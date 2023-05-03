«Утренний бухгалтер». Ни стажа, ни баллов: на индивидуальных лицевых счетах ИП нет взносов за 2022 год

Впрочем, физические лица тоже не видят данные о взносах на ИЛС, хотя работодатели уже давно сдали РСВ.

20 тысяч рублей за каждую пятилетку «сверх норматива»: депутаты предложили выплачивать деньги супругам, которые прожили в браке больше 20 лет.

Следующая по списку: ФНС заблокировала бизнес-счета блогера Оксаны Самойловой.

20 тысяч руководителей компаний и ИП перевыпустили КЭП в апреле без посещения ФНС: услуга доступна в ЛК налогоплательщика.

Если в налоговой платежке неправильно указан ИНН – платеж придется уточнить.

У крупного бизнеса появится новая обязанность: публикация социальной отчетности.

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12 Бухгалтеры стали больше интересоваться юридическими советами. И конечно, писать о них в Трибуне

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15 Доначислят миллиарды рублей: как блогерам удавалось так долго водить за нос ФНС?

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24 В каком случае у сокращенного сотрудника есть право на пособие за третий месяц

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27 НДФЛ с зарплаты и больничного заграничного дистанционщика считают по-разному

28 Банки маркетплейсов оказались убыточными в 2022 году

29 В обрабатывающей промышленности снизилась деловая активность

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31 Хотите найти работу, не вставая с дивана? Просто вовремя заглядывайте в почту

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40 Торговые центры вернули посетителей после открытия магазинов бывшей Zara

41 Малый и средний бизнес из Северного Кавказа получил поддержку на 7,2 млрд рублей

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46 Сбер переходит на Единую биометрическую систему

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52 За долгие семейные отношения государство начнет платить деньги

53 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

54 Если в платежке на налоги неправильно указан ИНН, надо уточнить платеж

55 Сервис «VK знакомства» увеличил аудиторию на 81%

56 Таможня завела на 47 уголовных дел меньше

События

Дата проведения: 8 мая, понедельник

Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.

Дата проведения: 5 мая, пятница

Ежегодный отпуск: оформление и типичные ошибки бухгалтеров

Дата проведения: 4 мая, четверг

Для прохождения тестирования при трудоустройстве: Управленческий учет; Финанcовый учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C ERP очно или дистанционно.

Дата проведения: 4 мая, четверг

Субсидии для бизнеса: как получить деньги от государства

Дата проведения: 3 мая, среда

Начался набор! СPA (Сертифицированный публичный бухгалтер)- самые востребованные финансисты в мире: "Управленческий учет-1". Очно, дистанционно, в записи.

Дата проведения: 3 мая, среда

Статьи

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— Когда арест имущества должника судебным приставом является незаконным: три решения Верховного суда

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— Деньги заблокированы в банке: можно ли учесть в расходах

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Перевод на должность генерального директора – процедура, которая характеризуется большим количеством нюансов, особенно если она осуществляется в фирме, которая работает как ООО. Данные нюансы можно проследить в контексте норм сразу нескольких ветвей российского законодательства.

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Если еще не сдали, ускоряйтесь.

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-17069 от 18.11.2020

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 2-867-18-ПО/1176/1 от 18.10.2018

Правительство РФ: Постановление № 1955 от 31.12.2019

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/5128@ от 20.04.2023

Правительство РФ: Постановление № 500 от 23.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27467 от 29.03.2023

Росстат: Приказ № 462 от 30.07.2021

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/4308@ от 28.03.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/26814 от 28.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин высказался против сохранения УСН для ювелиров

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