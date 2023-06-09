«Утренний бухгалтер» № 5408. Уже как 7 лет не 2016, но налоговики все еще требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с этого года

Совсем скоро появится новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»! Проект опубликован на федеральном портале. Ранее проект был размещен на сайте Минфина.

Налоговики просят сверить начисления и уплату начиная с 2016 года.

Думали, что на даче не найдут первичку не найдут, а от налоговой не скрыться – это факт.

Дождались! СФР скоро начислит ИП пенсионные баллы за 2022 год.

Еще одна хорошая новость – ставка налога на имущество в любом случае будет 0,3% от кадастровой стоимости. И все льготы тоже сохраняются.