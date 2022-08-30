Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Работающим пенсионерам отменят ограничение на пересчет пенсии 

А еще хотят вернуть индексацию.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Работающим пенсионерам хотят отменить ограничение на пересчет пенсии и вернуть индексацию.

Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам. Планируют внести поправки в закон.

Если чужая налоговая инспекция требует у вас документы по контрагенту, это незаконно. Так считает сама ФНС.

Берите на заметку: нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения.

​​​​​​​Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/67325 от 13.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7220 от 14.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Адвокаты-пенсионеры хотят платить взносы в процентах от дохода, а не в фиксированном размере. Но такого не будет

Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/10468 от 22.02.2017

ФНС РФ: Письмо № СД-4-22/10067@ от 03.08.2022

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