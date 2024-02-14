Отчеты и налоги февраля, новая форма и коды для 6-НДФЛ, новый формат счета-фактуры и УПД, актуальное про ЕФС-1

Сообщения официальных источников, предостережения экспертов, «шпаргалки» от коллег — все полезное в нашем дайджесте.

Новый год — новые требования, формы документов и… новые штрафы. Информационная неделя была урожайной на слова «новый» и «изменение».

Изменили правила для пособий родителям детей-инвалидов. Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП. Кроме этого, утвердили новую форму отчета и новые коды для 6-НДФЛ. Сменился формат счета-фактуры и УПД. Также с 1 марта будет новый формат МЧД. А еще с 2024 года выросли пени за налоговые долги. Уфффф…

А чтобы бизнесу не казалось, что изменения коснулись только бухгалтерии, вишенка на торте — Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников.

Подробности информационной картины недели — в нашем дайджесте.

Когда вокруг все меняется буквально со скоростью звука, должен быть островок стабильности, где профессионально помогут в работе с программами 1С. Особенно в горячий период подготовки и сдачи отчетности.

Кстати, в такой напряженный период явно пригодится наш новый рецепт. Но первым делом, как известно, самолеты, в смысле информация из законодательных и контролирующих органов, опыт коллег и комментарии экспертов.

Ну, что, поехали!

Важно

Про ЕФС-1

Новости для ИП

Из первых рук

Обращаем внимание

Для информации

Узнайте,…

а также НДФЛ: на что обратить внимание в 2024 году

А тем временем

Лайфхаки: берем на вооружение

В планах

О как!

УПС

И о хорошем

Сегодня у нас рецепт грибов, фаршированных гречкой. Нам понадобится: 7 крупных шампиньонов,

3/4 стакана гречки,

1 луковица,

1 морковь,

100 г бекона,

50 г сыра, майонез, специи. Отвариваем гречку до готовности. Измельчаем лук с беконом, добавляем натертую морковь и обжариваем все до золотистого цвета. Перемешиваем начинку с гречкой и специями и выкладываем в шляпки грибов. Капаем немного майонеза, засыпаем тертым сыром и запекаем около 25 минут при 180 градусах.

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