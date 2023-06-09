Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5408. Уже как 7 лет не 2016, но налоговики все еще требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с этого года

Бухгалтеры стали массово получать из ИФНС требования о несоответствии уплаченной сумму НДФЛ и исчисленной по форме 6-НДФЛ.

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Совсем скоро появится новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»! Проект опубликован на федеральном портале. Ранее проект был размещен на сайте Минфина. 
Налоговики просят сверить начисления и уплату начиная с 2016 года. 

Думали, что на даче не найдут первичку не найдут, а от налоговой не скрыться – это факт. 

Дождались! СФР скоро начислит ИП пенсионные баллы за 2022 год. 

Еще одна хорошая новость – ставка налога на имущество в любом случае будет 0,3% от кадастровой стоимости. И все льготы тоже сохраняются.

🔥 Как работать без блокировок счета?

Любой бизнес, даже самый-самый белый, рискует попасть под блокировку. Это может произойти из-за проведения подозрительных, с точки зрения банка, операций по счету или работы с недобросовестными контрагентами и по другим причинам.

У ИП даже больше рисков — они могут получить блокировку не только на счет предпринимателя, но и на личную карту.

Как избежать таких ситуаций, как узнавать о рисках заранее и предотвращать их — читайте в статье.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/40700 от 03.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие доходы IT-компании идут в состав профильных для налоговых льгот

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/86111 от 25.10.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/88000 от 08.10.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/40503 от 03.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Организация сама определяет перечень прямых расходов

Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/39304 от 28.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Можно принять на вычет НДС по работам, которые суд признал выполненными. Но только в течение 3 лет

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