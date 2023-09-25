«Утренний бухгалтер» № 5483. Не знаете, как назвать ребенка? Подскажет ФНС

На портале ЕГР ЗАГС заработал новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Наши читатели активно комментируют новость, присоединяйтесь.

С 1 октября ИП могут сдавать отрицательное уведомление на НДФЛ.

Минпромторг: эксперимент по маркировки кормов для домашних животных начнется с 1 декабря 2023 года.

Роструд: уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка, а также иные родственники, даже дальние.

Уведомление по ЕНП на страховые взносы за последний месяц квартала сдавать не надо. Но бухгалтеры все равно сдают.

Под давлением судебной практики Минфин разрешил брать на вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО.

Росстат утвердил новую форму отчетности для организаций-селлеров. Данный отчет нужно будет сдавать со 2 по 30 октября после отчетного года.

💥Совет от редакции «Клерка»: посетите осенний деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей. Он начнется 5 октября в 10.00 мск. Получите информацию из первых рук — от экпертов ФНС — обо всех последних изменениях в налоговом законодательстве. Узнать больше о мероприятии.