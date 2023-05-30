«Утренний бухгалтер». Пять начислений и два сторно: так будет каждый квартал по страховым взносам на ЕНС

Бухгалтеры вникают в суть операций по ЕНС. По страховым взносам за 1 квартал 7 записей: 2 с плюсом и 5 с минусом.
ФНС начисляет налог по УСН, который в декларации идет к уменьшению – такие жалобы поступают от наших подписчиков. А как у вас?
Приостановление трудового договора нужно отразить в ЕФС-1, но только в определенных случаях – СФР выпустил разъяснения.
Если вы сдаете уточненку 3-НДФЛ, включите в нее все вычеты из первичной декларации.
Роструд посылает людей за неизвестными справками для оплаты больничных, у самого ведомства данных нет. Бухгалтеры недоумевают, зачем отменили справку 182н и что делать?
🔥 Как спасти бизнес во время проверок из налоговой
В первую очередь, проверяют самозанятых — есть ли подмена трудовых отношений. Чтобы не попасть на доначисления НДФЛ и страховых взносов, нужно правильно заключать договоры и знать риски.
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/24977-6-1 от 14.10.2022
Роструд: Письмо № ПГ/32716-6-1 от 13.01.2023
Роструд: Письмо № ПГ/32986-6-1 от 12.01.2023
Роструд: Письмо № ПГ/31485-6-1 от 23.12.2022
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 11 от 18.05.2023
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3574 от 22.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости У бывших ИП без трудового стажа не надо спрашивать согласия на кадровый ЭДО
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/5634@ от 03.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если на первом ИИС не было активов, это не помешает получить налоговый вычет по второму ИИС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/45829 от 19.07.2017
ФАС Поволжского округа: Постановление № А49-4451/2010 от 29.03.2011
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/8569 от 07.05.2019
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