«Утренний бухгалтер» № 5483. Не знаете, как назвать ребенка? Подскажет ФНС

На портале ЕГР ЗАГС заработал новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Наши читатели активно комментируют новость, присоединяйтесь.
С 1 октября ИП могут сдавать отрицательное уведомление на НДФЛ.
Минпромторг: эксперимент по маркировки кормов для домашних животных начнется с 1 декабря 2023 года.
Роструд: уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка, а также иные родственники, даже дальние.
Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают.
Под давлением судебной практики Минфин разрешил брать на вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО.
Росстат утвердил новую форму отчетности для организаций-селлеров. Данный отчет нужно будет сдавать со 2 по 30 октября после отчетного года.
💥Совет от редакции «Клерка»: посетите осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей. Он начнется 5 октября в 10.00 мск. Получите информацию из первых рук — от экпертов ФНС — обо всех последних изменениях в налоговом законодательстве. Узнать больше о мероприятии.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2023 года
В уведомлении за сентябрь будут взносы за август и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября.
— Обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников. Мини-курс
При наличии сотрудников в организации увеличивается количество отчетов, а вместе с этим и риски получить штраф за опоздание с отчетом. В мини-курсе представлен обзор штрафов за несвоевременную сдачу отчетности за сотрудников.
— Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.
— Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год
В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.
— Обзор штрафов за несвоевременную сдачу налоговой отчетности. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какими штрафами наказывают компании и ИП за несвоевременную сдачу налоговой отчетности.
🔥 Как бухгалтеру стать грамотным финансистом и потребовать прибавку к зарплате
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Новости
1 Резиденты Владивостока не могут применять пониженные взносы для сотрудников обособок
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3 🎓 Вебинар. Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки. Уже сегодня в 11:00 мск!
4 ИП могут сдавать отрицательное уведомление на НДФЛ
5 👶 Не знаете, как назвать ребенка? ФНС поможет
6 Нужно ли компании платить налог на имущество за недострой?
7 Как в бухучете отражать продажи товаров через маркетплейсы
8 Можно оформить отпуск по уходу за ребенком дальних родственников мужа
9 Станьте профи в управлении закупками и снабжением
10 🔥 Последний день акции! Скидка 70% на курс повышения квалификации по ОСНО. Прокачайте навыки и сдайте все отчеты за 9 месяцев без штрафов!
11 Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают
12 🎓Вебинар: Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы. 17 октября в 15:00 мск!
13 👌 Под давлением судебной практики Минфин разрешил брать на вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО
14 «Вхождение в состав России» номиналом 3 рубля: ЦБ выпустил новую монету
15 🎓Вебинар Марины Климовой: Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. 11 октября в 11:00 мск!
16 Росстат утвердил новую форму отчетности для компаний-маркетплейсов
17 Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта
18 ВТБ до повышения ставок выдал 33 тысячи ипотечных кредитов на 174 млрд рублей
19 Изменился расчет экспортной пошлины. Бизнес заплатит на 50 млрд рублей больше
20 На УСН можно платить НДС, но нельзя брать его на вычет
21 🍂Взносы ИП будут больше, уведомления по ЕНП проверят на корректность, положительное сальдо ЕНС попадет под пристальный взор налоговиков. Топ новостей за неделю
22 Студенты с 2025 года будут проходить практику через портал «Работа России»
23 🔥 Найти работу будет легче, если посмотреть подборку с вакансиям дня от «Клерка»
24 Мишустин: с 1 января 2024 года у 4,5 млн человек вырастут зарплаты
25 Эксперимент с маркировкой кормов для питомцев начнется уже с 1 декабря
26 Оплатить покупки через СБП будет можно по биометрии
🔥Внимание! Изменения по маркировке товаров
Какие новые группы товаров попадают под маркировку? Что изменилось в правилах? Кого это коснется и как подготовиться?
Узнаете на бесплатном вебинаре27 сентября в 11.00 мск.
