«Утренний бухгалтер». Важные коды в СЗВ-СТАЖ до конца 2022 года

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Форма СЗВ-СТАЖ будет работать только до конца 2022 года, но в ней все равно будут некоторые изменения на это время. Работников общепита будут помечать кодами ОВЭД, ВЖОВ и ВПОВ.

Очередные финты налоговиков. Если у человека есть имущество, за которое он просрочил налог, и при этом он является ИП, то платежи ИП зачтут в счет долгов по налогам физлица.

Скоро в России появятся мобильные грузоматы: в частности, в Иркутской области.

Важные правила по выручке и зарплате для аккредитации IT-компаний: запоминайте.

Все условия по этому поводу мы собрали в небольшой обзор тут.

Продвижение локального бизнеса: геотаргетинг, карты, личный опыт Крупные сети выдавливают малый бизнес. Как небольшим магазинам и пекарням выделиться на фоне супермаркетов и сохранить бизнес — узнаете на вебинаре. 2ГИС расскажет, как привлекать покупателей с геокарт. Эксперт Kokoc Group — как настроить рекламу в Яндексе и ВК на тех, кто бывает рядом с вашей точкой. А успешный предприниматель поделится опытом, как закупать для продажи эксклюзивные товары. Разберем: 1) Как продвигать торговую точку в ЖК и бизнес-центрах 2) Топ 5 ошибок при учете товаров в рознице 3) Как работать с ЕГАИС и вести учет слабоалкогольных напитков. ​​​​​​​10 октября, 11.00 мск. Участие бесплатно.

Выгодно ли бизнесу работать с самозанятыми?

Рассмотрим с экспертом предпосылки начала работы с самозанятыми и покажем проблемные кейсы, с которыми регулярно сталкиваются бизнесмены.

На вебинаре 11 октября вы можете рассказать о собственной практике работы с самозанятыми и мы поможем настроить работу в вашей компании.

Узнать больше и записаться можно тут.

Новости

События

Порядок ведения кассовых операций и работы с наличными в 2022 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2022 года

Дата проведения: 17 октября, понедельник

Управление клиентской базой на примере Битрикс24

Дата проведения: 14 октября, пятница

Откройте — полиция! Права и обязанности. Стратегия поведения

Дата проведения: 14 октября, пятница

Бесплатный мастер-класс «Вечер актуальных изменений в РСБУ и МСФО»

Дата проведения: 13 октября, четверг

Доверяй, но проверяй: как сервис проверки контрагентов помогает сохранить ваши деньги

Дата проведения: 13 октября, четверг

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 13 октября, четверг

Работа с самозанятыми: риски и преимущества для работодателя

Дата проведения: 13 октября, четверг

Дебиторская и кредиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам и ПБУ 18/02. Дисконтирование

Дата проведения: 13 октября, четверг

Основные средства все об учете по новым стандартам

Дата проведения: 13 октября, четверг

Основы работы кадровых и миграционных специалистов при трудоустройстве иностранных работников

Дата проведения: 12 октября, среда

Статьи

🔒 Появились новые правила заполнения платежек на уплату налогов

С 2023 года стартует новый формат уплаты налогов в виде единого налогового платежа (ЕНП). Платежки будут заполняться по новым правилам. Минфин разработал приказ, регламентирующий новый порядок заполнения.

— «Утренний бухгалтер». За утечки данных будет персональная ответственность

Об этом сообщили в Минцифры.

— Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении и почему

При увольнении работодатель обязан выдать сотруднику определенный комплект документов. Часть справок выдается по умолчанию, а часть — по письменному заявлению сотрудника. Это общее правило действует независимо от причины увольнения. Какие документы нужно выдать бывшему работнику и в какие сроки, читайте в этой статье.

— Сотрудника призвали на службу. Что делать работодателю при срочной службе или мобилизации

Действия работодателя зависят от того, какие документы получили от работника или от военного комиссариата. В повестке указывают причину вызова. Например, «для прохождения призывной комиссии», «для прохождения медицинского освидетельствования» или «для отправки к месту прохождения военной службы».

— Борьба за миллионы: ВС решал, вернет ли банк похищенные его сотрудником деньги

Мошенники обманывают клиентов банков, не только списывая деньги с их карт, но и выводя средства с вкладов. Пострадавшие хотят вернуть свои деньги, но у них не всегда это выходит. В одном из споров, который дошел до ВС, банк вернул большую часть средств, которые похитил у VIP-клиента бывший работник кредитной организации.

— Как пострадали кредиторы от моратория на банкротство в 2022 году

02.10.2022 в России закончилось действие моратория на банкротство, введенного постановлением Правительства от 28 марта 2022 года № 497 с 01.04.2022 сроком на 6 месяцев. Данный мораторий запрещал возбуждать дела о банкротстве в отношении всех юридических лиц (за исключением проблемных застройщиков), индивидуальных предпринимателей и граждан.

— Жилье от фирмы сотрудникам при релокации. Что с налогами?

В условиях повсеместного кадрового голода, в разных регионах страны, многие компании рассматривают кандидатов на условиях релокации. Если потенциальный сотрудник ценен, то ему предлагают расширенный социальный пакет, в том числе проживание за счет работодателя.

— Зачем вам быть главбухом на УСН и как «Клерк» в этом поможет

После отмены ЕНВД прошло уже почти два года, и упрощенка завоевывает все больше популярности у бизнеса. А бухгалтеры, которые ее хорошо знают, ценятся на вес золота. Причем как в штате, так и на аутсорсе.

— Возврат переплаты. Две истории о том, как чиновники сами себя перехитрили

Нередко компаниям отказывают в возврате переплаты из-за того, что те поздно обратились в инспекцию. При этом судьи указывают, что организации обязаны сами следить за расчетами с налоговиками. Но иногда чиновники проговариваются, и становится ясно, что переплату не возвращают именно по их вине.

— «Ночной бухгалтер». Мобилизованным ИП предложили стать самозанятыми. Чтоб сохранить статус ИП

Налоговики выдали порцию советов для предпринимателей, которые могут попасть под частичную мобилизацию. В Трудовой кодекс для мобилизованных внесли поправки.

— Новый порядок аккредитации IT-компаний: таблица с условиями

С 1 августа старые правила аккредитации IT-компаний перестали действовать. Новых до недавнего времени не было. Но теперь их утвердили. У бизнеса много вопросов по этому новому порядку. Давайте разбираться.

— Ваш бухучет надо менять прямо сейчас, а вы не знаете об этом? Пять новых ФСБУ вместе с Клерком

Рассказываем, почему вам стоит повысить квалификацию по новым стандартам и почему стоит выбрать именно наш курс.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № ШЮ-3-13/10626@ от 30.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Об участии в иностранной компании надо уведомить ФНС

Росалкогольрегулирование: Письмо № г-4192/02-06 от 23.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости После смерти ИП сведения об обороте алкоголя в его бизнесе не фиксируют в ЕГАИС

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-19/12938@ от 29.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Порядок сверки расчетов по налогам отменили. Но провести сверку все равно можно

Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007

Правительство РФ: Постановление № 663 от 11.11.2006

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— Как проверить правильность заполненных отчетов: 4 — ФСС, 6-НДФЛ, РСВ за квартал?

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