«Утренний бухгалтер» № 5407. Бухгалтеры снова в недоумении: ФНС неправильно считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

График платежей ФНС прислала неправильный – запуталась со сроками уплаты.
Коллеги, напоминаем, осталась всего неделя, чтобы заплатить взносы на травматизм. Взносы НСиПЗ надо успеть уплатить не позднее 15 июня.
Минфин дает разъяснения в письме от 23.05.2023 № 03-04-05/47316: если человек реабилитирован и ему возмещают неполученную зарплату, то оснований для освобождения такой выплаты от НДФЛ не имеется.
Нужно ли бухгалтерам хорошо знать русский язык? Вопрос к вам, знатоки.
В «Красном уголке» идет активное обсуждение: можно ли в обход отрицательного сальдо ЕНС уплатить налог по ПСН так, чтобы деньги ушли именно на патент?
🔥 Коллеги! Учтите в работе 8 горячих новостей 2023 г:
1. Уже в этом году меняют формы бухгалтерской отчетности – см. ФСБУ 4/2023 и правила инвентаризации - ФСБУ 28/2023. Новые правила коснутся всех!
2. Добавили контрольные соотношения в декларацию по НДС — см. Письмо ФНС от 11.04.2023 № СД-4-3/4375. Не применение их в работе может закончится блокировкой денег на счете
3. Расписали, что делать, если не идет сальдо по единому налоговому счету – подробности в Письме ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516
4. НДФЛ исключили из ЕНП: сейчас он зачисляется в бюджет отдельно и не засчитывается в счет других налогов - см. Закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ
5. Тех, кто перечисляет НДФЛ единым платежом, Минфин попросил в письме от 17.04.2023 № 03-02-03/34595 направлять промежуточные уведомления не позднее 12-го числа каждого месяца
6. Изменили размер социального вычета по НДФЛ - см. Закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ
7. Появится дополнительный налог на сверхприбыль по ставке 10%. Сумма будет меньше, если заплатить налог в 2023 году
8. Вышли новые разъяснения по учету основных средств, аренды и НМА. Неиспользование их в работе = искажению отчетности.
Хотите знать эти и другие изменения 2023 года подробнее? Тогда участвуйте в семинаре:
«Отчетность за полугодие 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП и новые ФСБУ»
Реклама: ЧУ ДПО «АКАДЕМИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА», ИНН 7721279150
Новости
2 Для двойного вычета по НДФЛ мать-одиночка должна принести справку о том, что у нее нет мужа
3 🍲 Сотрудники в обед должны спокойно поесть, говорит Роструд
4 🤦На ЕНС всплывают долги 7-летней давности
5 ❗️❗️С 1 июля поменяется форма налогового уведомления
6 🙆 Бухгалтеры не понимают, как ФНС считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам
7 Пенсии, пособия и стипендии считаются доходом от источника в РФ, даже если получатель живет за границей
8 «Лаборатория Касперского» заработала за 2022 год 752 млн долларов
9 На хорошие доходы влияет знание русского языка, уверены 57% опрошенных россиян. Бухгалтеры, а у вас с этим как?
10 Каждый пятый самозанятый из уехавших за границу вернулся в Россию
11 Срок владения жильем не прерывается при изменении долей в ней
12 ❗ Деньги по платежке-02 попадают на ЕНС. Если у вас долги, платежка-02 не поможет обойти их
13 Проценты на средства компенсационного фонда, размещенные на счете СРО, идут в доходы
14 Россияне смогут оформить квалифицированную электронную подпись за границей
15 💥💥У бухгалтеров осталась неделя, чтобы уплатить взносы на травматизм
16 После запуска антиотмывочной платформы ЦБ фирм-однодневок стало больше
17 Бухгалтеров все чаще просят знать ФСБУ. Вакансий с таким требованием стало в три раза больше
18 Компенсация расходов на проезд вахтовиков от дома до работы с 1 марта не облагается НДФЛ и взносами
19 Бухгалтеры обсуждают, как в 1С:Бухгалтерии отразить больничные бывшего работника
20 Регионы расскажут федеральным властям, как развивать госзакупки
21 Блогеров надо проверять еще чаще и тщательней. Совфед советует ФНС «повысить продуктивность»
22 👉👉👉Подпишитесь на «Клерк» в ВКонтакте. Там уже 49 тысяч бухгалтеров!
