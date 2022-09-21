Все о ЕФС-1, расчет больничных, изменение форм СЗВ-К и АДВ-1

Начнем с того, что удивило. Вы знали, что в Москве продаются квартиры в подвалах без окон? И это жилье пользуется спросом. Хотя, формально, это нежилые помещения. Покупка собственных жилых метров в подвале — это стремление отгородиться от мира или недостаток денег на квартиру как минимум с окнами?
Еще один повод удивиться предложили «Известия»: 78% россиян ничего не знают о медицинских чекапах, и не проходят регулярные медицинские обследования. Оставим это без комментариев.
Мы тоже решили вас сегодня удивить и предлагаем рецепт творожной запеканки с рисом и лимоном. Нам понадобятся: творог — 200 гр., рис — 0.5 стакана, половина лимона, 2 ст.л. муки, 3 ст.л. сахара, 2 яйца, 1 яблоко, щепотка соли и 1 ч.л. разрыхлителя теста.
Отварите рис до готовности. Снимите с лимона цедру и отожмите сок. Очистите и мелко нарежьте яблоко. Взбейте яйца с солью и сахаром до пены, добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Соедините все ингредиенты, перемешайте и выложите в форму. Готовьте запеканку в духовке 35-40 минут при 170 градусах.
А теперь давайте посмотрим, чем нас удивили законодатели.
Важно
- ФНС утвердила электронный формат акта о приемке выполненных работ.
- Когда матпомощь не облагается взносами: таблица.
- У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица.
- Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ.
- Ключевую ставку снизили до 7,5%.
- В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще.
- Изменятся формы АДВ-1 и СЗВ-К.
- С 2023 года справку 182н отменят.Считать больничные будут по данным ФНС.
- Скоро вам придет уведомление на налоги за 2021 год.
- Земельный налог за 2021 год насчитают по новой кадастровой стоимости. Скоро придет уведомление.
Все о ЕФС-1
- В форме ЕФС-1 будет раздел для ежемесячного отчета о зарплате бюджетников.
- Для договоров ГПХ в форме ЕФС-1надо будет указывать коды выполняемой функции. Их всего пять.
- У россиян в форме ЕФС-1 будет код ГРФ, у иностранцев — ПЖИГ и ВЖИГ.
- Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ.
- Вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1.
- В новый Соцфонд надо будет сдавать новый отчет ЕФС-1.
Обращаем внимание
- Новый риск для владельцев зарубежных счетов. Из-за прекращения обмена информацией с ФНС можно стать невольным нарушителем валютного контроля.
- Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ.
- ЦБ начнет тестировать цифровой рубль уже весной 2023.
- Высокие комиссии не единственный риск карт иностранных банков. Еще нужно уведомлять ФНС.
- При оформлении больничного медики теперь сверяются с ПФР и ФСС.
- Безработным родителям справку для пособия на ребенка до 1,5 лет теперь выдает Пенсионный фонд.
Из первых рук
- Матпомощь от профсоюза не облагается НДФЛ.
- Отдых сотрудника в санатории не облагается НДФЛ, но облагается взносами. Жена и дети отдыхают без НДФЛ и взносов.
- Мелкие беспилотники не облагают транспортным налогом.
- Пошла реклама по использованию мобильников вместо ККТ. Но это незаконно.
- Выигрыш в рекламной акции облагается НДФЛ по ставке 35%.
- Выплаты по договору ренты облагаются НДФЛ.
- Восстанавливать НДС с выданного аванса надо в том периоде, когда продавец отразил отгрузку.
- Расходы для налога на прибыль не зависят от факта оплаты.
- Тимбилдинг в выходные дни оплачивается работнику в двойном размере.
- При реорганизации новая компания не учитывает доход и НДФЛ сотрудников в старой фирме.
- Для бухучета по ФСБУ 25/2018 срок аренды и ППА зависит от договора, намерений и возможностей.
Для информации
- Кредитные каникулы продлят до 31 марта 2023 года.
