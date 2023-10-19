«Утренний бухгалтер» № 5501. Госзакупка импортных канцтоваров под угрозой.

Госслужащие должны пользоваться теми канцтоварами, которые производятся в России.

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Даже если ИП с налоговыми долгами откроет новый вклад приостановки не избежать.

В ожидании дизайна новой купюры 1000 рублей: ЦБ уже на финишной прямой.

Если с 1 октября по 30 ноября 2023 года перечислить в бюджет обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, он будет налоговым вычетом. Но не более 50%.

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