23 «Яндекс» запустил беспилотное такси
24 Компаниям стали блокировать платежи за электронику по параллельному импорту
25 Возмещение зарплаты реабилитированному облагается НДФЛ
26 🔥Где ищут главбуха: подборка свежих вакансий на «Клерке»
27 Бухгалтеры вспомнили про ЕНВД. Хотят уточняться и обсуждают, как это сделать
28 Аккредитацию уже подтвердила каждая третья IT-компания
29 Изменений по маркировке становится все больше. Бухгалтеры, расскажите, вы готовы?
Мероприятия
Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком
Дата проведения: 13 июня, вторник
Налоги при продаже недвижимости: как не переплатить
Дата проведения: 13 июня, вторник
Идёт набор! CPA- самые востребованные финансисты в бизнесе : "Финансовый учет и отчетность-1 " по МСФО. Очно, дистанционно, в записи .
Дата проведения: 13 июня, вторник
Схема дробления бизнеса на УСН и ПСН в понимании налоговиков и судов
Дата проведения: 13 июня, вторник
Учитываем расходы на служебный автотранспорт
Дата проведения: 13 июня, вторник
Началась регистрация! Расписание квалификационных экзаменов CPA на 2023г. в очном и дистанционном формате.
Дата проведения: 10 июня, суббота
СPA: Важные изменения в налоговом законодательстве 2023г. Очное, дистанционное, в записи. Удостоверение вносится в Федеральный реестр.
Дата проведения: 10 июня, суббота
Маркетинговая стратегия компании: как расти на стагнирующем рынке
Дата проведения: 9 июня, пятница
Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ
Дата проведения: 9 июня, пятница
Идет набор: Финансовый директор; Финансовый аналитик; Эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 9 июня, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5406. Вновь проблемы с ЕНС. Теперь люди не могут вернуть деньги, несмотря на положительное сальдо
Если сальдо ЕНС положительное, то его можно вернуть себе на расчетный счет.
— Когда подавать уведомление об исчисленных авансах на УСН
Компания, работающая на УСН, вне зависимости от объекта налогообложения, ежеквартально платит авансы по налогу, до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
— Затраты списываются со счета 20 — что выбрать
Затраты списываются со счета 20 — что выбрать: дебет счетов 40, 43, 90 или иных? В материале приводятся ответы на вопрос, как следует поступать бухгалтеру для правильной организации учета себестоимости производимой продукции или реализованных работ, услуг. Кроме того, в статье описаны обстоятельства, в которых кредитуется 20 счет, и рассмотрено, какие записи следует сделать в учете, чтобы правильно списать расходы с 20 счета.
— Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0
Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».
— Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить
Льготы по налогу на имущество подразумевают освобождение от него или снижение налоговой базы на некоторые объекты налогообложения. Кто освобождается от налога среди физических лиц, какие категории граждан имеют право на налоговый вычет, как получить льготу в 2023 году, куда предоставлять заявление и какие документы нужны — в материале «Прайм».
— 5 новых типов работодателей-мошенников: как не попасться на их удочку
В одном чёрном-чёрном городе есть чёрный-чёрный дом и в этом чёрном-чёрном доме работают «чёрные» компании… Если бы эта страшилка была правдой, было бы намного легче вычислять недобросовестных работодателей. Но сегодня мошенники рассеяны по разным городам мира, и просто так их не распознаешь. С другой стороны, мы уверены — у вас получится, потому что в этой статье разберём старые и новые мошеннические схемы.
— Земельный сервитут: что это и как установить
При получении в собственность земельного участка у правообладателя может возникнуть необходимость в использовании чужой земли, например, с целью проезда к своему недвижимому имуществу. В определенных случаях и владельцу участка потребуется доступ к своей территории. Решением указанных проблем является сервитут.
— Как удержать ценного сотрудника: 4 эффективных способа
Дефицит кадров сегодня общая проблема для большинства сфер деятельности. Не только экономический кризис повлиял на это, но и другие причины. Как в такой ситуации удержать ценного сотрудника, и есть ли для этого надежные инструменты? Своим опытом делится с нами Анна Соломахина, «Школа Медицинского Бизнеса».
🔒 Как рассчитать отпускные: ликбез + образцы бланков
Рассказываем, как перевести дни расчетного периода в «формат 29,3» и как высчитать СДЗ для отпуска.
— «Ночной бухгалтер» № 1452. На ЕНС из ниоткуда появляются долги 7-летней давности
Налогоплательщик обнаружил, что на ЕНС у него появились долги по налогам аж за 2015-2016 годы. Квитанций на оплату нет, выброшены, а ФНС отказывается убирать задолженность и требует подтверждения оплаты.
