиком или миксером яйца, добавьте творог, сметану, зелень и измельченный чеснок. Отдельно взбейте белки, чтобы получилась воздушная масса, и аккуратно выложите в миску к другим ингредиентам. Хорошо все перемешайте, вылейте яичную смесь на помидоры и равномерно распределите по форме.
Выпекать фритатту нужно 25-30 минут. Если времени не так много, приготовьте ее на сковороде под крышкой.
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