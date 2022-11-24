«Утренний бухгалтер». Отменят излишне уплаченные налоги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Систему ЕНП, которая заработает в обязательном порядке с 1 января 2023 года, власти спешно дорабатывают. В Госдуму внесли проект поправок, по которым отменят понятие излишне уплаченных налогов. Вместо него будет положительное сальдо на ЕНС.
ФНС подвела итоги налогового диктанта: его писали 37 тысяч человек со всей России. Между тем, бухгалтеры нашли ошибки в некоторых заданиях диктанта.
Любопытная история из первых уст. Юрист Краснодарского мирового суда рассказала, как люди разводятся в мировом суде, что самое важное для юриста в таком случае и почему знания законов недостаточно.
Про учет неучтенных расходов. Если в кодексе что-то прописано прямо, без разных толкований, то судьи учтут именно требования кодекса. Вместе с нашим редактором Александром Анищенко пытаемся разобраться, как это выглядит на практике.
Обзор обо всем, что надо знать про программы лояльности на маркетплейсах. Как их правильно применять и достичь максимального эффекта.
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Как перейти на кадровый ЭДО: 5 шагов
Вебинар об одном из самых важных новшеств последних лет.
Использование КЭДО позволяет компаниям снизить нагрузку на hr-службу и бухгалтерию, сократить расходы на бумагу и печать, оперативно работать с кадровыми документами – заявлениями, приказами, справками, расчетными листками.
Но самое главное – разобраться, как внедрить новую технологию правильно и без рисков. Доверьтесь экспертам: запишитесь на вебинар 29 ноября!
Новости
- Для детских товаров предлагают сделать ставку НДС 0% вместо 10%
- Семь дней дополнительного отпуска дают независимо от фактического стажа вредной работы
- Аренду авто у сотрудника можно включать в расходы, если она не фиктивная
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- Для начисления транспортного налога на самоходные машины налоговики будут получать данные из Гостехнадзора
- Алкоголь начнут продавать онлайн с ноября 2023 года
- Для НДС по сделкам с бизнесом из новых регионов до конца года будут старые правила
- Фестиваль финансовой грамотности научит здоровым привычкам
- Россия будет помогать малому бизнесу Абхазии
- Завод «Москвич» уже собирает новые машины
- Патенты мобилизованных ИП автоматически продлят до 31 декабря
- Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах
- Профсоюзы поддержали новую систему добровольного страхования ИП и самозанятых для оплаты больничных
- Бизнесу упростят платежи по экспортным и импортным сделкам
- Через СБП можно переводить деньги в банки Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
- Европейские новогодние елки подорожают на 70%
- ФСС переплатил больничный сотруднику-инвалиду и требует переплату с работодателя
- Sokolov начал выпускать облигации
- Клерк теперь можно не только читать и смотреть, но и слушать
- ИП-работодателей будут ставить на учет в СФР по данным формы ЕФС-1
- Безопаснее проверить, не начисляет ли ФНС лишние налоги вашим несовершеннолетним детям
- В Минфине пояснили, как учреждениям отражать в учете закупки
- Работники, воспитывающие ребенка-инвалида, раз в год смогут брать до 24 дополнительных выходных подряд
- Банки помогут себе сами: ЦБ планирует создать фонд автономной поддержки
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- В Санкт-Петербурге официально объявят субботу выходным днем
- Льготные кредиты на автомобили будут выдавать и в 2023 году
- Излишне уплаченных налогов больше не будет
- В заявлении на регистрацию ККТ бизнес на АУСН указывает код для УСН
- Мишустин подтвердил дефицит кадров в России
- ФНС подвела итоги налогового диктанта
- Льготную ипотеку будут выдавать под 0,1%
- Как бухгалтеры отреагировали на новости про НДС, НДФЛ и пенсии
- У «Яндекса» появится материнская компания. Ее возглавит Алексей Кудрин
- В России появится своя биржа криптовалют
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- Дефицит кадров придает уверенности сотрудникам
События
Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>
Дата проведения: 1 декабря, четверг
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Онлайн-семинар: Публичные выступления и навыки презентации
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании
Дата проведения: 30 ноября, среда
Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды
Дата проведения: 30 ноября, среда
Бухгалтер – 2023. Мотивация. План. Действия.
