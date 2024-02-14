Отчеты и налоги февраля, новая форма и коды для 6-НДФЛ, новый формат счета-фактуры и УПД, актуальное про ЕФС-1

Новый год — новые требования, формы документов и… новые штрафы. Информационная неделя была урожайной на слова «новый» и «изменение».
Изменили правила для пособий родителям детей-инвалидов. Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП. Кроме этого, утвердили новую форму отчета и новые коды для 6-НДФЛ. Сменился формат счета-фактуры и УПД. Также с 1 марта будет новый формат МЧД. А еще с 2024 года выросли пени за налоговые долги. Уфффф…
А чтобы бизнесу не казалось, что изменения коснулись только бухгалтерии, вишенка на торте — Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников.
Подробности информационной картины недели — в нашем дайджесте.
Когда вокруг все меняется буквально со скоростью звука, должен быть островок стабильности, где профессионально помогут в работе с программами 1С. Особенно в горячий период подготовки и сдачи отчетности.
Кстати, в такой напряженный период явно пригодится наш новый рецепт. Но первым делом, как известно, самолеты, в смысле информация из законодательных и контролирующих органов, опыт коллег и комментарии экспертов.
Ну, что, поехали!
Важно
Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна
Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица
Когда может быть отрицательное ЕНП-уведомление на НДФЛ: все случаи
Про ЕФС-1
Изменение продолжительности неполного рабочего дня не надо отражать в ЕФС-1
Новости для ИП
На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года
Надо ли сообщать ФНС об уменьшении аванса по УСН на фиксированные взносы в 1 квартале 2024
Сейчас или никогда: не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год
Из первых рук
Имущественный вычет на покупку квартиры можно получить только за три последних года
При заключении контрактов рекомендовали проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС
Обращаем внимание
Не забывайте вовремя менять фискальный накопитель в ККТ и проходить перерегистрацию
До 28 февраля бизнес должен уплатить имущественные налоги за 2023 год
Для информации
До 3 июня надо подать отчет о движении денег по зарубежным счетам за 2023 год
До 1 марта надо подать уведомление об участии в иностранных организациях
Узнайте,…
… что важно учесть при подготовке годовой бухгалтерской отчетности
… когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане
а также НДФЛ: на что обратить внимание в 2024 году
А тем временем
Еврокомиссия хочет обложить специальным налогом своих бизнесменов, которые работают в РФ
Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России
Китайские банки замораживают платежи не только через SWIFT, но и через российскую СПФС, и через китайскую CIPS.
Лайфхаки: берем на вооружение
Если ваш декабрьский платеж ФНС учла только в январе, будет пересчет пеней
Бухгалтеры путаются в учете расчетов с маркетплейсами: три ошибки, которые нельзя допускать
ФНС продолжает слать компаниям требования, сравнивая 6-НДФЛ и РСВ. Разбираемся, как отвечать
В планах
Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС
Предельный размер пени за неуплату налогов могут снизить до 15%
Российский союз промышленников предложил создать нацпроект для решения проблемы с кадрами
О как!
Минфин хочет повысить ставку НДПИ и собирать еще 30-35 млрд рублей в квартал
Власти законодательно ограничат деятельность коучей и инфобизнесменов
Депутаты хотят привязать МРОТ к фактически выплачиваемой зарплате
УПС
Мошенники втираются в доверие через старые голосовые сообщения
Мошенники придумали новую схему обмана перед президентскими выборами
С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
И о хорошем
Сегодня у нас рецепт грибов, фаршированных гречкой.
Нам понадобится:
7 крупных шампиньонов,
3/4 стакана гречки,
1 луковица,
1 морковь,
100 г бекона,
50 г сыра, майонез, специи.
Отвариваем гречку до готовности. Измельчаем лук с беконом, добавляем натертую морковь и обжариваем все до золотистого цвета. Перемешиваем начинку с гречкой и специями и выкладываем в шляпки грибов. Капаем немного майонеза, засыпаем тертым сыром и запекаем около 25 минут при 180 градусах.
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