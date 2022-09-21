Все о ЕФС-1, расчет больничных, изменение форм СЗВ-К и АДВ-1

Начнем с того, что удивило. Вы знали, что в Москве продаются квартиры в подвалах без окон? И это жилье пользуется спросом. Хотя, формально, это нежилые помещения. Покупка собственных жилых метров в подвале — это стремление отгородиться от мира или недостаток денег на квартиру как минимум с окнами?

Еще один повод удивиться предложили «Известия»: 78% россиян ничего не знают о медицинских чекапах, и не проходят регулярные медицинские обследования. Оставим это без комментариев.

Мы тоже решили вас сегодня удивить и предлагаем рецепт творожной запеканки с рисом и лимоном. Нам понадобятся: творог — 200 гр., рис — 0.5 стакана, половина лимона, 2 ст.л. муки, 3 ст.л. сахара, 2 яйца, 1 яблоко, щепотка соли и 1 ч.л. разрыхлителя теста.

Отварите рис до готовности. Снимите с лимона цедру и отожмите сок. Очистите и мелко нарежьте яблоко. Взбейте яйца с солью и сахаром до пены, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Соедините все ингредиенты, перемешайте и выложите в форму. Готовьте запеканку в духовке 35-40 минут при 170 градусах.

А теперь давайте посмотрим, чем нас удивили законодатели.

Важно

Все о ЕФС-1

Обращаем внимание

Из первых рук

Для информации

Лайфхаки — берем на вооружение

На всякого мудреца...

В планах

А тем временем...

Об ипотеке

УПС...

О как!

И о хорошем