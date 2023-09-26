Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5484. Работодателей не будут штрафовать за трудоустройство человека без военного билета

Госдума не поддержала проект. Он противоречит Трудовому кодексу.

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Депутаты Госдумы отклонили проект о штрафах за трудоустройство без военного билета.

С 1 октября ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене.

Чиновников в 2024 году оставят без индексации зарплат: прибавку продолжат получать работники бюджетной сферы, здравоохранения, образования, социального обеспечения и культуры.

В 2024 году на 7,5% проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам.

На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН «доходы» за 2024 год. В следующем году этот вычет просто «сгорит».

Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя.

Какие документы оформить бухгалтеру, чтобы легально сотрудничать с самозанятыми? Забирайте бесплатный чек-лист для самопроверки.

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Разборы законов

Как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД. Мини-курс

Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.

Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика

Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2023 года

В уведомлении за сентябрь будут взносы за август и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября.

Обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников. Мини-курс

При наличии сотрудников в организации увеличивается количество отчетов, а вместе с этим и риски получить штраф за опоздание с отчетом. В мини-курсе представлен обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников.

🔥 Каждому бизнесу нужен управленческий учёт и грамотное бюджетирование

Как внедрить управленку в работу компании рассказываем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

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Новости

1 Бесхозные вещи и находки облагаются НДФЛ

2 Для льготы по НДС общепита зарплату сотрудников ИП будут сравнивать со средней в регионе прописки

3 За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ

4 ⏰ Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП за сентябрь

5 Как будут считать зарплату для льготы по НДС в общепите при смене прописки ИП

6 🎓Вебинар. Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и 152-ФЗ. 12 октября в 10:00 мск!

7 Новый дизайн купюры в 500 рублей будет посвящен Северному Кавказу

8 Haier закрывает завод Candy в Кирове

9 Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя

10 За восемь месяцев ФНС собрала на 9% больше налогов

11 На маркетплейсах будут бороться с контрафактом

12 ❗ Не упустите возможность уменьшить налог на фиксированные взносы за 2023 год. Шанс есть только в этом году

13 Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%

14 На достижение трудовых целей сотрудников вдохновляют деньги

15 🎓 Вебинар: Как организовать информационную безопасность в компании. 3 октября в 11:00 мск!

16 В Государственном адресном реестре появился новый код по ОКТМО

17 В новых регионах открылось 60 офисов ФНС

18 ❓🐮 Минфин: при продаже племенного скота фирма на ЕСХН должна сдавать декларацию по НДС при освобождении от НДС

19 Агент сам выбивает чек, даже если принципал действует от своего имени

20 В рейтинге консалтинговых компаний от «Клерка» появилась DAS group

21 Мобильное приложение Госуслуг поможет проверить подлинность товара, его срок годности и другие характеристики

22 ФНС улучшит сервис для вычета по ипотеке в упрощенном порядке

23 ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене

24 ФАС возбудила дело против «Мегафона»

25 Малый и средний бизнес из новых регионов заключил контракты на 6,8 млрд рублей

26 Госдума не поддержала проект о штрафах за трудоустройство без военного билета

27 Исследование: из-за низких зарплат сформировался феномен «рыночной бедности»

28 Названы топ-10 популярных стран для покупки жилья у россиян в 2023 году

29 Какие НМА по ФСБУ 14/2022 не надо амортизировать

30 Мошенники крадут деньги под предлогом застраховать или отремонтировать смартфон

31 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

32 Чиновникам не будут индексировать зарплаты в 2024 году

33 Если после детальных подсчетов у вас изменился аванс по УСН за 2 квартал, можно сдать уточненное уведомление

Мероприятия

Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы

Дата проведения: 26 сентября, вторник

Из-за каких ошибок к предпринимателю придет налоговая проверка

Дата проведения: 26 сентября, вторник

Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия

Дата проведения: 26 сентября, вторник

Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас

Дата проведения: 27 сентября, среда

Воинский учет: новые требования и изменения, ответственность и новые штрафы для организаций

Дата проведения: 27 сентября, среда

Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски

Дата проведения: 27 сентября, среда

III Всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге Marketing Data Analytics 2023

Дата проведения: 28 сентября, четверг

Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр

Дата проведения: 28 сентября, четверг

Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения

Дата проведения: 28 сентября, четверг

Как зарабатывать на бухаутсорсе от 300 000 в месяц: где найти клиентов и как их не потерять

Дата проведения: 29 сентября, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5483. Не знаете, как назвать ребенка? Подскажет ФНС

Налоговая служба запустила сервис подбора имени ребенку.

Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать

Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ. При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.

Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа

Оформление трудового договора входит в непременные условия трудоустройства в соответствии с законодательством. ТК в ст. 57 требует указания должности, специальности или вида выполняемой деятельности. При наличии определенных условий, работодатель может изменить существующее положение. Для законного оформления необходим приказ администрации, выполненный в закрепленной или произвольной форме, о переводе работника на другую должность.

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🔒 Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

Налоговая не вправе назначать штраф, если отчетность не сдана из-за сбоя ПО

Если бухгалтерия по независящим от нее причинам не может своевременно сформировать или направить в ИФНС отчетность через оператора ЭДО, штрафовать не должны, при наличии документов, подтверждающих сбой ПО.

🔒 Как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД. Мини-курс

Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.

Для чего и с какой электронной подписью переходим на кадровый ЭДО

Законодательство пока не требует работодателей обязательного перехода на кадровый электронный документооборот. Однако, для его внедрения уже всё готово, уже 99,9% документов можно подписывать электронной подписью. Не стоит дожидаться объявления принудительного перехода, начинайте уже сейчас получать выгоду и пользоваться преимуществами КЭДО.

ИП будет проще подписывать документы, когда и у кого сгорит вычет по взносам, работников вдохновляют только деньги, нашел вещь - плати НДФЛ. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1528

С 1 октября ИП смогут использовать неквалифицированную подпись. Заявить вычет по фиксированным взносам важно вовремя. Льгота в общепите – налоговики отследят ИП, куда бы он не переехал. И другие новости дня.

Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества

Закон от 31 июля 2023 года установил в НК новый порядок определения первоначальной стоимости ОС, полученных безвозмездно. По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.

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Нужно ли составлять акт при работе с самозанятыми

Какие бухгалтерские процессы точно не потянут роботы

Все об автоматизации финансового учета в 1С

Осенние изменения в Налоговом кодексе (по Закону № 389-ФЗ)

Как отразить в учете аренду транспортного средства с экипажем

Как компании проводить международные расчеты с исполнителями в 2023 году

Электронный документооборот: что это и как работает

Медосмотры работников: что изменилось с 1 сентября 2023 года

Безналичный расчет с физическими лицами и ККТ

Как принять услуги, чтобы не остаться в долгу у подрядчика

Б/у касса: способ сэкономить или лишний стресс для предпринимателя

Как вести бухгалтерский учет на УСН: кому он нужен, способы

Лицензии в Федресурсе после изменений от 17.08.2023: Прокуратура начала жесткий контроль всех, кто получил лицензию до постановления Правительства

Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница

Клерк.Работа

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Начисление УСН: учет и проводки

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85508 от 07.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ

минф: Письмо № 03-03-10/59831 от 27.06.2023

Минфин РФ: Письмо № от 23.06.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/922@ от 06.09.2023

ФНС РФ: Письмо № от 31.08.2023

ФНС РФ: Письмо № от 27.07.2023

ФНС РФ: Письмо № от 25.07.2023

мин: Письмо № СД-4-21/9337 от 21.00.2023

Минфи: Письмо № 03-03-05/55 от 27.03.2009

ФНС РФ: Письмо № 3-2-13/76@ от 22.05.2009

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Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.

Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

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Уведомление по ЕНП

Если после детальных подсчетов у вас изменился аванс по УСН за 2 квартал, можно сдать уточненное уведомление

Если в уведомлении на УСН за 2 квартал была указана одна сумма, а потом выяснилось, что аванс будет меньше, можно сдать новое уведомление или отразить пересчет в уведомлении за 3 квартал, или ждать, что все «устаканится» после сдачи декларации.

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Ведение бизнеса

Как достичь поставленных целей в бизнесе и не застрять на полпути: 5 подробных шагов

В этом поможет система KPI (ключевых показателей эффективности). Это набор метрик для всего, что руководитель считает важным в своем бизнесе: процессов, сотрудников или финансов. По этим метрикам можно понять: что идет хорошо в бизнесе, а что не очень.

Как достичь поставленных целей в бизнесе и не застрять на полпути: 5 подробных шагов
Основные средства

Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества

Закон от 31 июля 2023 года установил в НК новый порядок определения первоначальной стоимости ОС, полученных безвозмездно. По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.

Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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ЭДО в кадровом учете

Для чего и с какой электронной подписью переходим на кадровый ЭДО

Законодательство пока не требует работодателей обязательного перехода на кадровый электронный документооборот. Однако, для его внедрения уже всё готово, уже 99,9% документов можно подписывать электронной подписью. Не стоит дожидаться объявления принудительного перехода, начинайте уже сейчас получать выгоду и пользоваться преимуществами КЭДО.

Для чего и с какой электронной подписью переходим на кадровый ЭДО
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🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

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