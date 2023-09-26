«Утренний бухгалтер» № 5484. Работодателей не будут штрафовать за трудоустройство человека без военного билета

Депутаты Госдумы отклонили проект о штрафах за трудоустройство без военного билета.

С 1 октября ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене.

Чиновников в 2024 году оставят без индексации зарплат: прибавку продолжат получать работники бюджетной сферы, здравоохранения, образования, социального обеспечения и культуры.

В 2024 году на 7,5% проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам.

На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН «доходы» за 2024 год. В следующем году этот вычет просто «сгорит».

Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя.

Какие документы оформить бухгалтеру, чтобы легально сотрудничать с самозанятыми? Забирайте бесплатный чек-лист для самопроверки.

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