Эксперт методолог разъяснит, кого касаются новые правила и какие действия предпринять, чтобы избежать штрафов.
Мероприятия
Отчетность за 9 месяцев 2023 г. Все изменения в Налоговом кодексе, ЕНП, новые ФСБУ
Дата проведения: 25 сентября, понедельник
Работа бухгалтера с маркетплейсом: учет, налоги, документы
Дата проведения: 26 сентября, вторник
Из-за каких ошибок к предпринимателю придет налоговая проверка
Дата проведения: 26 сентября, вторник
Как обеспечить гибкость и полноту управленческого учета в 1C:ERP для вашего предприятия
Дата проведения: 26 сентября, вторник
Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас
Дата проведения: 27 сентября, среда
Воинский учет: новые требования и изменения, ответственность и новые штрафы для организаций
Дата проведения: 27 сентября, среда
Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски
Дата проведения: 27 сентября, среда
III Всероссийский форум по сбору и анализу данных в маркетинге Marketing Data Analytics 2023
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Электронный путевой лист. Как водителям пройти медицинский осмотр
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Дробление бизнеса: актуальные проблемы и современные решения
Дата проведения: 28 сентября, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5482. Минфин установил предельную базу по взносам на 2024 год. Рост – 16%.
Проект опубликован на федеральном портале.
🔒 Не дробление, а структурирование! Как убедить налоговиков: аргументы и судебная практика
Приведем аргументы, которые могут помочь в споре с налоговой инспекцией и судебную практику за 2023 год.
— Внимание! Изменения по воинскому учету с 1 октября 2023 года: штрафы, сроки, отчеты, ответы экспертов. Все образцы документов
Уже с 1 октября стартуют драконовские штрафы по воинскому учету. Успевайте отчитаться и привести документы в порядок, времени совсем не осталось! Получите ответы на самые наболевшие вопросы.
— Дробление бизнеса, воинский учет, электронный путевой лист, настройка 1С. Обзор мероприятий для бухгалтеров с 25 по 29 сентября
Подготовили еженедельный обзор важных вебинаров для бухгалтеров. Изучайте, записывайтесь, получайте новые знания и применяйте их в работе.
— Всегда ли не нужна транспортная накладная для вычета НДС у покупателя
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Вот так поворот! По мнению суда, драка на работе должна быть квалифицирована как несчастный случай на производстве.
— Новая отчетность для маркетплейсов, драка на работе — несчастный случай на производстве. Ох, снова ЕНП. «Ночной бухгалтер» № 1527
Бухгалтеры увлеклись и сдают уведомления по ЕНП, даже когда они не нужны. Минфин разрешил бывшим упрощенцам вычеты по НДС. Маркетплейсы будут отчитываться в Росстат. Суд признал драку на работе несчастным случаем на производстве. И другие новости дня.
— Возможно ли объединить в предмете одного договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с разными сроками оплаты
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Документы
пре: Постановление № 11017/10 от 28.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Возможно ли объединить в предмете одного договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с разными сроками оплаты
пре: Постановление № 11017/10 от 28.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Возможно ли объединить в предмете одного договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с разными сроками оплаты
Минфин РФ: Письмо № 24-03-06/63771 от 22.07.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Возможно ли объединить в предмете одного договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с разными сроками оплаты
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/82269 от 18.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Возможно ли объединить в предмете одного договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с разными сроками оплаты
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/56265 от 30.06.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Возможно ли объединить в предмете одного договора поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с разными сроками оплаты
Минфин РФ: Письмо № СД-4-3/11735@ от 14.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Общепит из новых регионов в 2023 году не платит НДС без всяких условий, а в 2024 – если не будет низких зарплат
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/11220@ от 04.09.2023
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/11140@ от 01.09.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/71255 от 28.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 👌 Под давлением судебной практики Минфин разрешил брать на вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО
Президиум: Постановление № ВАС-8835/10 от 09.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Всегда ли не нужна транспортная накладная для вычета НДС у покупателя
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