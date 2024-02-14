Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5578. Кому в феврале нужно сдать 5(!) уведомлений по ЕНП

Кто-то сдает в феврале два уведомления, а кто-то – пять.

Ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП – 26 февраля. У кого-то уведомлений два, а у кого-то – пять. Смотрите список.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

В 2024 году работодатели будут отчитываться в службу занятости по новым формам.

Если упрощенец раньше срока сдаст декларацию по УСН, он не обязан досрочно платить налог.

Когда из-за ошибок в уведомлениях не будут начислять пени. Забирайте табличку.

С 9 февраля начал действовать новый электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа.

Проверьте договор с самозанятым на наличие нарушений здесь.

Минфин: при переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС.

☝️Топ-5 слов, которых не должно быть в договоре с самозанятыми

Трудовой договор с штатным сотрудником и ГПХ с самозанятым — два разных документа с различными условиями сотрудничества. Для того, чтобы не получить претензии от ФНС за неуплату НДФЛ и страховых взносов, нужно грамотно составить ГПХ. Там не должно быть слов: работа, зарплата, работодатель, отпуск или командировка. Их надо заменить на оказание услуг, вознаграждение, заказчик и т. д. 

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Разборы законов

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Справка 2-НДФЛ для сотрудника за 2023 год. Мини-курс

Форма 2-НДФЛ — раньше именно так именовалась справка о доходах физлица и удержанном НДФЛ. Ее нужно было отправлять в ИФНС или распечатать для сотрудника. Где отражать сведения о доходах и удержанном НДФЛ сейчас — рассказываем в мини-курсе.

Какую отчетность сдают НКО в Министерство юстиции: образцы

Некоммерческие организации сдают отчеты, помимо других ведомств, в территориальные органы Министерства юстиции. Перечень отчетов различается в зависимости от формы организации, финансовых показателей, вида деятельности, состава учредителей.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году: примеры

Срок уплаты минимального налога за 2023 год – до 28.03.2024 для организаций и 29.04.2024 – для ИП. Уведомление по ЕНП не нужно. КБК в платежке = КБК ЕНП.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — успей купить билеты и занять лучшее место

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

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Новости

1 ❌ Уведомление по ЕНП с неправильным кодом периода не пройдет. Сверяйтесь с таблицей

2 Работодателей не будут штрафовать из-за сбоев в системе СОУТ

3 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС

4 🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

5 Бухгалтеры сдают три ненужных отчета

6 Старые налоговые ошибки можно исправлять текущей датой, если они в пользу бюджета

7 ❓Когда из-за ошибок в уведомлениях не будут начислять пени. Забирайте табличку

8 Новое приложение для инвесторов от банка Тинькофф удалили из App Store

9 ❗ Внимание! Изменился формат счета-фактуры и УПД

10 Закажите консультацию экспертам «Клерка». Они ждут ваших вопросов

11 Банки отклоняют две из трех заявок на получение кредитов

12 ФНС усилила контроль за трудоустройством самозанятых

13 Кто должен сдать ЕФС-1 в феврале 2024 года

14 Кому в феврале сдавать пять уведомлений по ЕНП

15 Центробанк хочет ввести лимиты на покупки в рассрочку

16 Банкротство стало на 34% эффективнее. Кредиторам удовлетворили требования на 394 млрд рублей

17 В 2024 году будут новые формы для отчетов работодателей в службу занятости

18 Лимит беспошлинных покупок в иностранных онлайн-магазинах могут снизить до 200-500 евро

19 ⚡Внимание! Срок уплаты налога по УСН не зависит от даты сдачи декларации

20 Какая минимальная зарплата должна быть в 2024 году. Не забудьте про районный коэффициент

21 Малый и средний бизнес вернул численность сотрудников к доковидному уровню

22 Том Круз встречается с Эльсиной Хайровой, дочкой бывшего главного налоговика Татарстана

23 Торги на Мосбирже приостановлены

24 Сейчас или никогда: не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год

25 Бюджет заработал на маркировке табака 245 млрд рублей

26 Минфин хочет упростить регистрацию бизнеса для иностранцев

27 Бизнес будет получать лицензии и разрешения на Госуслугах

28 Перечень товаров на НДС 10% дополнят семенами

29 Торги на Мосбирже возобновятся с 15:45 мск

30 Бывший завод Hyundai в РФ теперь называется «Автомобильный завод АГР»

31 Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

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Мероприятия

Каждый бухгалтер желает знать

Дата проведения: 14 февраля, среда

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Дата проведения: 14 февраля, среда

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Дата проведения: 15 февраля, четверг

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Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году

НДФЛ нерезидентов РФ в 2024 году

Ввели надбавку за интенсивность: что это такое и по какой формуле считать

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Резюме

Трибуна

Нормально ли отсутствие начисления ОСВ 68.4 в декларации по прибыли?

Мосбиржа в январе: инвесторы начали год очень активно

Визовые приключения в Дубае. Почему нельзя допускать халатности в отношении юридических вопросов

Как отразить в бухгалтерии обналичивание средств с кредитной карты?

Какие документы есть у самозанятого. Для постановки на учёт и банка

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Что означает черный треугольник в значке номенклатуры в 1С КА?

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3 главных способа автоматизировать учёт в компании. Забирайте в закладки

Можно ли добавить вторую машину к действующему патенту ИП?

Кратко за день: Генпрокуратура требует передать в собственность государства три завода

Возможна ли камеральная проверка при подаче корректировок по НДС?

Бухгалтер-дура? Или директор — слабый менеджер?

От какой даты считается договор, подписанный в ЭДО?

Могут ли быть требования по первичке к физику?

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Как отразить аренду помещения без договора в 6-НДФЛ при закрытии ИП?

Можно ли устанавливать надбавки сотрудникам одной должности?

Нужно ли в платежках ставить галочку?

Документы

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 80-КГ23-5-К6 от 05.12.2023

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/4@ от 09.01.2024

Московский городской суд: Определение № 33-10673 от 12.04.2011

Верховный суд Республики Татарстан: Апелляционное определение № 33-14320/2014 от 23.10.2014

Конституционный Суд РФ: Определение № 2300-О от 23.10.2014

Московский городской суд: Определение № 33-9062 от 16.04.2012

Саратовский областной суд: Апелляционное определение № 33-673 от 07.02.2013

Самарский областной суд: Апелляционное определение № 33-9671/2015 от 26.08.2015

Ростовский областной суд: Апелляционное определение № 33-11932/2015 от 10.08.2015

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-38070/2015 от 22.10.2015

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Курсы повышения
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20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Казахстанский Freedom Finance признал публично, что активно работает с российскими клиентами

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Налоговые проверки

⚡️Как на ладони. Как налоговая отслеживает переводы с карты на карту физлиц

Приветствую вас дорогие читатели! На связи Ольга Ульянова аудитор. Тема: «Следит ли налоговая служба за переводами с карты на карту физлиц», оказалась, волнует как простых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

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