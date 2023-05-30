Очередность списания с ЕНС, инструкция по сдаче ЕФС-1, индексация зарплат с помощью премий

Все важное, полезное и просто интересное для бизнеса за неделю — в нашем дайджесте.

Всю неделю нас убеждали, что о малом бизнесе заботятся. Буквально без сна и отдыха.

Например, депутаты считают, что ИП надо освободить от фиксированных взносов при снижении доходов. А еще в Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза.

Свою лепту в улучшение жизни МСП внес и Центробанк: он предлагает кредитные каникулы на постоянной основе.

ФНС в 2022 году предоставил рассрочку на 670 млрд рублей на реструктуризацию долгов. И даже процедуру ликвидации предприятий малого бизнеса упростили.

А что в результате? А в результате бизнес — малый и средний — не оценил предоставленных и запланированных льгот. И вместо ожидаемого прорыва оказалось, что его доля в ВВП страны составляет всего 20%.

«Стыдной» назвал эту цифру глава «Сбера» и предложил МСП «быть немножечко поактивнее».

В ответ представители МСП предложили г-ну Грефу не учить их жизни, а проявлять активность в создании благоприятных условий для бизнеса во вверенном ему банке. Тогда, глядишь, обе стороны останутся довольны.

Кстати, сегодня мы предлагаем рецепт любимого блюда главы «Сбера» (читайте после дайджеста) — попробуйте, это действительно вкусно.

Из всего массива новостей мы отобрали самые важные. Посмотрите — вдруг что-то упустили?

Важно

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

А тем временем

Немного статистики

О как!

УПС

И о хорошем

Как оказалось, глава «Сбербанка» просто в восторге от татарской сладости чак-чак.

Нам понадобятся: яйца — 3 шт.,

сахар — 1 ст. л.,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

молоко — 3 ст. л.,

мука — 300–450 гр.,

мед — 130 мл.,

сахар — 120 гр.,

щепотка соли,

растительное масло для жарки. Яйца взбиваем миксером. Добавляем к ним сахар, соль, разрыхлитель и молоко. Затем перемешиваем ингредиенты и всыпаем небольшими порциями муку. Месить нужно до тех пор, пока тесто не станет эластичным, но оно должно немного прилипать к рукам. Если есть время, даем тесту полежать под полотенцем. Насыпаем на стол немного муки и раскатываем тесто в тонкую лепешку толщиной примерно 2 мм. Острым ножом нарезаем длинные полоски шириной 1 см, а потом делим их на несколько частей, длиной около 4 см. Эти аккуратные брусочки, напоминающие картофель фри, готовы к обжариванию. В глубокую сковороду или толстодонную кастрюлю наливаем растительное масло, нагреваем его и закладываем порциями кусочки теста. 2-3 минуты обжариваем до золотистого цвета, помешивая, чтобы чак-чак не превратился в слипшуюся массу. Вынимаем заготовки шумовкой и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Готовим сироп, для чего смешиваем мед и сахар. Сначала доводим сироп до кипения, а потом варим еще 5–7 минут. Заливаем чак-чак сиропом, хорошо перемешиваем и формируем на блюде горку. Можно украсить лакомство орехами, кунжутом или сухофруктами. Далее ставим десерт на несколько часов в холодильник и готовимся к чаепитию, если, конечно, хватит терпения… Конечно, можно купить в магазине. Но приготовленный собственными руками точно будет вкуснее. 😊

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