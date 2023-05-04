«Утренний бухгалтер». Ошиблись в платежке-02? Подайте уведомление

Если в платежном поручении со статусом 02 допущена ошибка в КПП, КБК или ОКТМО, надо сформировать и направить уведомление. Как его заполнить смотрите здесь.
Росстат заявил, что бедных в России стало меньше на 10%. С расчетами ведомства не согласны даже эксперты.
ФНС продолжает наседать на блогеров, а они бегут за границу. Тем временем Минфин и Минсоцразвития ищут новые стимулы, чтобы выманить бизнес из тени, по-хорошему.
Бухгалтеры жалуются, что СФР не принимает ЕФС-1: отчеты давно отправлены, а протоколов нет.
ФНС утвердила план разработки и внедрения форматов электронных документов на 2023 год: список здесь.
Совфед продолжает изобретать новые налоги. Очередная идея ведомства: «налог на роботов».
Компенсация за неиспользованный отпуск дистанционщику, который работает за границей – это доход в РФ. Так считает Минфин.
🔥 Боитесь нарваться на блокировку счета по 115-ФЗ?Читайте полезную инструкцию, как работать с расчетным и личным счетом ИП, чтобы у банка не было к вам вопросов.
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🔥 Хотите открыть интернет-магазин, но боитесь нарушить закон и попасть на штрафы?Научим эффективно продавать онлайн, правильно вести учет, принимать платежи и анализировать результаты продаж.
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СобытияВоинский учет: что важно для работодателя сегодня Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ
Дата проведения: 10 мая, среда
Дата проведения: 8 мая, понедельник
Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 5 мая, пятница
Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.
Дата проведения: 5 мая, пятница
Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров
Дата проведения: 4 мая, четверг
Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.
Дата проведения: 4 мая, четверг
Статьи— «Утренний бухгалтер». Ни стажа, ни баллов: на индивидуальных лицевых счетах ИП нет взносов за 2022 год
ФНС должна была передать данные в Социальный фонд еще три месяца назад.
— Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
— Ограничений по сумме нет, а все штрафы спишут: восемь мифов о кредитных каникулах
В России существует несколько видов кредитных каникул – ипотечные, антикризисные и для мобилизованных. В их условиях можно запутаться, особенно если сталкиваешься с ними впервые. Развеиваем распространенные заблуждения об этих программах.
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В 2023 году власти смягчили сроки за налоговые преступления. Разбираемся по порядку, за какие нарушения в сфере экономики и налогов сейчас могут привлечь, какой штраф или срок грозит и когда получится избежать наказания.
— Акт сверки взаиморасчетов: образец заполнения 2023
Сверка взаиморасчетов с контрагентами – важный элемент договорной работы. Акт сверки позволяет своевременно выявить расхождения и принять соответствующие меры. Расскажем, для каких еще целей можно использовать результаты сверки, а также как ее правильно провести и оформить результат.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2023 года
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в апреле. Все кратко, четко, по делу.
— Должник исключен из ЕГРЮЛ: когда долг считается безнадежным
Минфин в своем письме дал подробные разъяснения, когда долг можно признать безнадежным в целях налогообложения прибыли.
— Как учитывать штраф за нарушение условий договора
Штрафы, пени и иные выплаты, полученные от партнера за нарушение договорных обязательств, учитывают в составе доходов в налоговой базе по прибыли.
— Топ-5 распространенных ошибок руководителя
Современный руководитель – какой он? Прежде всего, тот, кто готов к переменам, развитию, быстрой адаптации в условиях стремительно меняющегося мира. Каждый день приносит новые «вводные данные» для бизнеса, клиентов, сотрудников. Но далеко не все управленцы могут это принять, совершая шаги, которые в лучшем случае приводят к текучке кадров, в худшем – к краху компании.
— Отмена справки 182н: как получить сведения о зарплате через СФР
С 2023 года при увольнении справку о зарплате на предыдущей работе брать не нужно. Этот документ упразднен. Необходимые сведения СФР должен получать от налоговиков. Однако отмена справки не обошлась без проблем.
— Хватит бояться, пора действовать. Бесплатный марафон-практикум для бухгалтеров «План выхода на удаленку»
Устали от найма, вечно недовольного директора и гор первички? Перестаньте мечтать о собственном деле и работе из дома — воплощайте мечту и зарабатывайте от 100 тысяч в месяц. На бесплатном марафоне вы получите пошаговый план, узнаете где и как правильно искать клиентов, как составить прайс, с вами разберут типичные ошибки, которые совершают фрилансеры.
— Электронный кадровый документооборот в 2023 году – все о КЭДО
Среди трендов 2023 года — обмен документами с сотрудниками онлайн. Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.
— Зачем бухгалтеру знать управленческий учет, неужели мало двух других
Управленческий, он же тоже учет, значит вести его должен бухгалтер — так рассуждают руководители. Бухгалтеру же управленка — лишняя ноша. Или нет? Вести управленческий учет бухгалтеру в разы проще, чем тому, кто решил учиться ему с нуля. А настроить его в Excel и 1С можно самостоятельно.
🔒 Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год
Все ИП, кроме тех, что применяют НПД и АУСН, обязаны уплачивать в бюджет фиксированные страховые взносы. Их годовой размер определен законодателем и прописан в НК. Но что делать, если ИП зарегистрировался или, наоборот, снялся с учета в середине года?
— «Ночной бухгалтер». Налоговики начали с блогеров, а потом пойдут по физлицам?
ФНС продолжает крестовый поход против блогеров. На этот раз блокировка счетов постигла Дарью Зотееву (известную в сети как Инстасамка). Но если миллионные взыскания с инфоцыган скорее веселят публику, чем расстраивают, то слухи о том, что после блогеров налоговики пойдут «в народ», общественность обеспокоили. Мы постарались разобраться, а слухи ли это.
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ДокументыФНС РФ: Письмо № АБ-4-19/5479@ от 28.04.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-18-11/432 от 26.06.2018
Федеральный закон № 53-ФЗ от 01.06.2005
Федеральный закон № 76-ФЗ от 01.02.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3975@ от 03.04.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6947@ от 11.04.2018
Госкомстат РФ: Постановление № 71а от 30.10.1997
Верховный Суд РФ и Высший арбитражный суд РФ: Определение № 305-ЭС22-17644 от 21.12.2022
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 39 от 22.12.2022
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-131-К2 от 16.01.2023
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