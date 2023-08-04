«Утренний бухгалтер» № 5447. Введен льготный режим уплаты имущественных налогов

С 1 октября 2023 года заработает правило по резервированию имущественных налогов физлиц, в том числе, ИП, до наступления срока их уплаты.

Разработали порядок бухгалтерского учета налога на сверхприбыль. ФОНД «НРБУ «БМЦ» разработал для бухгалтеров рекомендацию Р-154/2023-КпР «Налоги с прошлых доходов (прибыли)».

Для ИП упростили переход с платежек-02 на уведомления. С 1 октября ИП смогут сдавать уведомление через личный кабинет без КЭП.

Самый низкий уровень безработицы: на промышленных предприятиях не хватает более 42% сотрудников.

На отдых в Турцию бухгалтеры берут с собой ноутбук и токен и беспокоятся, работает ли за границей электронная подпись, выданная налоговой.

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