«Утренний бухгалтер». Изменят порядок расчета больничных

Исправят нормы оплаты больничных листов: будут учтены изменения в отношении мобилизованных.

Если новый сотрудник сразу заявил о своем желании перейти на электронную трудовую, то в бумажной нужно сделать две записи – поясняет Роструд.

Компании и ИП смогут перейти на АУСН в середине года и торговать на этом режиме через маркетплейсы.

Глава петербургского УФНС предложил всю недвижимость бизнеса облагать по кадастровой стоимости.

Новый повышенный размер соцвычета можно будет заявить в 3-НДФЛ за 2024 год – ФНС выпустила пояснения.

Блогер и певица Ольга Бузова может стать следующим кандидатом на проверку уплаты налогов.