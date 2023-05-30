Очередность списания с ЕНС, инструкция по сдаче ЕФС-1, индексация зарплат с помощью премий

Всю неделю нас убеждали, что о малом бизнесе заботятся. Буквально без сна и отдыха.
Например, депутаты считают, что ИП надо освободить от фиксированных взносов при снижении доходов. А еще в Госдуме хотят снизить штрафы для предпринимателей в два раза.
Свою лепту в улучшение жизни МСП внес и Центробанк: он предлагает кредитные каникулы на постоянной основе.
ФНС в 2022 году предоставил рассрочку на 670 млрд рублей на реструктуризацию долгов. И даже процедуру ликвидации предприятий малого бизнеса упростили.
А что в результате? А в результате бизнес — малый и средний — не оценил предоставленных и запланированных льгот. И вместо ожидаемого прорыва оказалось, что его доля в ВВП страны составляет всего 20%.
«Стыдной» назвал эту цифру глава «Сбера» и предложил МСП «быть немножечко поактивнее».
В ответ представители МСП предложили г-ну Грефу не учить их жизни, а проявлять активность в создании благоприятных условий для бизнеса во вверенном ему банке. Тогда, глядишь, обе стороны останутся довольны.
Кстати, сегодня мы предлагаем рецепт любимого блюда главы «Сбера» (читайте после дайджеста) — попробуйте, это действительно вкусно.
Из всего массива новостей мы отобрали самые важные. Посмотрите — вдруг что-то упустили?
Важно
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И о хорошем
Как оказалось, глава «Сбербанка» просто в восторге от татарской сладости чак-чак.
Нам понадобятся:
яйца — 3 шт.,
сахар — 1 ст. л.,
разрыхлитель — 1 ч. л.,
молоко — 3 ст. л.,
мука — 300–450 гр.,
мед — 130 мл.,
сахар — 120 гр.,
щепотка соли,
растительное масло для жарки.
Яйца взбиваем миксером. Добавляем к ним сахар, соль, разрыхлитель и молоко. Затем перемешиваем ингредиенты и всыпаем небольшими порциями муку.
Месить нужно до тех пор, пока тесто не станет эластичным, но оно должно немного прилипать к рукам. Если есть время, даем тесту полежать под полотенцем.
Насыпаем на стол немного муки и раскатываем тесто в тонкую лепешку толщиной примерно 2 мм. Острым ножом нарезаем длинные полоски шириной 1 см, а потом делим их на несколько частей, длиной около 4 см. Эти аккуратные брусочки, напоминающие картофель фри, готовы к обжариванию.
В глубокую сковороду или толстодонную кастрюлю наливаем растительное масло, нагреваем его и закладываем порциями кусочки теста. 2-3 минуты обжариваем до золотистого цвета, помешивая, чтобы чак-чак не превратился в слипшуюся массу.
Вынимаем заготовки шумовкой и выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Готовим сироп, для чего смешиваем мед и сахар. Сначала доводим сироп до кипения, а потом варим еще 5–7 минут.
Заливаем чак-чак сиропом, хорошо перемешиваем и формируем на блюде горку. Можно украсить лакомство орехами, кунжутом или сухофруктами.
Далее ставим десерт на несколько часов в холодильник и готовимся к чаепитию, если, конечно, хватит терпения…
Конечно, можно купить в магазине. Но приготовленный собственными руками точно будет вкуснее. 😊
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