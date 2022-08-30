«Утренний бухгалтер». Работающим пенсионерам отменят ограничение на пересчет пенсии 

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Работающим пенсионерам хотят отменить ограничение на пересчет пенсии и вернуть индексацию.
Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам. Планируют внести поправки в закон.
Если чужая налоговая инспекция требует у вас документы по контрагенту, это незаконно. Так считает сама ФНС.
Берите на заметку: нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения.
Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку.
Новости
- Инспекция вправе рассказывать про вас гадости контрагентам, так решил суд
- Налоговикам запретили превращать предпроверочный анализ в проверку
- Кадровые документы налоговиков станут электронными
- Заявлять о недостоверности сведений о себе в ЕГРЮЛ надо будет по новой форме
- Вводят новую форму отчета в пенсионный фонд — СЗВ-ДСО. Ее надо заполнять на летчиков и шахтеров
- Банки будут проверять российских абонентов по новой системе
- Работающим пенсионерам хотят отменить ограничение на пересчет пенсии и вернуть индексацию
- Абоненты пожаловались на рост спам-звонков и утечку персональных данных. Это отметил каждый четвертый россиянин
- Инвестдайджест. На Мосбирже рост. От рубля ждут укрепления
- Флористы ожидают незначительного подорожания цветов к 1 сентября
- Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам
- Если чужая налоговая инспекция требует у вас документы по контрагенту — это незаконно
- Ищут ведущего бухгалтера. Зарплата от 10 тысяч рублей
- Адвокаты-пенсионеры хотят платить взносы в процентах от дохода, а не в фиксированном размере. Но такого не будет
- Компания Ericsson уходит из России. Все сотрудники будут сокращены
- Бизнес просит Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 год
- По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать
- Бизнес постепенно переходит на «удаленку». Уже 14% компаний работают дистанционно
- Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН
- Россияне активно открывают карты с овердрафтом
- Пособие по уходу за ребенком хотят увеличить и платить до 3 лет, а не до 1,5
- Всем бухгалтерам надо работать по новым ФСБУ. Коллекция «Клерка» о том, как это сделать
- Налоговики хотят, чтобы при эквайринге доход в декларации по УСН совпадал с поступлениями по банку
- Предприниматели и бухгалтеры путаются в 44-ФЗ. Вебинар про госзакупки уже завтра
- Нулевая декларация ИП на ОСНО состоит из титульного листа, двух разделов и одного приложения
- Есть вопрос? Бегом на «Клерк.Консультации»! И спрашивайте больше, наши эксперты это любят
- Dell закрыла все российские офисы
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- Nokia и Logitech тоже больше не желают работать в России
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- 39% россиян ничего не откладывают от зарплаты — тратят ее полностью
- В июле банки повысили лимит по кредиткам, несмотря на рост просроченных долгов
События
Служебные произведения: как защитить права работодателя и принять к учету нематериальный актив
Дата проведения: 2 сентября, пятница
Управление бухгалтерией и организация бухгалтерского учета в связи с новыми требованиями законодательства
Дата проведения: 2 сентября, пятница
Договоры, налоговые последствия договоров. Налоговые риски, связанные с расчетами НДС и налога на прибыль
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Изменения в работе бухгалтера с 2023 года
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Повышение квалификации для руководителей компаний. СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения
Дата проведения: 1 сентября, четверг
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями — 2023
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Школа главбуха на упрощенке — неделя бесплатного обучения
Дата проведения: 1 сентября, четверг
Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД
Дата проведения: 31 августа, среда
Новинка! Идет набор : Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 31 августа, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Обязательные электронные доверенности заработают с 1 сентября 2023 года
Их введение перенесли с 1 января того же года.
— Договор добровольного страхования: на какие пункты надо обратить внимание при его составлении
Добровольное страхование — это возможность обезопасить себя и свой бизнес от непредвиденных расходов при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, сформированных страховыми взносами. В таких случаях договор добровольного страхования обеспечит защиту застрахованных лиц и сохранит бюджет страхователя от лишних трат.
— Хороший бухгалтер к новым правилам готовится заранее. Изменения начислений страховых взносов с 2023 года
До первого января еще четыре месяца, а значит, есть возможность подготовиться к новым правилам, учесть все нюансы и избежать ошибок в переходный период. В бухгалтерском консалтинговом агентстве «Простые решения» рассказали, на чем акцентировать внимание при начислении первых страховых взносов в 2023 году.
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Расскажем о приобретении товаров, подлежащих обязательной маркировке, для собственных нужд.
— В России появится исламский банкинг. Что это такое, почему запрещен доход с процентов и какие перспективы
В 2023 году Центральный банк России запустит пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане, а осенью Госдума рассмотрит соответствующий законопроект. Это не первая попытка внедрить данный способ банковской работы в стране. Разбираемся, что такое исламский банкинг, какие ограничения мешают внедрить его в России и насколько это перспективно.
— Как иностранному предпринимателю стать предпринимателем в России
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— Когда налоговая идет напролом. Три невеселые истории
Один из самых неприятных споров с инспекцией, это когда абсурдность действий инспекции очевидна. Но нередко налоговики просто отказываются это замечать. Требуют уплаты денег и запускают всю свою репрессивную машину. Защиту приходится искать в суде. Вот три относительно свежие ситуации.
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Грамотный учет горюче-смазочных материалов позволяет планировать закупку топлива, учитывать издержки в полном объеме, контролировать расход ресурсов. Какие механизмы учета топлива существуют, какие нормы можно использовать в работе, как правильно оформлять путевой лист — вы узнаете из этой статьи.
🔒 Меняют форму 6-НДФЛ: полный обзор изменений
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/8250@ от 04.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не вправе навязывать банкам программы для работы с АУСН
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/67325 от 13.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости По ФСБУ 6/2020 не всякие основные средства надо амортизировать
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/7220 от 14.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Адвокаты-пенсионеры хотят платить взносы в процентах от дохода, а не в фиксированном размере. Но такого не будет
Минфин РФ: Письмо № 03-11-12/10468 от 22.02.2017
ФНС РФ: Письмо № СД-4-22/10067@ от 03.08.2022
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