Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Отменят излишне уплаченные налоги

Это изменение внесут в НК в связи с новыми правилами ЕНП.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Систему ЕНП, которая заработает в обязательном порядке с 1 января 2023 года, власти спешно дорабатывают. В Госдуму внесли проект поправок, по которым отменят понятие излишне уплаченных налогов. Вместо него будет положительное сальдо на ЕНС.

ФНС подвела итоги налогового диктанта: его писали 37 тысяч человек со всей России. Между тем, бухгалтеры нашли ошибки в некоторых заданиях диктанта.

Любопытная история из первых уст. Юрист Краснодарского мирового суда рассказала, как люди разводятся в мировом суде, что самое важное для юриста в таком случае и почему знания законов недостаточно.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102634 от 24.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль доходы считают по дате реализации

Федеральный закон № 10-ФЗ от 27.01.1995

Федеральный закон № 398-ФЗ от 01.12.2014

Правительство РФ: Постановление № 1951 от 16.11.2021

: Федеральный закон № 460-ФЗ от 29.12.2014

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– Учет ОС по ФСБУ 6/2020, переход

– Присвоение имущества на ответственном хранении с возмещением стоимости

– Долг отражение в учете должника

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