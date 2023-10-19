«Утренний бухгалтер» № 5501. Госзакупка импортных канцтоваров под угрозой.

Госслужащие должны пользоваться теми канцтоварами, которые производятся в России.
Ваш работодатели переходит уже все границы? Вы можете пожаловаться на него в приложении «Онлайнинспекция.рф»
Даже если ИП с налоговыми долгами откроет новый вклад приостановки не избежать.
В ожидании дизайна новой купюры 1000 рублей: ЦБ уже на финишной прямой.
Если с 1 октября по 30 ноября 2023 года перечислить в бюджет обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, он будет налоговым вычетом. Но не более 50%.
🔥 Совет от редакции: 24 октября рекомендуем посетить бесплатное мероприятие «В Фокусе: безопасность, комплаенс, риски, надежность», где обсудим экономическую безопасность.
🔥 Ужесточили штрафы по самозанятым
По данным ФНС, 10% организаций исполняют налоговые обязательства после предупреждений, а в отношении остальных 90% проводятся совместные проверки налоговиков и Трудинспекции.
Бухгалтеры, глядите в оба! Проверьте все договоры с самозанятыми, вдруг вы попадаете под нарушения и нарветесь на штраф в 100 000 рублей?
Минимизировать риски поможет чек-лист «Какие документы нужны бухгалтеру при сотрудничестве бизнеса с самозанятыми»
Разборы законов
— Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
— Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
— Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.
— Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года
РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
— Инструкция для самозанятых по регистрации товарного знака. Мини-курс
В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.
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1 Не всякая приостановка договора обязывает сдавать ЕФС-1 с кодом «Приостановление»
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8 ✨На Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» поделятся секретом, как закрыть 2023 год без ошибок и подготовиться к изменениям-2024
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10 ЦБ доработает дизайн купюры 1 000 рублей
11 Можно ли изъять имущество компаний в пользу их банкротящегося бенефициара
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13 90% россиян увольнялись с работы по собственному желанию
14 👈 Если у ИП забрали аванс по УСН в резерв по имущественным налогам, деньги вернут на ЕНС 30 октября. Пеней не будет
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16 Кто в организации должен вести управленческий учет: бухгалтер или финдир?
17 «Ростелеком» выплатит 19 млрд рублей дивидендов за 2022 год
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19 В Думе предложили дать отсрочку от армии учащимся за счет работодателя
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22 🔔 Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на «Бухгалтерской Клерк.Конференции» в Краснодаре!
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26 Если IT-компания разработала ПАК, это учитывают для налоговых льгот, если сдает ПАК в аренду – не учитывают
27 До 25 октября надо сдать уведомление по ЕНП с авансом по УСН и имущественными налогами бизнеса
28 Российская компания на УСН платит налог за безвозмездное имущество от своей иностранной «дочки»
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Надеемся, что вы помните, что 5 декабря пройдет Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» 5 декабря в Москве.
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Мероприятия
Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. Вебинар Марины Климовой
Дата проведения: 19 октября, четверг
Прямой эфир с экспертом по кадрам и воинскому учету Еленой Пономаревой
Дата проведения: 19 октября, четверг
Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса
Дата проведения: 20 октября, пятница
В Фокусе: безопасность, комплаенс, риски, надежность
Дата проведения: 24 октября, вторник
Трудоустройство иностранных граждан. Как не получить штрафы
Дата проведения: 24 октября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5500. Изменилась декларация 3-НДФЛ
Физлица и ИП на ОСНО будут отчитываться по доходам за 2023 год по новой форме.
🔒 Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
— Отстранение от работы: основания и порядок
Законом предусмотрены ситуации, когда сотрудника необходимо отстранить от работы. Чтобы избежать административного наказания, а также возможных споров с персоналом, работодатель должен ответственно подойти к данной процедуре. Из нашей статьи узнаете, в каких случаях запрещен допуск к работе, основные правила отстранения, оформления необходимых документов и оплаты периода отсутствия.
— Надо ли удерживать алименты с выплат при увольнении
По закону об исполнительном производстве обязанность удерживать алименты у компании прекращается при смене места работы сотрудника (при увольнении). Но некоторые бухгалтеры считают, что с выплат при увольнении суммы также надо удерживать. Например, выходное пособие или материальная помощь сотруднику, который увольняется. Попробуем разобраться.
— Вычеты по НДС до первых доходов: когда возможны, когда — нет
Вычеты НДС, которые осуществлены до начала деятельности, у компаний, которые собираются работать, налоговая, как правило, не оспаривает, и даже не обязательно переносить эти вычеты на период, когда начнется производство и появится выручка. Но есть ситуации, когда такие «вычеты без доходов» не пропустят.
— Валютные ограничения 2023-2024: что учесть бизнесу
Из-за введенных западных санкций в России возникли проблемы с наличными долларами и евро. Поэтому весной 2022 года ЦБ ввел временные валютные ограничения. С тех пор их действие неоднократно продлялось. Какие валютные ограничения действуют в 2023 году, расскажем далее.
— Маркировка рекламы в соцсетях: что нужно знать, чтобы не потерять аудиторию и сохранить ее доверие
С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу санкции за отсутствие маркировки рекламы в социальных медиа. Ее должны использовать как блогеры, монетизирующие контент, так и компании. Почему, и как правильно маркировать рекламу на разных платформах?
Блоги компаний
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Облачная ERP-система: особенности и возможности для бизнеса
Какие обязанности по воинскому учету с 1 октября: чек-лист
Как работать с базой 1С без ошибок и штрафов
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Вакансии
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/99086 от 13.11.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/76856 от 22.09.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/88251 от 15.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Российская компания на УСН платит налог за безвозмездное имущество от своей иностранной «дочки»
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/6-186 от 29.06.2012
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