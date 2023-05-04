Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Ошиблись в платежке-02? Подайте уведомление

Так поясняет ФНС.

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Если в платежном поручении со статусом 02 допущена ошибка в КПП, КБК или ОКТМО, надо сформировать и направить уведомление. Как его заполнить смотрите здесь.

Росстат заявил, что бедных в России стало меньше на 10%. С расчетами ведомства не согласны даже эксперты.

ФНС продолжает наседать на блогеров, а они бегут за границу. Тем временем Минфин и Минсоцразвития ищут новые стимулы, чтобы выманить бизнес из тени, по-хорошему.

Бухгалтеры жалуются, что СФР не принимает ЕФС-1: отчеты давно отправлены, а протоколов нет.

ФНС утвердила план разработки и внедрения форматов электронных документов на 2023 год: список здесь.

Совфед продолжает изобретать новые налоги. Очередная идея ведомства: «налог на роботов».

Компенсация за неиспользованный отпуск дистанционщику, который работает за границей – это доход в РФ. Так считает Минфин.

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Дата проведения: 10 мая, среда

Новые ФСБУ: самое главное

Дата проведения: 8 мая, понедельник

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров

Дата проведения: 4 мая, четверг

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 4 мая, четверг

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-19/5479@ от 28.04.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-18-11/432 от 26.06.2018

Федеральный закон № 53-ФЗ от 01.06.2005

Федеральный закон № 76-ФЗ от 01.02.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3975@ от 03.04.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6947@ от 11.04.2018

Госкомстат РФ: Постановление № 71а от 30.10.1997

Верховный Суд РФ и Высший арбитражный суд РФ: Определение № 305-ЭС22-17644 от 21.12.2022

Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 39 от 22.12.2022

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-131-К2 от 16.01.2023

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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