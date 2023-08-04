«Утренний бухгалтер» № 5447. Введен льготный режим уплаты имущественных налогов

С 1 октября 2023 года заработает правило по резервированию имущественных налогов физлиц, в том числе, ИП, до наступления срока их уплаты.
Разработали порядок бухгалтерского учета налога на сверхприбыль. ФОНД «НРБУ «БМЦ» разработал для бухгалтеров рекомендацию Р-154/2023-КпР «Налоги с прошлых доходов (прибыли)».
Для ИП упростили переход с платежек-02 на уведомления. С 1 октября ИП смогут сдавать уведомление через личный кабинет без КЭП.
Самый низкий уровень безработицы: на промышленных предприятиях не хватает более 42% сотрудников.
На отдых в Турцию бухгалтеры берут с собой ноутбук и токен и беспокоятся, работает ли за границей электронная подпись, выданная налоговой.
🔥 Бухгалтерское чудо
Узнайте, как зарабатывать от 50.000₽ из дома, не увольняясь с работы
Присоединяйтесь к вебинару «Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма». Узнайте о новых тенденциях и возможностях для бухгалтеров.
На вебинаре расскажем о стратегиях и инструментах, чтобы увеличить доход и работать из дома. Поделимся секретами успешного бухгалтера со стажем Татьяны Себелевой.
Не упустите возможность для карьерного роста и финансового благополучия! Ждем вас на вебинаре 29 августа в 15.00 по Мск
Разборы законов
— Выплаты мобилизованным сотрудникам: что с НДФЛ, налогом на прибыль, НДС и взносами. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие выплаты положены мобилизованным сотрудникам и какие налоги нужно заплатить.
— Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году
Сотрудник уволился по собственному желанию и заболел. Когда бывший работодатель обязан оплатить больничный и в каком размере?
— В каких случаях можно заключать срочный трудовой договор?
По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.
🔥 Как работать на упрощенке без проблем
Узнайте от экспертов по бухгалтерскому и налоговому учету все, что нужно знать при работе с УСН: как корректно вести бухгалтерский учет при УСН, работать по новым шести ФСБУ и применять их в УСН и вести документооборот на УСН от начала до конца.
Вы побываете с ними на 2 онлайн-встречах, получите обратную связь по обучению и сможете задать вопросы и получить ответы.
Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.
Новости
2 Приложения российских банков стали пропадать из Google Play
3 За недостоверные данные в ЕГРЮЛ компанию могут исключить из этого реестра
4 🎁 Жена-ИП должна платить налоги за подарки от мужа
5 Для налоговых льгот передачу товаров мобилизованным можно доказать любыми документами
6 Самозанятые могут выполнять строительные работы по договору подряда
7 На отдых в Турцию бухгалтеры берут с собой ноутбук и токен
8 Продвигать мероприятия на «Клерке» стало еще проще. До конца августа даем скидку на размещение от 76%
9 На промышленных предприятиях новый рекорд по дефициту кадров
10 Минцифры собирается дать отсрочку от армии айтишникам со средним образованием
11 Производитель кофе Jacobs заменит продукцию международных марок
12 Введут новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП и деклараций
13 Налоговые доначисления бизнесу снизились в два раза, посчитали в ВШЭ
14 👨🏫 Вебинар: Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности. 10 августа в 11:00 мск
15 🙏 Досрочное списание личных налогов ИП в бюджет налоговики считают льготой
16 Сбербанк заработал во втором квартале больше 380 млрд рублей
17 Оливковое масло подорожает на 50% из-за неурожая
18 До 7 августа три курса повышения квалификации с ФИС ФРДО дешевле в 4-5 раз! 😍
19 Почему подписчики так любят «Ночной бухгалтер»: 5 причин
20 Появилось приложение, в котором можно завести виртуальную карту турецкой платежной системы
21 Хакеры взломали социальные сети банка «Уралсиб»
22 🔥🔥🔥 Аванс по УСН за 1 квартал 2023 года можно уменьшить на все фиксированные взносы за 2023 год без их уплаты
23 Для ИП упростили переход с платежек-02 на уведомления
24 Власти хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости
25 Жители новых регионов получили больше 1 млн полисов ОМС
26 🔂 Резервировать имущественные налоги физлиц будут в пропорции, а разрезервировать – от меньшего к большему
Мероприятия
Дата проведения: 4 августа, пятница
Строительство: все изменения 2023-2024 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков
Дата проведения: 7 августа, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2023-2024 гг. в законе 54-ФЗ и оперативный контроль
Дата проведения: 9 августа, среда
Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру
Дата проведения: 9 августа, среда
К кому придут с налоговой проверкой в 2023 году
Дата проведения: 9 августа, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5446. Для операций на ЕНС важны не только дни, но и часы
У бухгалтеров вновь возникают проблемы с резервом.
— Пониженные страховые взносы для IT-компаний в программах 1С
В этой статье мы рассмотрим, как в программах 1С настроить льготную ставку, поговорим об особенностях заполнения расчета страховых взносов при применении льготной ставки, а также расскажем, что делать, если вы лишились госаккредитации или по итогам года не выполнили условие о доле доходов.
— Налоговая нагрузка при УСН: как считать, когда считается низкой
Налоговая нагрузка упрощенцев непременно оказывается в поле зрения налоговиков, когда те планируют выездные проверки. Для налогоплательщиков на УСН нет четких правил, как вычислить нагрузку и сравнить ее со среднеотраслевой. Фискалы не рассчитывают средние показатели нагрузки в отношении их. Такие значения есть только для общего режима.
