«Утренний бухгалтер» № 5484. Работодателей не будут штрафовать за трудоустройство человека без военного билета

Депутаты Госдумы отклонили проект о штрафах за трудоустройство без военного билета.
С 1 октября ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене.
Чиновников в 2024 году оставят без индексации зарплат: прибавку продолжат получать работники бюджетной сферы, здравоохранения, образования, социального обеспечения и культуры.
В 2024 году на 7,5% проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам.
На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН «доходы» за 2024 год. В следующем году этот вычет просто «сгорит».
Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя.
Какие документы оформить бухгалтеру, чтобы легально сотрудничать с самозанятыми? Забирайте бесплатный чек-лист для самопроверки.
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Разборы законов
— Как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД. Мини-курс
Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.
— Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2023 года
В уведомлении за сентябрь будут взносы за август и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября.
— Обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников. Мини-курс
При наличии сотрудников в организации увеличивается количество отчетов, а вместе с этим и риски получить штраф за опоздание с отчетом. В мини-курсе представлен обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников.
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Новости
1 Бесхозные вещи и находки облагаются НДФЛ
2 Для льготы по НДС общепита зарплату сотрудников ИП будут сравнивать со средней в регионе прописки
3 За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ
4 ⏰ Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП за сентябрь
5 Как будут считать зарплату для льготы по НДС в общепите при смене прописки ИП
6 🎓Вебинар. Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РНК и 152-ФЗ. 12 октября в 10:00 мск!
7 Новый дизайн купюры в 500 рублей будет посвящен Северному Кавказу
8 Haier закрывает завод Candy в Кирове
9 Будет новый бланк для получения социальных вычетов по НДФЛ через работодателя
10 За восемь месяцев ФНС собрала на 9% больше налогов
11 На маркетплейсах будут бороться с контрафактом
12 ❗ Не упустите возможность уменьшить налог на фиксированные взносы за 2023 год. Шанс есть только в этом году
13 Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%
14 На достижение трудовых целей сотрудников вдохновляют деньги
15 🎓 Вебинар: Как организовать информационную безопасность в компании. 3 октября в 11:00 мск!
16 В Государственном адресном реестре появился новый код по ОКТМО
17 В новых регионах открылось 60 офисов ФНС
18 ❓🐮 Минфин: при продаже племенного скота фирма на ЕСХН должна сдавать декларацию по НДС при освобождении от НДС
19 Агент сам выбивает чек, даже если принципал действует от своего имени
20 В рейтинге консалтинговых компаний от «Клерка» появилась DAS group
21 Мобильное приложение Госуслуг поможет проверить подлинность товара, его срок годности и другие характеристики
22 ФНС улучшит сервис для вычета по ипотеке в упрощенном порядке
23 ИП смогут сдать два документа по ЕНП без подписи на токене
24 ФАС возбудила дело против «Мегафона»
25 Малый и средний бизнес из новых регионов заключил контракты на 6,8 млрд рублей
26 Госдума не поддержала проект о штрафах за трудоустройство без военного билета
27 Исследование: из-за низких зарплат сформировался феномен «рыночной бедности»
28 Названы топ-10 популярных стран для покупки жилья у россиян в 2023 году
29 Какие НМА по ФСБУ 14/2022 не надо амортизировать
30 Мошенники крадут деньги под предлогом застраховать или отремонтировать смартфон
31 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
32 Чиновникам не будут индексировать зарплаты в 2024 году
33 Если после детальных подсчетов у вас изменился аванс по УСН за 2 квартал, можно сдать уточненное уведомление
Мероприятия
Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы
Дата проведения: 26 сентября, вторник
Из-за каких ошибок к предпринимателю придет налоговая проверка
Дата проведения: 26 сентября, вторник
Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия
Дата проведения: 26 сентября, вторник
Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас
Дата проведения: 27 сентября, среда
Воинский учет: новые требования и изменения, ответственность и новые штрафы для организаций
Дата проведения: 27 сентября, среда
Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски
Дата проведения: 27 сентября, среда
III Всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге Marketing Data Analytics 2023
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Как зарабатывать на бухаутсорсе от 300 000 в месяц: где найти клиентов и как их не потерять
Дата проведения: 29 сентября, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5483. Не знаете, как назвать ребенка? Подскажет ФНС
Налоговая служба запустила сервис подбора имени ребенку.
— Один сводный счет-фактура в месяц: кому разрешено так работать
Порядок выставления счетов-фактур определен пунктом 3 статьи 168 НК. Продавец обязан выставить клиенту счет-фактуру не позже 5 календарных дней со дня отгрузки товара, сдачи работ. При определенных условиях поставки можно перейти на ежемесячные счета-фактуры.
— Перевод сотрудника на другую должность: образец приказа
Оформление трудового договора входит в непременные условия трудоустройства в соответствии с законодательством. ТК в ст. 57 требует указания должности, специальности или вида выполняемой деятельности. При наличии определенных условий, работодатель может изменить существующее положение. Для законного оформления необходим приказ администрации, выполненный в закрепленной или произвольной форме, о переводе работника на другую должность.
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🔒 Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы
Рассказываем, при каких условиях предприниматели могут работать на ПСН в 2023 году, кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами и как уменьшить платеж на вычет. Сможете рассчитать стоимость патента в онлайн-калькуляторе и взять нужные образцы.
— Налоговая не вправе назначать штраф, если отчетность не сдана из-за сбоя ПО
Если бухгалтерия по независящим от нее причинам не может своевременно сформировать или направить в ИФНС отчетность через оператора ЭДО, штрафовать не должны, при наличии документов, подтверждающих сбой ПО.
🔒 Как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД. Мини-курс
Разбираемся, как кадровику перейти на новую схему работы с МЧД в 2023 году.
— Для чего и с какой электронной подписью переходим на кадровый ЭДО
Законодательство пока не требует работодателей обязательного перехода на кадровый электронный документооборот. Однако, для его внедрения уже всё готово, уже 99,9% документов можно подписывать электронной подписью. Не стоит дожидаться объявления принудительного перехода, начинайте уже сейчас получать выгоду и пользоваться преимуществами КЭДО.
— ИП будет проще подписывать документы, когда и у кого сгорит вычет по взносам, работников вдохновляют только деньги, нашел вещь - плати НДФЛ. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1528
С 1 октября ИП смогут использовать неквалифицированную подпись. Заявить вычет по фиксированным взносам важно вовремя. Льгота в общепите – налоговики отследят ИП, куда бы он не переехал. И другие новости дня.
— Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества
Закон от 31 июля 2023 года установил в НК новый порядок определения первоначальной стоимости ОС, полученных безвозмездно. По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.
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Начисление УСН: учет и проводки
Бюджетное правило: что это такое, как оно изменится в 2024 году? Как дела у рубля и нефтяной иглы?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/85508 от 07.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ
минф: Письмо № 03-03-10/59831 от 27.06.2023
Минфин РФ: Письмо № от 23.06.2023
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/922@ от 06.09.2023
ФНС РФ: Письмо № от 31.08.2023
ФНС РФ: Письмо № от 27.07.2023
ФНС РФ: Письмо № от 25.07.2023
мин: Письмо № СД-4-21/9337 от 21.00.2023
Минфи: Письмо № 03-03-05/55 от 27.03.2009
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