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Очередность списания с ЕНС, инструкция по сдаче ЕФС-1, индексация зарплат с помощью премий

Все важное, полезное и просто интересное для бизнеса за неделю — в нашем дайджесте.
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Очередность списания с ЕНС, инструкция по сдаче ЕФС-1, индексация зарплат с помощью премий
Иллюстрация: jcomp/Freepik

Всю неделю нас убеждали, что о малом бизнесе заботятся. Буквально без сна и отдыха.

Например, депутаты считают, что ИП надо освободить от фиксированных взносов при снижении доходов. А еще в Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза.

Свою лепту в улучшение жизни МСП внес и Центробанк: он предлагает кредитные каникулы на постоянной основе.

ФНС в 2022 году предоставил рассрочку на 670 млрд рублей на реструктуризацию долгов.  И даже процедуру ликвидации предприятий малого бизнеса упростили.

А что в результате? А в результате бизнес — малый и средний — не оценил предоставленных и запланированных льгот. И вместо ожидаемого прорыва оказалось, что его доля в ВВП страны составляет всего 20%.

«Стыдной» назвал эту цифру глава «Сбера» и предложил МСП «быть немножечко поактивнее».

В ответ представители МСП предложили г-ну Грефу не учить их жизни, а проявлять активность в создании благоприятных условий для бизнеса во вверенном ему банке. Тогда, глядишь, обе стороны останутся довольны.

Кстати, сегодня мы предлагаем рецепт любимого блюда главы «Сбера» (читайте после дайджеста) — попробуйте, это действительно вкусно.

Из всего массива новостей мы отобрали самые важные. Посмотрите — вдруг что-то упустили?

Важно

Из первых рук

 Обращаем внимание

 Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

 УПС

И о хорошем

Как оказалось, глава «Сбербанка» просто в восторге от татарской сладости чак-чак.

Нам понадобятся:

  • яйца — 3 шт.,

  • сахар — 1 ст. л.,

  • разрыхлитель — 1 ч. л.,

  • молоко — 3 ст. л.,

  • мука — 300–450 гр.,

  • мед — 130 мл.,

  • сахар — 120 гр.,

  • щепотка соли,

  • растительное масло для жарки.

Яйца взбиваем миксером. Добавляем к ним сахар, соль, разрыхлитель и молоко. Затем перемешиваем ингредиенты и всыпаем небольшими порциями муку.

Месить нужно до тех пор, пока тесто не станет эластичным, но оно должно немного прилипать к рукам. Если есть время, даем тесту полежать под полотенцем.

Насыпаем на стол немного муки и раскатываем тесто в тонкую лепешку толщиной примерно 2 мм. Острым ножом нарезаем длинные полоски шириной 1 см, а потом делим их на несколько частей, длиной около 4 см. Эти аккуратные брусочки, напоминающие картофель фри, готовы к обжариванию.

В глубокую сковороду или толстодонную кастрюлю наливаем растительное масло, нагреваем его и закладываем порциями кусочки теста. 2-3 минуты обжариваем до золотистого цвета, помешивая, чтобы чак-чак не превратился в слипшуюся массу.

Вынимаем заготовки шумовкой и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Готовим сироп, для чего смешиваем мед и сахар. Сначала доводим сироп до кипения, а потом варим еще 5–7 минут.

Заливаем чак-чак сиропом, хорошо перемешиваем и формируем на блюде горку. Можно украсить лакомство орехами, кунжутом или сухофруктами.

Далее ставим десерт на несколько часов в холодильник и готовимся к чаепитию, если, конечно, хватит терпения…

Конечно, можно купить в магазине. Но приготовленный собственными руками точно будет вкуснее. 😊

Реклама: ООО «Зубр Текнолоджис», ИНН: 7720687654

ZUBR Technologies

ZUBR Technologies

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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