«Утренний бухгалтер». Поменяется декларация по налогу на прибыль

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Скоро такие перемены вообще перестанут быть новостями, но вот опять: бухгалтерам надо сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль. Уже за 2022 год.
А вообще все эти бесконечные перемены так достали бухгалтеров, что многие на аутсорсе задумались над повышением цен с 2023 года.
Будьте внимательны. С 1 ноября многие региональные выплаты переведут на карты «Мир».
Через Госуслуги можно пожаловаться приставам на приписанные вам чужие долги: заработал новый сервис.
И наконец, скорее включайте новый выпуск БухТуба к чашке утреннего кофе. Привезли вам юмор и позитив несмотря ни на что :)
Свобода от налоговых проверок: миф или реальность?
Вполне реально, если вам подходит налоговый мониторинг!
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✓ легкость от отсутствия налоговых проверок;
✓ больше доверия у государственных структур и партнеров;
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Новости
- Если сотрудник вышел с больничного на 1 день позже, его можно уволить за прогул
- Ведущие турецкие банки больше не обслуживают российскую карту «МИР»
- За бесплатную раздачу еды с истекающим сроком годности с бизнеса не будут брать НДС
- Доплату северным и сельским пенсионерам будут назначать без заявлений
- Казахстан задерживает российские фуры с европейскими товарами. У водителей требуют лишние документы и штрафуют
- При увольнении сотрудника в аналоге формы СЗВ-ТД надо будет указывать специальный код
- Тинькофф тоже запретит неквалам покупать акции недружественных стран
- В месяцах с 31 днем интервал между авансом и получкой превысит 15 дней. Но нарушения нет
- ИП на УСН уменьшает налог на взносы без ограничения в 50%. Даже если есть договоры ГПХ с физлицами без выплат
- Доля продаж автомобилей Lada на российском рынке превысила 40%. Такого не было 17 лет
- Потребительский спрос достиг дна. Теперь идем вверх
- Бесплатных переводов до 1,4 млн рублей между счетами одного человека не будет. Банки тогда введут другие комиссии
- Товары, ввозимые по параллельному импорту, маркировать не станут
- Лучше лететь сразу с наличными. В Турции стало меньше магазинов и банкоматов, принимающих карты «Мир»
- Налоговики лишают ИП отсрочки по взносам задним числом и начисляют пени
- «АвтоВАЗ» предлагает пустить маткапитал на покупку Lada. Если для семьи это будет первая машина
- Кандидатов на налоговые проверки выбирают из реестра ФРВ
- Сроки ввода новостроек в России сдвигаются. В среднем застройщики задерживают срок на 7 месяцев
- Квартирные мошенники подделывают доверенности, которые можно проверить по QR-коду. Рискуют все, кто готов на сделку без нотариуса
- Загранпаспорт опять можно получить на 10 лет
- НДПИ и экспортные пошлины на газ ждут повышение
- В III квартале импорт восстанавливается. За счет параллельного
- Я бухгалтер и у меня вопросы по трудовому договору. А также по НДС и 1С. Задавайте — ответим на все
- Налоговые долги физлиц будут взыскивать без суда через приставов
- Qiwi купила интегратор для бизнеса IntellectMoney и будет развивать эквайринг для малого бизнеса
- Закона о цифровой валюте еще нет. Но налоги на майнинг уже придумали
- Напишите заявление. Для защиты от мошенников можно ограничить онлайн-операции
- Бухгалтеры в аутсорсе задумались над повышением цен из-за нововведений с 2023 года
- 27 региональных выплат перевели на карты «Мир»
- Уголовное преследование бизнесмена Яркина прекращено. Он был в «лондонском списке» Титова
- Изменилась форма декларации по налогу на прибыль
- Предложение направлять материнский капитал на покупку автомобиля не имеет перспектив. Машина — это не долгосрочная цель
- Праздновать Новый год люди поедут в Москву, Питер и Краснодарский край
- Китайские товары OZON будет доставлять всего за 14 дней
- Господдержку хочет не только малый бизнес, но и большой: опрос
- Через Госуслуги можно пожаловаться приставам на приписанные вам чужие долги
- На Северный Кипр из России полетит прямой рейс
События
Нюансы применения патентной системы в розничной торговле
Дата проведения: 26 сентября, понедельник
Бухгалтерская и налоговая отчетность 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.
Дата проведения: 26 сентября, понедельник
Управление эффективностью бизнеса
Дата проведения: 25 сентября, воскресенье
ШКОЛА КАДРОВИКА Ирины Журавлевой
Дата проведения: 24 сентября, суббота
Электронные трудовые книжки и изменения в их ведении с 2023 года
Дата проведения: 23 сентября, пятница
Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?
Дата проведения: 23 сентября, пятница
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Учетная политика 2022 с учетом новых ФСБУ для малых предприятий
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Как бухгалтеру начать работать на себя и выйти на 100 000 дохода за пару месяцев
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Кредитные каникулы продлевают до 31 марта 2023 года
Минфин готовит проект.
— Почему Турция и другие страны могут послушаться Америку и прекратить работать с картой «Мир»?
Сейчас много новостей по этой теме. И вот в комментариях к одному из материалов прочитала комментарий с таким смыслом. Мол, зачем туркам отказываться принимать карту «Мир», что им эта Америка: туристы оттуда все равно не приезжают, да и в местных банках вряд ли американцы открывают счета.
— Ход конем по крымской земле. Или как местная власть хотела нажиться на арендаторах земли
Аренда земли в некоторых городах Крыма имеет особенности, которые дорого обходятся предприятиям и частным землепользователям. С такой проблемой столкнулись арендаторы земельных участков в Евпатории.
— Когда жена тоже должна: в каких случаях придется платить за кредиты супруга
Имущество, которое супруги приобретают в браке, считается совместно нажитым. Если нет брачного договора, оно делится пополам. А как быть с долгами? Кому достанутся кредиты после развода? Разбираемся.
— Виды компенсаций за вредные условия труда
Для установления льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда необходимы результаты специальной оценки условий труда. Именно на основании присвоенного класса условий труда и устанавливаются льготы и компенсации работникам. Льготы и компенсации устанавливаются для всех работников с классом условия труда выше 2 (исключение составляют дистанционные работники, работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем-физическим лицом и работодателем-религиозной организацией).
— Проблемы розничных инвесторов в условиях санкций
Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема активов привела к «подвешенному» состоянию на рынке для владельцев бумаг, так как основные операции и транзакции также оказались недоступны. В связи с этим Банк России и правительство разработали ряд оперативных антикризисных мер с целью как можно скорее стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и предпринять первые шаги для в
— «Ночной бухгалтер». У ИП отбирают отсрочку по взносам задним числом. Потому что потому
Это мог быть выпуск вы знаете о чем, но новости в телевизоре — это одно, а проблемы с налоговой прямо сейчас — совсем другое.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84366 от 01.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/35185 от 16.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06-01/17 от 24.01.2008
Минздрав РФ: Приказ № 834н от 15.12.2014
Правление Пенсионного фонда РФ: Постановление № 335п от 13.06.2019
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