— Зачем банки увеличивают лимит по кредитке и стоит ли этим пользоваться
Рассказываем, для чего банки повышают лимит по кредитной карте и стоит ли на это соглашаться.
— Можно ли не платить долги через 3 года
Многие наслышаны про срок исковой давности, якобы позволяющий не платить долги, накопленные раньше этого срока: долги по коммунальным услугам, налогам, кредитам, членским взносам в СНТ и т. д., то есть если задолженности больше трех лет, то она автоматически «прощается» должнику и взыскать ее невозможно. Разберемся, так ли это на самом деле.
🔒 В каких случаях можно заключать срочный трудовой договор?
По умолчанию трудовые договоры заключаются на неопределенный срок. Но иногда возникает необходимость заключения срочного договора. Разберемся, в каких случаях это возможно.
— Что относится к заемному капиталу
Заемный капитал вместе с собственным капиталом выражают источники средств предприятия. Заемный капитал поступает извне и находится во временном пользовании компании, а его значение отображается в пассиве баланса.
🔒 Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году
Сотрудник уволился по собственному желанию и заболел. Когда бывший работодатель обязан оплатить больничный и в каком размере?
🔒 Выплаты мобилизованным сотрудникам: что с НДФЛ, налогом на прибыль, НДС и взносами. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие выплаты положены мобилизованным сотрудникам и какие налоги нужно заплатить.
— Как управлять лизинговой компанией в 1С?
По данным исследования в 2023 году около 30% российских лизинговых компаний планируют переход на новую информационную систему для ведения профильной деятельности. Из них 15% находятся в поиске софта для автоматизации, и еще 15% только задумываются о смене существующей программы.
— ⏳ Бухгалтер, успей до 7 августа записаться на курсы повышения квалификации! Только до начала потока цены в 4-5 раз ниже!
Топ-курсы повышения квалификации для бухгалтера со скидками — успейте купить курсы в несколько раз дешевле до старта нового потока обучения!
— Создайте своё мероприятие на «Клерке» за 1 минуту и продвигайте всего за 900 руб.
Улучшили страницу мероприятий, сделали продвижение даже для минимального тарифа, поменяли дизайн и сделали работу в личном кабинете еще удобнее.
Блоги компаний
Документооборот с самозанятым: договор, чек, акт и счёт на работы/услуги самозанятого (782156)
Федресурс и лицензия на управление многоквартирными домами (МКД): порядок публикации сведений (745210)
Чек коррекции: для чего он нужен и как оформить (744765)
Когда упрощенцы могут включать НДС в форму КС-2, но не платить его. Напоминалка для бухгалтера (1)
💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов (1)
Электронные площадки могут стать налоговыми агентами для самозанятых. Последствия для заказчиков (146)
Фискальные накопители: основное понятие, функции и способы выбора (16)
Кому положена компенсация за неиспользованный отпуск (267)
Неправомерное включение в реестр недобросовестных поставщиков. Что делать? (726619)
Клерк.Работа
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер на первичную документацию Зарплата до 60000 ₽, Москва, Полная занятость
— Бухгалтер тмц Зарплата от 50000 ₽, Москва, Полная занятость
Трибуна
За участие в деятельности иностранных и международных НКО ужесточается ответственность - вплоть до уголовной (809)
НДС при предоставлении опциона на долю в уставном капитале (72)
Практика Верховного Суда по налогам за 2 квартал 2023 (72)
Налоговая с трудом, но размотала агентскую схему. Все испортил смертельный критерий (638436)
Налоговики отказывают в ознакомлении с материалами проверки. Что говорят суды и НК? (647988)
Свежие облигации: ФЭС-Агро на размещении (734622)
В организации несколько участников: как директору передать документы при увольнении? (856158)
Перевод земельного участка из одной категории в другую. Изменение категории земель (864833)
Каким должен быть сайт юриста? (738188)
Как написать досудебную претензию, если ваш бренд использует конкурент (854372)
Заёмные средства: стоит ли бизнесу их брать (776084)
Доначисление налога при переплате: был ли нанесен ущерб казне и правомерно ли начисление пеней? (760599)
Упрощение выхода на досрочную пенсию педагогов (72)
Уменьшили кадастровую стоимость без рыночного отчета и суда (622847)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/46499 от 22.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для налоговых льгот передачу товаров мобилизованным можно доказать любыми документами
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9359@ от 24.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🎁 Жена-ИП должна платить налоги за подарки от мужа
ФНС РФ: Письмо № КВ-19-14/220@ от 26.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За недостоверные данные в ЕГРЮЛ компанию могут исключить из этого реестра
Обсуждаемые темы форума
— Отсутствие доверенности на получение ТМЦ при наличии печати у сотрудника
— Отсрочка от армии для ит сотрудников
— Как принять работника по ГПХ и какую отчетность подать, сроки
— Основное средство как учесть
— Расходы и ндс при покупке ООО автомобиля
— Премии с какими формулировками включаются в затраты по усно?
— Как рассчитать базовую норму расхода топлива?
— Учет переукомлектованного товара
— Период декларации по НДС при импорте товаров из ЕАЭС
— Как учесть в расходы ИП на УСН Д-Р