- Мошенники получают реквизиты банковских карт через аккаунты в «Яндекс» и VK.
- Белорусские холодильники исключат из системы прослеживаемости.
- Вводить ограничения на обмен валюты ЦБ не планирует.
- Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Москве продлили.
- Введут новые проверки бизнеса по антисанкциям и штрафы за них.
- Иностранные банки из дружественных стран откроют филиалы в России. Но им ограничат функционал.
- Банк «Открытие» принимает заявки на промышленную ипотеку.
- Отменят норму, по которой покупателю надо принудительно вручать ненужный ему кассовый чек.
Лайфхаки — берем на вооружение
- При импорте самовывозом нужны сопроводительные документы с переводом на русский язык.
- Доходы ИП из 3-НДФЛ сложат с доходами из 2-НДФЛ и доначислят НДФЛ по ставке 15%.
- Отель может взять на вычет НДС с аванса, только если вернул 20% от суммы клиенту.
- Чтобы выйти на пенсию, надо иметь минимальный стаж и баллы. Они будут расти до 2025 года.
- В требовании на уплату пеней долг по налогам указывают справочно.
- Самозанятые добровольно платят взносы в ПФР, но для пенсии учитывают не всю сумму. Объясняем, почему.
На всякого мудреца...
- Верховный суд отменил придуманный налоговиками порядок сверки по налогам. Сверку можно сделать не только за три года.
- Смерть сделают налоговой тайной. Чтобы пресечь махинации со счетами умерших.
В планах
- За товары в составе работ тоже надо будет сдавать отчеты о прослеживаемости.
- На бутылках со спиртным будут писать «Алкоголь вам враг».
- Семьям с детьми дадут льготу по НДФЛ при продаже земли. Но при условии, что вырученные деньги не пойдут на бизнес.
А тем временем...
- Россияне стали больше переводить за рубеж. В основном в Казахстан, Армению и страны Средней Азии.
- Больше не получится покупать H&M через Беларусь. Компания и оттуда уходит.
- MAN и Scania думают об уходе из России.
- ЮниКредит Банк начал закрывать российские отделения. В Москве осталось 24 офиса.
- Банкоматов в стране все меньше.
- У «Мир» добавилось проблем. США пригрозила иностранным банкам санкциями, если те будут работать с платежной системой.
Об ипотеке
- Сбер снизит в 1,5 раза первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье.
- Льготной ипотеки на вторичке не будет. Счетная палата считает, что снижать цены надо на новостройки .
- Можно снизить ипотечный платеж, если покупаете новостройку, а кредит — через Сбер.
- Льготную ипотеку не отменят. На эти цели направили еще 56 млрд руб.
УПС...
- Fix Price сократил чистую прибыль в 2 раза за 1 полугодие 2022.
- За несколько дней ОСАГО подорожало на 6%. И это не предел.
- Adidas проверят. Компании причисляют налоговую недоимку на 10 млрд рублей и нарушение ТК.
- 12 792 руб. — максимальное пособие по безработице в 2023 году увеличивать не будут.
- Аграрии жалуются на систему отчетности. Но сдвигать сроки обязательного использования ГИС «Зерно» не станут.
О как!
- Для ИП на Wildberries теперь платная регистрация за 10 тыс. рублей. Зато уйдут недобросовестные конкуренты.
- Хранить золотовалютные резервы только в юанях опасно.
- Госсектору можно закупать серверы на зарубежных чипах.
- Собственников земли обяжут тушить пожары.
И о хорошем
- С 1 октября зарплаты бюджетников увеличат на 4%.
- Людям, потерявшим больше трети дохода, предоставят кредитные каникулы.
- За налоговые платежи и пополнение счета Альфа-банк обещает кэшбек деньгами.
- Предпенсионерам, которые стали безработными в 2018 году, доплатят пособия.
- Самозанятым с подсобным хозяйством будут давать льготные кредиты.