«Утренний бухгалтер». Работающим пенсионерам отменят ограничение на пересчет пенсии 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Работающим пенсионерам хотят отменить ограничение на пересчет пенсии и вернуть индексацию.

Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам. Планируют внести поправки в закон.

Если чужая налоговая инспекция требует у вас документы по контрагенту, это незаконно. Так считает сама ФНС.

Берите на заметку: нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения.

​​​​​​​Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку.

Новости

События

Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив

Дата проведения: 2 сентября, пятница

Управление бухгалтерией и организация бухгалтерского учета в связи с новыми требованиями законодательства

Дата проведения: 2 сентября, пятница

Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Изменения в работе бухгалтера с 2023 года

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения

Дата проведения: 1 сентября, четверг

Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД

Дата проведения: 31 августа, среда

Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 31 августа, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Обязательные электронные доверенности заработают с 1 сентября 2023 года

Их введение перенесли с 1 января того же года.

— Договор добровольного страхования: на какие пункты надо обратить внимание при его составлении

Добровольное страхование — это возможность обезопасить себя и свой бизнес от непредвиденных расходов при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, сформированных страховыми взносами. В таких случаях договор добровольного страхования обеспечит защиту застрахованных лиц и сохранит бюджет страхователя от лишних трат.

— Хороший бухгалтер к новым правилам готовится заранее. Изменения начислений страховых взносов с 2023 года

До первого января еще четыре месяца, а значит, есть возможность подготовиться к новым правилам, учесть все нюансы и избежать ошибок в переходный период. В бухгалтерском консалтинговом агентстве «Простые решения» рассказали, на чем акцентировать внимание при начислении первых страховых взносов в 2023 году.

— Купили воду для работников? Компания не обязана соблюдать правила маркировки

Расскажем о приобретении товаров, подлежащих обязательной маркировке, для собственных нужд.

— В России появится исламский банкинг. Что это такое, почему запрещен доход с процентов и какие перспективы

В 2023 году Центральный банк России запустит пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане, а осенью Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. Это не первая попытка внедрить данный способ банковской работы в стране. Разбираемся, что такое исламский банкинг, какие ограничения мешают внедрить его в России и насколько это перспективно.

— Как иностранному предпринимателю стать предпринимателем в России

Иностранные граждане могут заниматься в России предпринимательской деятельностью. Но в отличие от иностранных компаний, российские налоговики статуса иностранных ИП не признают. Поэтому иностранцу нужно выбрать иной вариант. Об этом — далее.

— Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

— Когда налоговая идет напролом. Три невеселые истории

Один из самых неприятных споров с инспекцией, это когда абсурдность действий инспекции очевидна. Но нередко налоговики просто отказываются это замечать. Требуют уплаты денег и запускают всю свою репрессивную машину. Защиту приходится искать в суде. Вот три относительно свежие ситуации.

— Учет ГСМ-2022: какие документы нужны для подтверждения расходов, как рассчитать нормировку и компенсировать ГСМ сотрудникам

Грамотный учет горюче-смазочных материалов позволяет планировать закупку топлива, учитывать издержки в полном объеме, контролировать расход ресурсов. Какие механизмы учета топлива существуют, какие нормы можно использовать в работе, как правильно оформлять путевой лист — вы узнаете из этой статьи.

🔒 Меняют форму 6-НДФЛ: полный обзор изменений

В новой форме 6-НДФЛ не нужно будет много строк со сроками уплаты налога. Потому что срок уплаты каждый месяц будет только один. Поэтому в 6-НДФЛ будет 4 строки по четырем срокам перечисления налога.

— Зачем налоговики рекламируют налоговые оговорки, и есть ли смысл включать их в договор

ФНС активно навязывает налогоплательщикам налоговые оговорки. Интерес налоговиков понятен — они хотят, чтобы компании судились друг с другом, а не с налоговой. Чтобы решиться, важно знать, насколько успешно пострадавшие судятся с поставщиками и какие условия включить в договор, чтобы суд не отказал в компенсации.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики придумали новую методичку о том, как должна работать АУСН

Если коротко, то бизнес сможет контролировать работу банков, а чтобы им было проще понимать друг друга, будут специальные коды.

— Цитата дня. Про пользу грамотного бухгалтера

Сегодня в цитатах большая и сложная проблема для российского бизнеса: как работать с иностранными поставщиками, если они тянут с исполнением обязательств или ведут себя как откровенные мошенники?

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/8250@ от 04.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/67325 от 13.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7220 от 14.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Адвокаты-пенсионеры хотят платить взносы в процентах от дохода, а не в фиксированном размере. Но такого не будет

Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/10468 от 22.02.2017

ФНС РФ: Письмо № СД-4-22/10067@ от 03.08.2022

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— НДФЛ при выходе из Общества и распределении доли

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— Подтверждение ставки ндс при в случае реализации товаров, вывозимых с территории РФ на территорию Республики Беларусь, и помещения их под таможенные процедуры свободной таможенной зоны

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