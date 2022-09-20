«Утренний бухгалтер». Кредитные каникулы продлевают до 31 марта 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Минфин планирует продлить механизм кредитных каникул до 31 марта 2023 года.
Власти готовят ответ на западные санкции. Возможно, введут ответные ограничения.
Занимательная аналитика. Как давно вы проходили медицинский чекап? Как выяснилось, большая часть россиян вообще не понимают, что это такое.
Центробанк с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом.
Объясняем, почему доходы ИП из 3-НДФЛ сложат с доходами из 2-НДФЛ и доначислят НДФЛ по ставке 15%.
Курсы и вебинары для бухгалтера
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И конечно, не забывайте подбирать актуальные для вас бесплатные вебинары из списка.
Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на главные вопросы
📌Несмотря на то, что уже прошло более полугода применения нового стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» количество вопросов по нему не уменьшается. На вебинаре разберем основные сложности, с которыми вы можете столкнуться.
Новости
- Если в первый же день работы сотрудник захотел уволиться, отрабатывать 2 недели все равно придется
- В Норильске запустят ипотечную программу «цифровой метр»
- Вместо СЗВ-ТД данные для электронной трудовой книжки будут в форме ЕФС-1. Туда же войдут договоры ГПХ
- Adidas проверят. Компании причисляют налоговую недоимку на 10 млрд рублей и нарушение ТК
- Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ
- У россиян в форме ЕФС-1 будет код ГРФ, у иностранцев — ПЖИГ и ВЖИГ
- Больше не получится покупать H&M через Беларусь. Компания и оттуда уходит
- За несколько дней ОСАГО подорожало на 6%. И это не предел
- До 30 тыс. рублей просят заемщики у микрофинансовых организаций. Кредиторы хотят выдавать меньше
- Белорусские холодильники исключат из системы прослеживаемости
- Со счетов умерших клиентов банка не получится снять или перевести деньги
- Людям все чаще предлагают совершать покупки в рассрочку. Но это хуже обычного кредита
- За товары в составе работ тоже надо будет сдавать отчеты о прослеживаемости
- Россияне стали больше переводить за рубеж. В основном в Казахстан, Армению и страны Средней Азии
- Брокер БКС 1 октября введет полный запрет для неквалов на покупку бумаг недружественных стран
- Для договоров ГПХ в форме ЕФС-1 надо будет указывать коды выполняемой функции. Их всего пять
- Доходы ИП из 3-НДФЛ сложат с доходами из 2-НДФЛ и доначислят НДФЛ по ставке 15%
- Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на ваши вопросы
- В форме ЕФС-1 будет раздел для ежемесячного отчета о зарплате бюджетников
- Новый риск для владельцев зарубежных счетов. Из-за прекращения обмена информацией с ФНС можно стать невольным нарушителем валютного контроля
- Большая часть работодателей приглашает сотрудников из других регионов. Свои — без компетенций и мотивации
- Самозанятым с подсобным хозяйством будут давать льготные кредиты
- Российские автодилеры пугают банкротством. Они требуют мораторий на взыскание неустоек из-за просроченных ремонтов машин
- Электрокары будут ездить по платным трассам бесплатно
- При импорте самовывозом нужны сопроводительные документы с переводом на русский язык
- Для ИП на Wildberries теперь платная регистрация за 10 тыс. рублей. Зато уйдут недобросовестные конкуренты
- Можно снизить ипотечный платеж, если покупаете новостройку, а кредит — через Сбер
- Разработчики-физлица могут опубликовать свои приложения на RuStore
- 3/4 россиян не слышали о медицинских чекапах. А те, кто обследовался, проверяли чаще всего только сердце и желудок
- Люди стали чаще оформлять автокредиты. Но показатели прошлого года уже не догнать
- Кредитные каникулы продлят до 31 марта 2023 года
- Только 38% работников довольны своим служебным положением. Вышли новые данные о лояльности к работодателю в кризис
- Лизингополучатель должен отразить в учете ППА
- Fix Price сократил чистую прибыль в 2 раза за 1 полугодие 2022
- Мошенники получают реквизиты банковских карт через аккаунты в «Яндекс» и VK
- Студентам гарантируют повышенную стипендию за патриотизм
- Допросы, комиссии, выемки и осмотры налоговой. К чему готовиться и как противостоять
- Правительство готовится к новым санкциям. По старым ранам
- Ипотеку с низким первоначальным взносом будет сложнее получить. ЦБ ужесточил условия для банков
События
Управление эффективностью бизнеса
Дата проведения: 25 сентября, воскресенье
ШКОЛА КАДРОВИКА Ирины Журавлевой
Дата проведения: 24 сентября, суббота
Электронные трудовые книжки и изменения в их ведении с 2023 года
Дата проведения: 23 сентября, пятница
Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?
