«Утренний бухгалтер». Важные коды в СЗВ-СТАЖ до конца 2022 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Форма СЗВ-СТАЖ будет работать только до конца 2022 года, но в ней все равно будут некоторые изменения на это время. Работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ.
Очередные финты налоговиков. Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам физлица.
Скоро в России появятся мобильные грузоматы: в частности, в Иркутской области.
Важные правила по выручке и зарплате для аккредитации IT-компаний: запоминайте.
Все условия по этому поводу мы собрали в небольшой обзор тут.
Продвижение локального бизнеса: геотаргетинг, карты, личный опыт
Крупные сети выдавливают малый бизнес. Как небольшим магазинам и пекарням выделиться на фоне супермаркетов и сохранить бизнес — узнаете на вебинаре.
2ГИС расскажет, как привлекать покупателей с геокарт. Эксперт Kokoc Group — как настроить рекламу в Яндексе и ВК на тех, кто бывает рядом с вашей точкой. А успешный предприниматель поделится опытом, как закупать для продажи эксклюзивные товары.
Разберем:
1) Как продвигать торговую точку в ЖК и бизнес-центрах
2) Топ 5 ошибок при учете товаров в рознице
3) Как работать с ЕГАИС и вести учет слабоалкогольных напитков.
10 октября, 11.00 мск. Участие бесплатно.
Выгодно ли бизнесу работать с самозанятыми?
Рассмотрим с экспертом предпосылки начала работы с самозанятыми и покажем проблемные кейсы, с которыми регулярно сталкиваются бизнесмены.
На вебинаре 11 октября вы можете рассказать о собственной практике работы с самозанятыми и мы поможем настроить работу в вашей компании.
Узнать больше и записаться можно тут.
Новости
- Роструд советует работодателям делать запрос в ФСБ для подтверждения выезда сотрудника за границу
- Старые компании из ЛНР и ДНР платят налог с оборота, а новые — НДС
- По вашей жалобе на нарушения с ККТ налоговики не выйдут на внеплановую проверку. Потому что сейчас мораторий
- ФНС рекомендует мобилизованным ИП на ПСН переходить в самозанятые
- В России растет число финансовых пирамид. Но они маленькие и ЦБ успевает их блокировать
- В новые российские регионы в течение года придут банки из ТОП-10
- Банкротов среди россиян стало в два раза меньше. Чаще всего банкротятся сами, реже — по требованию ФНС
- Бюджетные организации могут принимать строительные работы по акту КС-2, который подписан руководителем
- ЕС ввел санкции против Гознака
- Работник просит найти место полегче, а вакансий нет. Бухгалтеры думают, как грамотно уволить и единственный ли это вариант
- Заработали поправки в Трудовой кодекс для мобилизованных
- Президент подписал законы о кредитных каникулах и освобождении от уплаты пеней за ЖКХ
- Мошенники теперь не только звонят и представляются сотрудниками ЦБ, но и присылают фото липовых удостоверений
- Компании адаптировались к санкциям. 60% уже нашло новых поставщиков
- Почти 40 млрд рублей хранят россияне в грузинских банках
- Под видом повесток мошенники рассылают электронные письма с вредоносным ПО
- Приостановку трудового договора с мобилизованными надо отражать в СЗВ-ТД. Принят закон
- Во Владимирской области появится особая экономическая зона «Владимир»
- Работа с самозанятыми позволяет снизить налоги. Но бухгалтеры допускают ошибки
- Выплату по льготным кредитам малому бизнесу приостановят, если бизнесмена мобилизовали
- До 10 ноября инвесторы могут расконвертировать расписки и перевести российские ценные бумаги из-за рубежа
- Спецразрешение для крупногабаритного транспорта можно получить на Госуслугах
- При переходе на АУСН с 2023 года будет автоматический отказ от УСН
- Работодатели могут бронировать должность без согласия работника
- Региональных мусорных операторов и водителей мусоровозов могут освободить от частичной мобилизации
- Сбербанк уже оформляет кредитные каникулы для военнослужащих
- Сеть магазинов OBI готовится к ребрендингу. Сделать это нужно в течение полугода
- С 1 сентября действует новый порядок расследования несчастных случаев на производстве
- Кредиторы начали подавать уведомления о банкротстве должников. За 5 дней подали уже 2500 сообщений
- Штраф за неуплату НДФЛ можно снизить или вообще добиться его отмены
- Получить новую профессию можно еще год. Программу бесплатного переобучения продлили
- С 1 марта 2023 года можно будет оформлять электронные договоры фрахтования
- Порядок сверки расчетов по налогам отменили. Но провести сверку все равно можно
- После смерти ИП сведения об обороте алкоголя в его бизнесе не фиксируют в ЕГАИС
- Если работодатель не внес в трудовую книжку запись о переходе на ЭТК, это должны сделать на новой работе
- Бухгалтеры думают, как с минимальными налоговыми потерями перечислить деньги воинской части. Благотворительным организациям не верят
- С 1 марта 2023 года перемещаться на электросамокатах можно со скоростью до 25 км/ч
- Работодатель не платит мобилизованному зарплату за время службы
- Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки
- Скоро в России появятся мобильные грузоматы. Ими можно заменить склады
- Предприниматели купили 500 тыс. лицензий на отечественное ПО за полцены
- Фиксированные взносы ИП текущего года налоговики зачитывают в счет долга по имущественным налогам физлица
- Льготными кредитами можно будет оплачивать проектировочные, пусконаладочные работы. А также пошлины и НДС
- В форме СЗВ-СТАЖ работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ
- 11 октября пройдет Экономический диктант. ИП, дети и другие заинтересованные могут проверить свою грамотность
- Отменили ограничение по удержаниям из пенсии не более 20%. Будут удерживать 50%
- Об участии в иностранной компании надо уведомить ФНС
События
Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2022 года
Дата проведения: 17 октября, понедельник
Управление клиентской базой на примере Битрикс24
Дата проведения: 14 октября, пятница
Откройте — полиция! Права и обязанности. Стратегия поведения
Дата проведения: 14 октября, пятница
Бесплатный мастер-класс «Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО»
Дата проведения: 13 октября, четверг
Доверяй, но проверяй: как сервис проверки контрагентов помогает сохранить ваши деньги
Дата проведения: 13 октября, четверг
Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?