Дата проведения: 29 ноября, вторник
Возможности сервиса 1СПАРК Риски и новая функция, которая позволит узнать о контрагенте максимум информации
Дата проведения: 29 ноября, вторник
Вебинар «Как перейти на кадровый ЭДО: 5 шагов»
Дата проведения: 29 ноября, вторник
Экстренный вебинар. Единый налоговый платеж с 2023 года: сложные вопросы
Дата проведения: 29 ноября, вторник
Статьи
– «Утренний бухгалтер». Будут новые поправки к бывшим 2-НДФЛ
Из этих справок уберут данные о перечислении налога.
– Как открыть стоматологическую клинику вдвоем, но вытянуть ее одному. За миллион рублей
Стоматолог Андрей Жинтец рассказал Кублогу, как двенадцать лет назад вместе с однокурсником открыл стоматологическую клинику за 1 миллион рублей, почему не сложился партнерский бизнес и от чего можно поседеть.
– Как сверить данные по кассам с налоговым и бухгалтерским учетом, чтобы отчитаться без ошибок
Расхождения в отчетности и в кассовых данных, которые ОФД передает ФНС, могут стать поводом для налоговой проверки. Как бухгалтеру провести сверку и исправить ошибки, рассказали эксперты Контур.Маркета, системы решений для автоматизации бизнеса, в которую входит ОФД.
– Как не выбрать себе в бизнес-партнеры должника
Сегодня как никогда важно с особой тщательностью подходить к выбору бизнес-партнеров. По привычке с большим доверием принято относиться к крупным компаниям, имеющим государственную поддержку, работающим с госзаказами и располагающим большим запасом прочности.
– Электронный документооборот в 1С:БГУ: что надо знать бухгалтеру
Одним из ключевых трендов в сфере бюджетного учета является внедрение внутреннего ЭДО в учреждениях госсектора. Применение электронных документов теперь имеет преимущество над бумажными носителями.
– Чтобы учесть неучтенные расходы, есть только два варианта. Какие?
Не всегда арбитры руководствуются только логикой. Если в кодексе что-то прописано прямо, без разных толкований, то судьи учтут именно требования кодекса. Это следует учитывать, когда пытаетесь учесть в расходах забытые затраты. Подробности разберем на практических примерах.
– Кто выйдет на пенсию в 2023 году. Спойлер: никто, кроме льготников
С тех пор, как объявили о повышении пенсионного возраста, идет переходный период. Прибавку на 5 лет внедряют постепенно. Из-за переходного периода получается, что в 2023 году на пенсию не пойдет НИКТО. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и так далее.
– Как не потерять бизнес в кризис: три тренда и способы адаптироваться к ним
Пандемия и вызванная ею рецессия привели к банкротству многих компаний, увеличению долговой нагрузки, сокращению бюджетов и более длительным решениям о покупках в обозримом будущем.
– Как живет юрист Краснодарского мирового суда с доходом 150 тысяч рублей
Юрист Елена Линкевич рассказала Кублогу, как люди разводятся в мировом суде, и как там в целом обстановка.
– Сверхпопулярные запросы в интернете: боевые дельфины, плакат «Берегите воздух» и помело
Рассказываем, что и почему искали россияне в интернете этой осенью.
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Забалансовый счет 007 – «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Что собой представляет счет за балансом, как с ним работать, какая информация собирается на счете 007 и в каких случаях ведется на нем учет, можно узнать в этой статье.
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🔒 Не пропустите сроки уплаты ИП фиксированных страховых взносов за 2022 год. И обратите внимание на детали
Как известно, за себя ИП, а также адвокаты, частнопрактикующие нотариусы должны рассчитать и уплатить взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере, установленном НК. Эта обязанность не зависит от того, ведется или не ведется деятельность, получен или не получен доход.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/102634 от 24.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для налога на прибыль доходы считают по дате реализации
Федеральный закон № 10-ФЗ от 27.01.1995
Федеральный закон № 398-ФЗ от 01.12.2014
Правительство РФ: Постановление № 1951 от 16.11.2021
: Федеральный закон № 460-ФЗ от 29.12.2014
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