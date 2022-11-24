«Утренний бухгалтер». Отменят излишне уплаченные налоги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Систему ЕНП, которая заработает в обязательном порядке с 1 января 2023 года, власти спешно дорабатывают. В Госдуму внесли проект поправок, по которым отменят понятие излишне уплаченных налогов. Вместо него будет положительное сальдо на ЕНС.

ФНС подвела итоги налогового диктанта: его писали 37 тысяч человек со всей России. Между тем, бухгалтеры нашли ошибки в некоторых заданиях диктанта.

Любопытная история из первых уст. Юрист Краснодарского мирового суда рассказала, как люди разводятся в мировом суде, что самое важное для юриста в таком случае и почему знания законов недостаточно.

Про учет неучтенных расходов. Если в кодексе что-то прописано прямо, без разных толкований, то судьи учтут именно требования кодекса. Вместе с нашим редактором Александром Анищенко пытаемся разобраться, как это выглядит на практике.

Обзор обо всем, что надо знать про программы лояльности на маркетплейсах. Как их правильно применять и достичь максимального эффекта.

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Как перейти на кадровый ЭДО: 5 шагов

Вебинар об одном из самых важных новшеств последних лет.

Использование КЭДО позволяет компаниям снизить нагрузку на hr-службу и бухгалтерию, сократить расходы на бумагу и печать, оперативно работать с кадровыми документами – заявлениями, приказами, справками, расчетными листками.

Но самое главное – разобраться, как внедрить новую технологию правильно и без рисков. Доверьтесь экспертам: запишитесь на вебинар 29 ноября!

Новости

События

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Дата проведения: 1 декабря, четверг

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Онлайн-семинар: Публичные выступления и навыки презентации

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании

Дата проведения: 30 ноября, среда

Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Дата проведения: 30 ноября, среда

Бухгалтер – 2023. Мотивация. План. Действия.

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Возможности сервиса 1СПАРК Риски и новая функция, которая позволит узнать о контрагенте максимум информации

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Вебинар «Как перейти на кадровый ЭДО: 5 шагов»

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Экстренный вебинар. Единый налоговый платеж с 2023 года: сложные вопросы

Дата проведения: 29 ноября, вторник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Будут новые поправки к бывшим 2-НДФЛ

Из этих справок уберут данные о перечислении налога.

– Как открыть стоматологическую клинику вдвоем, но вытянуть ее одному. За миллион рублей

Стоматолог Андрей Жинтец рассказал Кублогу, как двенадцать лет назад вместе с однокурсником открыл стоматологическую клинику за 1 миллион рублей, почему не сложился партнерский бизнес и от чего можно поседеть.

– Как сверить данные по кассам с налоговым и бухгалтерским учетом, чтобы отчитаться без ошибок

Расхождения в отчетности и в кассовых данных, которые ОФД передает ФНС, могут стать поводом для налоговой проверки. Как бухгалтеру провести сверку и исправить ошибки, рассказали эксперты Контур.Маркета, системы решений для автоматизации бизнеса, в которую входит ОФД.

– Как не выбрать себе в бизнес-партнеры должника

Сегодня как никогда важно с особой тщательностью подходить к выбору бизнес-партнеров. По привычке с большим доверием принято относиться к крупным компаниям, имеющим государственную поддержку, работающим с госзаказами и располагающим большим запасом прочности.

– Электронный документооборот в 1С:БГУ: что надо знать бухгалтеру

Одним из ключевых трендов в сфере бюджетного учета является внедрение внутреннего ЭДО в учреждениях госсектора. Применение электронных документов теперь имеет преимущество над бумажными носителями.

– Чтобы учесть неучтенные расходы, есть только два варианта. Какие?

Не всегда арбитры руководствуются только логикой. Если в кодексе что-то прописано прямо, без разных толкований, то судьи учтут именно требования кодекса. Это следует учитывать, когда пытаетесь учесть в расходах забытые затраты. Подробности разберем на практических примерах.

– Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников

С тех пор, как объявили о повышении пенсионного возраста, идет переходный период. Прибавку на 5 лет внедряют постепенно. Из-за переходного периода получается, что в 2023 году на пенсию не пойдет НИКТО. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и так далее.

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Пандемия и вызванная ею рецессия привели к банкротству многих компаний, увеличению долговой нагрузки, сокращению бюджетов и более длительным решениям о покупках в обозримом будущем.

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Юрист Елена Линкевич рассказала Кублогу, как люди разводятся в мировом суде, и как там в целом обстановка.

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Рассказываем, что и почему искали россияне в интернете этой осенью.

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Забалансовый счет 007 – «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Что собой представляет счет за балансом, как с ним работать, какая информация собирается на счете 007 и в каких случаях ведется на нем учет, можно узнать в этой статье.

– Наряд-допуск на работы на высоте: когда его надо оформлять

Работы, проводимые на высоте, относятся к числу опасных и требуют не только привлечения к ним специально подготовленных работников, но и определенного документального оформления.

🔒 Не пропустите сроки уплаты ИП фиксированных страховых взносов за 2022 год. И обратите внимание на детали

Как известно, за себя ИП, а также адвокаты, частнопрактикующие нотариусы должны рассчитать и уплатить взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере, установленном НК. Эта обязанность не зависит от того, ведется или не ведется деятельность, получен или не получен доход.

– «Ночной бухгалтер». У ИП не будет оплачиваемых декретов, зато у самозанятых будут больничные. Профсоюзы «за» руками и ногами

Новую систему называют «хорошим и продуманным» шагом. А сами ИП в шоке: многие становились ИП во многом ради БиР.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102634 от 24.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль доходы считают по дате реализации

Федеральный закон № 10-ФЗ от 27.01.1995

Федеральный закон № 398-ФЗ от 01.12.2014

Правительство РФ: Постановление № 1951 от 16.11.2021

: Федеральный закон № 460-ФЗ от 29.12.2014

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