Дата проведения: 13 октября, четверг
Работа с самозанятыми: риски и преимущества для работодателя
Дата проведения: 13 октября, четверг
Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование
Дата проведения: 13 октября, четверг
Основные средства все об учете по новым стандартам
Дата проведения: 13 октября, четверг
Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников
Дата проведения: 12 октября, среда
Статьи
🔒 Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов
С 2023 года стартует новый формат уплаты налогов в виде единого налогового платежа (ЕНП). Платежки будут заполняться по новым правилам. Минфин разработал приказ, регламентирующий новый порядок заполнения.
— «Утренний бухгалтер». За утечки данных будет персональная ответственность
Об этом сообщили в Минцифры.
— Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении и почему
При увольнении работодатель обязан выдать сотруднику определенный комплект документов. Часть справок выдается по умолчанию, а часть — по письменному заявлению сотрудника. Это общее правило действует независимо от причины увольнения. Какие документы нужно выдать бывшему работнику и в какие сроки, читайте в этой статье.
— Сотрудника призвали на службу. Что делать работодателю при срочной службе или мобилизации
Действия работодателя зависят от того, какие документы получили от работника или от военного комиссариата. В повестке указывают причину вызова. Например, «для прохождения призывной комиссии», «для прохождения медицинского освидетельствования» или «для отправки к месту прохождения военной службы».
— Борьба за миллионы: ВС решал, вернет ли банк похищенные его сотрудником деньги
Мошенники обманывают клиентов банков, не только списывая деньги с их карт, но и выводя средства с вкладов. Пострадавшие хотят вернуть свои деньги, но у них не всегда это выходит. В одном из споров, который дошел до ВС, банк вернул большую часть средств, которые похитил у VIP-клиента бывший работник кредитной организации.
— Как пострадали кредиторы от моратория на банкротство в 2022 году
02.10.2022 в России закончилось действие моратория на банкротство, введенного постановлением Правительства от 28 марта 2022 года № 497 с 01.04.2022 сроком на 6 месяцев. Данный мораторий запрещал возбуждать дела о банкротстве в отношении всех юридических лиц (за исключением проблемных застройщиков), индивидуальных предпринимателей и граждан.
— Жилье от фирмы сотрудникам при релокации. Что с налогами?
В условиях повсеместного кадрового голода, в разных регионах страны, многие компании рассматривают кандидатов на условиях релокации. Если потенциальный сотрудник ценен, то ему предлагают расширенный социальный пакет, в том числе проживание за счет работодателя.
— Зачем вам быть главбухом на УСН и как «Клерк» в этом поможет
После отмены ЕНВД прошло уже почти два года, и упрощенка завоевывает все больше популярности у бизнеса. А бухгалтеры, которые ее хорошо знают, ценятся на вес золота. Причем как в штате, так и на аутсорсе.
— Возврат переплаты. Две истории о том, как чиновники сами себя перехитрили
Нередко компаниям отказывают в возврате переплаты из-за того, что те поздно обратились в инспекцию. При этом судьи указывают, что организации обязаны сами следить за расчетами с налоговиками. Но иногда чиновники проговариваются, и становится ясно, что переплату не возвращают именно по их вине.
— «Ночной бухгалтер». Мобилизованным ИП предложили стать самозанятыми. Чтоб сохранить статус ИП
Налоговики выдали порцию советов для предпринимателей, которые могут попасть под частичную мобилизацию. В Трудовой кодекс для мобилизованных внесли поправки.
— Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями
С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.
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Рассказываем, почему вам стоит повысить квалификацию по новым стандартам и почему стоит выбрать именно наш курс.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-13/10626@ от 30.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Об участии в иностранной компании надо уведомить ФНС
Росалкогольрегулирование: Письмо № г-4192/02-06 от 23.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости После смерти ИП сведения об обороте алкоголя в его бизнесе не фиксируют в ЕГАИС
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-19/12938@ от 29.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Порядок сверки расчетов по налогам отменили. Но провести сверку все равно можно
Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007
Правительство РФ: Постановление № 663 от 11.11.2006
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