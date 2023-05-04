«Утренний бухгалтер». Ошиблись в платежке-02? Подайте уведомление

Если в платежном поручении со статусом 02 допущена ошибка в КПП, КБК или ОКТМО, надо сформировать и направить уведомление. Как его заполнить смотрите здесь.

Росстат заявил, что бедных в России стало меньше на 10%. С расчетами ведомства не согласны даже эксперты.

ФНС продолжает наседать на блогеров, а они бегут за границу. Тем временем Минфин и Минсоцразвития ищут новые стимулы, чтобы выманить бизнес из тени, по-хорошему.

Бухгалтеры жалуются, что СФР не принимает ЕФС-1: отчеты давно отправлены, а протоколов нет.

ФНС утвердила план разработки и внедрения форматов электронных документов на 2023 год: список здесь.

Совфед продолжает изобретать новые налоги. Очередная идея ведомства: «налог на роботов».

Компенсация за неиспользованный отпуск дистанционщику, который работает за границей – это доход в РФ. Так считает Минфин.

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Новости

2 Минфин: на священников тоже надо сдавать персонифицированные сведения

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4 💥💥«Клерк» снова в топе финансовых СМИ страны. Мы стали выше на целых две позиции!

5 Более 30 «инфоцыган» попали в черный список. Будут проверять налоги Инстасамки, Гусейна Гасанова, Егора Крида

6 ⚡️ФНС заблокировала счета Инстасамки. Черный список инфоцыган продолжает работать?

7 📌Если учредитель безвозмездно передал своей компании ОС, у него будет нулевая стоимость

8 Компенсация заграничному дистанционщику за неиспользованный отпуск считается доходом в РФ

9 ❓Сколько будет стоить отдых в июне по оценке министра и турагента

10 Минфин передумал и вновь требует с упрощенцев налог за изъятую у них недвижимость

11 В Совфеде предложили ввести налог для бизнеса, использующего роботов вместо людей

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13 При продаже квартиры, полученной по реновации, для НДФЛ можно учесть расходы на старую квартиру

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15 В 2023 году утвердят форматы новых электронных документов

16 ⚡️Доллар снова пошел вниз. Сейчас курс меньше 79 рублей

17 ❗️IT-компаниям нужно подтвердить аккредитацию до 1 июня 2023 года. Не опоздайте

18 👀За 2022 год Ozon заработал 277 млрд рублей, причем 10% от продажи рекламы

19 😑Бухгалтеры жалуются на проблемы с приемкой ЕФС-1. А у вас как?

20 Саша Митрошина и Инстасамка, которых обвиняют в неуплате налогов, покинули Россию. Эксперты советуют быть начеку даже тем, кто не попал в черные списки инфоцыган

21 Промсвязьбанк присоединил Московский индустриальный банк

22 Семейный отель в Крыму получил льготное финансирование по государственной программе

23 Для доходов от прав на РИД регионы могут снижать ставку налога на прибыль

24 В марте на полгода увеличился средний срок потребительского кредита

25 Бизнесу не хватает стимулов для выхода из тени

26 «Яндекс» запустил производство IT-оборудования в Рязани

27 Франчайзинг посчитали дроблением. Сеть Zenden снова проиграла суд

28 ❗️Электронные повестки все-таки будут приходить через Госуслуги. Кабмин разрабатывает постановление

29 Бедных в России стало меньше 10%. Так думает Росстат

30 ❗ Для исправления ошибки в платежке-02 надо сдать уведомление

31 Вырос спрос на деловые поездки в Китай, Оман и Швейцарию

32 Количество заемщиков банков и МФО выросло до 46 млн человек

33 68% работодателей будут обращаться к внештатным исполнителям в ближайший год

34 Аксаков: ЦБ может понизить ключевую ставку на следующем заседании

35 🔇 Один день в месяц информацию о ЕНС будут ставить на паузу

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События

Дата проведения: 10 мая, среда

Новые ФСБУ: самое главное

Дата проведения: 8 мая, понедельник

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров

Дата проведения: 4 мая, четверг

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 4 мая, четверг

Статьи

ФНС должна была передать данные в Социальный фонд еще три месяца назад.

— Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

— Ограничений по сумме нет, а все штрафы спишут: восемь мифов о кредитных каникулах

В России существует несколько видов кредитных каникул – ипотечные, антикризисные и для мобилизованных. В их условиях можно запутаться, особенно если сталкиваешься с ними впервые. Развеиваем распространенные заблуждения об этих программах.

— Уголовная ответственность за налоговые преступления 2023: все изменения, памятка для скачивания

В 2023 году власти смягчили сроки за налоговые преступления. Разбираемся по порядку, за какие нарушения в сфере экономики и налогов сейчас могут привлечь, какой штраф или срок грозит и когда получится избежать наказания.

— Акт сверки взаиморасчетов: образец заполнения 2023

Сверка взаиморасчетов с контрагентами – важный элемент договорной работы. Акт сверки позволяет своевременно выявить расхождения и принять соответствующие меры. Расскажем, для каких еще целей можно использовать результаты сверки, а также как ее правильно провести и оформить результат.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 года

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в апреле. Все кратко, четко, по делу.

— Должник исключен из ЕГРЮЛ: когда долг считается безнадежным

Минфин в своем письме дал подробные разъяснения, когда долг можно признать безнадежным в целях налогообложения прибыли.

— Как учитывать штраф за нарушение условий договора

Штрафы, пени и иные выплаты, полученные от партнера за нарушение договорных обязательств, учитывают в составе доходов в налоговой базе по прибыли.

— Топ-5 распространенных ошибок руководителя

Современный руководитель – какой он? Прежде всего, тот, кто готов к переменам, развитию, быстрой адаптации в условиях стремительно меняющегося мира. Каждый день приносит новые «вводные данные» для бизнеса, клиентов, сотрудников. Но далеко не все управленцы могут это принять, совершая шаги, которые в лучшем случае приводят к текучке кадров, в худшем – к краху компании.

— Отмена справки 182н: как получить сведения о зарплате через СФР

С 2023 года при увольнении справку о зарплате на предыдущей работе брать не нужно. Этот документ упразднен. Необходимые сведения СФР должен получать от налоговиков. Однако отмена справки не обошлась без проблем.

— Хватит бояться, пора действовать. Бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку»

Устали от найма, вечно недовольного директора и гор первички? Перестаньте мечтать о собственном деле и работе из дома — воплощайте мечту и зарабатывайте от 100 тысяч в месяц. На бесплатном марафоне вы получите пошаговый план, узнаете где и как правильно искать клиентов, как составить прайс, с вами разберут типичные ошибки, которые совершают фрилансеры.

— Электронный кадровый документооборот в 2023 году – все о КЭДО

Среди трендов 2023 года — обмен документами с сотрудниками онлайн. Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

— Зачем бухгалтеру знать управленческий учет, неужели мало двух других

Управленческий, он же тоже учет, значит вести его должен бухгалтер — так рассуждают руководители. Бухгалтеру же управленка — лишняя ноша. Или нет? Вести управленческий учет бухгалтеру в разы проще, чем тому, кто решил учиться ему с нуля. А настроить его в Excel и 1С можно самостоятельно.

🔒 Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год

Все ИП, кроме тех, что применяют НПД и АУСН, обязаны уплачивать в бюджет фиксированные страховые взносы. Их годовой размер определен законодателем и прописан в НК. Но что делать, если ИП зарегистрировался или, наоборот, снялся с учета в середине года?

— «Ночной бухгалтер». Налоговики начали с блогеров, а потом пойдут по физлицам?

ФНС продолжает крестовый поход против блогеров. На этот раз блокировка счетов постигла Дарью Зотееву (известную в сети как Инстасамка). Но если миллионные взыскания с инфоцыган скорее веселят публику, чем расстраивают, то слухи о том, что после блогеров налоговики пойдут «в народ», общественность обеспокоили. Мы постарались разобраться, а слухи ли это.

Блоги компаний

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Трибуна

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-18-11/432 от 26.06.2018

Федеральный закон № 53-ФЗ от 01.06.2005

Федеральный закон № 76-ФЗ от 01.02.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3975@ от 03.04.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6947@ от 11.04.2018

Госкомстат РФ: Постановление № 71а от 30.10.1997

Верховный Суд РФ и Высший арбитражный суд РФ: Определение № 305-ЭС22-17644 от 21.12.2022

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 39 от 22.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-131-К2 от 16.01.2023

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