«Утренний бухгалтер» № 5407. Бухгалтеры снова в недоумении: ФНС неправильно считает рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5406. Вновь проблемы с ЕНС. Теперь люди не могут вернуть деньги, несмотря на положительное сальдо

Если сальдо ЕНС положительное, то его можно вернуть себе на расчетный счет.

— Когда подавать уведомление об исчисленных авансах на УСН

Компания, работающая на УСН, вне зависимости от объекта налогообложения, ежеквартально платит авансы по налогу, до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

— Затраты списываются со счета 20 — что выбрать

Затраты списываются со счета 20 — что выбрать: дебет счетов 40, 43, 90 или иных? В материале приводятся ответы на вопрос, как следует поступать бухгалтеру для правильной организации учета себестоимости производимой продукции или реализованных работ, услуг. Кроме того, в статье описаны обстоятельства, в которых кредитуется 20 счет, и рассмотрено, какие записи следует сделать в учете, чтобы правильно списать расходы с 20 счета.

— Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».

— Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить

Льготы по налогу на имущество подразумевают освобождение от него или снижение налоговой базы на некоторые объекты налогообложения. Кто освобождается от налога среди физических лиц, какие категории граждан имеют право на налоговый вычет, как получить льготу в 2023 году, куда предоставлять заявление и какие документы нужны — в материале «Прайм».

— 5 новых типов работодателей-мошенников: как не попасться на их удочку

В одном чёрном-чёрном городе есть чёрный-чёрный дом и в этом чёрном-чёрном доме работают «чёрные» компании… Если бы эта страшилка была правдой, было бы намного легче вычислять недобросовестных работодателей. Но сегодня мошенники рассеяны по разным городам мира, и просто так их не распознаешь. С другой стороны, мы уверены — у вас получится, потому что в этой статье разберём старые и новые мошеннические схемы.

— Земельный сервитут: что это и как установить

При получении в собственность земельного участка у правообладателя может возникнуть необходимость в использовании чужой земли, например, с целью проезда к своему недвижимому имуществу. В определенных случаях и владельцу участка потребуется доступ к своей территории. Решением указанных проблем является сервитут.

— Как удержать ценного сотрудника: 4 эффективных способа

Дефицит кадров сегодня общая проблема для большинства сфер деятельности. Не только экономический кризис повлиял на это, но и другие причины. Как в такой ситуации удержать ценного сотрудника, и есть ли для этого надежные инструменты? Своим опытом делится с нами Анна Соломахина, «Школа Медицинского Бизнеса».

🔒 Как рассчитать отпускные: ликбез + образцы бланков

Рассказываем, как перевести дни расчетного периода в «формат 29,3» и как высчитать СДЗ для отпуска.

— «Ночной бухгалтер» № 1452. На ЕНС из ниоткуда появляются долги 7-летней давности

Налогоплательщик обнаружил, что на ЕНС у него появились долги по налогам аж за 2015-2016 годы. Квитанций на оплату нет, выброшены, а ФНС отказывается убирать задолженность и требует подтверждения оплаты.

— Срочный трудовой договор: что нужно знать работодателю и сотруднику

Рассказываем, чем срочный трудовой договор отличается от обычного, когда его можно заключить или признать бессрочным, какие преимущества есть у работодателя и чем рискует сотрудник.

— Мероприятия для бухгалтера с 8 по 16 июня. Успейте записаться

Собрали для вас дайджест ближайших мероприятий — семинаров и вебинаров, которые не стоит пропускать.