«Утренний бухгалтер». Изменят порядок расчета больничных

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События
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ В 2023 Г. Расчеты с подотчетными лицами с учетом изменений 2023 года.
Дата проведения: 6 июня, вторник
Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум
Дата проведения: 5 июня, понедельник
Работа с электронными подписями в медицинских организациях
Дата проведения: 5 июня, понедельник
Как бухгалтеру найти клиентов из инфобизнеса и увеличить свой доход за счет работы в топ-нише
Дата проведения: 5 июня, понедельник
Новые правила заполнения трудовых книжек-2023: мастер-класс
Дата проведения: 2 июня, пятница
Налоговые проверки в 2023 году
Дата проведения: 2 июня, пятница
Топовые налоговые схемы: разрушение мифов
Дата проведения: 1 июня, четверг
Срочные изменения в ЕНП: очередность списания с ЕНС, реквизиты и НДФЛ
Дата проведения: 31 мая, среда
Что налоговики проверят в вашей первичке: экспертиза в налоговых спорах
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Документы
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/519 от 13.01.2021
Верховный Суд РФ: Определение № 303-ЭС22-22958 от 06.03.2023
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Верховный Суд РФ: Определение № 310-ЭС23-1718 от 27.03.2023
Федеральный закон № 19-ФЗ от 17.02.2023
Федеральный закон № 16-ФЗ от 17.02.2023
: Федеральный закон № 62-ФЗ от 18.03.2023
Федеральный закон № 138-ФЗ от 28.04.2023
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