«Утренний бухгалтер». Кредитные каникулы продлевают до 31 марта 2023 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Минфин планирует продлить механизм кредитных каникул до 31 марта 2023 года.

Власти готовят ответ на западные санкции. Возможно, введут ответные ограничения.

Занимательная аналитика. Как давно вы проходили медицинский чекап? Как выяснилось, большая часть россиян вообще не понимают, что это такое.

Центробанк с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом.

Объясняем, почему доходы ИП из 3-НДФЛ сложат с доходами из 2-НДФЛ и доначислят НДФЛ по ставке 15%.

Курсы и вебинары для бухгалтера

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И конечно, не забывайте подбирать актуальные для вас бесплатные вебинары из списка.

Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на главные вопросы 📌Несмотря на то, что уже прошло более полугода применения нового стандарта ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» количество вопросов по нему не уменьшается. На вебинаре разберем основные сложности, с которыми вы можете столкнуться. Записаться

Новости

События

Управление эффективностью бизнеса

Дата проведения: 25 сентября, воскресенье

ШКОЛА КАДРОВИКА Ирины Журавлевой

Дата проведения: 24 сентября, суббота

Электронные трудовые книжки и изменения в их ведении с 2023 года

Дата проведения: 23 сентября, пятница

Допросы, комиссии, выемки и осмотры. Как быть налогоплательщику?

Дата проведения: 23 сентября, пятница

Бухгалтер маркетплейсов

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Налоговые «разрывы» по НДС: как легально не платить «за других» и при этом избежать ВНП. Как снизить доначисления в разы, если проверка уже идет

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Выездные налоговые проверки 2022: что нового

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Импортозамещение в HR-системах

Дата проведения: 22 сентября, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Валютное регулирование внешнеторговых сделок в Российской Федерации в условиях санкций в 2022 году

Дата проведения: 22 сентября, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать новый отчет ЕФС-1

Этот отчет с 2023 года заменит сразу несколько других форм отчетности, которые действуют сейчас.

— Сотрудник не был в отпуске более двух лет: сгорают ли дни отпуска и можно ли получить за них деньги

Всем сотрудникам, работающим по трудовым договорам, компания обязана предоставлять отпуска, причем независимо от их желания, но в согласованные сроки, в соответствии со статьями 114 и 123 Трудового кодекса.

— После февраля я ушла в минус на 40%: как преодолеть страх и снова начать инвестировать

Весной российский фондовый рынок испытал сильнейшее в своей истории давление. Остановка работы почти на месяц, обвал котировок, заморозка активов... Как вернуть доверие к российскому рынку? Разбираем практический опыт инвестора.

— Как отдыхаем в ноябре 2022 года

Разберемся, сколько в ноябре 2022 года будет выходных дней, а сколько праздничных, и как мы будем отдыхать в этом месяце.

— НДС с представительских расходов в 1С

25 статья НК РФ рассказывает нам о нормировании расходов. В частности, к таким расходам относятся представительские расходы. Напоминаем, что это затраты компании, связанные с приемом и обслуживанием партнеров для переговоров и взаимовыгодного сотрудничества. Однако важно помнить не только про нормирование расходов, но и про нормирование входящего НДС, подлежащего вычету.

— Налоговые последствия договора мены: что вы можете не знать

По договору мены стороны меняют один товар на другой при этом денег, как правило, не платят и не получают, поэтому довольно часто остаются в недоумении с вопросом: «какие налоги? Мы же доход не получили!» Но налоговая инспекция смотрит на это совсем по-другому: как — давайте разбираться.

— Развивающиеся экономики могут растопить криптозиму

Аргентина подарила миру танго, лучших мировых футболистов, чай мате, культуру гаучо, магический реализм в литературе и многое другое. Но для криптоэнтузиастов Аргентина интересна другим: вторая по величине экономика Южной Америки заметно выделяется своей симпатией к криптовалютам, и даже в разгар нынешней криптозимы интерес к цифровым активам растет.

🔒 С 2023 года будет новая форма отчета для работодателей ЕФС-1

То, что сейчас отражают в формах СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, будет в единой форме отчета, который надо будет сдавать в СФР.

— Новые правила маркировки рекламы с 1 сентября 2022: что про них надо знать

Три новых федеральных закона добавили в закон о рекламе много новых и сложных деталей.

🔒 Когда электронную копию решения суда не признают документом

Чтобы вернуть назад госпошлину, которую уплатили за рассмотрение дела в суде, нужно его решение. При этом оно должно быть правильно подано. Иначе откажут по формальным основаниям. Об этом — далее.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтеров ждет новый отчет ЕФС-1. И в нем черт голову сломит, не то что бухгалтеры

Объединение двух фондов с 2023 года продолжает нести сюрпризы уже сейчас. Мы всей редакцией изучили очередной треш с отчетностью, который грядет совсем скоро.

— Цифра дня. Про 2,5 миллиарда в день

Именно столько зарабатывают в среднем все самозанятые по стране, выяснили налоговики.

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Документы

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 19-11/119789 от 14.12.2007

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/246 от 17.04.2007

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/85258 от 01.09.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/80175 от 07.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-5557 от 31.08.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если в первый же день работы сотрудник захотел уволиться, отрабатывать 2 недели все равно придется

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