Обзор налоговых новостей

Все о ЕФС-1, расчет больничных, изменение форм СЗВ-К и АДВ-1

Все, что было интересного и полезного для бухгалтера за неделю — в нашем дайджесте.

Версия для печати
Все о ЕФС-1, расчет больничных, изменение форм СЗВ-К и АДВ-1
Иллюстрация: Brotin Biswas/pexels

Начнем с того, что удивило. Вы знали, что в Москве продаются квартиры в подвалах без окон? И это жилье пользуется спросом. Хотя, формально, это нежилые помещения. Покупка собственных жилых метров в подвале — это стремление отгородиться от мира или недостаток денег на квартиру как минимум с окнами?

Еще один повод удивиться предложили «Известия»: 78% россиян ничего не знают о медицинских чекапах, и не проходят регулярные медицинские обследования. Оставим это без комментариев.

Мы тоже решили вас сегодня удивить и предлагаем рецепт творожной запеканки с рисом и лимоном. Нам понадобятся: творог — 200 гр., рис — 0.5 стакана, половина лимона, 2 ст.л. муки, 3 ст.л. сахара, 2 яйца, 1 яблоко, щепотка соли и 1 ч.л. разрыхлителя теста.

Отварите рис до готовности. Снимите с лимона цедру и отожмите сок. Очистите и мелко нарежьте яблоко. Взбейте яйца с солью и сахаром до пены, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Соедините все ингредиенты, перемешайте и выложите в форму. Готовьте запеканку в духовке 35-40 минут при 170 градусах.

А теперь давайте посмотрим, чем нас удивили законодатели.

Важно

Все о ЕФС-1

Обращаем внимание

Из первых рук

Для информации

Лайфхаки — берем на вооружение

На всякого мудреца...

В планах

А тем временем...

Об ипотеке

УПС...

О как!

И о хорошем

ZUBR Technologies
ZUBR Technologies

Индексация присуждённых сумм: новые правила АПК РФ

Федеральный закон № 177-ФЗ от 11 июня 2022 года внёс поправки в ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ. Теперь в случае, если должник после вынесения решения суда вовремя не выплачивает деньги кредитору, последний может рассчитывать на индексацию суммы.

Индексация присуждённых сумм: новые правила АПК РФ
Учет в медицине

Публикация сведений о медицинской лицензии в Федресурсе: обязательно ли это делать?

Федресурс существует с 2013 года. Закон обязывает всех юридических лиц и ИП публиковать в нем определенные сведения. При этом многие бизнесмены либо не знают о существовании такой обязанности, либо игнорируют ее. И это неминуемо приводит к негативным правовым последствиям.

Публикация сведений о медицинской лицензии в Федресурсе: обязательно ли это делать?

Повышение квалификации

НДФЛ

Выигрыш для физлица и НДФЛ. «Неразрешимая» проблема

Граждане обязаны платить НДФЛ, если вдруг выиграли что-то в рекламных конкурсах. Да и не в рекламных тоже. При этом законодатели так и не прикрыли пробел в законодательстве, который позволяет этого не делать. В письме Минфина от 19.08.2022 № 03-04-06/81032 чиновники разъяснили только, какую ставку надо применять.

Выигрыш для физлица и НДФЛ. «Неразрешимая» проблема
Система быстрых платежей

Бесплатных переводов до 1,4 млн рублей между счетами одного человека не будет. Банки тогда введут другие комиссии

Представители финансового рынка не поддержали предложение ввести нулевую комиссию за переводы физических лиц между своими счетами в разных кредитных учреждениях на сумму до 1,4 млн рублей. Такой проект поступил в Госдуму в августе.

Мероприятия

Разместить
Проверки

Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?

С 2022 года юридические лица по всей стране стали массово получать штрафы от Прокуратуры и Росреестра за не опубликование обязательных сообщений в Федресурс. Как не попасть в их число? Бесплатный вебинар 29 сентября в 10:00.

Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?
УСН

ИП на УСН уменьшает налог на взносы без ограничения в 50%. Даже если есть договоры ГПХ с физлицами без выплат

ИП, которые производят выплаты физлицам, могут уменьшить налог по УСН с объектом «доходы» на взносы, но не более чем на 50%. ИП без работников могут уменьшить налог полностью на свои фиксированные взносы.

Читать еще