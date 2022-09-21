«Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на прибыль

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Скоро такие перемены вообще перестанут быть новостями, но вот опять: бухгалтерам надо сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль. Уже за 2022 год.

А вообще все эти бесконечные перемены так достали бухгалтеров, что многие на аутсорсе задумались над повышением цен с 2023 года.

Будьте внимательны. С 1 ноября многие региональные выплаты переведут на карты «Мир».

Через Госуслуги можно пожаловаться приставам на приписанные вам чужие долги: заработал новый сервис.

И наконец, скорее включайте новый выпуск БухТуба к чашке утреннего кофе. Привезли вам юмор и позитив несмотря ни на что :)

Свобода от налоговых проверок: миф или реальность? Вполне реально, если вам подходит налоговый мониторинг! С ним получите: ✓ легкость от отсутствия налоговых проверок; ✓ больше доверия у государственных структур и партнеров; ✓ большую привлекательность компании для партнеров. Проходите тест и скорее выясняйте, подходите ли вы для того, чтобы стать участником налогового мониторинга. Записаться

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Новости

События

Нюансы применения патентной системы в розничной торговле

Дата проведения: 26 сентября, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.

Дата проведения: 26 сентября, понедельник

Управление эффективностью бизнеса

Дата проведения: 25 сентября, воскресенье

ШКОЛА КАДРОВИКА Ирины Журавлевой

Дата проведения: 24 сентября, суббота

Электронные трудовые книжки и изменения в их ведении с 2023 года

Дата проведения: 23 сентября, пятница

Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?

Дата проведения: 23 сентября, пятница

Бухгалтер маркетплейсов

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет

Дата проведения: 22 сентября, четверг

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— Ход конем по крымской земле. Или как местная власть хотела нажиться на арендаторах земли

Аренда земли в некоторых городах Крыма имеет особенности, которые дорого обходятся предприятиям и частным землепользователям. С такой проблемой столкнулись арендаторы земельных участков в Евпатории.

— Когда жена тоже должна: в каких случаях придется платить за кредиты супруга

Имущество, которое супруги приобретают в браке, считается совместно нажитым. Если нет брачного договора, оно делится пополам. А как быть с долгами? Кому достанутся кредиты после развода? Разбираемся.

— Виды компенсаций за вредные условия труда

Для установления льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда необходимы результаты специальной оценки условий труда. Именно на основании присвоенного класса условий труда и устанавливаются льготы и компенсации работникам. Льготы и компенсации устанавливаются для всех работников с классом условия труда выше 2 (исключение составляют дистанционные работники, работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем-физическим лицом и работодателем-религиозной организацией).

— Проблемы розничных инвесторов в условиях санкций

Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема активов привела к «подвешенному» состоянию на рынке для владельцев бумаг, так как основные операции и транзакции также оказались недоступны. В связи с этим Банк России и правительство разработали ряд оперативных антикризисных мер с целью как можно скорее стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и предпринять первые шаги для в

— «Ночной бухгалтер». У ИП отбирают отсрочку по взносам задним числом. Потому что потому

Это мог быть выпуск вы знаете о чем, но новости в телевизоре — это одно, а проблемы с налоговой прямо сейчас — совсем другое.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84366 от 01.11.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/35185 от 16.05.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06-01/17 от 24.01.2008

Минздрав РФ: Приказ № 834н от 15.12.2014

Правление Пенсионного фонда РФ: Постановление № 335п от 13.06.2019

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