Дата проведения: 23 сентября, пятница
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Выездные налоговые проверки 2022: что нового
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Импортозамещение в HR-системах
Дата проведения: 22 сентября, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году
Дата проведения: 22 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать новый отчет ЕФС-1
Этот отчет с 2023 года заменит сразу несколько других форм отчетности, которые действуют сейчас.
— Сотрудник не был в отпуске более двух лет: сгорают ли дни отпуска и можно ли получить за них деньги
Всем сотрудникам, работающим по трудовым договорам, компания обязана предоставлять отпуска, причем независимо от их желания, но в согласованные сроки, в соответствии со статьями 114 и 123 Трудового кодекса.
— После февраля я ушла в минус на 40%: как преодолеть страх и снова начать инвестировать
Весной российский фондовый рынок испытал сильнейшее в своей истории давление. Остановка работы почти на месяц, обвал котировок, заморозка активов... Как вернуть доверие к российскому рынку? Разбираем практический опыт инвестора.
— Как отдыхаем в ноябре 2022 года
Разберемся, сколько в ноябре 2022 года будет выходных дней, а сколько праздничных, и как мы будем отдыхать в этом месяце.
— НДС с представительских расходов в 1С
25 статья НК РФ рассказывает нам о нормировании расходов. В частности, к таким расходам относятся представительские расходы. Напоминаем, что это затраты компании, связанные с приемом и обслуживанием партнеров для переговоров и взаимовыгодного сотрудничества. Однако важно помнить не только про нормирование расходов, но и про нормирование входящего НДС, подлежащего вычету.
— Налоговые последствия договора мены: что вы можете не знать
По договору мены стороны меняют один товар на другой при этом денег, как правило, не платят и не получают, поэтому довольно часто остаются в недоумении с вопросом: «какие налоги? Мы же доход не получили!» Но налоговая инспекция смотрит на это совсем по-другому: как — давайте разбираться.
— Развивающиеся экономики могут растопить криптозиму
Аргентина подарила миру танго, лучших мировых футболистов, чай мате, культуру гаучо, магический реализм в литературе и многое другое. Но для криптоэнтузиастов Аргентина интересна другим: вторая по величине экономика Южной Америки заметно выделяется своей симпатией к криптовалютам, и даже в разгар нынешней криптозимы интерес к цифровым активам растет.
🔒 С 2023 года будет новая форма отчета для работодателей ЕФС-1
То, что сейчас отражают в формах СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, будет в единой форме отчета, который надо будет сдавать в СФР.
— Новые правила маркировки рекламы с 1 сентября 2022: что про них надо знать
Три новых федеральных закона добавили в закон о рекламе много новых и сложных деталей.
🔒 Когда электронную копию решения суда не признают документом
Чтобы вернуть назад госпошлину, которую уплатили за рассмотрение дела в суде, нужно его решение. При этом оно должно быть правильно подано. Иначе откажут по формальным основаниям. Об этом — далее.
— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров ждет новый отчет ЕФС-1. И в нем черт голову сломит, не то что бухгалтеры
Объединение двух фондов с 2023 года продолжает нести сюрпризы уже сейчас. Мы всей редакцией изучили очередной треш с отчетностью, который грядет совсем скоро.
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Именно столько зарабатывают в среднем все самозанятые по стране, выяснили налоговики.
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Документы
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/119789 от 14.12.2007
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/246 от 17.04.2007
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/85258 от 01.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/80175 от 07.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-5557 от 31.08.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если в первый же день работы сотрудник захотел уволиться, отрабатывать 2 недели все равно придется
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