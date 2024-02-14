«Утренний бухгалтер» № 5578. Кому в феврале нужно сдать 5(!) уведомлений по ЕНП

Ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП – 26 февраля. У кого-то уведомлений два, а у кого-то – пять. Смотрите список.

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В 2024 году работодатели будут отчитываться в службу занятости по новым формам.

Если упрощенец раньше срока сдаст декларацию по УСН, он не обязан досрочно платить налог.

Когда из-за ошибок в уведомлениях не будут начислять пени. Забирайте табличку.

С 9 февраля начал действовать новый электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа.

Проверьте договор с самозанятым на наличие нарушений здесь.

Минфин: при переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС.