«Утренний бухгалтер» № 5408. Уже как 7 лет не 2016, но налоговики все еще требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с этого года

Совсем скоро появится новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»! Проект опубликован на федеральном портале. Ранее проект был размещен на сайте Минфина.
Налоговики просят сверить начисления и уплату начиная с 2016 года.
Думали, что на даче не найдут первичку не найдут, а от налоговой не скрыться – это факт.
Дождались! СФР скоро начислит ИП пенсионные баллы за 2022 год.
Еще одна хорошая новость – ставка налога на имущество в любом случае будет 0,3% от кадастровой стоимости. И все льготы тоже сохраняются.
🔥 Как работать без блокировок счета?
Любой бизнес, даже самый-самый белый, рискует попасть под блокировку. Это может произойти из-за проведения подозрительных, с точки зрения банка, операций по счету или работы с недобросовестными контрагентами и по другим причинам.
У ИП даже больше рисков — они могут получить блокировку не только на счет предпринимателя, но и на личную карту.
Как избежать таких ситуаций, как узнавать о рисках заранее и предотвращать их — читайте в статье.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/40700 от 03.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие доходы IT-компании идут в состав профильных для налоговых льгот
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/86111 от 25.10.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/88000 от 08.10.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/40503 от 03.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Организация сама определяет перечень прямых расходов
Минфин РФ: Письмо № 03-07-10/39304 от 28.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Можно принять на вычет НДС по работам, которые суд признал выполненными. Но только в течение 3 лет
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