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Обзоры для бухгалтера

Новые виды справок по ЕНС, сдача РСВ по рекомендованной форме, упрощенное закрытие бизнеса

Новости недели для бухгалтера — важные, актуальные, с комментариями экспертов и коллег, из проверенных источников.
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Новые виды справок по ЕНС, сдача РСВ по рекомендованной форме, упрощенное закрытие бизнеса
Иллюстрация: freepik/freepik

Большинство из нас любит планировать. Рабочий день, отпуск, предстоящие переговоры — любая задача становится проще, если есть четкое понимание, что и в какие сроки делаем.

А что в планах законодателей?

Депутаты хотят увеличить число плательщиков налога на сверхприбыль. А кроме этого, настаивают на введении единого тарифа социальных отчислений, чтобы решить проблему дефицита внебюджетных фондов. Минфин предлагает изменения по фиксированным взносам. ФНС сообщила об изменении формы и формата счета-фактуры.   

Словом, планов, как обычно, громадьё. Но жизнь часто вносит свои коррективы. Будем надеяться, что эти коррективы пойдут на пользу бизнесу. А к нашим специалистам вы можете обратиться, даже если не планировали, а вопросы по работе с программами 1С или ведению бухучета возникли внезапно. Кстати, и сегодняшний рецепт (смотрите после дайджеста) — на случай внезапного изменения планов.

Итак, новости недели для бухгалтера — важные, актуальные, из проверенных источников.

Ну, что поехали!    

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Узнайте, ...

Новости для ИП

Лайфхаки: берем на вооружение

А тем временем

В планах 

Немного статистики

О как!

УПС…

И о хорошем

Хорошо, что работа занимает только часть жизни. Но и в другой ее части часто планы рушатся буквально на глазах. Гости пришли без предупреждения, дети внезапно привели друзей, отложился ужин с подругами, а кушать хочется. Быстренько готовим фриттату — итальянский омлет с разными начинками.

Нам понадобятся:

  • 3 яйца,

  • 250 граммов томатов (лучше черри),

  • 3 яичных белка,

  • 200 граммов обезжиренного творога,

  • 5 ложек 10% сметаны,

  • 2 зубчика чеснока,

  • растительное масло и зелень по вкусу.

Для начала разогрейте духовку до 200 градусов, положите на дно формы для выпекания пергаментную бумагу и смажьте ее растительным маслом. Далее выложите в форму помидоры и поставьте запекаться на 10 минут, уменьшив температуру в духовке до 170 градусов.

Взбейте венчиком или миксером яйца, добавьте творог, сметану, зелень и измельченный чеснок. Отдельно взбейте белки, чтобы получилась воздушная масса, и аккуратно выложите в миску к другим ингредиентам. Хорошо все перемешайте, вылейте яичную смесь на помидоры и равномерно распределите по форме.

Выпекать фритатту нужно 25-30 минут. Если времени не так много, приготовьте ее на сковороде под крышкой.

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Комментарии

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