— Срочный трудовой договор: что нужно знать работодателю и сотруднику
Рассказываем, чем срочный трудовой договор отличается от обычного, когда его можно заключить или признать бессрочным, какие преимущества есть у работодателя и чем рискует сотрудник.
— Мероприятия для бухгалтера с 8 по 16 июня. Успейте записаться
Собрали для вас дайджест ближайших мероприятий — семинаров и вебинаров, которые не стоит пропускать.
Блоги компаний
Нужна ли касса при оплате QR-кодом (744765)
Банкротство физического лица — так ли это просто? Мифы и реальность (726619)
Ответственность за пропуск срока сдачи отчетности: налоговой, бухгалтерской, статистической (188)
Не уплатил налоги = отмыл деньги? (40)
Как исправить ошибки прошлых лет в бухгалтерском и налоговом учёте (21)
Нулевая отчетность ООО по итогам первого полугодия 2023 (251)
Как провести сверку расчетов с бюджетом (188)
Внештатные исполнители. Ответы на актуальные вопросы (743782)
Соглашение о двойном налогообложении отменяется (141)
Как считать зарплату сотрудникам по новым правилам 2023 года и не накосячить (1)
Профессия аудитора: кто это и чем занимается (5)
Клерк.Работа
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 60000 до 80000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость
— Главный бухгалтер Зарплата до 115000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость
— Бухгалтер по взаиморасчетам с контрагентами и платежам Зарплата от 65000 ₽, Санкт-Петербург, Полная занятость
— Бухгалтер Зарплата от 50000 до 70000 ₽, Казань, Полная занятость
— Бухгалтер Зарплата от 60000 ₽, Москва, Полная занятость
Трибуна
Зачем мудрить с увольнением руководителей? Экономия на выходном пособии — сомнительная выгода (617698)
Кто может попадет в красную зону ЗСК. Критерии отбора ЦБ (858699)
Изменился состав сведений путевого листа. Компании нужно вносить больше сведений о водителе (839438)
Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин (72)
Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью (855908)
Когда умрет наличка? Уйдет ли Россия в современное безналичное будущее? (858786)
Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность (638436)
Сертификат для новорожденного ребенка. Помощь семьям (72)
Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить? (839438)
Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара (839438)
Санатории: плюсы и минусы. Так ли нужен санаторный отдых? (857368)
Как принимать платежи онлайн самозанятым. 8 сервисов для приема оплаты (859033)
Сертификация товаров для маркетплейса. Что такое отказное письмо? Где его взять? (859060)
За продажу ложных деклараций или счетов-фактур 7 лет тюрьмы. Новые поправки в УК (839438)
От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен? (676854)
Что такое себестоимость? Как и зачем рассчитывать на примере карандашной фабрики (776084)
Что необходимо сделать при оптимизации. Пакет должной осмотрительности (858699)
Сертификация одежды. На какой слой одежды нужно оформлять сертификат, а на какой декларацию? (859060)
Вклад в имущество «дочки» в виде прав на ПО и НДС. Взгляды на проблему Минфина и ФНС (760599)
Классификация затрат, их учет и контроль на предприятии. Чем затраты отличаются от расходов и издержек? (815325)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47316 от 23.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Возмещение зарплаты реабилитированному облагается НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/40007 от 28.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Компенсация расходов на проезд вахтовиков от дома до работы с 1 марта не облагается НДФЛ и взносами
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/37171 от 24.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Проценты на средства компенсационного фонда, размещенные на счете СРО, идут в доходы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45833 от 19.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Срок владения жильем не прерывается при изменении долей в ней
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46257 от 22.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Пенсии, пособия и стипендии считаются доходом от источника в РФ, даже если получатель живет за границей
Обсуждаемые темы форума
— Обеспечительный платеж в качестве штрафа по договору аренды
— Требования статьи 13.3 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ
— Не удержанный НДФЛ с уволенного сотрудник
— НДС выставление счет фактуры
— 115-фз
— Выцветающие чеки в авансовых отчетах
— НДФЛ при продаже квартиры и покупке другой
— 3-НДФЛ имущественный и социальный вычеты
— 3-ндфл для ип на псн без работников. Усн с 2023 года
— Оформление сокращенного в аффилированнное юр. лицо в качестве самозанятого
— Сообщение об исчисленных налогах на имущество
— Оформление УПД при продаже лицензии нерезиденту