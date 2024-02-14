«Утренний бухгалтер» № 5578. Кому в феврале нужно сдать 5(!) уведомлений по ЕНП

Ближайший срок сдачи уведомления по ЕНП – 26 февраля. У кого-то уведомлений два, а у кого-то – пять. Смотрите список.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
В 2024 году работодатели будут отчитываться в службу занятости по новым формам.
Если упрощенец раньше срока сдаст декларацию по УСН, он не обязан досрочно платить налог.
Когда из-за ошибок в уведомлениях не будут начислять пени. Забирайте табличку.
С 9 февраля начал действовать новый электронный формат счета-фактуры и универсального передаточного документа.
Проверьте договор с самозанятым на наличие нарушений здесь.
Минфин: при переходе с УСН «доходы» на ОСНО компания не учитывает расходы на ОС.
☝️Топ-5 слов, которых не должно быть в договоре с самозанятыми
Трудовой договор с штатным сотрудником и ГПХ с самозанятым — два разных документа с различными условиями сотрудничества. Для того, чтобы не получить претензии от ФНС за неуплату НДФЛ и страховых взносов, нужно грамотно составить ГПХ. Там не должно быть слов: работа, зарплата, работодатель, отпуск или командировка. Их надо заменить на оказание услуг, вознаграждение, заказчик и т. д.
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Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
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Новости
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8 Новое приложение для инвесторов от банка Тинькофф удалили из App Store
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14 Кому в феврале сдавать пять уведомлений по ЕНП
15 Центробанк хочет ввести лимиты на покупки в рассрочку
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Документы
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 80-КГ23-5-К6 от 05.12.2023
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-14/4@ от 09.01.2024
Московский городской суд: Определение № 33-10673 от 12.04.2011
Верховный суд Республики Татарстан: Апелляционное определение № 33-14320/2014 от 23.10.2014
Конституционный Суд РФ: Определение № 2300-О от 23.10.2014
Московский городской суд: Определение № 33-9062 от 16.04.2012
Саратовский областной суд: Апелляционное определение № 33-673 от 07.02.2013
Самарский областной суд: Апелляционное определение № 33-9671/2015 от 26.08.2015
Ростовский областной суд: Апелляционное определение № 33-11932/2015 от 10.08.2015
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-38070/2015 от 22.10.2015
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